PlayStation VR2: guida all'installazione e configurazione del nuovo visore

Si è fatto desiderare a lungo, ma alla fine è arrivato: da oggi PlayStation VR2 è approdato sugli scaffali dei principali rivenditori di tutto il mondo e grazie alla sua tecnologia all'avanguardia permette agli utenti disposti ad acquistarlo di vivere avventure esclusive da una prospettiva diversa dal solito, con in aggiunta la possibilità di utilizzare due controller che godono di tutte le funzionalità extra del DualSense e non solo. Se siete riusciti ad accaparrarvi un'unità del visore per la realtà virtuale di PlayStation 5 o siete in attesa di comprarne uno, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili nelle prime ore trascorse con l'apparecchio.



Chi vuole invece maggiori informazioni su quelle che sono le capacità della periferica, può dare un'occhiata alla nostra recensione di PlayStation VR2.

Prendete confidenza

Molto probabilmente, PlayStation VR2 è il vostro primo visore e, anche nel caso in cui non fosse così, si tratterebbe comunque di un dispositivo che permette di giocare in un modo completamente diverso dal solito. Indossare un casco per la realtà virtuale è un'esperienza che può avere effetti diversi su ciascun utente e non tutti riescono immediatamente a trovarsi a proprio agio con la periferica sulla testa.

Come suggerisce anche l'azienda nipponica sul sito ufficiale, è preferibile iniziare a giocare per brevi sessioni la cui durata può essere prolungata man mano che si acquisisce confidenza con lo strumento e ci si abitua alla visione attraverso il pannello OLED del visore. Chi volesse andare sul sicuro dovrebbe anche iniziare a giocare da seduto, così da stare più rilassato e concentrarsi esclusivamente sui movimenti di testa e braccia. Una volta acquisita la giusta dimestichezza con il casco, potete procedere con la modifica dell'area di gioco e iniziare a giocare anche in piedi per un maggiore coinvolgimento.

Area di gioco

Come accennato poco sopra, i possessori di PlayStation VR2 possono scegliere liberamente in che modo vivere la loro esperienza con la realtà virtuale, visto che Sony ha implementato tre diverse modalità di utilizzo che ben si adattano a tutte le esigenze dei videogiocatori e al loro spazio disponibile.



Ecco di seguito l'elenco dei tre Stili di Gioco supportati da PSVR2:



• Stanza intera: si tratta probabilmente del modo migliore per godersi la VR, ma è anche il tipo di configurazione più esigente in termini di spazio libero richiesto. Per giocare ‘senza limiti' occorre infatti un'area di gioco di almeno 2 metri quadrati, così da potersi muovere in libertà senza incappare in alcun tipo di ostacolo potenzialmente pericoloso



• Seduto: come già detto, è il modo migliore per iniziare a giocare con PSVR2 ed è anche lo stile di gioco che meglio si adatta a chi non ha purtroppo lo spazio necessario per restare in piedi durante le sessioni in VR. In questo caso non occorre altro che uno spazio di circa un metro quadrato intorno alla sedia, così da poter liberamente agitare le braccia senza intoppi



• In piedi: in questo caso lo spazio richiesto è lo stesso di quando si gioca da seduti, poiché questa configurazione prevede che il giocatore resti in piedi ma senza muovere le gambe, limitando i movimenti alle sole braccia



A prescindere da quali siano le vostre possibilità, potete modificare l'area di gioco in qualsiasi momento, così da provare anche diverse configurazioni al fine di individuare quella migliore. Per apportare questa modifica è sufficiente accedere alle Impostazioni dalla schermata principale, poi selezionare Accessori ed infine PlayStation VR2: da qui occorre cliccare su 'Imposta area di gioco' e seguire le istruzioni a schermo. Sappiate che, se ad esempio volete portare il visore a casa di un conoscente per farglielo provare, potete conservare la vostra configurazione abituale e crearne una temporanea per adattare il dispositivo all'area di gioco provvisoria.

Impostate la luminosità

Messa da parte la fase più importante della configurazione di PlayStation VR2, è arrivato il momento di apportare qualche piccolo aggiustamento al video e, più nello specifico, alla luminosità. Anche in questo caso si tratta di un parametro soggettivo, poiché ogni giocatore preferisce un'immagine più o meno luminosa e non esiste un valore universale che possa accontentare tutti.

