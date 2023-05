Rise of the Tomb Raider su PlayStation Plus: guida e trucchi

Pubblicato inizialmente su Xbox 360 e Xbox One nel mese di novembre 2015 e solo l'anno seguente su PC e PlayStation 4, Rise of the Tomb Raider è uno dei migliori titoli fra quelli inclusi nella lineup di maggio PlayStation Plus Extra e Premium. Benché il prodotto abbia già qualche anno alle spalle, parecchi abbonati potrebbero non essersi mai cimentati con l'avventura concepita da Crystal Dynamics, motivo per cui abbiamo preparato una guida che dovrebbe facilitarvi non poco la vita nelle fredde lande siberiane.

Spendete gli Skill Point con saggezza

Accumulando punti esperienza, la protagonista di Rise of the Tomb Raider sale costantemente di livello, ottenendo preziosi skill point da spendere in appositi alberi delle abilità. Nelle prime ore della campagna sarete sicuramente tentati dai talenti che forniscono vantaggi in battaglia, ma il nostro suggerimento è quello di pazientare e investire il prima possibile sulla skill chiamata "Avid Learner". Individuabile nella sezione "Sopravvissuta", la suddetta abilità incrementa leggermente la quantità di punti esperienza ottenuti leggendo documenti, aprendo casse di sopravvivenza e così via, velocizzando l'aumento di livello e di conseguenza la progressione.

La seconda skill in cui dovreste investire è "Thick-Skinned", ossia la prima voce nel menu Brawler, in quanto questa riduce i danni riportati nelle sequenze di lotta. Tenete inoltre presente che nelle battute iniziali dell'avventura i talenti legati al combattimento non sono fondamentali. Al contrario, dovreste focalizzarvi su skill come "Occhio per i dettagli", che semplifica il recupero di alcuni oggetti. Leggendo tanti documenti e raccogliendo gli strumenti nascosti del mondo di gioco ammasserete punti esperienza, che potranno tradursi in skill point da spendere in abilità di combattimento quando comincerete effettivamente a sentirne la necessità.

Date retta all'istinto

Attivabile attraverso la pressione di R3 (la levetta analogica destra), l'Istinto di Sopravvivenza è la chiave per svelare gli innumerevoli segreti di Rise of the Tomb Raider. Questa speciale capacità di Lara Croft vi mostrerà i percorsi sugli alberi e i passaggi nascosti, evidenziando tra l'altro reliquie, documenti e oggetti richiesti dal crafting.

Proprio per questa ragione, una volta penetrati in una nuova area dovreste anzitutto guardarvi scrupolosamente attorno, al fine di raccogliere tutto e non perdervi degli strumenti che potrebbero tornarvi utili nei momenti più impensabili. Anziché dare ascolto alla fretta, fareste insomma meglio ad affidarvi solo all'Istinto di Sopravvivenza. Tenete inoltre presente che l'istinto non rileva le cassette di sopravvivenza, ma dal momento che queste sono contrassegnate da una luce bianca lampeggiante non dovreste avere troppa difficoltà a riconoscerle.

Occhio ai colori

Quando è attivo l'Istinto di Sopravvivenza, i nemici di Lara Croft vengono contrassegnati con luci rosse o gialle. Le rosse indicano che gli avversari nelle immediate vicinanze possono vedersi a vicenda, il che significa che aggredendone uno finireste per attirare su di voi l'attenzione di tutti gli altri. Le luci gialle, invece, suggeriscono che i nemici nei dintorni non sono in grado di vedere i propri compagni, il che dovrebbe consentirvi di annientarli uno per uno senza correre il rischio di essere accerchiati. Cercate tuttavia di uccidere i bersagli già al primo colpo (colpendoli magari alla testa), affinché questi non facciano rumore aprendo il fuoco.

Sempre a proposito dell'Istinto di Sopravvivenza, occorre ricordare che per mantenerlo attivo è necessario che Lara resti costantemente immobile: il benché minimo movimento, infatti, ripristinerà la modalità normale. Qualora abbiate intenzione di eliminare un gruppo di nemici, possibilmente senza farvi scoprire, cercate un buon riparo, attivate l'Istinto di Sopravvivenza e aspettate che le guardie si allontanino l'una dall'altra: non appena la luce rossa diverrà gialla, avrete la vostra occasione per colpire senza farvi notare. Ripetete l'operazione e far fuori un'intera squadra diverrà un gioco da ragazzi.

Razziate

Che razza di Tomb Raider sarebbe se il titolo sviluppato dai ragazzi di Crystal Dynamics non includesse cripte da razziare? Nonostante queste siano opzionali, non vi è alcun motivo per cui dovreste ignorarle del tutto o rimandarne l'esplorazione alle fasi di endgame.

Rispetto a quanto accadeva nel primo episodio della trilogia sono molto più difficili da trovare, ma giacché la protagonista di Rise of the Tomb Raider riceve una notifica quando si trova nei pressi di una cripta razziabile, il nostro consiglio è quello di prendervi una breve pausa dalla campagna principale e di entrarvi immediatamente. Anche perché ogni tomba vi consentirà di acquisire un'abilità utile e potenzialmente in grado di semplificare il resto della campagna, quindi è meglio recuperarle durante il suo svolgimento e non dopo aver raggiunto i titoli di coda.

La via dell'arco

Quando si pensa a Lara Croft si tende a immaginarla con una coppia di pistole, eppure l'arma che dovreste usare maggiormente in Rise of the Tomb Raider è l'arco. Una volta sbloccati i suoi perk avanzati, questo versatile strumento di morte godrà di una portata notevole, permetterà di abbattere gli avversari mirando alle loro teste (e portare a casa molta più esperienza rispetto alle normali uccisioni!) e per di più tornerà particolarmente utile contro gli orsi e gli altri animali selvatici che potreste incontrare lungo il vostro cammino.

Abituatevi quindi a usare le frecce infuocate e quelle avvelenate, e soprattutto sbloccate quanto prima "Dead Eye", una skill da Cacciatore di secondo livello che fa comparire un indicare rosso sul capo dei nemici per facilitare gli headshot. A quel punto potreste davvero non sentire più il bisogno di ricorrere alle armi da fuoco.