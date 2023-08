Red Dead Redemption: i trucchi del gioco Western di Rockstar

Sebbene non si tratti del remake tanto sperato dai videogiocatori, la versione di Red Dead Redemption è disponibile ora su PS4 e Nintendo Switch rappresenta l'occasione perfetta per scoprire o riscoprire l'acclamato titolo Rockstar che funge da sequel alle vicende narrate in Red Dead Redemption 2. Se anche voi state cogliendo questa opportunità per vestire i panni di John Marston e vivere la sua avventura nel selvaggio west, ecco alcuni trucchi di Red Dead Redemption.

Esplorate il mondo di gioco

Se c'è un aspetto di Red Dead Redemption che Rockstar Games ha curato nei minimi particolari, quello è lo scenario che fa da sfondo alle vicende narrate. L'enorme mappa, esplorabile liberamente dal protagonista sia a piedi che in sella al cavallo, è ricca di scenari mozzafiato e punti d'interesse che riescono a raccontare una storia anche senza che vi sia una missione ad essi legata.

Ogni viaggio potrebbe portare a visitare una città fantasma, ad imbattersi in qualche animale selvatico di grossa taglia o persino ad incontrare bizzarri personaggi ai quali prestare molta attenzione, visto che non è raro ritrovarsi nel bel mezzo di un'imboscata dopo aver prestato soccorso a quella che solo in apparenza era una donzella in difficoltà.

Buoni o cattivi?

Sebbene la storia di John Marston in Red Dead Redemption abbia un unico e solo finale, esistono numerose situazioni in cui al giocatore viene concessa una certa libertà d'approccio e, più nello specifico, gli è permesso di essere ‘buono' o ‘cattivo'.

A tenere traccia del comportamento del protagonista è un indicatore dell'onore, che si sposterà verso uno dei due estremi man mano che si compiono azioni onorevoli o deplorevoli. Raggiungere il valore massimo in positivo o in negativo ha diversi benefici, quindi sarebbe preferibile non alternare azioni buone ad altre cattive, ma mantenere una direzione per massimizzare il punteggio e accedere ai bonus. Chi raggiunge il massimo onore, ad esempio, riceve doppie ricompense dalle taglie e da altre attività secondarie, senza contare gli sconti presso i mercanti, un abito extra e la possibilità che gli uomini di legge chiudano un occhio quando si commettono reati minori. Chi invece sceglie la via della violenza e della cattiveria riceverà un prezzo di favore solo all'Approdo dei Ladri, oltre alla possibilità di chiamare col fischio uno speciale cavallo nero. Quando l'onore di John è al minimo, cambia anche il modo in cui si rivolge ai passanti, che verranno insultati o trattati in modo aggressivo.

Sbizzarritevi, ma in incognito

Poco più sopra vi abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona l'onore di Red Dead Redemption e i benefici che si possono ottenere comportandosi in un certo modo. Sappiate però che esiste un semplice trucco per agire nella maniera che si ritiene più opportuna senza andare ad influenzare questa particolare meccanica di gioco. Ci stiamo riferendo alla Bandana, un oggetto che si può equipaggiare dalla schermata dell'inventario e che, quando è attivo, blocca del tutto l'indicatore della fama (che può solo aumentare nel tempo) e quello dell'onore. Questo significa che mentre John indossa la Bandana non è possibile modificare in nessun modo entrambi i valori.

Per quanto sia comodo, vi sconsigliamo però di tenerlo sempre attivo, poiché i punti fama che vengono assegnati al termine delle missioni della storia sono molto importanti e per una semplice dimenticanza si rischia di rallentare in maniera drastica la vostra scalata verso la popolarità. Per chi se lo stesse chiedendo, la Bandana può essere acquistata per soli 20 dollari al general store situato ad Escalera oppure presso i negozi di Approdo dei Ladri.



Sappiate inoltre che l'animazione attraverso la quale John Marston indossa o rimuove l'oggetto dal suo volto può essere saltata semplicemente attivando l'azione mentre si è accovacciati, si sta in copertura o si impugna un'arma. Occorre infine precisare che l'uso della Bandana blocca solo la fama e l'onore, ma non impedisce che la taglia sulla vostra testa aumenti, quindi fate molta attenzione.

Lettere di grazia

A proposito della taglia sulla vostra testa, che andrà aumentando via via che commetterete crimini in giro per la mappa, sappiate che esiste un semplice trucchetto per far tornare tutto alla normalità e far dimenticare a tutti dei vostri misfatti. In Red Dead Redemption esiste infatti un raro consumabile chiamato ‘Lettera di grazia', il quale può essere trovato nei covi dei banditi o, di tanto in tanto, in giro per i vari contenitori di loot.

Nell'inventario è possibile trasportare un massimo di cinque oggetti di questo tipo, ciascuno dei quali può essere consegnato al telegrafo per azzerare istantaneamente la taglia attiva. Come potete facilmente immaginare, si tratta di un oggetto molto prezioso e, pertanto, sarebbe meglio conservarlo per le reali emergenze.

Ripulite i covi delle bande

Nel corso dell'avventura, John Marston può mettere le mani su un ventaglio di armi di tutto rispetto, ma solo alcune di queste si potranno ottenere in maniera automatica completando le missioni della storia. A meno che non vogliate aggiungere qualche bocca da fuoco spendendo i dollari che avete faticosamente messo da parte completando taglie e missioni secondarie, potrebbe essere una buona idea quella di procedere con la pulizia delle basi operative delle gang. In giro per la mappa di Red Dead Redemption è pieno di covi popolati da banditi e recarsi in questi luoghi per liberarli permette di ottenere ricompense di ogni tipo, tra le quali potrebbero esserci anche nuove pistole o fucili.

