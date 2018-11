Pokemon Let's GO: starter, combo e oggetti, trucchi per acchiapparli tutti

Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee sono più accessibili rispetto ai capitoli regolari della saga, ma questo non significa che bisogna dare tutto per scontato. Nella formula di gioco ritroviamo sia gli elementi classici della serie che alcuni cambiamenti significativi con cui fare i conti. Ci sono diverse cose importanti da sapere prima di iniziare le due nuove avventure per Nintendo Switch, sia per i nuovi giocatori che per i fan più esperti. Di seguito, dieci consigli per muovere i primi passi in Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per Nintendo Switch e provare ad acchiapparli tutti!

Pokemon GO

I due nuovi giochi per Nintendo Switch hanno diversi aspetti in comune con Pokemon GO, a partire dalla meccanica di cattura dei Pokemon: anziché lottare sul campo, come si faceva nei classici capitoli della serie, questa volta non dovremo far altro che lanciare la nostra Poke Ball. L'esito della cattura dipenderà dalla precisione dei nostri lanci, dalla tipologia di Poke Ball impiegata e dall'eventuale utilizzo delle bacche.

L'app mobile di Niantic Labs, inoltre, può collegarsi a Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee per consentire il trasferimento delle creature di prima generazione, consentendo agli allenatori di trasportare i loro progressi da un gioco all'altro: una funzionalità molto interessante che può accelerare il completamento del Pokedex.

Catturateli tutti

Se avete giocato ai precedenti capitoli della serie, potreste essere abituati a catturare un solo Pokemon alla volta per averlo Pokedex, e per poi farlo salire di livello combattendo sul campo. Ma in Let's Go catturare tonnellate dello stesso Pokemon ha i suoi grandi benefici. Infatti è il modo migliore per ottenere punti esperienza per tutta la vostra squadra: trasferendo i Pokemon in più al Professor Oak otterrete delle caramelle che possono essere utilizzate per migliorare le statistiche del vostro Pokemon. Dal momento che catturare le creature è più semplice che in passato, non esitate a farlo ogni volta che incontrate un mostriciattolo selvatico durante le fasi esplorative.

Combo

Catturare molti Pokemon diventa ancora più vantaggioso quando si eseguono le combo di cattura. Per iniziarne una basta catturare la stessa specie di Pokemon più volte di seguito. Man mano che la vostra combo aumenta, avrete maggiori possibilità di incontrare Pokemon rari, anche quelli che normalmente non si trovano in natura come le forme evolute.

Inoltre le creature catturate in questo modo avranno statistiche migliori, e le combo più alte aumentano anche la probabilità di incontrare i Pokemon Shiny. Se non volete correre il rischio di spezzare una combo, salvate dopo ogni cattura e fuggite quando incontrate un Pokemon di una specie diversa.

Statistiche

Dopo aver registrato 30 diverse specie di Pokemon nel vostro Pokedex, dirigetevi verso l'edificio che collega il Percorso 11 al Percorso 12. Andate di sopra per parlare con uno degli assistenti del Professor Oak, ricevendo così la funzione Giudice. Questa vi consente di vedere le statistiche di base dei vostri Pokemon, direttamente dal menu del gioco. Tali statistiche sono anche chiamate valori individuali, o IV, e giocano un ruolo importante per le prestazioni del vostro Pokemon in battaglia. Come bonus, i vostri partner Pikachu o Eevee avranno dei valori individuali perfetti.

Parlate con tutti

Mentre viaggiate per le strade e i quartieri di Kanto, assicuratevi di parlare con ogni personaggio incontrato durante il cammino. Alcuni di loro si limietarnno a fare semplice conversazione, ma molti altri vi forniranno suggerimenti utili, doni come Pozioni o persino nuovi Pokemon da aggiungere alla vostra squadra. Inoltre potrete scambiare le creature con gli NPC in diversi Centri Pokemon, così da ottenere le forme di Aloa di alcuni mostriciattoli come quella di Exeggutor.

