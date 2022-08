Saints Row: trucchi per soldi facili, viaggio rapido e Boss Factory

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo qualche anno d'assenza, Saints Row è tornato con un nuovo episodio che funge da reboot per la serie e porta su PC e console la possibilità di divertirsi nell'open world con tantissime attività diverse. Se anche voi state per dare il via a un impero criminale in quel di Santo Ileso, allora i nostri consigli su come muovere i primi passi nel gioco ed evitare alcuni errori sulla gestione dei guadagni potrebbero fare proprio al caso vostro. Prima di iniziare con i suggerimenti, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra recensione di Saints Row con tutti i dettagli sull'ultimo capitolo del brand nato come rivale di Grand Theft Auto ma poi trasformatosi profondamente.

La campagna

In un titolo come Saints Row è davvero facile perdersi tra inseguimenti con la polizia, scontri a fuoco e altre attività collaterali. Sappiate però che il modo migliore per godersi l'avventura a mondo aperto creata da Volition è proprio quello di proseguire nella trama principale. Solo in questo modo, infatti, è possibile avere accesso a una serie di strumenti e funzionalità aggiuntive che permettono non solo di avere maggiori probabilità di sopravvivenza, ma anche un quantitativo più consistente di denaro nel portafoglio.

Avanzando nella main quest, ad esempio, sbloccherete potenziamenti fondamentali e l'accesso al tavolo per la gestione del vostro impero criminale, un'aggiunta essenziale per iniziare ad accumulare soldi e acquistare qualsiasi cosa vi capiti a tiro.

Il potenziale di ogni arma

Oltre a poter essere modificata con vari accessori, ogni singola arma di Saints Row dispone anche di un'abilità speciale che permette al giocatore di sfruttarne il pieno potenziale.

Ci riferiamo alla cosiddetta Signature Ability, un potenziamento tutt'altro che trascurabile che rende gli strumenti di morte molto più performanti. Il metodo attraverso cui è possibile sbloccare la Signature Ability cambia a seconda della bocca da fuoco utilizzata e, di conseguenza, occorre verificare quale sfida portare a termine per avere accesso a questo esclusivo potenziamento.

Punti viaggio rapido

Se volete rendere meno frustrante la vostra scalata al potere in Saints Row, sappiate che i punti di viaggio rapido sono essenziali. Questi luoghi fungono sia da checkpoint in punto di morte che da location in cui teletrasportarsi istantaneamente con un semplice click nella schermata della mappa. A differenza di quanto avviene in altri prodotti simili, il nuovo Saints Row propone una meccanica abbastanza peculiare per quello che riguarda l'accesso ai punti di viaggio rapido.

In giro per Santo Ileso infatti vi imbatterete in icone gialle con sopra l'immagine di un treno: per ottenere l'accesso all'area in modo veloce in altre parole occorre fotografare il punto d'interesse indicato da questo simbolo. Completato questo semplice processo, l'icona diverrà viola per segnalare che è ora disponibile per i futuri movimenti e riceverete anche un po' di punti esperienza per il disturbo. Facile, no?

Mettete un'auto in garage

Altro importante consiglio riguarda i mezzi di trasporto, poiché in Saints Row è sempre bene avere a disposizione qualche bella automobile con cui prendere parte alle missioni principali.Se non volete farvi cogliere impreparati, andate a caccia di bolidi in giro per la città e poi metteteli al sicuro nel garage: al momento opportuno potrete salirci sopra per poi avviare una missione che richiede di raggiungere velocità elevate.

Se questo consiglio è valido soprattutto per le prime fasi della storia, nei momenti di gioco più avanzati non possiamo che suggerirvi di portare a termine gli incarichi del Garage di Jim Rob, poiché in questo modo sbloccherete la possibilità di farvi recapitare in qualsiasi punto della mappa un veicolo utile per sfrecciare tra le strade di Santo Ileso.

Conservate la mossa finale

Una delle mosse più utili che il protagonista di Saints Row è in grado di eseguire è la finisher, la quale non solo mette KO un avversario, ma ripristina anche la salute. Proprio per questo motivo, è fondamentale non attivare questo attacco finale se non ci si trova in serie difficoltà, poiché potreste avere bisogno di una ricarica della vita di lì a breve senza la possibilità di poterla ottenere in poco tempo: la finisher infatti ha un tempo di cooldown non troppo breve, quindi occorre servirsene con parsimonia.

Controllate la Cash App

Una volta sbloccato l'accesso all'impero criminale e alla gestione delle varie attività, in Saints Row diventa disponibile anche una speciale applicazione che permette al protagonista di riscuotere i proventi delle sue operazioni illecite.

Questa app, accessibile dallo smartphone, genera denaro durante la permanenza nel mondo di gioco ma vi è un limite al quantitativo di dollari che possono restare in sospeso prima che decidiate di fare un prelievo: pertanto, è bene fare un controllo all'applicazione periodicamente, così da essere sicuri di continuare a generare introiti.

Usate Boss Factory

Come ormai ben saprete, Saints Row integra un editor del personaggio che consente di creare boss di ogni tipo. Nel caso in cui non foste interessati

a questo aspetto del gioco o voleste utilizzare un Saints in particolare, sappiate che attraverso il sito ufficiale è possibile visualizzare le creazioni della community e importarle nel vostro mondo. Il sistema è semplice e immediato e permette di utilizzare Shrek, Joker, Big Smoke di GTA San Andreas, The Mask, Walter White di Breaking Bad, She-Hulk, Winnie the Pooh e chiunque altro vi venga in mente. Il portale di Boss Factory integra un sistema di codici che, una volta inseriti nel gioco, consentono di ottenere a schermo lo stesso risultato visto sul sito.

Ricompense gratis

A prescindere da quale sia l'uso che vogliate fare di Boss Factory di Saints Row (scaricabile gratuitamente anche da chi non possiede il gioco), sappiate che è possibile ricevere ben due ricompense gratuite proprio grazie all'editor. Registrando un account sul sito ufficiale potrete ricevere in omaggio l'esclusivo lanciarazzi MD1-101. Attraverso la condivisione di un qualsiasi personaggio sul portale, invece, sbloccherete due diversi caschi da DJ dei Saints con cui personalizzare l'aspetto del protagonista.