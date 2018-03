Rainbow Six Siege Guida: i 13 migliori Operatori per giocatori esperti

Se siete degli appassionati di shooter in prima persona è molto probabile che abbiate già giocato uno dei migliori esponenti del genere attualmente disponibili sul mercato, ovvero Rainbow Six Siege. L'FPS tattico sviluppato da Ubisoft si avvia verso il terzo anno di vita e si prepara a ricevere l'attesissimo DLC Operazione Chimera, che renderà finalmente disponibile la prima modalità PvE cooperativa Outbreak.

Rainbow Six Siege: Migliori Operatori

Viste le innegabili qualità del titolo, divenuto nel corso degli anni un vero e proprio gioiello videoludico grazie al supporto esteso e continuo operato da Ubisoft, è molto probabile che molti di voi lo abbiano già acquistato e giocato. Vi troverete quindi ad aver sbloccato qualche Operatore, ma data la natura estremamente tattica delle meccaniche di gioco incluse nel titolo non è per niente facile capire quale di essi usare, e come usarli. Questa guida fa quindi al caso vostro: se conoscete già le basi del gioco ma siete ancora in cerca dell'Operatore più performante, siete nel posto giusto.

Ci teniamo comunque a fare un'importantissima precisione: l'utilità di un Operatore è strettamente legata non solo al vostro stile di gioco, ma anche all'approccio che la vostra squadra (e la squadra avversaria) utilizza nel corso della partita. Rainbow Six Siege è infatti un gioco che dipende fortemente dalla composizione dei vari team, e quindi ogni situazione che si viene a creare durante i vari match potrebbe richiedere un Operatore diverso.

Thermite(Attacco)

L'abilità speciale di Thermite (una carica esplosiva che può abbattere i muri rinforzati) lo rende un eccellente Operatore d'attacco. I suoi due esplosivi in dotazione permettono di creare dei buchi nei muri abbastanza grandi da poterci passare attraverso, e grazie a queste potrete crearvi le vostre entrate uniche in ogni stanza. Anche se non deciderete di usarle per sfondare le difese avversarie, la loro detonazione distrarrà comunque i nemici e può essere usata come diversivo.

Come se non bastasse, le bocche da fuoco disponibili per Thermite sono estremamente letali. Questo Operatore può essere equipaggiato con un fucile a pompa M1014, particolarmente efficace negli scontri a distanza ravvicinata e molto versatile nel caso decidiate di sparare senza mirare. Al contrario invece il suo fucile 556xi è perfetto per gli scontri a distanza grazie al suo rinculo piuttosto moderato.

Hibana (Attacco)

Se far esplodere i muri per creare passaggi alternativi è la prima tattica che vi viene in mente, l'altra opzione oltre a Thermite è Hibana. Il suo X-Kairos può penetrare anche nelle pareti di metallo, creando dei piccoli buchi dai quali potrete sparare. Il vantaggio che contraddistingue Hibana rispetto a Thermite in questo ambito è la possibilità di distruggere i rinforzi nemici anche dalla distanza, ed il suo X-Kairos avrà 3 colpi a disposizione contro le due cariche di Thermite. Inoltre l'abilità speciale di Hibana è meno vulnerabile contro gli Operatori come Bandit, ma sarà necessario usare più munizioni per poter creare un'entrata dalla quale passare attraverso.

Nonostante questi due Operatori abbiano abilità speciali molto simili, i giocatori professionisti sono soliti includerli entrambi nelle loro squadre dato il ruolo cruciale che ognuno di essi può avere in ogni scontro, e la loro eliminazione da parte della squadra avversaria può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Mute (Difesa)

Nella maggior parte dei match sarà essenziale avere nella vostra squadra Mute o Bandit. Ognuno di questi due Operatori può impedire alle cariche di Hibana e Thermite di esplodere, ma Mute gode di un vantaggio particolare: la sua abilità funziona anche a due muri rinforzati di distanza (a differenza di quella di Bandit che può coprire solamente un muro) e funziona anche in verticale, impedendo ai nemici di penetrare le vostre difese dall'alto o dal basso.



