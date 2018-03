Sea of Thieves Guida: quattro consigli per i pirati solitari

Non è un mistero che Sea of Thieves sia stato concepito come un gioco da affrontare in squadra. Che i membri della vostra ciurma siano amici o sconosciuti incontrati online per l'occasione, sarà generalmente più semplice fronteggiare i pericoli dei sette mari in compagnia piuttosto che da soli. Ciò non significa, naturalmente, che la strada del lupo solitario sia talmente irta di pericoli da risultare impossibile: esistono infatti determinate accortezze che, se tenute in considerazione, ci renderanno la vita estremamente più semplice.

Stealth è la parola chiave

Giocando in solo, vi ritroverete a viaggiare su uno sloop: una nave piccola, dotata di un solo albero e di due soli cannoni, posizionati sul ponte. Per quanto la velocità, la potenza e la durabilità dello sloop siano notevolmente inferiori rispetto a quelle del galeone, numerosi sono i vantaggi "meno evidenti" del manovrare un'imbarcazione di piccole dimensioni.

La capacità di nascondere facilmente lo sloop è il primo di questi vantaggi. Generalmente, infatti, dovendo pilotare una nave che nella maggior parte dei casi avrebbe la peggio su un galeone in campo aperto, sarà consigliabile adottare un approccio più stealth: essendo lo sloop di piccole dimensioni, il primo consiglio è proprio quello di sfruttare tale caratteristica e di nascondere la nave tutte le volte che vi approcciate ad un'isola. La maggior parte delle isole, infatti, presentano alte scogliere e rientri nella costa, sufficientemente ampi da dare rifugio a una nave come lo sloop.

Un ulteriore accorgimento, in questo senso, può essere quello di considerare la rotta d'arrivo di eventuali altri giocatori. Se ad esempio state visitando un'isola a sud-ovest (rispetto alla principale rotta d'arrivo, presumibilmente dall'avamposto più vicino), una buona idea può essere quella di attraccare il vostro sloop proprio nella costa sud-ovest dell'isola, ovvero sul lato opposto rispetto al luogo dal quale pensate arriveranno la maggior parte dei giocatori. Così facendo, le probabilità che qualcuno trovi la nave diminuiranno drasticamente.

Ultimo, ma non per importanza, consiglio riguardo allo stealth è un classico senza tempo: spegnete le luci. Sul vostro sloop, ne troverete sei: due in prua, una vicino al timone, due nella cabina del capitano e una nella stiva. Tale consiglio è particolarmente valido se state viaggiando di notte: più luci accese avrete, più facile sarà per un galeone avvistarvi, attaccarvi e, con buone probabilità, affondarvi.

Cautela e senso della misura

Continuando sulla linea già tracciata dal consiglio precedente, tenete a mente un'altra regola d'oro: esercitate sempre la dovuta cautela. Se vedete una nave già attraccata su un'isola (un galeone, per essere più specifici), sarà meglio evitare di attraccare a vostra volta. Sarà, anzi, meglio cominciare a prepararsi al peggio: la ciurma di suddetta nave potrebbe avervi visto e star già considerando un inseguimento. Caricate i cannoni e preparatevi a un'eventuale fuga, specie se scorgete il luccichio di un cannocchiale.

Particolare cautela va inoltre esercitata quando recuperate dei forzieri o premi in generale. Come ormai molto ben sapranno, infatti, in Sea of Thieves nulla è davvero "vostro" finché non tornate in un avamposto. Se la vostra nave affonda e il vostro bottino era ancora a bordo, il tempo per recuperare il tutto è limitatissimo; e se ad affondarvi sono stati altri giocatori, difficilmente questi ultimi vi lasceranno stare.

In questo senso, un ottimo consiglio può essere quello di imporsi viaggi brevi o, comunque, di completare anche quelli più lunghi il più rapidamente possibile - senza deviazioni di sorta. Generalmente, meno vi troverete in acque aperte, meglio sarà.

Cercate, inoltre, di escogitare un piano preciso riguardo al percorso da seguire una volta recuperato il bottino. Nell'estremo caso in cui qualcuno si lanciasse al vostro inseguimento, avrete più possibilità di raggiungere l'avamposto più vicino e di consegnare con successo il bottino. Su questa linea, ricordate sempre di scrutare l'orizzonte prima di ripartire: l'ultima cosa che volete è trovarvi sulla rotta di un galeone in arrivo.

