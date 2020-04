Resident Evil Resistance: guida al multiplayer di RE3 Remake

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Per arricchire l'offerta di Resident Evil 3 Remake, che non brilla di certo per la sua longevità, Capcom ha deciso di includere nel pacchetto anche la particolare modalità multiplayer 4 contro 1 che prende il nome di Resident Evil Resistance. Che la vostra scelta ricada sui sopravvissuti o sul perfido Mastermind, ecco una serie di consigli che contribuiranno a migliorare le vostre strategie di gioco e a contrastare la prossima mossa dell'avversario.

Divide et impera

Quando si gioca nei panni del Mastermind in Resident Evil Resistance è necessario avere il controllo totale della situazione, poiché non si può intervenire in prima persona se non in sporadici casi, e il modo migliore per annientare i Sopravvissuti è senza alcuna ombra di dubbio quello di puntare tutto sulla pressione psicologica. Mettere i quattro giocatori avversari alle strette è la strategia migliore per indurli a compiere degli errori, come ad esempio acquistare oggetti curativi al posto di scorte di munizioni, sprecare tutte le proprie risorse su un solo nemico o cadere in una delle trappole posizionate in giro per le mappe.

Se i vostri nemici sono ben organizzati, allora è il caso di ricorrere ad un'altra tattica altrettanto efficace, ovvero l'isolamento. Sebbene sia infatti fondamentale restare uniti, i Sopravvissuti devono lottare contro il tempo e completare degli enigmi per arrivare alla fase successiva: ciò significa che per velocizzare l'avanzamento è molto probabile che qualcuno si isoli alla ricerca di oggetti, crediti e proiettili.



È proprio questo il momento perfetto per aprire la mappa e passare alla telecamera di una delle stanze nelle quali è presente un solo giocatore, così da colpirlo duramente chiudendo le porte, spegnendo le luci e inviandogli contro un bel po' di creature pericolose. Per bloccare le porte e spegnere le luci per una manciata di secondi basta semplicemente inquadrare serrature e interruttori per poi tenere premuto il tasto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One).

Giocate bene le vostre carte

In maniera simile ad un tower defense, il Mastermind di Resident Evil Resistance può schierare creature, gadget e trappole in base al proprio deck di carte (inizialmente ne avete solo uno predefinito) e all'energia accumulata, dal momento che ogni azione comporta un consumo di questa risorsa. Se nella Fase 1 di un match un singolo zombi potrebbe mettere in difficoltà i giocatori, il cui equipaggiamento non è ancora molto ricco, nella Fase 2 e in quella finale è altamente improbabile che possiate riuscire ad infastidire i Sopravvissuti lanciandogli contro un banale infetto.

A questo proposito vi suggeriamo di pianificare con cura ogni attacco e, oltre a isolare i nemici come detto poco sopra, utilizzare nell'arco di pochi secondi tutte le vostre carte, inclusa l'arma biologica. In questo modo avrete maggiori probabilità di seminare il panico tra i Sopravvissuti, i quali dovranno fare del loro meglio per contrastare le numerose minacce inviategli contro. Nel peggiore dei casi una strategia di questo tipo permette di stremare gli avversari, facendogli perdere tempo e consumare risorse preziose.

L'attesa del piacere

Come avrete ormai intuito, la Fase 1 delle partite di Resident Evil Resistance non è altro che un riscaldamento: se il Mastermind non può vincere in questa prima area di gioco, sappiate che anche i Sopravvissuti non possono esplorare le stanze armati fino ai denti, dal momento che il negozio in cui spendere i propri Crediti Umbrella mette a disposizione le armi più efficaci solo nelle restanti due fasi e in maniera progressiva.

Visto il funzionamento del gioco, per i Sopravvissuti l'ideale è raccogliere quanti più Crediti Umbrella possibili nei primissimi minuti della partita e investirli quando ne hanno davvero bisogno, così da non restare mai senza cure, armi e munizioni. A proposito di risorse, va aperta una piccola parentesi sulle munizioni, presenti in questa modalità in una sola tipologia: in base al tipo di arma utilizzata, cambierà il dispendio di proiettili per ogni singolo colpo. Nel caso in cui non fosse chiaro questo meccanismo, ciò significa che possedere 40 colpi dovrebbe permettervi di sparare 7 volte con una Lighting Hawk e 40 volte con una mitraglietta.

Abilità specifiche

Scegliere con attenzione tra i Sopravvissuti e le Mastermind disponibili in Resident Evil Resistance è molto importante ai fini del risultato, poiché ogni singolo personaggio possiede caratteristiche e abilità (attive e passive) in grado di influenzare sensibilmente l'andamento del match. Valerie Harmon è ad esempio un personaggio incredibilmente utile nelle fasi d'esplorazione grazie all'abilità che le permette di individuare tutti gli oggetti nei paraggi, inclusi quelli necessari alla risoluzione dei puzzle da portare a termine per raggiungere la fase successiva.

Da non sottovalutare è poi la sua abilità attiva Nube curativa, in grado di curare i compagni feriti o colpiti da uno status alterato nelle vicinanze. Tra gli altri personaggi troviamo poi January, che grazie alle sue doti da hacker può disattivare temporaneamente le telecamere (le quali possono essere disattivate anche sparando, impedendo al nemico di interagire con la stanza per una manciata di secondi), e Tyrone, perfetto per massacrare i nemici meno resistenti grazie al suo potente calcio e alle abilità che gli permettono di potenziare il danno inflitto da ogni singolo elemento della squadra. Discorso simile vale per le Mastermind, ognuna dotata di poteri unici come quello di Annette Birkin, in grado di potenziare le creature messe in campo.



Nel gioco esiste anche un forte elemento di personalizzazione che va ben oltre il semplice fattore estetico, dal momento che ogni singolo personaggio possiede diversi set di abilità attive, abilità passive e oggetti che possono essere sbloccati aumentando di livello. Persino le Mastermind vanno sbloccate raggiungendo almeno il livello 5 con quelle disponibili, così da ottenerle tutte e 5 una dopo l'altra (Annette Birkin, Daniel Fabron, Alex Wesker e Ozwell Spencer).

Sfide

Come accade ormai nella maggior parte dei titoli multiplayer, anche Resident Evil Resistance implementa un sistema di sfide settimanali e giornaliere che andrebbero completate sempre per ottenere le utili ricompense in palio. Alcune di queste sfide permettono di accumulare valuta di gioco, che può essere spesa sia per ottenere personalizzazioni estetiche, sia casse contenenti in maniera casuale oggetti più o meno rari per la costruzione della propria build (Sopravvissuti e Mastermind hanno casse equipaggiamento separate).

Nel negozio sono presenti forzieri a tre livelli di rarità e nelle prime fasi di gioco le possibilità d'acquisto sono limitate a quelli meno costosi, contenenti oggetti comuni. Insomma, un'occhiata alle sfide non guasta mai e consente di velocizzare la progressione di gioco per avere a propdisposizione un'ampia gamma di personalizzazioni per i propri personaggi preferiti.