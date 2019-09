Pokemon Masters Guida: Trucchi per diventare il miglior allenatore

Per la gioia di tutti gli appassionati delle creature tascabili, Pokémon Masters è finalmente arrivato su App Store e Goole Play Store, dove può essere scaricato in maniera completamente gratuita a patto di essere in possesso di uno tra i dispositivi supportati. Se prima di tornare a vestire i panni di un allenatore di Pokémon volete ricevere qualche consiglio, allora non possiamo che invitarvi a proseguire nella lettura, così da iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura.



Punti deboli e lotte automatiche

Il sistema di combattimento di Pokémon Masters è profondamente diverso rispetto a quello visto nei principali titoli della serie per console portatili Nintendo e pertanto richiederà un minimo d'attenzione nelle fasi iniziali. In ogni scontro dovrete mandare in campo tre diverse Unità, ovvero squadre composte da un allenatore e dal proprio Pokémon e dotate di statistiche e mosse proprie.

Prima di iniziare ciascuna battaglia, il gioco vi permetterà di individuare le principali debolezze del team avversario, così che possiate decidere di utilizzare le Unità più efficaci in quella specifica situazione. Per dare uno sguardo ai punti deboli del nemico vi basterà cliccare sul tasto "Info Area" e, se sarete ancora alle prime armi, potrete spedire in battaglia in maniera automatica le Unità più adatte semplicemente toccando il pulsante "Squadra Consigliata".



Nel caso in cui lo scontro sia molto semplice, potete anche decidere di far combattere l'intelligenza artificiale al vostro posto, così da velocizzare il combattimento ed evitare inutili perdite di tempo. Per dare il via alla lotta automatica dovrete selezionare il tasto "AUTO", che apparirà sullo schermo all'inizio di ogni scontro.

Nelle fasi iniziali del gioco non dovreste inoltre incontrare particolari difficoltà, dal momento che vi verrà automaticamente assegnata un'Unità da 5 Stelle formata da Rina e il suo Pokémon (Snivy, Servine o Serperior). La particolarità di questa coppia consiste nella terza mossa, chiamata "Unione rinnovata". Eseguendo questa mossa, infatti, potrete riempire immediatamente tre diversi segmenti della Barra Mosse e consentire così alle altre due Unità in campo di mettere a segno un numero maggiore di attacchi.



Trovare e potenziare le Unità

In Pokémon Masters è fondamentale non solo disporre di un adeguato numero di Unità, ma anche che queste siano tra le più rare (ovvero con delle statistiche più alte). Per affrontare nel migliore dei modi gli scontri più ardui le Unità da 5 Stelle faranno la differenza ed è quindi consigliabile fare il possibile per aggiungere al proprio roster di allenatori quelli più utili.

Esistono vari modi per aggiungere delle Unità al proprio account e uno di questi è quello di proseguire nella storia principale, così da sbloccare allenatori come Barry e Piplup, Rosa e Snivy e Brock con il suo fidato Onix. Ovviamente è anche possibile acquistare delle Unità aggiuntive nel negozio di gioco e, per farlo, avrete bisogno di 300 Gemme per una singola coppia con la possibilità di prenderne 10 in un unico pacchetto da 3.000 Gemme. Esiste anche la possibilità di effettuare l'acquisto tramite microtransazioni e, in questo caso, ogni Unità ha il costo di 100 Gemme.



Non manca poi un terzo metodo che, però, richiede molta pazienza da parte del giocatore e potrà essere ripetuto fino al prossimo 17 ottobre 2019, quando scadranno i bonus attivi per i nuovi giocatori. Tale sistema consiste nell'iniziare una partita, ottenere i numerosi bonus della Lotteria e circa 1400 Gemme nelle fasi iniziali della storia.

Nel caso in cui non doveste essere soddisfatti delle Unità ottenute in maniera casuale, non dovrete far altro che eliminare il profilo e ricominciare tutto da zero. Non sarà il modo più piacevole per iniziare, ma così facendo potrete avviare la partita con una marcia in più.

Se volete saperne di più su tutte le statistiche e le categorie di Unità presenti nel gioco, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida di Pokémon Masters per salire di livello facilmente.



Allenamento Speciale

Nelle primissime fasi di Pokémon Masters sarà molto semplice perdersi qualche informazione, dal momento che il giocatore verrà inondato di tutorial che riguardano i vari aspetti del gioco. Uno di quelli che potrebbe sfuggirvi più facilmente riguarda gli Allenamenti Speciali, un ottimo metodo per potenziare le proprie Unità. Se giocando normalmente otterrete un discreto quantitativo d'esperienza, con questa speciale tipologia di allenamento potrete velocizzare sensibilmente la crescita dei vostri Pokémon.



Per avviare un Allenamento Speciale dovrete recarvi nella zona d'addestramento, dove vi verrà data la possibilità di iniziare questa attività per un numero limitato di volte ogni giorno e completare delle missioni a tempo.

Vi ricordiamo che aumentare il livello di un Pokémon non serve solo a migliorarne le varie statistiche, ma vi permetterà anche di insegnargli nuove mosse da utilizzare durante le lotte.



Evoluzioni e Mega Evoluzioni

Come in ogni titolo della serie che si rispetti, anche in Pokémon Masters è possibile far evolvere le creature presenti nelle proprie Unità. In questo caso, però, la meccanica legata all'evoluzione dei vari Pokémon è molto diversa rispetto a quella solita dei capitoli per console portatili e non coinvolgerà condizioni meteo, orari specifici e pietre rare.



Per avviare un'evoluzione in questo gioco vi basterà semplicemente disporre di un Frammento per l'Evoluzione e di un Pokémon di livello 25 in grado di evolversi. I materiali necessari a far evolvere la creatura non avranno un costo fisso e aumenteranno ogni volta che ne acquisterete uno nel negozio, quindi sarà bene riflettere per un bel po' prima di procedere al loro utilizzo.

Per quanto riguarda invece le Mega Evoluzioni, trasformazioni temporanee che si attivano nel corso di una battaglia, esse possono essere messe in pratica solo da alcuni Pokémon. Sulle nostre pagine trovate una guida completa ad evoluzioni e mega evoluzioni di Pokémon Master, nella quale è presente anche un elenco dei mostriciattoli che possono trasformarsi.



Premi giornalieri

Senza distaccarsi molto dai numerosi titoli free to play presenti su dispositivi mobile, anche in Pokémon Masters sono presenti delle ricompense giornaliere che gli utenti possono riscattare effettuando l'accesso ai server di gioco una volta ogni 24 ore. Nel caso di Pokémon Masters, il reset giornaliero avviene alle ore 8:00 del mattino, quindi assicuratevi di accaparrarvi il vostro premio prima che vi sia l'aggiornamento. Discorso molto simile vale per le missioni del giorno, che vi conviene accettare quotidianamente così da evitare che al reset successivo possiate perderle.