Red Dead Online Guida: Attività, Onore, Soldi e Punti Esperienza

Finalmente Red Dead Online è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, presentandosi come l'ambiziosa componente multiplayer di Red Dead Redemption 2. Anche se avete sviscerato a fondo l'avventura di Arthur Morgan, in questa modalità ci saranno diverse cose da imparare, attività inedite da scoprire e nuove dinamiche di gioco da padroneggiare. Di seguito vi spiegheremo tutto quello che c'è da fare (attualmente) in Red Dead Online, dandovi qualche consiglio per muovere i primi passi nel gioco in compagnia dei vostri amici.

Creazione del personaggio

Una volta avviato il gioco, la prima cosa da fare in Red Dead Online è creare il proprio personaggio. Se in Red Dead Redemption 2 avete giocato nei panni di Arthur Morgan, nella modalità Online sarà possibile creare il proprio pistolero personalizzato.

Potrete decidere il vostro aspetto e le vostre statistiche prima di intraprendere il vostro viaggio, che avrà inizio nel penitenziario di Sisika. In queste prime fasi dell'avventura otterrete il vostro cavallo, allestirete un accampamento, andrete a caccia di un tesoro, otterrete la prima carta abilità e incontrerete diversi personaggi con una storia alle spalle basata sulla ricerca della verità, sulla vendetta e sull'onore.

Attività e missioni

In Red Dead Online potrete cavalcare insieme ai vostri amici in una Posse, accamparvi, intraprendere missioni della storia o sfidarvi testa a testa in serie competitive, aiutare gli sconosciuti incontrati in giro per il mondo (oppure far loro del male...), iniziare una delle sfide Free Roam, andare a caccia o a pesca, aumentare il legame con il vostro cavallo, esplorare la mappa e molto altro ancora. Tra un'attività e l'altra guadagnerete PE che vi faranno salire di rango, fornendovi bonus aggiuntivi. Man mano che andrete avanti, potrete sbloccare oggetti e migliorare le statistiche del vostro pistolero. Saranno inoltre disponibili le sfide Ricompensa, grazie alle quali potrete ottenere dei bonus in 12 categorie, come nel combattimento e nella sopravvivenza.

Posse

Le Posse consentono di unire le proprie forze con quelle degli altri giocatori. Ce ne sono di due tipi, e in entrambi i casi vengono gestite da un leader. Le Posse temporaee possono essere formate liberamente, hanno un limite di quattro giocatori e spariscono quando il leader decide di abbandonare: pensatele come un modo semplice e veloce per riunire i vostri amici.

Poi troviamo le Posse persistenti: hanno un costo di creazione, possono contenere al massimo sette giocatori, non spariscono mai e tornano sempre disponibili ogni volta che il leader è online. Per creare una Posse, premete la freccia sinistra sul D-pad e selezionate la relativa voce dal menu. Come è facile immaginare, le Posse sparse per il mondo di gioco possono combattere tra loro, come in una vera lotta tra bande.

Rese dei conti

All'uscita della beta sono disponibili 5 modalità competitive, tutte parte di un'ampia Serie di Rese dei conti. Avvicinatevi al relativo indicatore sulla mappa e sarete abbinati ad altri giocatori in una di queste modalità: Sparatoria e Sparatoria a squadre (sparatorie classiche con vite infinite, vince chi ottiene il maggior numero di uccisioni prima che scada il tempo) Niente sprechi (potrete usare solo l'arco e una manciata di frecce o coltelli da lancio per rimanere in vita. L'area di gioco si restringerà con il passare del tempo come nei Battle Royale), Caccia all'uomo (ogni uccisione vi porterà più in alto in classifica, ma attenzione: più in alto sarete e più punti riceveranno gli avversari quando vi uccideranno), Territorio ostile (Conquistate un territorio per iniziare a fare punti: la squadra con più punti vince, oppure potete vincere immediatamente se conquistate tutti i territori) e Arma a scelta (modalità tutti contro tutti o a squadre: più l'arma che userete per uccidere è difficile da usare, più punti otterrete).

Accampamento

I giocatori solitari hanno il loro accampamento personale, una sorta di ibrido tra il campo della banda nella campagna Red Dead Redemption 2 e quello improvvisato durante le fasi esplorative. Se invece ti trovate in una Posse, potrete contare sull'accampamento della banda.

