Resident Evil 2: Guida per sopravvivere all'orrore

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Resident Evil 2 per PS4, Xbox One e PC si presenta come il remake dell'omonimo survival horror di Capcom uscito nel 1998 su PS1, finalmente disponibile per tutti i giocatori dopo diversi anni di attesa. Nel corso dell'avventura torneremo a controllare Leon Kennedy e Claire Redfield, con l'obiettivo di sfuggire all'apocalisse zombie che si è abbattuta su Raccoon City. Se da un lato ci sono numerosi elementi in comune con il gioco originale, dall'altro il remake ha introdotto diversi cambiamenti per i controlli, la gestione dei salvataggi e altro ancora. Che siate giocatori alle prime armi o fan di vecchia data della serie, in questa Guida troverete diversi consigli utili per muovere i primi passi nel nuovo Resident Evil 2.

Iniziate a difficoltà Normale

I giocatori possono selezionare tre livelli di difficoltà sin dall'inizio: Assistita (Facile), Standard (Normale) e Hardcore (Difficile). Se la prima può risultare troppo semplice anche per i giocatori meno navigati, andando a compromettere il senso di precarietà che ci si aspetterebbe da un survival horror, allo stesso tempo il livello massimo può rivelarsi troppo frustrante per una prima run.

Dopo aver scelto se giocare nei panni di Leon o Claire, vi suggeriamo di iniziare Resident Evil 2 al livello di difficoltà Normale, in modo da godervi l'avventura con la giusta dose di sfida e senza mai sfociare nella frustrazione.

Salvate spesso

Il remake di Resident Evil 2 include il sistema di salvataggio della macchina da scrivere visto nel gioco originale, con la differenza che in questo caso non ci sarà bisogno di utilizzare i nastri d'inchiostro (a meno di non giocare al livello di difficoltà massimo). Questo significa che potrete salvare tutte le volte che desiderate, senza nessun tipo di limitazione. Se non volete perdere i vostri progressi tra un combattimento e l'altro, oppure se preferite creare diversi punti di "backup" da cui riprendere la partita, il suggerimento è quello di salvare i progressi ogni volta che ne avrete l'occasione, in particolare dopo aver fatto incetta di munizioni o dopo aver superato un ostacolo impegnativo.

Consultate la Mappa

L'ambientazione di Resident Evil 2 resta una delle più intricate della serie. Le strade di Raccon City, la stazione di polizia e i laboratori sotterranei saranno ricchi di porte da sbloccare, oggetti da raccogliere e nemici da affrontare. Persiane, cancelli e meccanismi arcani vi bloccheranno spesso la strada, ma fortunatamente la mappa vi verrà in soccorso aiutandovi durante le fasi esplorative: ricordatevi sempre di consultarla spesso.

Se una stanza è contrassegnata in rosso, significa che al suo interno c'è un oggetto che non avete raccolto o qualcosa con cui non avete ancora interagito. Se a un certo punto vi bloccate e non sapete dove andare, probabilmente dovrete dirigervi verso una stanza evidenziata in rosso. Inoltre, il gioco segna tutte le porte che cercherete di aprire, indicando il simbolo della chiave richiesta per sbloccarle.

Casseforti e Armadietti

Per aprire una cassaforte nel remake di Resident Evil 2 dovrete inserire manualmente l'intera combinazione. Ciò significa che, se una combinazione è 9 Sinistra, 15 Destra e 7 Sinistra, dovrete premere i tasti del D-Pad a sinistra per nove volte, quindi a destra per quindici volte e poi a sinistra per sette volte prima di premere il pulsante di conferma. Questo meccanismo funziona diversamente rispetto agli altri giochi, dove di solito basta premere un singolo pulsante per volta. Come gli armadietti, le casseforti contengono munizioni e risorse utili da sfruttare nel corso dell'avventura, motivo per cui vi suggeriamo di aprirle tutte consultando la nostra Guida con le relative combinazioni.

Inventario

Come visto nei precedenti giochi della serie, in Resident Evil 2 non sarete in grado di trasportare tutte le armi e gli oggetti raccolti lungo il percorso. L'inventario avrà una capienza limitata, e nel corso dell'avventura sarà di cruciale importanza capire quali strumenti conviene portare con sé, e quali eventualmente sacrificare in base alla situazione.

