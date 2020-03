Shadow of the Colossus: guida ai controlli, segreti e modalità extra

Sono finalmente disponibili i giochi PS4 gratis di marzo 2020 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus e per la gioia di tutti gli appassionati delle esclusive, tra questi troviamo anche il remake di Shadow of the Colossus targato Bluepoint (lo stesso team che, secondo le insistenti voci di corridoio degli ultimi tempi, è al lavoro sul rifacimento di Demon's Souls per PS5). Che facciate parte degli utenti che non hanno mai vissuto l'epopea di Wander o che stiate per rigiocarlo nuovamente a distanza di anni, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno ad iniziare l'avventura con il piede giusto.

Controlli di Agro

Shadow of the Colossus è un gioco ambientato in una vasta ambientazione che va esplorata in sella ad Agro, il fido cavallo del protagonista grazie al quale potete spostarvi molto più rapidamente ed evitare lunghe passeggiate nel bel mezzo del nulla. A questo proposito è molto importante comprendere sin da subito il funzionamento di quello che è a tutti gli effetti l'unico mezzo di trasporto presente nel gioco e che almeno inizialmente potrebbe darvi qualche grattacapo.

Il sistema di movimento di Agro non è particolarmente complesso e, per certi versi, ricorda quello visto con Epona nel vecchio The Legend of Zelda Ocarina of Time: con la pressione singola (e non ripetuta come ad esempio in Red Dead Redemption 2) del tasto Triangolo si può aumentare la velocità di marcia del cavallo, invece tenendo premuto lo stesso tasto sul DualShock 4 si fa in modo che il ritmo di movimento di Agro sia costante. Quando siete in sella ad Agro potete anche effettuare un rapido movimento a 180° grazie al quale invertire la direzione di movimento. Per effettuare questa tecnica bisogna tenere giù la levetta analogica sinistra e premere rapidamente per due volte il tasto triangolo.



L'amico a quattro zampe di Wander può anche essere di fondamentale aiuto nel corso degli scontri con i Colossi, dal momento che il protagonista può stare in piedi sul suo dorso mentre l'animale continua a correre e nel frattempo scagliare qualche freccia sul nemico. Per far questo è necessario tenere premuto il grilletto destro (R2) e sollevare la levetta analogica sinistra mentre il cavallo è in movimento. Altra azione che si può eseguire in sella al cavallo è quella di spostare il peso del proprio corpo lateralmente, così da restare al riparo da eventuali attacchi a distanza. In maniera simile a quanto visto per la precedente azione, anche in questo caso è necessario tenere premuti i tasti R2 e X in corsa e contemporaneamente spostare verso destra o sinistra l'analogico per decidere la direzione verso la quale spostarsi.

A caccia di lucertole

In Shadow of the Colossus è possibile potenziare alcune caratteristiche del protagonista recuperando alcuni oggetti sparsi in giro per il mondo di gioco. Grazie a questi collezionabili possiamo infatti incrementare il quantitativo massimo di salute di Wander (grazie al quale è possibile incassare più colpi da parte dei Colossi e resistere a cadute da altezze maggiori) e allungare l'indicatore della stamina.

Disporre di molta stamina in questo titolo sarà davvero utile, dal momento che il nostro alter ego digitale la consumerà continuamente quando sarà aggrappato a sporgenze di vario tipo o agli stessi Colossi. Per quello che riguarda la salute, lo strumento necessario a potenziarla è la frutta che si può trovare su numerosi alberi. Cercate quindi di individuare i vari alberi durante le vostre fasi d'esplorazione, colpitene i frutti (in alcuni casi troverete più di un frutto sulla stessa pianta) con arco e frecce per farli cadere e poi mangiateli per godere dei loro effetti benefici.



Aumentare la stamina a disposizione di Wander richiede invece delle code di lucertola che potete trovare presso i numerosi santuari sparsi per la mappa. Parliamo di piccole lucertole dalla coda luminosa che possono essere eliminate sia con la spada che con l'arco. Potreste anche risparmiare questi rettili colpendone solo la coda, anche se in questo caso l'effetto che avrà sulla vostra stamina sarà il medesimo.

Santuari ed esplorazione

Ogni volta che vi ritroverete in un santuario in Shadow of the Colossus non dovrete concentrarvi solo sulle code di lucertola, poiché questi luoghi sacri avranno anche altre funzioni. Interagire con un santuario permetterà infatti di salvare i progressi e di aggiungere un tassello alla mappa del mondo di gioco. In poche parole queste aree avranno uno scopo simile a quello delle torri di Far Cry ed Assassin's Creed.

I santuari vi aiuteranno sicuramente ad orientarvi per la mappa, ma potrebbe capitarvi di non sapere la posizione del prossimo obiettivo e, per evitare di girare a vuoto, il consiglio che possiamo darvi è quello di tenere premuto il tasto Cerchio: in questo modo il protagonista alzerà al cielo la sua lama e il riflesso della luce vi indicherà il percorso da seguire.

Ogni Colosso è un puzzle

Passiamo ora al fulcro di Shadow of the Colossus: gli scontri con le enormi creature. Dimenticatevi le boss fight di Dark Souls e simili, poiché combattere con uno dei Colossi equivale a completare un enigma. Ciascuno dei 16 nemici presenti nel gioco non può essere semplicemente attaccato con le armi in dotazione al protagonista ed è necessario scoprire i suoi punti deboli per colpirlo più volte e mandarlo al tappeto. Se osservando i comportamenti dell'avversario non doveste capire come fare per affrontarlo, vi suggeriamo di utilizzare la spada di Wander per scoprire i suoi punti deboli.

Il funzionamento è il medesimo visto per il ritrovamento dei Colossi e consiste nel tenere premuto il tasto Cerchio sul controller di PS4. Spostate la telecamera per individuare attraverso il raggio di luce quali sono i punti del nemico sui quali concentrarsi e lo scontro sarà molto più semplice.

Un altro consiglio molto utile consiste nella pressione continua del grilletto sinistro (L2) durante i combattimenti, così da posizionare la telecamera sul Colosso e non perderlo di vista nemmeno per un istante.

Time Attack

Nel caso in cui uno o più scontri con gli enormi avversari di Shadow of the Colossus dovesse emozionarvi particolarmente, sappiate che è possibile rigiocarlo in qualsiasi momento. Per combattere nuovamente contro un Colosso non bisogna far altro che recarsi nel luogo specifico della mappa nel quale avete sconfitto la creatura e dove giace il suo corpo senza vita. Una volta di fronte al Colosso che volete riaffrontare è possibile interagire con esso tramite la semplice pressione del tasto R2 per far apparire a schermo un menu attraverso il quale potete iniziare lo scontro.

Se il vostro obiettivo è invece quello di abbattere i Colossi nel minor tempo possibile, vi ricordiamo che è presente nel gioco anche una modalità Time Attack. Oltre a permettere di rivivere i combattimenti in due diversi livelli di difficoltà, vi è anche la possibilità di sbloccare degli oggetti unici che conferiscono a Wander dei poteri speciali. Purtroppo questa speciale modalità arcade non è disponibile sin da subito, se volete accedervi, consultate la nostra guida su come sbloccare il Time Attack di Shadow of the Colossus.