Gli accampamenti offrono un luogo sicuro in cui riposare e, dopo il relativo upgrade, anche la possibilità di spostarsi con il Viaggio Rapido. Se comprate determinati oggetti come munizioni dal catalogo portatile, queste appariranno in una scatola di consegna nel vostro accampamento (in alternative potete ritirare le consegne in un ufficio postale). Vale la pena notare che altri oggetti come le armi appaiono nell'inventario o nelle borse laterali, invece di essere recapitati per posta.

Onore

Il vostro onore oscillerà in base al vostro comportamento e alle vostre decisioni. Oltre a suscitare reazioni diverse da parte del mondo di gioco in base al vostro onore, questo parametro cambierà anche la natura di alcune missioni. Durante il vostro viaggio incontrerete delle facce familiari, e le missioni che vi affideranno cambieranno in base a quanto siete stati buoni o cattivi. Se vi siete comportati da pistoleri onesti, per esempio, vi verrà chiesto di scortare un convoglio, difenderlo dagli attacchi delle bande o delle Posse di altri giocatori. Se invece avete agito da fuorilegge, vi verrà chiesto di aiutare un malvivente a fuggire dalle autorità. L'onore gioca un ruolo importante anche nelle missioni "Una terra di opportunità", affrontabili in cooperativa da due fino a quattro giocatori.

Soldi e Punti Esperienza

Dopo aver completato la prima missione introduttiva, premete la freccia sinistra sul D-Pad per aprire il menu Free Roam. Qui potrete selezionare le missioni a cui partecipare da soli o all'interno di una Posse, invitando eventualmente gli altri giocatori (per un massimo di quattro utenti).

Completare gli incarichi e aiutare gli altri vi consentirà di guadagnare nuovi soldi e ottenere Punti Esperienza. Dal momento che alcuni oggetti potranno essere acquistati solo dopo aver raggiunto un certo livello con il proprio personaggio, per migliorare il vostro equipaggiamento non vi resta che dedicarvi alle varie missioni.

Carte Abilità

Le carte Abilità di Red Dead Online conferiscono dei particolari effetti al nostro personaggio. Inserite una carta in uno slot per sbloccare l'abilità corrispondente. Le Carte Abilità sono acquistabili dal menu Abilità. La prima Carta verrà ottenuta gratis durante la prima missione, ma per tutte le altre coppie di carte bisognerà spendere 50 dollari. Il primo slot disponibile è per il Dead Eye. A differenza di Red Dead Redemption 2, in Red Dead Online il Dead Eye non rallenta il tempo. Alcune carte consentono di evidenziare i bersagli mentre si usa il Dead Eye, oppure di rigenerare lentamente la salute. Man mano che salirete di livello, potrete sbloccare nuovi slot per le carte, aumentando la vostra capacità di persoalizzare e potenziare il personaggio.

Discussione o Contesa

Anche il mondo di Red Dead Online è selvaggio e spietato. Per evitare che due giocatori cadano in un ciclo infinito di uccisioni e vendette, è stato introdotto un sistema che permette ai due di "regolare i conti". Se uccidete (o venite uccisi) per quattro volte lo stesso giocatore, partirà l'opzione Discussione/Contesa.

L'opzione Discussione parte quando viene scelta da uno dei due giocatori, impedendo ai litiganti di usare armi e costringendoli a risolvere i loro contrasti a parole. Se invece entrambi i giocatori scelgono l'opzione Contesa, partirà un deathmatch della durata totale di tre minuti, dove vince chi accumula più uccisioni entro lo scadere del tempo.

Cavallo

Durante la missione introduttiva dovrete acquistare l'assicurazione del vostro cavallo. Questa consentirà al vostro destriero di recuperare salute automaticamente nel tempo, anche se è gravemente ferito, evitando il rischio che muoia. Se un cavallo non assicurato in vostro possesso muore, dovreste pagare per curarlo in una stalla. Se siete coperti dall'assicurazione, naturalmente, l'operazione non avrà alcun costo. Se vi sentite legati al vostro cavallo e avete intenzione di tenerlo a lungo, allora vi consigliamo di assicurarlo. Il prezzo dell'assicurazione varierà in base alla qualità e alle statistiche del cavallo, fino ad arrivare a svariati lingotti d'oro.