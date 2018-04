Pokemon GO: come completare la quest Una Scoperta Misteriosa e catturare Mew

Il recente update di marzo ha portato una novità sostanziale in Pokémon Go: Niantic ha introdotto infatti all'interno del gioco una serie di nuove quest, che una volta completate vi garantiranno ricchi premi come Polvere aggiuntiva, pozioni, la possibilità di catturare alcuni Pokémon e molto altro ancora.

Quanto detto qui sopra vale per le quest normali; in realtà Niantic ha messo a disposizione degli utenti anche delle missioni di ricerca speciali, i cui premi sono decisamente più ambiti. Quella di cui vi parleremo oggi è intitolata Una Scoperta Misteriosa, e vi permetterà di catturare il rarissimo Pokémon n.151, Mew! Ottenerlo sarà relativamente semplice: vi basterà seguire i nostri consigli per completare tutte le fasi richieste dalla missione!

Missioni di ricerca

La differenza principale tra una missione normale ed una missione di ricerca sta nel fatto che quest'ultime si suddivideranno in 8 fasi, e sarà necessario completarle tutte una dopo l'altra per ottenerne il relativo premio.

Inoltre ogni fase è composta a sua volta da 3 fasi minori: completarle tutte potrebbe richiedervi un po' di tempo, ma con i nostri consigli andrete sul sicuro.

Prima Fase

La prima fase della missione è piuttosto semplice: tutto quello che dovrete fare per completarla sarà far attivare 5 PokéStop, catturare 10 Pokémon qualsiasi e trasferirne cinque; ognuna di queste azioni vi garantirà 500 XP una volta completata. Le ricompense saranno 10 Mega Ball, un'Incubatrice per le Uova e tre Moduli Esca.

Seconda Fase

La seconda fase comincia a farsi già un po' più lunga da portare a termine: ci chiederà infatti di far schiudere 3 Uova, effettuare 10 buoni lanci e guadagnare 2 Caramelle camminando col vostro Pokémon. Ognuna di queste azioni varrà 1000 XP, e le ricompense previste saranno 2000 unità di Polvere, tre Aromi e 20 Mega Ball.

Terza Fase

La terza fase sarà molto più dinamica: dovrete raggiungere il livello 15, prendere parte a 2 Raid e dare battaglia a due palestre.

Guadagnerete 1500 XP per ognuna di queste quest, e le ricompense saranno due MT, una per ogni tipolgia di mossa, e due Pezzi Stella



Quarta Fase

Anche la quarta fase sarà ostica da completare. Dovrete ottenere la Medaglia Argento di Kanto, far evolvere 20 Pokémon e trovare 5 caramelle camminando con il vostro Pokémon. I premi cominciano a farsi più alti: 2000 XP per ogni azione, e le ricompense saranno 4000 unità di Polvere, tre Moduli Esca e 20 Mega Ball.

Quinta Fase

Per completare la quinta fase dovrete catturare un esemplare di Ditto, oltre a 10 Pokémon di tipo Spettro ed effettuare dieci buoni lanci.

Gli XP guadagnabili ammontano a 2500, ed otterrete inoltre 15 Rivitalizzanti, un Biglietto Raid Premium ed un Fortunuovo.

Sesta Fase

La sesta fase vi chiederà di raggiungere il livello 25, far evolvere un Magikarp e combattere in 10 Raid. 3000 XP da guadagnare al completamento di ogni quest, e potrete ottenere 6000 unità di Polvere, cinque Caramelle Rare e tre Aromi.

Settima Fase

Per completare questa fase dovrete catturare 50 Pokémon usando una bacca, ottenere la Medaglia Oro di Kanto ed effettuare un lancio eccellente.

Ognuna di queste attività vi garantirà 3500 XP, e le ricompense saranno 8000 unità di Polvere, cinque Mega Ball e...Mew!

Ottava Fase

Nell'ottava fase, l'ultima, tutto ciò che dovrete fare sarà catturare Mew. Una volta completato questo compito, guadagnerete ben 4000 XP, 10.000 unità di Polvere, una Super Incubatrice e 20 Caramelle Mew.