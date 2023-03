Resident Evil 4 Remake: trucchi e guida per parry, armi, trappole e monete

Ogni videogiocatore ha il suo Resident Evil preferito, ma è innegabile che il capitolo che più ha stregato i fan è proprio il quarto, che con le sue novità in termini di gameplay ha dato nuova vita alla serie. A distanza di ben diciotto anni dal debutto della versione originale, la software house di Osaka ha deciso di coinvolgere anche Resident Evil 4 nelle sue operazioni di restauro che ci hanno regalato già i remake del secondo e del terzo capitolo. Se siete in procinto di recuperare il gioco per la prima volta o state per rivivere l'avventura di Leon S. Kennedy per scoprire tutte le differenze con l'originale, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere ai feroci Ganado. Prima di iniziare con i nostri suggerimenti, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla recensione di Resident Evil 4 Remake con tutti i dettagli su storia e gameplay dell'ultima fatica Capcom.

L'arte del parry

Non possiamo che iniziare questa guida con qualche consiglio su come utilizzare al meglio il coltello in Resident Evil 4 Remake. L'arma da taglio è stata completamente rivoluzionata sia rispetto alla versione originale del titolo Capcom che in rapporto a quanto visto negli altri due rifacimenti. Se in passato il coltello era un'arma debole e adatta all'uso solo in situazioni disperate (o per dare vita a sfide particolari), questa volta il suo potenziale offensivo non ha molto da invidiare ad alcune bocche da fuoco.

Occorre però precisare che il più grande potenziale di questo strumento di morte è puramente difensivo: gli sviluppatori hanno inserito la possibilità di eseguire i parry in Resident Evil 4 Remake e grazie a tale meccanica è molto semplice respingere gli attacchi nemici, anche quelli a distanza (purché non si tratti di armi da fuoco, ovviamente). Se volete sfruttare al meglio la lama, quindi, fate pratica con i parry e premete il tasto con il giusto tempismo per una parata perfetta: in questo modo il nemico vacillerà per un attimo e potrete avvicinarvi a lui per sferrargli un potente attacco corpo a corpo. Talvolta vedrete un'icona per l'interazione sui nemici a terra, la quale sta ad indicare che è possibile accoltellarli per finirli o infliggergli un duro colpo.

Usura del coltello

È chiaro che le modifiche apportate al coltello in Resident Evil 4 Remake necessitino di un qualche malus che impedisca al giocatore di abusare di qualsiasi funzionalità ad esso legata. A tal proposito, il coltello iniziale di Leon e quelli che può reperire in giro per la mappa sono dotati di un indicatore di integrità, che indica il deterioramento della lama col numero di utilizzi. Ogni azione ha un impatto ben preciso sulla ‘salute' del nostro coltello ed è bene valutare quando sia effettivamente il caso di procedere all'uso. Fortunatamente il parry è una delle azioni che usurano meno il coltello, ma sfruttare l'oggetto per combattere oppure per eliminare furtivamente i Ganado distratti (altra novità assoluta in termini di gameplay) riduce notevolmente la sua durata nel tempo. In ogni caso non disperate, poiché il coltello da sopravvivenza del protagonista non si rompe in via definitiva e, parlando col Mercante, è possibile spendere qualche Pesetas per farlo tornare affilato e scintillante come una volta.

Puntate alla testa

Come accennato poco più sopra, il parry è utilissimo in Resident Evil 4 Remake poiché stordisce i nemici e fa sì che sulle loro teste appaia l'indicatore che permette di sferrargli un attacco corpo a corpo. La parata perfetta, però, non è l'unica azione che può innescare una situazione di questo tipo e anche i proiettili sparati dritti alla testa del nemico o alle sue gambe possono avere un effetto simile. Visto che un bel calcio vi farà risparmiare qualche proiettile, è preferibile mirare ai punti critici per stordire gli avversari.