Inoltre, stando vicino a Mute vi garantirete l'immunità dal drone usato dal nuovo Operatore Lion e dall'abilità speciale di Dokkaebi, che permette di far squillare i cellulari dei nemici. Completano il suo equipaggiamento un mitra MP5K ed un lento ma potentissimo fucile a pompa M590A1, dotazione che rende questo personaggio molto versatile.

Bandit (Difesa)

Bandit essenzialmente può eseguire le stesse funzioni di Mute, ma la sua abilità speciale ha un range molto più limitato sia in orizzontale che in verticale. Questa pecca però è compensata dalla bontà del suo arsenale: le armi in dotazione a questo Operatore sono molto più potenti rispetto a quelle a disposizione di Mute.

In particolare, l'MP7 di Bandit dispone di un ottimo danno e di un incredibile rateo di fuoco, che la rendono un'alternativa nettamente migliore all'MP5K. Attenzione però al suo rinculo: sarà necessario controllarlo molto bene se vorrete colpire ripetutamente i vostri avversari!

Mira(Difesa)

Mira è uno degli Operatori che rende di più quando viene affiancata da Bandit. Visto che la sua abilità speciale consiste in un vetro che permette di guardare solamente da una parte, il giocatore che utilizza Bandit può vedere il posizionamento di eventuali cariche esplosive da parte della squadra avversaria e disattivarle di conseguenza.

Una delle tattiche più utilizzate con Mira consiste nel posizionare il vetro nella parte inferiore di un muro non rinforzato, in modo da vedere i nemici e sparare loro attraverso le pareti. Così facendo sembra facilissimo poter decimare gli attaccanti avversari, ma ciò che risulta importante in questi casi è il tempismo: se ci si fa spottare dal nemico quando non si è sicuri di eliminarlo al 100% potrebbe finire molto male, per voi e per la vostra squadra.

Thatcher (Attacco)

Thatcher è semplicemente un veterano che odia le diavolerie tecnologiche di cui sono dotati gli altri soldati. Quindi chi meglio di lui potrebbe usare le granate EMP?

Le EMP di Thatcher sono in grado di disattivare i device elettronici della squadra avversaria, comprese le abilità di Mira e Bandit, e risultano fondamentali per vincere le partita in modalità Ostaggio o Area Sicura.

Spesso una buona comunicazione sul campo di battaglia tra Thatcher, Hibana e Thermite può portare a giocate devastanti per la squadra avversaria; inoltre questo Operatore gode di un vantaggio non indifferente, ovvero la possibilità di utilizzare le cariche da sfondamento, con le quali potrete abbattere i muri delle difese avversarie.

Twitch(Attacco)

Se l'avversione per la tecnologia di Thatcher non vi va proprio a genio, un'ottima alternativa può essere Twitch. I suoi droni sono in grado di neutralizzare i device avversari, come quelli di Bandit e Mute, rendendoli di fatto innocui. Inoltre sono in grado di eliminare le telecamere a disposizione dei difensori.



A causa della recente patch, questo Operatore è stato depotenziato ed ora il suo drone ha a disposizione solamente 5 scariche, cosa che vi costringerà a scegliere bene i vostri bersagli. Dal punto di vista delle bocche da fuoco, Twitch può portare sul campo di battaglia uno dei fucili più potenti del gioco, ovvero l'F2, che richiede però una mira particolarmente ferma a causa del suo fastidioso rinculo.

Valkyrie (Difesa)

Cosa fareste nel caso in cui il drone di Twitch vi mettesse fuori uso tutte le videocamere? La risposta è semplice: ne piazzate delle altre!

L'abilità speciale di Valkyrie vi permette infatti di piazzare una telecamera extra dove vi pare e piace all'interno della mappa. Grazie a questa, se posizionata sapientemente, sarete in grado di acquisire una delle informazioni che può fare la differenza in un match di Rainbow Six Siege: la posizione dei nemici.



Bisogna però fare attenzione: posizionare la telecamera in un posto non frequentato dai nemici non servirà assolutamente a nulla. Il posizionamento migliore risulta essere quello vicino alle zone calde, come lo possono essere tutti i corridoi e le stanze in prossimità di un obiettivo o di un ostaggio.

