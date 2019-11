Red Dead Redemption 2 Guida: trucchi e strategie utili per iniziare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro Stadia

Con un mondo di gioco ancora più vasto e ricco di dettagli, l'esperienza open world offerta dal gioco Rockstar è una delle più mastodontiche viste negli ultimi anni (come testimoniato anche dalla recensione di Red Dead Redemption 2) e ora anche i giocatori PC possono esplorare il vecchio West. Per prendere confidenza con i controlli e le meccaniche basterà completare il prologo impostato come un vero e proprio tutorial, seguendo le istruzioni che ci verranno fornite passo dopo passo. Una volta che inizieremo a esplorare la frontiera, però, ci sentiremo subito travolti dalla numerose attività disponibili e dalla grande libertà di azione concessa al giocatore.



Per venirvi incontro, in questa guida vi daremo dieci consigli per muovere i primi passi in Red Dead Redemption 2, in modo da prepararvi al meglio per la nuova avventura di Arthur Morgan. Inoltre vi rimandiamo alla nostra guida per risolvere i problemi di Red Dead Redemption 2 per PC.

Non correte troppo

Red Dead Redemption 2 non è un semplice gioco d'azione. Sparatorie, inseguimenti e risse sono all'ordine del giorno nelle missioni, ma il vero fulcro dell'esperienza rimane il mondo di gioco e la capacità di immergersi in esso, assaporando la vita di un fuorilegge del vecchio West. Durante le fasi esplorative evitate di correre in continuazione, dividendovi tra un incarico e l'altro senza guardarvi attorno.

Osservate il paesaggio e i panorami, camminate, interagite con gli NPC e andate alla scoperta di nuove location mai viste in precedenza. C'è sempre qualcosa di interessante da vedere e da fare, e nessuno vi rincorrerà con il fiato sul collo: sentitevi liberi di godervi il gioco con i vostri ritmi, lasciandovi guidare dal vostro istinto e dalla vostra curiosità.

Raccogliete il bottino

Ogni volta che eliminate un nemico, non dimenticatevi di saccheggiare il suo cadavere per raccogliere denaro (non dimenticate la nostra guida per ottenere soldi infiniti) e munizioni, in particolare nelle prime fasi dell'avventura. I corpi dai cui è possibile ricavare bottino sono contrassegnati sulla mappa con un X nera (dopo averli saccheggiati, la X diventerà grigia).

Allo stesso modo, sarà possibile ripulire i cassetti e le mensole delle case e degli edifici: fatelo per ottenere oggetti e risorse utili da condividere con la vostra banda nell'accampamento. Se non volete macchiare il vostro onore, però, ricordatevi di non saccheggiare gli innocenti e di non derubare nelle abitazioni altrui.

Alternate le visuali

Nel gioco sono disponibili tre visuali differenti: quella in terza persona (di cui può essere regolata la distanza), quella in prima persona e quella cinematica. La telecamera in terza persona è quella abilitata di default, e si dimostra la più comoda nella maggior parte delle situazioni (soprattutto durante le sparatorie e le sezioni a cavallo).

Se invece vi trovate all'interno di un edificio , vi consigliamo di passare alla visuale in prima persona per gettare uno sguardo più ravvicinato sui dettagli dello scenario e sui singoli oggetti con cui è possibile interagire. Infine, tenendo premuto il tasto Visualizza potete passare alla telecamera cinematica, perfetta per godersi un panorama o una vista mozzafiato.

Curva di apprendimento

Nel nuovo gioco western di Rockstar ci sono molte cose da fare, e questo si riflette anche nella complessità delle meccaniche e nella lunghezza della curva di apprendimento. Ricollegandoci al primo consiglio, evitate di bruciare le tappe: tutto quello che c'è da sapere può essere appresso con calma durante le missioni principali e gli incarichi secondari.

Per fare un esempio, la meccanica della riscossione dei debiti viene spiegata solo nel Capitolo 2, a distanza di diverse ore dal prologo. Guardatevi sempre attorno e interagite con i personaggi per ricevere nuovi incarichi, soprattutto quando vi trovate nell'accampamento della banda: c'è sempre qualcuno che avrà bisogno del vostro aiuto.