Monete

Come noterete già nelle prime fasi dell'avventura, in giro per le mappe di Resident Evil 4 Remake si possono raccogliere numerose monete che prendono il nome di Pesetas. A meno che non vogliate rendere la vostra permanenza in territorio spagnolo molto più difficile, vi suggeriamo di fare molta attenzione all'esplorazione, così da non lasciarvi sfuggire nemmeno una singola moneta.

Questa valuta di gioco può essere recuperata all'interno di cassetti, portagioie ed altri contenitori di loot. Spesso incontrerete anche scatole e barili con sopra della pittura gialla: avvicinatevi e rompeteli con il tasto per l'interazione, così da evitare di sprecare munizioni o rovinare il coltello e recuperare al contempo Pesetas ed altre risorse. Sappiate inoltre che i nemici potrebbero lasciar cadere qualche moneta, così come i corvi che sono posizionati in ogni dove: mirate a questi volatili e fateli fuori per recuperare un piccolo gruzzoletto o, con un po' di fortuna, qualche oggetto prezioso.

Il Mercante

Il vostro più prezioso alleato nel corso dell'avventura di Resident Evil 4 Remake sarà il Mercante, un losco figuro che si paleserà di tanto in tanto e sarà disposto a scambiare le vostre Pesetas con qualche servizio che vi tornerà parecchio utile. Oltre a vendere nuovi progetti per il crafting, il Mercante di RE4 vende anche armi e potenziamenti. Questo significa che tutte le monete accumulate possono essere investite per rendere più forti o maneggevoli le bocche da fuoco in vostro possesso, per ripristinare l'integrità del coltello oppure per aumentare lo spazio disponibile nell'inventario.

Uno dei modi migliori per fare compere presso il Mercante è quello di sfruttare le sue offerte speciali, visto che nel suo negozio potreste incappare in iniziative a tempo limitato che, ad esempio, permettono di acquistare un'arma e ricevere in maniera gratuita un suo accessorio. Se siete a corto di denaro, potete vendere tutti i gioielli che avete raccolto in giro, ma fate attenzione: alcuni di questi possono essere combinati, così che il loro valore di vendita aumenti esponenzialmente.

Trappole

Sparse in giro per le aree di Resident Evil 4 Remake potreste trovare alcune trappole posizionate per cogliere alla sprovvista il protagonista. A meno che questi oggetti non ostacolino il vostro cammino e debbano essere distrutte con un colpo di arma da fuoco, potreste sfruttarle a vostro vantaggio. Molti Ganado possono attaccare solo a distanza ravvicinata e sarà sufficiente attirare la loro attenzione e fare in modo che finiscano dritti in trappola. In questo modo risparmierete qualche proiettile e vi libererete di un oggetto potenzialmente pericoloso.

Curatevi!

In Resident Evil 4 Remake esistono numerosi oggetti utili per il recupero della salute ed alcuni di essi sono talmente efficaci che possono ripristinare l'intero indicatore persino quando questo è prossimo allo zero.

Onde evitare di sprecare i consumabili più preziosi, fate sempre una piccola verifica: aprite l'inventario e posizionate il cursore sugli oggetti curativi per scoprire la porzione di salute che recupererete con il loro utilizzo. Così facendo, saprete esattamente quale sia la scelta più adatta alle vostre esigenze.

Accessibilità

Visitando la schermata delle impostazioni di Resident Evil 4 Remake è possibile apportare alcune piccole modifiche che migliorano l'esperienza di gioco. Una di

queste è sicuramente quella relativa al mini-gioco attraverso il quale Leon S. Kennedy può divincolarsi dalle prese dei nemici, che potrebbero afferrarlo per poi continuare a colpirlo più volte fino alla morte. Normalmente, per liberarsi dalla morse dei Ganado occorre premere ripetutamente un tasto, che è una tipologia di azione che non tutti i giocatori gradiscono per motivi di complessità o per evitare di usurare i tasti del controller. A prescindere da quali siano le vostre motivazioni, potete abilitare una versione alternativa di questo mini-gioco, così che il protagonista possa liberarsi semplicemente tenendo premuto il tasto. Per farlo, sarà sufficiente raggiungere il menu dei comandi e modificare la voce 'Pressione ripetuta del comando'.