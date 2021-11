Pokemon Perla Splendente e Diamante Lucente: la guida per tornare a Sinnoh

In attesa di poter mettere le mani su Pokémon Leggende Arceus, la cui uscita è fissata ai primi mesi del prossimo anno, Nintendo ha deciso di non lasciare i fan del celebre brand a bocca asciutta in questo freddo autunno pubblicando in esclusiva su Switch Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, remake dei vecchi titoli usciti nel lontano 2006 su Nintendo DS. Se state approfittando di questo rifacimento del gioco Game Freak per giocarci la prima volta o per rivivere l'avventura ambientata a Sinnoh, ecco qualche consiglio che potrebbe aiutarvi nella costruzione della squadra di Pokémon e nel loro potenziamento. Se volete saperne di più sul gioco, sappiate che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Scelta dello starter

Come in ogni episodio della serie Game Freak che si rispetti, anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente permette ai giocatori di selezionare uno starter, ovvero una creatura iniziale fra le tre disponibili.

Ecco l'elenco degli starter con le relative evoluzioni:

• Chimchar (Tipo: Fuoco): questo Pokémon dall'aspetto simile a quello di una scimmia si evolve al livello 14 in Monferno e al Livello 36 in Infernape, un ibrido Fuoco-Lotta

• Piplup (Tipo: Acqua): questa creatura che somiglia ad un tenero pinguino si evolve al Livello 16 in Pinplup e al Livello 36 in Empoleon, un mix tra Acqua e Acciaio resistente a Pokémon di ben dieci tipi diversi

• Turtwig (Tipo: Erba): questa specie di tartaruga in miniatura si evolve al Livello 18 in Grotle e al Livello 32 in Torterra, che aggiunge varietà alla tipologia di Pokémon rendendolo un ibrido tra Erba e Terra con elevati valori difensivi



Il consiglio che possiamo darvi è quello di non stare troppo a pensare alle abilità del Pokémon e di selezionare lo starter in base alle proprie preferenze estetiche. Se proprio volete scegliere quello più forte dei tre, vi suggeriamo di optare per Turtwig, che è la creatura grazie alla quale si possono affrontare con maggiore serenità i primi capipalestra.

Squadra iniziale

Per sconfiggere gli allenatori delle palestre di Sinnoh in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente non è sufficiente lo starter e occorre quindi mettere su una squadra di mostriciattoli che possano reggere il confronto con gli avversari più pericolosi.

A tal proposito, vi suggeriamo di individuare già nelle fasi iniziali del gioco alcuni Pokémon che potrebbero tornarvi utili, soprattutto una volta evoluti. Catturare nelle prime fasi dell'avventura un buon Magikarp potrebbe sembrare un'idea stupida, ma vi assicuriamo che non è così: mettendolo nella quadra dall'inizio, farete in modo che il suo livello vada di pari passo con lo starter e, una volta trasformato in Gyrados, vi ritroverete nel team un elemento incredibilmente forte. Tale discorso è perfettamente valido anche per altre creature che si possono incontrare nelle aree di gioco iniziali, come ad esempio Starly e Shinx.

Esperienza condivisa

Una delle meccaniche che ogni allenatore di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dovrebbe sfruttare per potenziare le creature è l'esperienza condivisa. Per chi non fosse pratico della serie Game Freak, si tratta di una particolare funzionalità che consente a tutti i membri della squadra (ad eccezione di quelli KO) di ottenere lo stesso quantitativo di punti esperienza, che abbiano partecipato o meno attivamente alla lotta.

Questo significa che se avete appena catturato un Pokémon di livello molto basso, potete inserirlo nella squadra e, senza mai usarlo, fargli accumulare un bel po' di punti esperienza per renderlo più forte e, nel giro di qualche ora, poterlo sfruttare anche in combattimento. A proposito di farming di esperienza, vi suggeriamo di concentrarvi su tale pratica ogni volta che il gioco vi assegna un partner controllato dall'intelligenza artificiale: in questi casi la salute di tutta la vostra squadra si ripristinerà al termine di ogni incontro e sarà molto più semplice darsi al farming.

Grandi Sotterranei

A proposito di farming, una delle novità di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente che potrebbero aiutarvi non solo ad accumulare esperienza ma anche denaro sono i Grandi Sotterranei.Una volta giunti ad Evopoli, potrete mettere le mani su un particolare kit per l'esplorazione che garantisce l'accesso al sottosuolo: in questo luogo non solo è possibile imbattersi in Pokémon rari come Houndour e Larvitar, ma si possono reperire oggetti preziosi da vendere in cambio di generose quantità di denaro, il quale potrebbe tornarvi utile per l'acquisto di Pokéball e altri consumabili di uso comune.

Mew e Jirachi gratis

Se nella vostra collezione di titoli fisici o digitali per Nintendo Switch avete i vecchi capitoli della serie, ovvero Pokémon Spada e Scudo o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, sappiate che i loro file di salvataggio vi garantiranno due diversi mostri rari: Mew e Jirachi. Il primo si ottiene a Giardinfiorito: nella parte più a sud della città si trova un campo di fiori nel quale è posizionata una donna, parlateci quando nella console è presente un qualsiasi salvataggio di Let's Go Pikachu/Eevee per ricevere in dono un Mew. Sempre nei pressi del campo di fiori si trova anche un uomo, il quale vi consegnerà un Jirachi se avete un file di salvataggio di Spada/Scudo. Va precisato che non importa quanti siano i salvataggi e quali siano i progressi registrati, poiché il sistema controllerà esclusivamente la loro presenza in memoria. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida per ottenere Mew e Jirachi in Pokemon Diamante e Perla Remake.

Impostazioni

Prima di immergervi nelle avventure di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, vi suggeriamo anche di dare un rapido sguardo alla schermata delle impostazioni. In questo menu sono infatti presenti alcune voci attraverso le quali i giocatori possono personalizzare la loro esperienza di gioco.

Grazie alle impostazioni inserite dal team di sviluppo potreste velocizzare i combattimenti, fare in modo che i dialoghi a schermo scorrano più rapidamente e addirittura disabilitare le animazioni nelle lotte. Si tratta quindi di una serie di opzioni che potrebbero fare molto comodo a chi non ama particolarmente i dialoghi o vuole darsi ad una speed run.