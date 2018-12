Regali di Natale Nintendo: Switch, console, bundle, giochi e accessori

Impossibile pensare ai regali di Natale senza pensare a Nintendo: tanti di noi hanno ricevuto in regalo una console Nintendo proprio per le festività di fine anno e in questo periodo dell'anno solitamente la casa di Kyoto pubblica i suoi titoli commercialmente più forti, pensiamo a Super Mario Odyssey lo scorso anno oppure a Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee e Super Smash Bros Ultimate negli ultimi trenta giorni. Di seguito, una guida all'acquisto per i prodotti Made in Nintendo, suddivisa tra console Switch, 3DS/2DS, videogiochi e accessori.

Nintendo Switch e 3DS

Iniziamo segnalando i vari bundle Nintendo 3DS, in questo periodo dell'anno acquistare la versione "liscia" della console, priva di giochi, non risulta particolarmente conveniente considerando infatti le offerte di Amazon sui pacchetti completi.

Nintendo Switch Diablo III Eternal Collection Limited Edition (389 euro) è l'edizione perfetta per chi desidera acquistare Switch insieme ad uno degli Hack n Slash più acclamati degli ultimi anni, la confezione include non solo la console serigrafata con i loghi del gioco ma anche un custodia morbida esclusiva.



Se cercate qualche titolo più "tranquillo" e magari ideale per trascorrere le serata con amici e parenti, niente di meglio del bundle Switch Mario Kart 8 Deluxe Edition che include la console in versione con Joy-Con Rosso/Blu Neon e una copia dell'acclamato racing arcade di casa Nintendo, tutto a 329.99 euro, stesso prezzo della versione "liscia" di Switch, in questo caso dunque il gioco viene offerto in regalo. Altro bundle ugualmente interessante è quello dedicato a Super Smash Bros Ultimate (368 euro) che offre anche in questo caso la console in edizione limitata con grafiche personalizzate e una copia digitale del picchiaduro.



Impossibile poi non citare i due pacchetti dedicati a Pokemon Let's GO: Nintendo Switch Pikachu Version (376 euro) e Eevee Version (399 euro) includono una console personalizzata nei colori (giallo e marrone), una copia di Pokemon Let's GO Pikachu o Eevee (a seconda del pacchetto scelto) e l'accessorio Pokè Ball Plus, tutto l'occorrente dunque per andare sin da subito a caccia di Pokemon.

Estremamente rara (e costosa) invece la Nintendo Switch Fortnite Editionche include la console, 1-000 V-Buck e il pacchetto Doppia Elica per il Battle Royale di Epic, purtroppo questa confezione è andata rapidamente sold out ed è disponibile su Marketplace di Amazon solamente tramite venditori terzi al prezzo di 409 euro. Infine segnaliamo due bundle non recentissimi ma venduti ad un prezzo interessante: Nintendo Switch Mario Tennis Aces (378 euro) e Super Mario Oddyssey Bundle (378 euro) includono la console in versione con Joy-Con Rosso/Blu Neon, una copia del gioco scelto, un set di adesivi e una maglietta Nintendo.

C'è spazio anche per la più piccola console di casa Nintendo, ideale anche e soprattutto per i giovanissimi: New Nintendo 2DS XL Nero/Lime + Mario Kart 7 costa 139 euro mentre New Nintendo 2DS XL Bianco/Lavanda + Tomodachi Life costa 131 euro, ugualmente interessante la confezione speciale New Nintendo 2DS XL Animal Crossing Edition (include un New Nintendo 2DS XL personalizzato e una copia di Animal Crossing Welcome Amiibo) a 159 euro. Un set che potrebbe interessare invece i più grandicelli è quello dedicato a Dragon Ball: New Nintendo 3DS Dragon Ball Z Extreme Butoden Pack (195 euro) include una console di colore arancione decorata con le Sfere del Drago e due giochi, Dragon Ball Z Extreme Butoden e Dragon Ball Z Super Butoden 2.

Videogiochi Nintendo Switch

La scelta di videogiochi per console Nintendo è davvero vastissima, relativamente a Switch segnaliamo Super Mario Odyssey (47.99 euro), ad oggi uno dei migliori giochi di piattaforme di sempre, acclamato da pubblico e critica. Restando in casa Nintendo è possibile optare per Mario Kart 8 Deluxe (49.99 euro), Mario Tennis Aces (44.99 euro) e Super Smash Bros Ultimate (59.99 euro), in tutti e tre i casi ottimi giochi votati al multiplayer, perfetto per divertirsi con i nostri ospiti durante i giorni di festa.