Accampamento portatile

I centri abitati in Red Dead Redemption non sono moltissimi e vi capiterà spesso di ritrovarvi nel bel mezzo del nulla con il vostro destriero, magari con la necessità di raggiungere un luogo completamente diverso della mappa oppure di ritornare in forze in vista del prossimo conflitto a fuoco. In queste circostanze è fondamentale ricorrere all'uso del kit per creare un accampamento in qualsiasi posto che non siano i dintorni di una città o i covi dei banditi.

Utilizzando questo oggetto dall'inventario, John Marston creerà un piccolo falò e, interagendoci, sarà possibile decidere se salvare manualmente i progressi come in un appartamento oppure se attivare il viaggio rapido. Nelle fasi avanzate del gioco potrete procurarvi anche una versione avanzata di questo kit che, oltre a svolgere le stesse funzioni di quello standard, permette anche di fare scorta di munizioni per tutte le armi.

Andate a caccia

Tra le meccaniche di gameplay di Red Dead Redemption che non dovreste in alcun modo sottovalutare troviamo senza alcuna ombra di dubbio la caccia. Esplorare la mappa alla ricerca di animali selvatici da eliminare e scuoiare è probabilmente una delle vie più semplici per accumulare denaro nel gioco Rockstar Games. Ovviamente gli animali più piccoli non vi forniranno materiali di pregio, ma orsi, pantere e altri predatori di grossa taglia permettono di raccogliere resti che, se venduti ai vari mercanti, consentono di mettere immediatamente da parte un bel po' di dollari.

Il sistema migliore per colpire è quello di procurarsi armi silenziose come i coltelli da lancio o l'arco, così da avere maggiori probabilità di colpire la testa ed evitare che il bersaglio possa scappare o, peggio ancora, saltarvi addosso e farvi la festa. In ogni caso è sempre bene evitare armi di grosso calibro sugli animali più piccoli, poiché in questo modo il loro corpo esploderebbe all'impatto col piombo, lasciandovi senza alcun cadavere da ripulire. Non ignorate infine le esche, che se usate nel posto giusto possono attirare molti animali, aumentando in maniera netta il vostro bottino di caccia.

Completate le taglie

In un'avventura ambientata nel far west la presenza delle taglie è imprescindibile. In Red Dead Redemption non solo è possibile andare a caccia dei ricercati, ma questa specifica attività secondaria è parecchio remunerativa, dal momento che ogni missione completata fa sì che John si intaschi una bella ricompensa.

Sebbene la via più semplice per completare queste taglie sia recarsi al rifugio del malvivente e crivellare di colpi sia lui che la sua banda, è bene precisare che ogni ricercato può essere consegnato vivo o morto e, riportandolo allo sceriffo senza una pallottola piantata in testa, la ricompensa in denaro raddoppierà. Ovviamente per riuscire in questa impresa è richiesta molta più attenzione, poiché bisognerà far fuori tutti gli scagnozzi del ricercato senza eliminarlo per sbaglio. Una volta isolato il bersaglio, occorre incaprettarlo usando il lazo e poi posizionarlo in un luogo sicuro, dal momento che spesso e volentieri arriverà una seconda orda di banditi pronti a farvi fuori. Nel caso in cui il ricercato dovesse scappare, potete sparargli alle gambe con un'arma dallo scarso potere d'arresto, così da farlo inciampare e guadagnare qualche secondo per bloccarlo. Se invece la fuga avviene a cavallo, non esitate un solo istante e crivellate di colpo l'equino, così da impedire al criminale di tagliare la corda.

Salvate spesso

In Red Dead Redemption è possibile salvare in svariati slot e sarebbe preferibile sfruttare nel migliore dei modi questa possibilità offerta dagli sviluppatori. Evitare di affidarsi esclusivamente al salvataggio automatico potrebbe rappresentare una svolta nel caso in cui dovessero presentarsi inconvenienti di varia natura. Sebbene si tratti di un gioco con qualche anno sulle spalle, la riedizione per Nintendo Switch e PlayStation 4 potrebbe presentare bug più o meno gravi in grado di rovinarvi la partita o impedirvi di completare quest secondari: in momenti come questi, disporre di più salvataggi può davvero salvarvi la vita e consentirvi di aggirare il problema.

Lo stesso discorso vale per eventuali scelte, visto che con un salvataggio potreste ritornare indietro e prendere una decisione diversa, anche solo per vedere quali sono le semplici differenze quando si presentano bivi di questo tipo. Non dimenticate inoltre che i trucchi disabilitano i Trofei, quindi attivarli senza disporre di un salvataggio di backup potrebbe costringervi a ricominciare il gioco da zero, sempre che siate interessati al Platino.

Non badate solo all'aspetto

Sebbene non vi sia un sistema di personalizzazione paragonabile a quello del secondo capitolo, il primo Red Dead Redemption permette al giocatore di modificare l'aspetto del protagonista con una serie di costumi che si possono sbloccare completando specifici obiettivi. Si tratta in tutti i casi di abiti unici che non possono essere modificati nel dettaglio e che, spesso e volentieri, non si limitano ad alterare l'aspetto estetico di John Marston.

Sappiate infatti che molti dei costumi del titolo Rockstar Games attivano bonus di vario genere e, per esempio, indossare il costume legato ad una specifica banda fa sì che i loro membri non attacchino il nostro personaggio a meno che non vengano infastiditi. Vi sono anche skin che aumentano la velocità di rigenerazione del Dead Eye o che forniscono ricompense bonus quando si scuoiano gli animali. Insomma, non sottovalutare gli effetti speciali dei vari costumi.