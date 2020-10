Pokemon Spada e Scudo: guida al DLC Le Terre Innevate della Corona

L'attesa è finalmente giunta al termine ed il secondo ed ultimo contenuto aggiuntivo del Pass di Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, ovvero Le Terre Innevate della Corona, è ora disponibile per tutti i possessori del gioco che hanno effettuato l'acquisto del DLC. Se anche voi state per immergervi in questa nuova ambientazione dell'esclusiva per Nintendo Switch e volete catturare ogni singola creatura per completare il Pokédex, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a portare a termine questa dura impresa.

Terre Innevate: come arrivarci

Per poter iniziare a giocare con i contenuti de Le Terre Innevate della Corona occorre seguire alcuni semplici passaggi, necessari per accedere alla nuova area di gioco. Innanzitutto dovete assicurarvi non solo di aver acquistato il Pass Espansioni ma anche la sua versione corretta. Infatti, in base all'edizione del gioco in vostro possesso (Spada o Scudo), dovete procedere all'acquisto dei contenuti aggiuntivi per l'una o per l'altra versione.

Fatto ciò, aggiornate il gioco all'ultima versione ed avviatelo, così da ricevere una notifica che segnala che al vostro inventario è stato aggiunto un Pass della Corona. Il prossimo passaggio consiste nel far visita alla Stazione di Brasbury, a sud-ovest della regione di Galar: qui potete parlare con l'uomo nei pressi dei tornelli, il quale vi propone tra le tappe anche le Terre Innevate della Corona dopo aver visto il vostro pass. Giunti nella nuova porzione della mappa, potete iniziare la quest principale semplicemente uscendo dalla stazione e parlando con due degli NPC del DLC, ovvero Dia e Peony. Prima di parlare con i due assicuratevi di avere a portata di mano qualche Pokémon di tipo Fuoco, Lotta o Terra, dal momento che la storia avrà il via proprio con una lotta contro delle creature di tipo Acciaio.

Avventure Dynamax

Una delle novità più interessanti di Pokémon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona sono le Avventure Dynamax. Queste attività possono essere completate sia da soli che in compagnia (per giocare con gli amici online si può impostare una password di massimo otto caratteri) proprio come i Raid Dynamax. Per dare il via alla prima Avventura Dynamax nella nuova espansione occorre raggiungere un luogo chiamato Dynatana Max, situato ad est rispetto a Nevi Primoscivolo e ad ovest dell'uscita dalla stazione.

Facendo il vostro ingresso nella Dynatana Max per la prima volta avrete l'opportunità di parlare con Peony, NPC che vi introdurrà a questo nuovo tipo di missione e vi consentirà di provarne una sia da soli che in cooperativa.



Ma come funziona un'Avventura Dynamax? Quest'attività consiste in una serie di tre difficili lotte con creature particolarmente ostiche da sconfiggere e la cui identità non può essere scoperta prima dell'inizio della battaglia. Se siete però degli allenatori provetti potrete prima intuirne la natura osservandone attentamente la sagoma prima di scendere in pista e poi selezionare la creatura più adatta allo scontro. La selezione del Pokémon sarà di fondamentale importanza, dal momento che nelle Avventure Dynamax non potrete fare faville con il vostro team creato nell'ultimo anno ma vi toccherà selezionare una creatura da un elenco generato dal software, il quale vi proporrà tre diversi mostri tascabili tra i quali scegliere.



Nel caso in cui doveste scegliere la modalità online, la selezione del Pokémon spetta ad un allenatore per volta, così che lo slot occupato dal mostro scelto venga rimpiazzato da un'altra creatura generata dal gioco e dia modo al giocatore successivo di fare la propria scelta fra tre Pokémon.