Preferite immergervi in una avventura magica in un'atmosfera fiabesca? In questo caso potete optare per The Legend of Zelda Breath of the Wild (54.99 euro), ultima avventura (in ordine cronologico) dell'elfo Link oppure su Captain Toad Treasure Tracker (37.99 euro), platform/puzzle con protagonista il simpatico funghetto o ancora su Donkey Kong Country Tropical Freeze (49.99 euro), che vede lo scimmione e la sua banda di amici alle prese con atmosfere decisamente gelide...



Allargando la selezione di giochi per le feste, impossibile non citare Super Mario Party (50.98 euro), la più recente incarnazione del party game Nintendo, con oltre 80 minigiochi per tutta la famiglia. Super Mario Party viene venduto anche in una Limited Edition che include il gioco e due Joy-Con Rosa/Verde Neon, purtroppo questo bundle è andato rapidamente sold out e al momento è in vendita solo su Amazon Marketplace con prezzi piuttosto elevati, a partire da 170 euro.



ARMS (49.99 euro) picchiaduro 1v1 caratterizzato da un roster incredibilmente vario e da meccaniche arcade semplici da apprendere ma difficili da padroneggiare. Anche Splatoon 2 (49.99 euro) potrebbe essere un valido alleato per dare un tocco di colore alle festività di fine anno.



I nostalgici possono invece optare per due interessanti raccolte: SEGA Mega Drive Classics (29.99 euro) e SNK 40th Anniversary Collection (40.98 euro), la prima include i grandi classici della console a 16-bit di SEGA come Sonic 2, Streets of Rage 2, Shinobi III Return of the Ninja Masters e tanti altri mentre la seconda scava nel passato di SNK proponendo titoli come Alpha Mission, P.O.W., Ikari Warriors, Psycho Soldier e Prehistoric Isle.

Chiudiamo infine segnalando un'idea regalo particolarmente adatta ai giovanissimi (ma non solo), Starlink Battle for Atlas: lo Starter Pack del Toys to Life di Ubisoft è in vendita al prezzo speciale di 39.99 euro, la confezione include il gioco completo, i piloti Fox McCloud e Mason Rama, navicella Airwing, le armi Flamethrower e Frost Barrage, le versioni digitali dell'astronave Zenith (con arma Shredder) e infine la missione esclusiva di Star Fox, disponibile in esclusiva solo su Nintendo Switch.

Accessori Nintendo Switch

Il mercato degli accessori per Nintendo Switch è particolarmente florido: su Amazon.it trovate accessori utili a prezzi contenuti, iniziando dalle schede di memoria MicroSD di Sandisk con licenza ufficiale disponibili nei tagli da 64 GB (29.99 euro) e 128 GB (59.99 euro), mentre se state cercando una custodia, una valigetta o un kit di protezione vi proponiamo tre diverse alternative per tutte le tasche: la Custodia Deluxe di Bigben (49 euro) è sagomata con gli scomparti per contenere la console, Joy-Con, basetta di ricarica, adattatori e cavi, inoltre include due custodie di plastica per contenere fino a quattro giochi e un porta schede MicroSD.

La custodia Bigben Classics (19.99 euro) presenta invece solamente lo spazio per ospitare la console e due custodia in plastica rossa per schede gioco e memorie esterne. Interessante anche il Protector Kit di Bestico (13.99 euro) che comprende valigetta per il trasporto, tre pellicole proteggi schermo, un set di custodia in silicone per i Joy Con (destro/sinistro) e una custodia per le schede gioco.

Per quanto riguarda i controller invece su Amazon potete avere accesso a tutti i set Joy-Con ufficiali (a partire da 69.99 euro) disponibili nelle varianti Grigio, Blu/Rosso Neon, Giallo Neon e Verde/Rosa Neon. Da segnalare anche il Pro Controller personalizzato con loghi e colori di Super Smash Bros Ultimate in vendita a 74.99 euro. E non dimenticate il controller (cablato) dedicato a Super Mario Odyssey, personalizzato con loghi e colori del gioco, simpatica idea regalo in vendita a 29,99 euro. Inoltre, potreste prendere in considerazione la Stazione di Ricarica HORI che permette di ricaricare fino a quattro Joy-Con contemporaneamente, costa 29,99 euro.



Impossibile poi non citare gli Amiibo: su Amazon trovate centinaia di statuine dedicate alle serie Nintendo più note come Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Pokemon, Super Smash Bros, Splatoon, senza dimenticare i soggetti speciali a tiratura limitata come Solaire di Dark Souls e Shovel Knight.

Ultimo accessorio che vogliamo segnalarvi è invece la Pokè Ball Plus (49.99 euro), controller "alternativo" per Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee che include un bonus non di poco conto, un codice per sbloccare sin da subito Mew.