Migliorate il vostro cavallo

Il cavallo sarà il vostro più fedele compagno. Durante l'avventura potrete acquistarne uno nuovo nella varie città, oppure catturarne uno selvaggio in natura: nella maggior parte dei casi, però, non ne varrà la pena. Il rapporto di intesa con il vostro cavallo va costruito nel tempo, e ogni volta che ne prenderete uno nuovo bisognerà ricominciare da capo.

Concentratevi piuttosto sul vostro cavallo iniziale: andare a galoppo, spazzolarlo e nutrirlo vi permetterà di aumentare la sua salute e la sua resistenza nel tempo, rendendolo altrettanto efficiente. E non dimenticate di trasportare sempre un kit medico con voi per rianimarlo quando viene ferito gravemente. Discorso a parte va fatto per i cavalli elite, disponibili in una fase molto avanzata dell'avventura: considerando le loro abilità, in questo caso la spesa potrebbe valere la candela.

Sviluppate l'accampamento

A partire dal Capitolo 2 potremo acquistare una serie di upgrade per l'accampamento della banda, sbloccando diverse funzioni aggiuntive in grado di fornire alcuni vantaggi. Uno dei primi che vi consigliamo di ottenere è quello relativo al viaggio rapido, proposto al prezzo di 325 dollari.

Una volta acquistato l'upgrade, dietro il vostro alloggio potrete interagire con una carovana munita di una mappa, dove sarà possibile selezionare una determinata destinazione da raggiungere istantaneamente. Valutate con attenzione tutti gli upgrade disponibili, dando la precedenza a quelli che ritenete più utili, così da non spendere troppo in fretta tutti i vostri risparmi.

Consultate il diario

Tra missioni principali, incarichi secondari, taglie e collezionabili da raccogliere, non sarà facile ricordarsi di tutte le attività che abbiamo in sospeso. Nel momento in cui ricevete una missione, questa verrà indicata sulla mappa con un puntino di un particolare colore (giallo per gli incarichi della storia principale, bianco per quelle secondarie), aiutandovi a rintracciarla.

Per avere un quadro più chiaro su tutti gli incarichi disponibili, però, vi consigliamo di consultare il vostro registro e il diario di Arthur Morgan: per farlo vi basta premere il tasto sinistro del D-Pad (o la freccia sinistra sulla tastiera) dalla schermata principale (tenendolo premuto per passare al diario). Qui potrete vedere le notifiche di tutte le missioni e le sfide disponibili in quel preciso momento.

Salute, resistenza e Dead Eye

Nell'angolo in basso a sinistra della schermata, sopra la mini-mappa, sono visibili gli indicatori della salute, della resistenza e del dead eye. All'inizio il loro valore massimo è limitato a un terzo, ma potrà essere aumentato nel corso dell'avventura compiendo una serie di azioni nel gioco.

Assicuratevi di mangiare e prendere parte alle risse per aumentare l'indicatore della salute, di correre per aumentare quello della resistenza, e di sparare colpi precisi e per aumentare la barra del dead eye. Come è facile immaginare, la salute, la resistenza e il dead eye saranno di grande aiuto durante i combattimenti e gli scontri a fuoco: sviluppare i relativi indicatori ci aiuterà ad avere la meglio sui nemici.

Preparate l'equipaggiamento

Ogni volta che scendete da cavallo per proseguire a piedi, potrete scegliere l'equipaggiamento da portare con voi, prelevandolo dalla bisaccia. Munitevi delle armi e degli strumenti più utili alla situazione, preparandovi al meglio per la prossima attività da compiere.

Se pensate di andare a caccia o di adottare un approccio stealth contro i nemici, non dimenticate di portare l'arco. Considerando che il mondo di gioco è ricco di eventi imprevedibili, è una buona abitudine munirsi sempre di una pistola e possibilmente di un fucile a pompa, così da poter fronteggiare all'occorrenza ogni pericolo.

Usate la bandana

Se decidete di fare una rapina o di commettere un crimine mantenendovi nell'anonimato, potete indossare la bandana disponibile nell'inventario. In questo modo nasconderete la vostra identità, evitando che il volto di Arthur Morgan finisca nel mirino della giustizia.

Oltre a passare qualche guaio in meno con la legge, agire con discrezione vi aiuterà a non macchiare il vostro onore, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Mantenendo una buona reputazione, infatti, i negozianti e i cittadini saranno più riconoscenti nei vostri confronti, e in più non correrete il rischio di essere bersagliati dai cacciatori di taglie.