Dalle parti di Aranciopoli, invece, incontrerete un personaggio non giocante che vi offrirà un Pokemon esclusivo dell'altra versione, aiutandovi a completare le voci del Pokedex. Per non lasciarvi sfugire nessuna sorpresa, parlate sempre con tutti.

Ottenete gli starter

Come visto in Pokemon Giallo, anche in Let's Go potremo ricevere i tre starter originali dai personaggi non giocanti, a patto di soddisfare determinati requisiti. In questo caso dovremo aver catturato una certa quantità di Pokemon (nel conteggio vengono inclusi anche i doppioni). Bulbasaur può essere ottenuto a Celestopoli dopo aver catturato almeno 30 Pokemon; dirigetevi verso il Percorso 24 per ottenere Charmander dopo aver catturato 50 mostriciattoli; infine ottenete Squirtle dall'agente Jenny ad Aranciapoli dopo averne catturati 60. I tre starter potranno essere trovati anche in natura, ma qualsiasi Pokemon ricevuto da un NPC avrà automaticamente buone statistiche.

Vendete gli oggetti inutili

Più Pokemon catturete, più Poke Ball sarete costretti a consumare. E le Poke Ball non si possono definire oggetti economici. Per fortuna esistono diversi modi per accumulare soldi rapidamente. La cosa migliore da fare è vendere gli oggetti preziosi come le perle e le pepite, ottenendo in cambio una buona quantità di denaro.

Nel mondo di gioco incontrerete diversi NPC disposti a darvi questi oggetti una volta al giorno. Se vi trovate all'inizio dell'avventura, una donna nell'angolo nord-ovest di Plumbeopoli vi darà una grande perla se guardate il suo Slowpoke. Come consigliato in precedenza, cercate di parlare con tutti i personaggi per non lasciarvi sfuggire nessuna occasione del genere.

Oggetti nascosti

Esplorando il mondo di gioco si possono trovare diversi oggetti all'interno delle Poke Ball, come Pozioni, Antidoti e altro ancora. In genere saranno abbastanza facili da invididuare, ma in altri casi bisognerà stare più attenti e setacciare ogni angolo. Per non lasciarci sfuggire nulla possiamo tenere d'occhio la coda del nostro Pokemon compagno: questa inizierà a scodinzolare non appena ci avvicineremo a un oggetto nascosto, avvisandoci che nei dintorni c'è qualcosa da raccogliere. Così facendo potremo ottenere oggetti rari e preziosi, con la possibilità di rivenderli per fare qualche soldo extra.

Fate amicizia con i Pokemon

Il rapporto di amicizia con i vostri Pokemon può crescere nel tempo. Prendetevi sempre cura di loro, assicurandovi di curarli e guarirli durante i combattimenti, in modo da evitare che cadano in battaglia. In Let's Go potete scegliere un Pokemon alla volta da far camminare accanto a voi mentre esplorate il mondo di gioco.

Questo in aggiunta al vostro Pikachu o Eevee, con i quali potrete giocare per aumentare ulteriormente l'amicizia nei loro confronti. Mentre vi legate con i vostri Pokemon, questi saranno in grado di compiere particolari gesti in battaglia, come curare le loro condizioni di salute o evitare gli attacchi degli avversari.

Sfruttate i repellenti

Nel corso dell'avventura, in particolare nelle fasi più avanzate, ci troveremo ad affrontare anche diversi puzzle ambientali. Per risolverli dovremo spingere massi di pietra, usare le piattaforme del teltrasporto e così via. Dal momento che svolgere questo tipo di operazioni con i Pokemon selvatici nei dintorni potrebbe risultare molto scomodo, è una buona abitudine avere sempre con voi una piccola scorta di repellenti. Acquistatene qualche unità quando passate dai negozi, e non abbiate timore di usarli in caso di necessità, così da allegerire le fasi esplorative e concentrarvi sull'eventuale risoluzione di un'enigma ambientale.