Lo scopo dell'Avventura Dynamax è quello di giungere allo scontro finale con un Pokèmon Leggendario (la cattura in questa modalità è assicurata, quindi si ha la certezza matematica che una qualsiasi Pokéball riesca a catturare un mostro) e per farlo occorre sfruttare al meglio alcune meccaniche. Innanzitutto fate la scelta giusta di fronte ai bivi, così da semplificare le lotte per l'intera squadra, e poi scambiate il vostro Pokémon con quello appena catturato quando quest'ultimo potrebbe darvi dei vantaggi netti nelle fasi successive dell'avventura. Nel caso foste in difficoltà tra uno scontro e l'altro, non esitate ad approfittare degli NPC in grado di fornirvi consumabili utili ad esempio per recuperare punti vita.

I Quattro Spadaccini Solenni

In maniera simile ai 150 Diglett di Alola sull'isola dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo, nelle Terre Innevate della Corona si nascondono degli elementi da ricercare in giro per la mappa al fine di ottenere un'importante ricompensa.



Parliamo delle impronte, le quali ci consentono di tracciare con esattezza la posizione dei quattro Spadaccini Solenni: Cobalion, Terrakion, Virizion e Keldeo. Per iniziare questa missione secondaria dovete recarvi alla Piana Sottozero dopo aver abbandonato l'abitazione di Peony: lungo il tragitto saranno ben visibili a terra delle impronte e avvicinandovi ad esse farete apparire un NPC chiamato Sonia. Questo personaggio vi introdurrà una missione secondaria e vi spiegherà che è sulle tracce dei misteriosi Pokémon (non conosce ancora i loro nomi e si riferirà a loro con una sorta di nome in codice, ovvero Metalcuore, Caverna e Prateria).

A questo punto vi toccherà andare in avanscoperta e trovare in giro per l'isola 150 impronte, ovvero 50 per ognuno dei Pokémon (Cobalion, Terrakion e Virizion). La posizione delle impronte, a differenza dei Diglett, è randomica e per scovare la tana di ognuno di essi non sarà necessario trovare tutte le impronte di un solo Pokémon, così che Sonia possa indicarvi il punto esatto da raggiungere. Se volete aggiungere al team anche Keldeo, quarto ed ultimo membro degli Spadaccini di Pokémon Bianco e Nero, dovete eseguire un passaggio aggiuntivo. Dopo aver catturato i primi tre Pokémon dovrete salpare verso la piccola isola situata nei pressi della Riva del Lago Ball, sulla quale vi basterà cucinare del curry al campeggio per far apparire come per magia l'ultima creatura della lista.

Glastrier o Spectrier?

Anche in Pokémon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona vi troverete a prendere una difficile decisione, dal momento che vi verrà chiesto di scegliere tra Glastrier e Spectrier piantando dei semi di carota in un luogo specifico. In base al luogo scelto potrete affrontare e catturare uno dei Pokémon Leggendari che ricordano un cavallo.

Il primo, Spectrier, è completamente nero con zoccoli e criniera di colore viola ed è di tipo Spettro: questa creatura è dotata di scarsa potenza, la quale però viene compensata da un'elevata velocità d'attacco. Glastrier è invece completamente bianco ed è di tipo Ghiaccio: in maniera completamente opposta a Spectrier, questo Pokémon bilancia la sua scarsa velocità con una grande forza. Non esiste una creatura realmente più forte tra le due e dovreste quindi fare la vostra scelta in base ai vostri obiettivi. Se avete intenzione di creare un team basato sulla forza bruta, ad esempio, Glastrier sarà la vostra scelta più opportuna.

Slowking di Galar

Tra le creature più attese dai fan di Pokémon Spada e Scudo e disponibile esclusivamente in Le Terre Innevate della Corona troviamo sicuramente lo Slowking di Galar. Questo particolare mostro può essere ottenuto da tutti gli allenatori in possesso di uno Slowpoke di Galar, a patto che seguano alcuni semplici passaggi.

Recatevi presso le Grotte Fragormare e andate alla ricerca di una donna in età avanzata: parlando con l'anziana signora vi verrà chiesto di scambiare 15 Rami di Galarnoce per uno strumento che prende il nome di Corona Galarnoce. Accettate lo scambio e riceverete in dono l'oggetto che, se usato su uno Slowpoke di Galar, vi permetterà di farlo evolvere nella versione "stregone" di Slowking.