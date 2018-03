Sea of Thieves Guida: come muovere i primi passi nel nuovo gioco Rare

Sea of Thieves arriva oggi nei negozi, e siamo sicuri che molti di voi avranno già sfoggiato il pirata che è in loro e siano salpati all'avventura. Ma data la natura particolare del titolo non è molto facile capire come funzionano le meccaniche di gioco che governano il gameplay, ed è per quest che vi proponiamo una guida competa per muovere i primi passi all'interno del gioco: come attivare le quest, come governare le navi, cosa fare una volta ottenuto un forziere e come usare al meglio le armi a vostra disposizione.

Attivare la prima missione

Indipendentemente da come deciderete di iniziare la vostra avventura (tenete a mente che giocare in solo e scegliere la nave piccola è uno dei modi migliori per giocare mentre state imparando le meccaniche) la prima cosa che vedrete è la taverna. Qui ci sono alcuni oggetti che potrete raccogliere dai barili, ma la prima cosa che dovrete fare sarà abbandonare questo luogo e trovare invece il negoziante. Lo riconoscerete per il simbolo color oro di una chiave, impresso su una piccola tenda blu. Una volta raggiunto, parlategli e scegliete l'opzione "The Stash of Captain Bones" dal menù delle quest.

Questa è una missione iniziale gratuita, ed è perfetta per iniziare perché non vi costerà nulla in termini di monete, oltre che per il fatto che tramite di essa sarà possibile sbloccare nuove quest.

Trovare la destinazione

Una volta che avrete accettato la quest, sarà tempo di salpare. Troverete la vostra nave nelle rive vicino alla tenda del mercante, sia che abbiate scelto quella piccola che quella più grande.

Nel piano inferiore della nave troverete un tavolo, nel quale potrete controllare le vostre missioni attive: una volta aperto il relativo menù dovrete selezionare la quest appena ottenuta, The Stash of Captain Bones.

Nel caso in cui abbiate deciso di giocare da soli, la missione si attiverà automaticamente; se invece avete formato una crew con alcuni compagni, dovrete ottenere il loro conseso per procedere all'avventura.

Una volta attivata la vostra missione ne sbloccherete la relativa mappa, consultabile premendo il tasto RB su Xbox One, dalla quale potrete scegliere le icone navigando con lo stick destro etenendo premuto RT con la mappa aperta.

A questo punto dovrete quindi raggiungere la destinazione richiesta dalla missione: la vostra mappa vi segnalerà dove si troverà, e dovrete essere in grado di ritrovarla nella mappa grande disponibile dal tavolo. Una volta fatto questo, potrete capire in che direzione navigare partendo dalla vostra posizione attuale.

Come governare la nave

Una volta capita la direzione verso cui navigare, per muovere la nave dovrete salire al ponte superiore, rimuovere l'ancora, issare le vele (il relativo comando è disponibile ai lati dell'imbarcazione) e poi mettervi al timone. Indirizzate la vostra nave nella direzione richiesta dalla missione, ed orientatevi con il relativo compasso per capire come procedere.

Se avete dubbi sulla vostra direzione, potete sempre consultare la mappa disponibile al tavolo di cui vi abbiamo parlato prima; tenete a mente che il mare sarà spesso agitato, e questo vi costringerà ad aggiustare la rotta regolarmente.



Cosa fare con i forzieri

Le missioni disponibili all'interno del gioco vi porteranno spesso a cercare e trovare un forziere, a volte anche più di uno. Ma che fare quando li avrete trovati? La prima cosa da fare sarà portarli a bordo; una volta sulla nave, dirigetevi verso il centro cittadino più vicino e scambiateli, uno ad uno, con i mercanti. In questo modo otterrete in cambio dell'oro, con cui potrete acquisire nuove missioni.

Durante la navigazione prestate parecchia attenzione alle navi degli altri giocatori, perché potrebbero non essere tutte amichevoli: alcuni equipaggi infatti potrebbero decidere di assaltare la vostra nave per rubarvi il bottino, e se avete scelto di navigare in solitaria sarete nei guai fino al collo.

Guida ai controlli

Per quanto riguarda i comandi del personaggio e delle armi di Sea of Thieves, nulla di nuovo o di sconvolgente. Con lo stick sinistro muoverete il vostro pirata, e se lo terrete premuto correrete, mentre lo stick destro è riservato alla mira.

Con il tasto A lo farete saltare, mentre X e B serviranno rispettivamente ad interagire con gli oggetti e a smettere di interagirci. Premendo Y vi comparirà sullo schermo il menù radiale delle armi a vostra disposizione, e ne potrete attivare l'utilizzo primario con RT e secondario con LT.