Pikmin 3 Deluxe: la guida al gioco di strategia per Nintendo Switch

Come già accaduto ormai con numerosi altri giochi che hanno fatto il proprio debutto sulla sfortunata Wii U, Nintendo ha deciso di pubblicare Pikmin 3 Deluxe, ovvero una riedizione del titolo a base di colorati esserini che possono essere impiegati per svolgere lavori di vario genere e combattere mostruose creature aliene. Se state per giocare per la prima volta a quest'esclusiva Nintendo o volete più semplicemente rigiocarla a distanza di anni, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi ad esplorare il misterioso pianeta PNF-404.

Controlli

Come la maggior parte dei giochi disponibili sulla console ibrida della Grande N, anche Pikmin 3 Deluxe può essere giocato sia con i Joy-Con (singoli o in coppia) che con il Pro Controller.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi:



• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• All'attacco (manda tutti i Pikmin contro l'obiettivo): X

• Cambia leader/Usa oggetto: Y

• Lancia Pikmin: A

• Tira un pugno: A vicino ad una creatura indigena mentre non ci sono Pikmin nei dintorni

• Usa fischietto: B (tenendo premuto il tasto si aumenta il raggio d'azione del fischietto)

• Scegli chi lanciare (cambia tipo di Pikmin): R o L

• Aggancia bersaglio: ZR

• Resetta visuale: ZL

• Apri KopPad: -

• Vedi strategia: freccia su della croce direzionale

• Rotola a sinistra: freccia sinistra della croce direzionale

• Rotola a destra: freccia destra della croce direzionale

• Menu di pausa: +



Va precisato che non è possibile apportare alcun tipo di cambiamento ai tasti assegnati alle varie azioni elencate sopra, ma è invece presente la possibilità di cambiare alcune opzioni legate al sistema di puntamento. Accedendo al menu delle impostazioni e selezionando la voce Giroscopio, è infatti data al giocatore l'opportunità di modificare le modalità attraverso le quali gestire il puntatore, fondamentale per decidere con quale bersaglio i Pikmin devono interagire o combattere. Impostando il Giroscopio su "No" potrete controllare il cursore con lo stick analogico, invece selezionando "Sì" potrete spostare il cursore indipendentemente dal leader sfruttando il sensore di movimento della periferica di movimento.

Tipologie di Pikmin

Nel corso delle avventure, il leader può farsi accompagnare da un massimo di cento Pikmin e occorre quindi riflettere bene su come comporre la squadra e affrontare i vari puzzle che popolano le aree di gioco.

Qui di seguito vi proponiamo un elenco di tutte le tipologie di Pikmin disponibili e le relative caratteristiche.



• Pikmin rossi: le piccole creature di colore rosso sono resistenti al fuoco e hanno una grande forza, caratteristica che li rende perfetti per i combattimenti

• Pikmin gialli: queste sono le prime creature che si incontrano e sono in grado di grado di smantellare i muri elettrici. La loro grande agilità gli consente di raggiungere luoghi inaccessibili ad altri Pikmin e raccogliere i tesori nascosti

• Pikmin blu: a differenza di tutti gli altri Pikmin, quelli colorati di blu sono gli unici che non vanno nel panico quando entrano in contatto con l'acqua e questa caratteristica permette loro di muoversi molto più agilmente nelle regioni acquatiche

• Pikmin rocciosi: i Pikmin di questa categoria sono incredibilmente resistenti e la loro robustezza li rende in grado di distruggere il quarzo e i muri di vetro, i quali vengono infranti grazie all'impatto del loro corpo su di essi. Un'altra peculiarità dei Pikmin rocciosi è la loro resistenza ad alcuni attacchi nemici, dal momento che non possono essere schiacciati dalle creature indigene

• Pikmin alati: questi sono gli unici Pikmin dotati di ali e quindi in grado di volare. Malgrado la loro scarsa forza, i Pikmin alati sono davvero utili quando occorre combattere contro un nemico volante

• Pikmin viola: oltre a vantare dimensioni generose, i Pikmin viola compensano la loro lentezza con una forza poderosa (sono circa dieci volte più forti rispetto ad altre tipologie di Pikmin). A differenza delle altre creature, queste possono essere utilizzate esclusivamente nelle modalità Missioni e Bingo

• Pikmin bianchi: gli ultimi Pikmin dell'elenco sono quelli di colore bianco, anch'essi utilizzabili solo nelle modalità Missioni e Bingo. Questi esseri sono piccoli e nel loro sangue scorre del veleno, grazie al quale possono danneggiare le creature che li mangiano

A raccolta!

Oltre a conoscere i Pikmin e le loro caratteristiche uniche, è importante anche la loro gestione. Non giriamoci intorno, nel corso del gioco vi capiterà più e più volte di perdere o sacrificare qualche esserino colorato per via di una distrazione o di uno scontro andato male. Sebbene non ci sia nulla di cui preoccuparsi quando qualche Pikmin "muore", occorre comunque fare attenzione a gestire sapientemente queste piccole creature e fare in modo che si riproducano costantemente eseguendo specifiche azioni in gioco.

È molto importante anche non perdere alcuni Pikmin per strada ed utilizzare con una certa costanza il fischietto, ovvero lo strumento che permette al leader di catturare l'attenzione delle creature e fare in modo che tornino a seguirlo ovunque vada.



Tra un'azione e l'altra capita molto spesso che qualcuno possa terminare un piccolo compito e restare immobile in attesa che il leader torni a prenderlo: è molto importante fare in modo che nessun Pikmin resti indietro. Il fischietto è uno strumento davvero importante anche per recuperare i Pikmin in difficoltà, dal momento che quelli che subiscono un trauma dovuto al contatto con l'acqua o una parete elettrificata possono essere rimessi in sesto suonando il magico strumento.

Power-up

Tutti gli esserini presenti in Pikmin 3 Deluxe dispongono di tre diversi "livelli esperienza", grazie ai quali si possono potenziare alcune caratteristiche dei Pikmin e renderli più efficaci in battaglia e non solo. Sebbene non vi sia alcuna schermata che segnali al giocatore lo stato dei Pikmin, è possibile comprendere a quale dei tre livelli appartenga ogni creatura semplicemente osservandone l'antenna sulla testa: al primo livello si vede una foglia, al secondo un bocciolo e all'ultimo un fiore.

Per fare in modo che i Pikmin salgano di livello non occorre far altro che farli combattere o eseguire compiti di vario genere, ma esiste anche un altro metodo molto più rapido: farli entrare in contatto con il Nettare. In giro per il mondo di gioco potreste imbattervi in queste grosse gocce di liquido arancione e vi basterà far entrare i Pikmin in contatto con esse per farli immediatamente "evolvere".

Chiedete aiuto

Nel caso in cui doveste trovarvi in difficoltà nel corso di una missione di Pikmin 3 Deluxe, non occorrerà far altro che attivare il "Vedi Strategia" premendo la freccia su della croce direzionale per far apparire a schermo una schermata con degli utili suggerimenti, grazie ai quali potrete intuire qual è il passaggio da seguire per avanzare nell'avventura.

Un altro modo per semplificare il gioco (che include tre diversi livelli di difficoltà, con tanto di possibilità di variare il livello di sfida nella partita in corso) è quello di giocare in cooperativa. La modalità coop è presente nella sola modalità locale e consente a due giocatori di impugnare due periferiche diverse (anche i singoli Joy-Con) e prendere il controllo di un leader a testa: così facendo sarà molto più semplice compiere alcune azioni di gioco e dividersi i compiti. A questo proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come giocare a Pikmin 3 Deluxe con un amico.