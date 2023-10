I segreti di Marvel's Spider-Man 2: guida per diventare re di New York

Dopo un'attesa durata anni, Peter Parker e Miles Morales sono tornati su PlayStation 5 con una nuova ed entusiasmante avventura che li metterà contro Venom ed altri villain storici della coppia di supereroi Marvel. Se anche voi state per oscillare tra le strade di New York nel nuovo Marvel's Spider-Man 2, ecco alcuni consigli che potrebbero farvi comodo nel corso delle prime ore di gioco.



Se invece volete saperne di più su gameplay, storia e comparto tecnico dell'esclusiva Sony, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.

Introduzione

Marvel's Spider-Man 2 è un sequel del primo capitolo e di Miles Morales, di conseguenza può fare parecchio comodo ripercorrere quelli che sono gli eventi accaduti in passato al duo di supereroi. Ovviamente Insomniac Games ha pensato anche a questo e, poco prima di dare il via ad una nuova partita, vi verrà chiesto se visualizzare o meno un breve filmato che riassume i due giochi precedenti.

Vi consigliamo vivamente di guardare tale video, soprattutto se è trascorso un po' di tempo da quando avete completato le precedenti avventure dei ragnetti. Nel caso in cui vogliate recuperare il riassunto in un secondo momento, sappiate che potete farlo selezionando l'opzione ‘Il punto sulla storia...' nei menu di gioco.

Viaggio rapido

Il viaggio rapido è una delle migliori funzionalità di Marvel's Spider-Man 2, poiché a differenza di molti altri titoli non coinvolge checkpoint specifici. I giocatori possono infatti aprire la mappa e selezionare un qualsiasi punto per raggiungerlo nel giro di pochi istanti, tutto grazie alla velocità dell'SSD della console di ultima generazione targata Sony.

Sappiate però che tale meccanica non è immediatamente accessibile e bisogna sbloccarla accumulando progressi in un dato quartiere. Se quindi volete fare in modo che quella porzione della mappa sia raggiungibile in un batter d'occhio, dovrete completare attività secondarie e crimini fino al secondo livello: da quel momento in poi, il viaggio rapido sarà attivo in quel quartiere. Visto che l'accesso a tale funzionalità richiede qualche sforzo, vi suggeriamo di sbloccarlo in quartieri lontani tra loro per avere accesso alle principali aree della mappa. Impegnarsi per sbloccare il viaggio rapido in aree adiacenti avrebbe infatti poco senso, soprattutto se si considera l'elevata velocità di movimento dei protagonisti.

Due Spider-Man

Altra novità assoluta di Marvel's Spider-Man 2 consiste nella possibilità di passare da Peter Parker a Miles Morales in qualsiasi momento del gioco, purché non si tratti di una missione principale (in quel caso dovrete usare il personaggio scelto dagli sviluppatori). Sebbene vi siano alcune attività che possono essere completate solo ed esclusivamente da uno dei due ragnetti, ve ne sono anche altre che si possono affrontare con quello prediletto dal giocatore.

Ed è proprio in questi casi che sarebbe opportuno riflettere su quale dei protagonisti far scendere in battaglia, poiché i set di abilità diversi tra loro fanno sì che ciascun elemento della coppia possa completare alcune attività più facilmente rispetto all'altro. Un esempio in tal senso sono i Ricordi di Marko, ossia i cristalli di Sandman sparsi in giro per la mappa: dal momento che queste missioni secondarie coinvolgono nemici di sabbia, è preferibile utilizzare Miles, che con i suoi attacchi Venom può eliminarli con un solo colpo.

Parry

Malgrado le basi del combat system di Marvel's Spider-Man 2 siano le stesse viste nel primo capitolo e nello spin-off dedicato a Miles Morales, Insomniac Games non si è lasciata sfuggire l'occasione di migliorare questa componente del gioco con piccole aggiunte.

Una di queste è la parata, tecnica che non va a rimpiazzare l'immancabile schivata basata sui sensi di ragno, ma la affianca per consentire ai due arrampicamuri di rispondere anche agli attacchi più violenti di boss e nemici minori. Premendo il tasto L1 quando l'aura bianca che segnala un attacco in arrivo diventa rossa, Spider-Man respingerà l'attacco e stordirà l'avversario per qualche istante, aprendo alla possibilità di contrattaccare. Quando si tratta di attacchi normali, il parry e la schivata sono perfettamente sovrapponibili e sta al giocatore decidere quale delle due tecniche mettere in pratica. La situazione è diversa quando entrano in gioco i colpi imparabili, che vengono segnalati dal bagliore giallo sulla testa del nemico in procinto di attaccare e che possono essere esclusivamente respinti con una parata perfetta. Se volete avere pochi problemi durante gli scontri, quindi, fareste bene ad allenarvi sin dalle prime battute ad eseguire i parry.

Scansione ambientale

Sebbene alcuni obiettivi appariranno sulla mappa al passaggio dell'Uomo Ragno, alcuni elementi saranno più nascosti e si potranno evidenziare esclusivamente attivando la scansione con la pressione del tasto R3. Questa funzionalità, che copre un raggio piuttosto ampio, è davvero utile anche per comprendere quali sono gli oggetti dello scenario con cui è possibile interagire.

