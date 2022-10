A Plague Tale Requiem: guida e trucchi per l'avventura di Amicia e Hugo

Dopo aver appassionato i videogiocatori di tutto il mondo con il primo capitolo della storia di Amicia e Hugo, due fratelli che si ritrovano ad affrontare la Peste Nera nella Francia del XIV secolo, Asobo Studio torna con il prosieguo dell'avventura con protagonista il duo. A Plague Tale Requiem è infatti il seguito diretto di Innocence e permette di vivere la seconda parte della storia dei due personaggi, ora più maturi e con le conoscenze necessarie ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia.



Se anche voi state per vivere questo pericoloso viaggio, magari grazie all'inclusione del titolo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass, vi proponiamo una selezione di consigli che potrebbero spianarvi la strada tra ratti e soldati pronti a farvi le scarpe. Prima di procedere con i nostri suggerimenti, non dimenticate di dare uno sguardo anche alla recensione di A Plague Tale Requiem per scoprire tutti i dettagli sul gioco.

Personalizzate la difficoltà

Il nostro primo consiglio non può che riguardare la configurazione del livello di sfida. Come in moltri altri titoli, anche A Plague Tale Requiem propone una selezione di difficoltà tra le quali scegliere, ciascuna con le proprie caratteristiche che vanno ad alterare svariati aspetti del gioco rendendolo più o meno complesso. Chi non ha intenzione di impegnarsi troppo e vuole semplicemente godersi la storia deve optare per ‘Narrativa', invece chi preferisce affrontare l'avventura senza particolari ostacoli dovrebbe scegliere la difficoltà intermedia, ovvero ‘Normale'.

La terza ed ultima opzione corrisponde invece a ‘Difficile' e, come potete intuire, rende l'avventura dei fratelli De Rune particolarmente ardua. A prescindere da quale sia la vostra scelta, sappiate che nella voce ‘Gioco' del menu delle impostazioni sono disponibili anche altre opzioni attraverso le quali i giocatori possono aumentare o diminuire la frequenza degli aiuti, abilitare la mira assistita oppure semplificare l'esecuzione dei comandi a tempo.

Conservate i coltelli

Sin dalle prime battute di A Plague Tale Requiem vi renderete conto di quanto siano preziosi i coltelli nel titolo Asobo Studio. Queste armi fungono da consumabili e sono essenziali per finire silenziosamente gli avversari, inclusi quelli che hanno la testa protetta da un casco e che non possono quindi essere eliminati tramite l'ausilio di una fionda. Sappiate però che il numero di coltelli che si può recuperare in giro è estremamente limitato ed è preferibile utilizzare questi gadget solo quando ce n'è davvero bisogno. Occorre inoltre considerare che i coltelli fungono anche da ‘chiave' per scassinare alcuni banchi da lavoro, così da poter accedere ai potenziamenti.

I potenziamenti migliori

A proposito di potenziamenti, in A Plague Tale Requiem sarà possibile migliorare alcune caratteristiche delle armi o dell'inventario di Amicia e alcuni di questi power-up sono infinitamente più utili rispetto ad altri.

La prima miglioria da acquistare presso i tavoli da lavoro è senza ombra di dubbio quella della balestra, poiché in questo modo si va a velocizzare l'animazione della ricarica, consentendo alla protagonista di sparare i dardi più rapidamente e fronteggiare piccoli gruppi di nemici senza restare esposta agli attacchi durante la sostituzione del proiettile. Non meno importante è la dimensione della borsa, poiché in questo modo sarà possibile raccogliere un maggior numero di risorse con le quali fabbricare le munizioni speciali per le armi. Altro potenziamento da non sottovalutare è quello che permette di ampliare il quantitativo di vasi trasportabili: i vasi sono essenziali per distrarre i nemici e poterne avere sempre qualcuno nello zaino rende più semplici alcune fasi da affrontare rigorosamente in maniera furtiva.

Migliorate Amicia

Oltre a poter migliorare l'arsenale presso i tavoli da lavoro, in A Plague Tale Requiem è anche possibile potenziare le abilità di Amicia. Tale sistema, però, avviene in automatico in base allo stile di gioco del giocatore. Questo significa che dovreste approcciarvi alle varie situazioni anche in relazione ai miglioramenti che preferireste ottenere.

Se preferite l'approccio stealth, andrete migliorando il movimento da accovacciati e ridurrete il rumore emesso da alcune azioni. Se invece volete rendere la protagonista una macchina da guerra, basta avere uno stile più aggressivo per renderla più veloce nelle esecuzioni e consentirle un recupero più veloce quando subisce un colpo. Insomma, valutate quali sono le caratteristiche sulle quali volete puntare e agite di conseguenza.

Sfruttate i punti deboli

Dopo la prima ora di gioco, vi renderete conto che non tutti i nemici in A Plague Tale Requiem sono bersagli facili e tutto ruota attorno al loro equipaggiamento. Chi non dispone di alcun tipo di difesa può essere eliminato senza particolari grattacapi, ma basta un elmo di ferro per far sì che un nemico diventi un problema serio. Come vi abbiamo detto poco sopra, utilizzare un coltello per un'eliminazione istantanea e silenziosa non è sempre la soluzione ideale e in questi casi è preferibile sprecare un dardo puntando dritti al cuore.

Se poi la guardia che ci sta dando la caccia indossa anche una corazza, in quel caso sarà obbligatorio procedere in due fasi: sarà prima necessario rimuovere la protezione e poi colpire con un dardo. A prescindere dal tipo di protezione, colpire un casco metallico con la fionda stordirà per qualche secondo il nemico, garantendovi qualche istante per la fuga.

Ratti verso il nemico

Sebbene rappresentino una minaccia per buona parte dell'avventura, in A Plague Tale Requiem esistono alcuni stratagemmi grazie ai quali è possibile sfruttare la presenza di questi disgustosi roditori a vostro vantaggio. Grazie agli strumenti a sua disposizione, Amicia può sia generare fonti di luce che spegnerle, in modo tale da direzionare l'esercito di topi in un luogo specifico. Se avete poche risorse o volete conservare quelle che avete accumulato con fatica, quella di far aggredire i soldati nemici dai ratti potrebbe essere un'ottima idea.

Modalità foto

Siete in grosse difficoltà e avete bisogno di individuare con precisione tutti i nemici che si aggirano per un'area? Sappiate allora che esiste un trucco ‘scorretto' che vi permetterà di conoscere la posizione di tutti gli ostili della mappa in una manciata di secondi.

Per quanto sia uno strumento splendido per chi ama la fotografia digitale, la Modalità Foto di A Plague Tale Requiem è anche un tool parecchio vantaggioso per chi vuole fermare il tempo e muovere con una certa libertà la telecamera intorno alla protagonista.