Mantenendoci sempre sull'argomento "cautela", un ottimo consiglio può essere quello di non lasciare nulla di particolare valore o utilità a bordo della nave. Per quanto possiate nascondere bene il vostro sloop, esiste sempre la possibilità che qualcuno lo trovi, lo affondi o cerchi semplicemente di rubare tutto ciò che sia rimasto a bordo. Può dunque essere una buona idea nascondere i vostri possedimenti in mezzo ai cespugli dell'isola in cui attraccate, o, comunque, in luoghi in cui nessuno penserebbe di cercare.

I pirati non giocano pulito

Il titolo dice tutto: in quanto pirati, l'onore è l'ultima delle vostre preoccupazioni. Se siete anche lupi solitari, tale considerazione assume ulteriore valore: se eserciterete le già approfondite capacità di stealth e la giusta cautela, sarete anche in grado di operare infide e mirate manovre offensive e di saccheggio.

Tra tutte le possibilità, la più allettante è indubbiamente quella di intrufolarsi in altri vascelli. Seguendo i consigli già elencati, aspettate che nessuno sia a bordo (o, comunque, che il grosso della ciurma sia scesa a terra) e raggiungete la stiva. Se siete fortunati, gli altri giocatori avranno lasciato a bordo dei barili di polvere da sparo: a quel punto, distruggere la nave diventerebbe un gioco da ragazzi.

Anche nel caso in cui non troviate polvere da sparo, comunque, intrufolarsi in questo modo in una nave può avere i suoi risvolti positivi. Se il nemico non vi ha visto, le possibilità che riusciate ad abbattere due o tre persone per il solo fattore sorpresa è tutt'altro che bassa; naturalmente, dovrete giocare bene le vostre carte.

Tenete a mente, infine, che un eventuale infiltrazione può concludersi anche in maniera più "pacifica", ma altrettanto utile ai vostri scopi. Se ad esempio riuscite a raggiungere una nave vuota, potete aprire le vele e lasciare che la nave parta senza il suo legittimo capitano; una tale distrazione può dimostrarsi immensamente utile, specie se il giocatore in questione sta esplorando un'isola che volete invece esplorare voi.

I vantaggi dell'esser soli

Finora, abbiamo elencato modalità attraverso le quali è possibile evitare lo scontro diretto. Tuttavia, ciò non significa che il vostro piccolo sloop non possa riuscire a cavarsela anche in situazioni più "standard"; per quanto queste ultime siano generalmente da evitare, del resto, presto o tardi vi ritroverete necessariamente in una battaglia che non lascia spazio a eccessivi sotterfugi.

Entriamo dunque nell'apparentemente terrificante scenario dello scontro navale in campo aperto. Lo svantaggio di partenza nella lotta con un galeone è evidente, ma esistono determinati punti di forza dello sloop che è possibile sfruttare per ottenere un vantaggio tattico.

Su tutti, considerate l'estrema manovrabilità della nave, decisamente superiore a quella del galeone: confondete i vostri avversari con rapidi cambi di rotta, e cercate di mirare con i cannoni nella zona al di sotto della linea dell'acqua (la parte inferiore dello scafo), in modo da aumentare le vostre possibilità di affondare il galeone prima che il galeone affondi voi.

Ricordate, in questo senso, che sparare al ponte non sortirà effetti particolari: dato che l'equipaggio nemico sarà quasi certamente superiore al vostro in numero, è decisamente consigliabile tentare di affondare la nave - piuttosto che colpire i giocatori ai cannoni. Anche se non riusciste a far colare a picco immediatamente l'imbarcazione avversaria, lo scavo in allagamento toglierà braccia ai cannoni, dandovi così la possibilità di continuare con le vostre manovre evasive congiunte a mirati colpi di cannone.

Tramite le virate rese possibili dalla manovrabilità dello sloop, cercate sempre di tenervi fuori dalla portata dei fianchi della nave avversaria, possibilmente facendo in modo che il vostro fianco fronteggi il retro del galeone.

Le considerazioni riguardo al "giocare sporco" valgono in differenti scenari. Come meglio specificato nella nostra guida all'Ordine delle Anime, infatti, è possibile attraccare la propria nave vicino alle spiagge di un'isola infestata di scheletri, attirare i suddetti sulla riva e farli fuori con i cannoni. Inoltre, così facendo, si evita il rischio che qualche altro giocatore salga sulla vostra nave e rubi tutto ciò che avete.