A Plague Tale Innocence è Gratis sul Ps Plus: Guida per sopravvivere

A Plague Tale Innocence, l'action adventure sviluppato da Asobo Studio, ha appena accolto l'upgrade gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X|S ed è ufficialmente entrato a far parte della selezione di giochi gratis che gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare nel corso del mese di luglio. Se anche voi state per cogliere l'opportunità fornita da Sony per provare la versione next-gen del titolo, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili per vestire i panni dei fratelli Amicia e Hugo e fuggire dagli orrori della terribile guerra dei cent'anni al tempo della peste nera del 1348.



Se volete saperne di più sul gioco, non dimenticate di dare uno sguardo alla nostra recensione di A Plague Tale Innocence.



Attaccate solo quando è necessario

Nel corso del gioco i due protagonisti devono vedersela con diversi tipi di minacce: oltre a dover tenere a bada orde di topi infetti sono chiamati anche fronteggiare degli agguerritissimi soldati armati di tutto punto. A differenza di quanto siamo abituati a vedere nei titoli d'azione, in A Plague Tale: Innocence Amicia e Hugo non sono guerrieri e di conseguenza non hanno le abilità necessarie per affrontare il nemico a testa alta, quindi l'unico modo per avere la meglio è aguzzare l'ingegno.

A questo proposito, vi suggeriamo di evitare qualsiasi contatto non necessario col nemico, a meno che l'eliminazione di una o più guardie non sia fondamentale per accedere ad un'area specifica o serva per proseguire nell'avventura. Se uno o più soldati si frappongono fra voi e il vostro obiettivo o un luogo ricco di oggetti utili, potete sempre considerare la possibilità di distrarli con un sasso e sgattaiolare alle loro spalle. Ovviamente, quando il nemico è solo, si può optare per un'esecuzione furtiva, invece, se i soldati sono due e non indossano un elmo, potete sfruttare questa loro debolezza per dargli il colpo di grazia con la fionda. Per quanto complesso, sgomberare l'area è sempre molto utile poiché permette di esplorare i dintorni senza alcun timore che il nemico possa accorgersi della presenza dei protagonisti.



Non perdete d'occhio Hugo

I due protagonisti di A Plague Tale: Innocence devono procedere sempre insieme, ma nelle situazioni d'emergenza è possibile ‘abbandonare' temporaneamente il giovane Hugo per eliminare un nemico o affrontare altri tipi di pericolo. Sappiate però che il fratello di Amicia non può restare solo troppo a lungo e, soprattutto, non ci si può allontanare troppo da lui senza subirne le conseguenze: nel caso in cui dovesse andare nel panico, Hugo darà di matto e attirerà l'attenzione dei nemici nei paraggi mettendo a repentaglio la vita di entrambi i personaggi.

Il modo migliore per evitare situazioni di questo tipo è tenere costantemente d'occhio il ragazzo anche a distanza, poiché vi farà capire immediatamente quando inizierete ad essere troppo lontani da lui.



Migliorate la fionda

L'unica vera arma a disposizione dei fratelli Amicia e Hugo per l'intera durata dell'avventura è una semplice ma letale fionda. In specifici punti della storia si possono recuperare alcuni potenziamenti che ad esempio introducono la possibilità di utilizzare proiettili di vario tipo, sebbene gli upgrade principali vadano costruiti manualmente dal giocatore.



A questo proposito, per poter fabbricare i power-up per questa importante arma a distanza occorre avere accesso ad un tavolo da lavoro, postazione nella quale ci si può imbattere più volte nell'arco della campagna di gioco (a partire dal secondo capitolo). Al primo incontro con un tavolo da lavoro vi verranno anche fornite tutte le risorse utili per la creazione del primo potenziamento, così che possiate apprendere il funzionamento di questa meccanica e, al tempo stesso, migliorare l'efficacia della fionda.

Accedendo al tavolo si ha l'opportunità di apportare alla fionda una serie di modifiche che alterano la velocità di fuoco, riducono i tempi di ricarica e aumentano la precisione di tiro. Un ulteriore metodo utile per rendere l'arma più efficace consiste nell'ampliare lo spazio disponibile nell'inventario, così che si possano trasportare contemporaneamente più proiettili e più materiali con i quali costruire munizioni aggiuntive nei momenti di difficoltà. Durante l'avventura avrete modo di potenziare l'inventario sei volte: tre per la sacca delle munizioni e tre per la sacca contenente i materiali per la fabbricazione.



Oltre agli upgrade per la fionda, Amicia può anche costruire dei potenziamenti per l'Attrezzatura, la quale può essere migliorata in tre step: il primo consiste nella possibilità di ridurre il rumore generato dalla corsa e dalla schivata, il secondo le permette di avere sempre disponibile una sorta di tavolo da lavoro portatile rendendola indipendente da queste stazioni e l'ultimo, non meno importante, consente alla giovane donna di fabbricare potenziamenti senza l'utilizzo di attrezzi. Va precisato che non si può decidere quale dei tre power-up attivare per primo ed è quindi obbligatorio fabbricarli nell'ordine deciso dagli sviluppatori.



Raccogliete tutte le risorse utili

Ottenere tutti i potenziamenti disponibili per le borse e per la fionda non è affatto semplice, dal momento che per raggiungere il massimo potenziale dei protagonisti occorre raccogliere un bel po' di risorse in giro per la mappa. Alcuni materiali si possono reperire senza particolari difficoltà, ma gli Strumenti da Lavoro sono quelli più complessi da trovare e richiedono un'esplorazione molto attenta delle varie aree.

Non basta buttare un occhio su tavoli e forzieri per accedere a tutti i materiali e bisogna risolvere i vari enigmi nascosti in giro dagli sviluppatori per trovare ogni singolo oggetto. In alcuni casi, ad esempio, potreste dover utilizzare i proiettili di zolfo per generare una fiammata in grado di allontanare i ratti che bloccano un passaggio, oppure distrarre una guardia che sorveglia una porta dietro la quale si nascondono delle preziose risorse.



Assicuratevi di aver salvato

In A Plague Tale: Innocence non vi è la possibilità di salvare manualmente i progressi effettuati nel corso della partita e, pertanto, occorre prestare molta attenzione per evitare distrazioni a causa delle quali potreste gettare via preziosi minuti di gioco. Dal momento che alcune fasi dell'avventura sono davvero toste da superare, è bene assicurarsi di non compiere errori e, a tal proposito, vi consigliamo di tenere costantemente d'occhio l'angolo dello schermo.

Il gioco salva in maniera automatica e durante la fase di registrazione dei progressi è possibile vedere chiaramente un'icona raffigurante un diamante. Sparita l'icona, significa che il salvataggio è stato effettuato ed è quindi possibile chiudere il gioco senza alcun tipo di timore.