Grazie alla scansione potrete trovare anche le numerose casse azzurre che sono nascoste sui tetti e nei vicoli, all'interno delle quali è possibile trovare qualche decina di Componenti Tecnologici. Ogni volta che uno di questi oggetti viene rilevato dallo scanner, diviene visibile anche oltre le pareti grazie ai contorni di colore arancione che resteranno attivi solo per qualche secondo.

Farming di XP

Accumulare tanta esperienza in Marvel's Spider-Man 2 ha due diversi vantaggi.

Il primo consiste nella possibilità di accedere a nuovi costumi, molti dei quali diventano disponibili nell'apposita schermata solo ed esclusivamente quando si raggiunge un determinato livello. Il secondo vantaggio è l'accesso ad ulteriori punti abilità da spendere negli alberi dei singoli personaggi o in quello condiviso. Il metodo più veloce per accumulare grosse quantità di XP al di fuori delle missioni principali è quello di completare i crimini, segnalati da un'icona del pericolo di colore rosso che appare con una certa frequenza mentre si esplora la mappa. Portare a termine queste attività collaterali ricompensa il giocatore con generose quantità di esperienza, che aumentano se si sventa il crimine completando anche l'obiettivo extra, segnalato sul lato destro della schermata. Da non sottovalutare sono anche i tanti Componenti Tecnologici che si ricevono in questo modo, così da sbloccare sin da subito qualche power-up dei gadget.

Volo acrobatico

Sempre a proposito di esperienza, un altro ottimo metodo per ottenerla in Marvel's Spider-Man 2 è librarsi in aria eseguendo acrobazie. Per esibirsi in tecniche di questo tipo, è sufficiente tenere premuto il tasto Quadrato e muovere lo stick analogico sinistro in una delle quattro direzioni: ogni piroetta aumenterà il quantitativo di XP ottenuti, invece il numero di funambolismi diversi compiuti prima di toccare terra influirà sul moltiplicatore.

Sebbene si tratti di pochi punti per ogni salto, cogliere l'opportunità di destreggiarsi in queste mosse spettacolari quando i protagonisti raggiungono altezze notevoli contribuisce alla costante progressione del livello esperienza.

Combattimento

Pur avendo un potere offensivo nullo, gli spara-ragnatele sono probabilmente lo strumento più utile nei combattimenti di Marvel's Spider-Man 2, poiché permettono di mandare i nemici al tappeto più velocemente e di tenerli a bada. Proprio per questo motivo, non bisogna mai dimenticarsi dell'esistenza di questo strumento e, tra un cazzotto ed una schivata, è fondamentale ricoprire i bersagli di ragnatela.

Una volta creato un bozzolo intorno al nemico, è possibile ad esempio calciarlo violentemente per farlo aderire ad una parete e sconfiggerlo: per farlo, basta premere ripetutamente R1 e, quando il nemico è sufficientemente stordito, saltare e tenere premuto quadrato per un poderoso colpo. Lo stesso discorso vale per i nemici che cadono a terra, poiché spesso e volentieri basta sparargli un po' di ragnatele addosso per bloccarli definitivamente al suolo.

Potenziamenti migliori

Menare le mani e deviare gli attacchi sono le meccaniche fondamentali del combat system di Marvel's Spider-Man 2, che però vanta anche un ricco repertorio di mosse e gadget che il giocatore può utilizzare per contrastare il nemico, soprattutto se è pesantemente armato o fisicamente imponente.

A tal proposito, è davvero importante sbloccare i potenziamenti giusti, poiché spendendo i punti abilità nel modo corretto è possibile fare in modo che le abilità speciali dei personaggi e i loro gadget si ricarichino costantemente e possano quindi essere utilizzati anche più volte nel corso dello stesso scontro. Vi sono infatti abilità che velocizzano entrambe le ricariche ogni volta che si dà un colpo di grazia o che si esegue un parry: date la priorità a queste skill e non ve ne pentirete. Vale lo stesso per i segmenti aggiuntivi di Concentrazione, la risorsa che permette sia di ripristinare la salute che di finire i nemici: in tal caso, però, dovrete giocare qualche ora fino a sbloccare la tecnologia delle tute, ossia il menu attraverso il quale potrete sbloccare questi power-up.

Difficoltà personalizzata

In maniera molto simile ad altre esclusive PlayStation, anche Marvel's Spider-Man 2 include una quantità considerevole di opzioni per l'accessibilità e per la personalizzazione della difficoltà, grazie alle quali ogni videogiocatore può plasmare l'esperienza di gioco in base alle proprie esigenze, il tutto senza precludersi la possibilità di completare il titolo al 100% e sbloccare il tanto ambito Trofeo di Platino.

A prescindere dal livello di sfida che avete selezionato, vi suggeriamo di fare una capatina nei menu delle impostazioni per controllare se vi sono o meno opzioni che potrebbero tornarvi utili. Potreste ad esempio decidere di giocare alla massima difficoltà aumentando al contempo la finestra per l'esecuzione dei parry, abilitare i danni da caduta e modificare il funzionamento dell'oscillazione, rimuovendo qualsiasi aiuto.