Ovviamente Sony lo sa bene e ha implementato un menu proprio per modificare a proprio piacimento questo parametro: aprite le Impostazioni di PlayStation 5, selezionate Accessori e poi scorrete l'elenco sulla sinistra fino a trovare PlayStation VR2. In questa schermata troverete numerose opzioni relative al visore, incluso un pratico slider grazie al quale si può regolare la luminosità dello schermo.

Usate le vostre cuffie

Come potrete notare indossando PlayStation VR2, la periferica di ultima generazione targata Sony include anche un set di cuffiette collegate al caschetto che possono essere agilmente staccate dal loro alloggio ed infilate nelle orecchie. Sebbene si tratti di ottimi dispositivi per l'ascolto, è probabile che possediate un paio di cuffie di qualità superiore che volete utilizzare durante le vostre sessioni di gioco: se così fosse, sappiate che PSVR2 dispone anche di un'uscita audio in cui infilare qualsiasi cuffia con jack da 3,5mm. Tale slot è situato proprio accanto al cavo, sul lato sinistro del visore.





Tasto Funzione

In maniera simile ad altre periferiche Sony come il DualSense Edge (qui trovate la nostra recensione del DualSense Edge per PS5), anche PlayStation VR2 include il Tasto Funzione, il quale è situato nella parte anteriore, sotto al visore. La configurazione predefinita di PSVR2 fa sì che la semplice pressione del tasto in questione attivi la funzionalità intitolata ‘Visualizza area circostante', la quale disattiva temporaneamente l'attività in corso e permette di vedere attraverso le telecamere posizionate nella parte frontale del dispositivo, come se non indossaste il casco.

Sebbene si tratti di un'opzione incredibilmente utile per prendersi una pausa durante le sessioni di gioco (magari per inviare un messaggio con lo smartphone o ritrovare i controller dopo che vi sono caduti), è probabile che vogliate modificare la funzione di questo tasto. È infatti possibile scegliere se sfruttare FN per vedere attraverso le telecamere oppure per attivare/disattivare il microfono, così da gestire meglio le comunicazioni per chi è solito giocare titoli VR in multiplayer online.



Chiunque volesse apportare questa modifica, può farlo nella schermata delle impostazioni di PlayStation VR2: selezionate Visore VR, poi ‘Assegnazione tasto funzione' e scegliete fra ‘Visualizza area circostante' o a ‘Disattiva microfono'.

Spegnimento

Se siete persone attente ai consumi energetici di console e relative periferiche, sappiate che anche PlayStation VR2 dispone di alcune opzioni che permettono di evitare che il casco continui a stare in funzione dopo periodi prolungati di inattività. In fondo alla schermata delle impostazioni di PSVR2 nelle impostazioni degli Accessori è possibile trovare una voce relativa proprio allo spegnimento automatico. Grazie a questa opzione, i giocatori possono scegliere se fare in modo che il visore si spenga dopo 10, 30 o 60 minuti di inutilizzo oppure se disabilitare del tutto tale funzionalità extra.

Spegnete i controller

Dal momento che i giocatori tendono a non trascorrere troppo tempo con la VR, potrebbe capitare di interrompere una sessione di gioco con PlayStation VR2 per passare ad un titolo tradizionale sulla TV. In casi come questi, è sempre bene procedere con lo spegnimento dei due controller PlayStation VR2 Sense: se si smette di giocare e non si spegne PS5, i due dispositivi rimarranno accesi e la loro batteria andrà scaricandosi progressivamente.

Proprio come per il visore, nelle impostazioni per il risparmio energetico è possibile impostare lo spegnimento automatico dei controller per evitare di farlo manualmente ogni volta. Insomma, se volete evitare brutte sorprese alla successiva accensione di PSVR2, fareste bene ad assicurarvi che i controller si spengano al più presto.

Modalità Cinema

È ovvio che il motivo principale per cui un utente procede con l'acquisto di PlayStation VR2 sia quello di giocare i titoli pensati appositamente per il dispositivo. Il consiglio che vi diamo però, è quello di non trascurare alcune funzionalità extra del visore grazie alle quali è possibile godersi anche altri tipi di prodotti indossando il caschetto. Una di queste è la modalità Cinema, che permette di sfruttare PSVR2 come se fosse uno schermo e, ad esempio, giocarsi God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy o Elden Ring in un modo diverso dal solito.