Allo stesso tempo però la telecamera non deve essere facilmente visibile, altrimenti eliminarla sarà un gioco da ragazzi per gli avversari.

Dokkaebi (Attacco)

Dokkaebi è una degli Operatori meno favoriti tra i giocatori di Rainbow Six Siege, anche a causa del suo M14 EBR che negli scontri ravvicinati riesce a fare gran poco a causa del fuoco semi automatico. La sua abilità speciale, che permette di far squillare i cellulari degli avversari, può permettere al vostro team di capire il posizionamento dei nemici, mentre il poter hackerare le telecamere è il perfetto counter per Valkyrie.



Una tattica vincente è quella di approcciarsi al nemico quando il cellulare smetterà di squillare: gli avversari infatti per spegnerlo dovranno distrarsi dal combattimento, un momento perfetto per toglierli di mezzo senza inutili rischi. Dokkaebi non ha le stesse potenzialità offensive di Thermite, Thatcher o Hibana, ma la sua abilità speciale la rende un ottimo Operatore di supporto alla squadra.

Ash(Attacco)

Ash è uno degli Operatori il cui vero fiore all'occhiello non è la propria abilità speciale, una carica a detonazione remota che non è molto più efficace di quelle utilizzate da Zofia o Hibana, ma il suo fucile. L'R4-C è una delle armi migliori in assoluto, e rende questo operatore letale nelle mani giuste anche senza usufruire di giocate particolari legate alle abilità speciali.

Inoltre Ash rientra nella categoria "one armor, three speed" il che significa che questo Operatore può muoversi molto velocemente a costo di un basso numero di punti vita, ed essendo un bersaglio tutto sommato piccolo è ancora più difficile da colpire per i proiettili nemici.



Ela (Difesa)

Lo stesso discorso fatto per Ash vale anche per Ela: la sua super abilità, ovvero delle mine a concussione, sono molto efficaci quando la squadra, verso fine round, inizia a pushare per conquistare l'obiettivo; ma data la natura tattica del titolo le partite a Rainbow Six Siege raramente si protraggono fino allo scadere del tempo prestabilito, e vi troverete raramente a fare la differenza durante il regolare andamento delle partite.

Come per Ash, Ela risulta letale grazie alla sua minuscola hitbox, all'alta velocità di movimento e alla pericolosità della sua Scorpion Evo, dotata di un grande caricatore e di un altissimo rateo di fuoco. Anche dopo l'imminente depotenziamento siamo convinti che rimarrà uno degli Operatori più amati (ed odiati) dai videogiocatori.

Smoke (Difesa)

Smoke è un altro Operatore che dà il meglio di sé quando il tempo sta per scadere. Grazie alle sue granate a gas può precludere ai nemici una delle vie di attacco, costringendoli a trovare un'altra strada o a caricare alla cieca mentre vengono danneggiati dal gas.



Questo Operatore risulta ottimo per contrastare una delle nuove aggiunte al roster, Finka, che può velocizzare i propri compagni di squadra; questo momentaneo buff li porterà a respirare più velocemente, aumentando la quantità di danno inflitta dal gas.

Montagne (Attacco)

Anche se spesso Montagne viene snobbato a favore di una moltitudine di Operatori versatili e veloci, questo soldato può diventare praticamente invincibile in alcune precise situazioni grazie al suo scudo balistico. Il suo vero punto di forza però è anche un invalidante motivo di debolezza: una volta riposto lo scudo Montagne risulta praticamente inutile, ed è molto probabile che perda lo scontro con qualsiasi altro Operatore.



Sarà necessario quindi usarlo avendo in mente una precisa strategia, come ad esempio per proteggere il defuser nei match in cui sarà necessario far scoppiare una bomba.



E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro Operatore preferito? Avete letto quali sono i piani di Ubisoft per Raibnow 6 Siege in ambito eSport? Per qualsiasi domanda relativa agli Operatori potete utilizzare lo spazio qui sotto dedicato ai commenti.