Se siete in possesso di una pistola scarica, potrebbe essere un'ottima idea depositarla momentaneamente per poi riprenderla in un secondo momento, quando avrete fatto scorta di munizioni. Per fare ulteriore spazio potrete sfruttare un'interessante feature introdotta con il remake: adesso gli oggetti che hanno esaurito la loro utilità (come una chiave che ha sbloccato tutte le porte che può aprire) vengono contrassegnati con una X nell'inventario, avvertendo il giocatore che possono essere scartati definitivamente.

Orecchie aperte

Presto vi accorgerete che ogni nemico di Resident Evil 2 emette un suono unico e particolare. I Licker sibilano, mentre gli Zombie normali emettono forti lamenti e gemiti. Con i suoi passi pesanti, il Tyrant tenderà poi a rendere piuttosto chiara la sua posizione. Cercate di sfruttare a vostro vantaggio il rumore emesso dai nemici, in modo da evitare del tutto il combattimento con il Tyrant, o da prepararvi al meglio per affrontare gli altri. Nel caso degli zombie normali vi suggeriamo di utilizzare le normali pistole, tentando ci colpirli alla testa, mentre per i Licker sono più indicati i fucili a pompa e il lanciagranate.

Fucile a pompa e Lanciagranate

Claire e Leon avranno accesso a diverse armi durante le rispettive campagne. Leon partirà con una pistola, per poi trovare un fucile a pompa, e potrà potenziare le proprie armi aggiungendo grip per stabilizzare il fuoco, espandendo la quantità di munizioni che possono trasportare e così via. Claire partirà invece con revolver, per poi ottenere un lanciagranate in un secondo momento.

Quest'ultimo potrà impiegare diverse munizioni come i proiettili esplosivi che possono essere ottenute combinando vari tipi di polvere da sparo trovati a Raccoon City. Sia il lanciagranate che il fucile a pompa si trovano nell'armadietto delle armi della stazione di polizia. Si riveleranno bocche da fuoco molto efficaci contro i gruppi di nemici e contro gli avversari più ostici: per questo vi raccomandiamo di ottenerle il prima possibile, in modo da prepararvi al meglio per affrontare le situazioni più pericolose.

Non sprecate le munizioni

Resident Evil 2 incarna l'essenza dei survival horror, incentivando i giocatori a non sprecare nemmeno una pallottola. Le munizioni sono una risorsa rara, tenetelo sempre a mente quando vi troverete ad affrontare i nemici: sparate solo quando strettamente necessario. Se il Tyrant si aggira nelle vostre vicinanze, evitate con la massima cura lo scontro diretto. Questo avversario è molto resistente, e svuotargli addosso interi caricatori sarà solo uno spreco di tempo e munizioni. Pertanto non possiamo che consigliarvi di scappare ogni volta che avrete il Tyrant a portata di tiro. Allo stesso modo, quando vi capiterà di incontrare un nutrito gruppo di zombie, considerate sempre "l'opzione fuga" prima di premere il grilletto.

Combinate le erbe

Nel corso dell'avventura potrete raccogliere tre tipi di erbe: l'Erba Verde (in grado di ripristinare la salute), l'Erba Blu (impiegata per curare gli stati di avvelenamento) e l'Erba Rossa (che ha l'unico scopo di essere combinata con le altre). Anche se quelle verdi e blu possono essere usate singolarmente, il nostro consiglio è quello di conservarle per poi combinarle, in modo da ottenere delle ricette molto più efficaci da sfruttare nel corso dell'avventura. Per fare un esempio, la ricetta Erba Verde + Erba Blu + Erba Rossa è in grado di ripristinare completamente la salute, rimuovere l'avvelenamento e ridurre i danni subiti per un breve periodo di tempo. Per conoscere tutte le combinazioni possibili, sulle nostre pagine trovate una Guida alle erbe e alle ricette di Resident Evil 2.

Esplorate con attenzione

Esplorando tutte le aree della mappa troverete nuove munizioni, armi e risorse preziose. Per riuscire nell'intento dovrete aprire anche le porte chiuse, usando le relative chiavi richieste dal gioco. A tal fine vi consigliamo di procurarvi il prima possibile le chiavi dedicate alle carte francesi.

Le trovate tutte e quattro all'interno della stazione di polizia: stiamo parlando della Chiave di Picche (raccoglibile sia da Leon che da Claire nel ripostiglio ovest del terzo piano), della Chiave di Quadri (ottenibile da entrambi i personaggi all'interno dell'obitorio), della Chiave di Cuori (potrete raccoglierla solo con Claire nell'ufficio del capo) e della Chiave di Fiori (la troverete nei panni di Leon nella stanza della caldaia).