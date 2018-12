Regali di Natale Playstation: PS4, VR e Giochi

State cercando idee regalo Natale 2018 a tema videogioco... da regalare a voi stessi oppure ad amici e parenti? In questo caso siete nel posto giusto, in particolar modo se volete entrare nel mondo di PlayStation oppure se possedete già una console Sony. Nel corso dell'anno la console della casa giapponese ha visto l'arrivo di numerosi titoli first party di assoluto spessore come God of War, Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man, senza dimenticare PlayStation VR... E che dire della piccola PlayStation Classic, riedizione della prima storica console Sony uscita nel 1994? Di seguito vi segnaliamo una serie di console, bundle, giochi e accessori in offerta su Amazon, come sempre lo spazio commenti è a vostra disposizione per nuove segnalazioni.

PS4 e PS4 Pro

In questa sezione troverete PlayStation 4 Pro e PS4 Slim in offerta in edizione standard oppure in bundle con i migliori giochi del momento. Le promozioni sono attive per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, come sempre accade in questi casi se siete interessati ad un prodotto in offerta vi consigliamo di acquistarlo subito prima che sia troppo tardi.



PS4 Slim con secondo DualShock 4 (329.99 euro)

Questo pacchetto include una console PlayStation 4 Slim F Chassis con hard disk da 500 GB in colorazione Jet Black e due controller DualShock 4 della stessa tonalità, si tratta di un bundle esclusivo di Amazon per l'Italia, peccato solamente per la mancanza di giochi inclusi, un titolo anche datato avrebbe fatto certamente piacere.



Compralo su Amazon a 329.99 euro



PS4 Pro + Marvel's Spider-Man (422,28 euro)

Include una console PS4 Pro di colore Jet Black con hard disk da 1 Terabyte, controller DualShock 4 dello stesso colore e una copia di Marvel's Spider-Man in versione Standard.



Compralo su Amazon.it a 422.28 euro



PS4 Pro + Fortnite (409.99 euro)

Include una PS4 Pro di colore nero, controller DualShock 4 abbinato e contenuti extra per Fortnite tra cui la skin Royal Bomber (rara) e 500 V-Buck da spendere liberamente nel negozio in-game del Battle Royale di Epic.



Compralo su Amazon.it a 409.99 euro



PS4 Pro + PSN Card 20 euro (409,99 euro)

Anche in questo caso la confezione include una PS4 Pro (B Chassis) di colore nero con hard disk da 1 Terabyte e controller della stessa tonalità, oltre ad una card con 20 euro di credito da spendere sul PlayStation Store per l'acquisto di giochi, DLC, musica, video e abbonamenti.



Compralo su Amazon.it a 409.99 euro

PlayStation VR

I migliori bundle PlayStation VR e i giochi PSVR in offerta, da Astro Bot Rescue Mission a Firewall Zero Hour, passando per Farpoint, The Elder Scrolls V Skyrim VR e DOOM VFR.



PS VR + PS Camera V2 + VR Worlds + GT Sport (286.99 euro)

Comprende il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera (seconda versione) e due giochi: PlayStation VR Worlds e Gran Turismo Sport.



Compralo su Amazon.it a 286.99 euro



PlayStation 4: PSVR + Camera + VR Worlds + Resident Evil VII (268.99 euro)

Include gli stessi contenuti del bundle citato poco sopra con qualche piccola differenza: la PlayStation Camera è in realtà la prima versione mentre al posto di Gran Turismo Sport troviamo Resident Evil VII Biohazard, uno dei giochi horror più acclamati degli ultimi anni. Davvero niente male...



Compralo su Amazon.it a 268.99 euro



PlayStation 4: PlayStation VR Tri-Pack (263.80 euro)

Uno dei bundle PSVR più ricchi in assoluto, include il visore, la PlayStation Camera e ben tre giochi: PlayStation VR Worlds (digitale), The Elder Scrolls V Skyrim VR (fisico) e DOOM VFR (formato fisico).



Acquistalo su Amazon.it a 263.98 euro

Videogiochi Sony

Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn e GT Sport sono solamente alcuni dei videogiochi PS4 targati Sony in offerta su Amazon per Natale.



Marvel's Spider-Man Steelbook Edition (69.99 euro)

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni: la nuova avventura dell'Uomo Ragno è diventata rapidamente un cult per gli amanti dei giochi d'azione, accolto positivamente da pubblico e critica, Marvel's Spider-Man è uno dei migliori prodotti videoludici del 2018, disponibile su Amazon.it in versione esclusiva con custodia Steelbook in metallo.



Compralo su Amazon.it a 69.99 euro



God of War Bonus Edition (49.99 euro)

La Bonus Edition di God of War (esclusiva Amazon.it) offre il gioco completo e un DLC con tre scudi da utilizzare nel gioco, oltre ad un tema dinamico per la schermata HOME.



Compralo su Amazon.it a 49.99 euro



Detroit Become Human (29.99 euro)

Ultimo gioco (in ordine cronologico) di Quantic Dream, Detroit Become Human è stato lanciato la scorsa primavera ricevendo una buona accoglienza da parte di pubblico e critica. Per chi adora le avventure di stampo thriller si tratta sicuramente di un titolo caldamente consigliato, perfetto per le fredde serate invernali...



Acquistalo su Amazon.it a 29.99 euro



Horizon Zero Dawn Complete Edition (40.95 euro)

La Complete Edition di Horizon Zero Dawn include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds, l'unico DLC pubblicato per l'Action RPG di Guerrilla Games, così da vivere in maniera più completa ed esaustiva possibile l'avventura di Aloy.



Compralo su Amazon.it a 40.95 euro



Gran Turismo Sport (29.99 euro)

Altro titolo che non ha bisogno di presentazioni, Gran Turismo Sport è uno dei migliori racing game per PlayStation 4, continuamente aggiornato con nuove auto, tracciati extra e modalità di gioco. In più, è pienamente compatibile con PlayStation VR...



Compralo su Amazon.it a 29.99 euro

Bonus: PlayStation Classic

Come bonus non potevamo non segnalare PlayStation Classic, la mini riproduzione della prima storica console Sony uscita nel lontano 1994 e ora riproposta in versione Mini.

Il design resta inalterato, con dimensioni ridotte del 45% grazie all'assenza del lettore CD, la console viene venduta con 20 giochi preinstallati tra cui Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Battle Arena Toshiden, Syphon Filter, Ridge Racer Type 4 e Resident Evil Director's Cut. Nella confezione trovano spazio anche due controller tradizionali (non DualShock) con cavo, tutto al prezzo di 99,99 euro.