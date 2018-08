Shenmue 1&2 Guida: cinque consigli utili per iniziare a giocare

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'arrivo di Shenmue 1&2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One ci sarà una nuova generazione di giocatori ad avere l'opportunità di provare con mano uno dei titoli più ambiziosi della sua generazione. Si tratta infatti di un mondo vivo che comprende villaggi di pescatori e strade di Hong Kong realizzati con un realismo senza precedenti. Oltre ad aver ricevuto dei riconoscimenti per il suo comparto tecnico, Shenmue è noto per essere un titolo non adatto a tutti. Molti giocatori hanno infatti avuto bisogno di guide, wiki e altro per poter procedere nell'avventura senza problemi. Sebbene i fan più accaniti ritengano che girovagare per le strade di Dobuita per ore sia una parte dell'esperienza, ci sono alcuni accorgimenti che i nuovi giocatori possono seguire per godersi al meglio questi due titoli usciti quasi vent'anni fa. Ve ne elenchiamo cinque da tenere a mente.

Parlate con tutti

Questo consiglio potrebbe sembrare ovvio a chi magari ha visto qualche video delle prime ore del gioco, ma la serie di Shenmue, in particolar modo il primo episodio, può quasi essere definita un detective simulator piuttosto che un action RPG tradizionale. Il protagonista del gioco, Ryo, non conosce praticamente nulla della misteriosa figura che assassina suo padre nelle fasi iniziali. Starà al giocatore andare a caccia di indizi interrogando amici, conoscenti e vicini di casa per capire quale sarà la prossima mossa.

Spesso verremo inondati di informazioni e sarà difficile distinguere quelle utili da quelle superflue. Un ottimo metodo per gestire tutto al meglio è controllare il proprio diario, la cui ultima pagina contiene informazioni che, se associate ai punti della mappa a cui si riferiscono, vi porteranno al combattimento o al filmato successivo. In caso di difficoltà, potete sempre rivolgere la parola ad uno dei personaggi non giocanti come Tom, il venditore di hot-dog, che vi ricorderà qual è l'obiettivo primario di Ryo in quel preciso punto della trama.

Gestite al meglio il vostro tempo

Aiutare Ryo a mettere insieme i pezzi non basterà a portare avanti le sue indagini. Nel corso della storia ci saranno numerosi personaggi chiave con cui poter interagire solo in determinati momenti della giornata in gioco. Questa meccanica vi darà la sensazione di subire un rallentamento, soprattutto quando siete in ansia di scoprire cosa accadrà nel prossimo filmato.

Proprio per questo, gestire al meglio il tempo a propria disposizione sarà fondamentale per avere successo. Conoscere ad esempio quanto tempo ci vuole per correre dalla casa di Ryo alla parte più interna di Dobuita può fare la differenza tra un giorno di progressi ottenuti con fatica e 30 minuti d'attesa per tornare a dormire e riprovare ancora una volta a raggiungere un obiettivo. Va precisato anche che le lancette continueranno ad andare avanti anche mentre si esamina il diario o si osserva la collezione di giocattoli. Cercate quindi di dare un'occhiata all'orologio con una certa costanza per evitare di sprecare inutilmente il vostro tempo.

Attività secondarie

La mancanza di una meccanica che consenta di far trascorrere più velocemente il tempo, presente in molti RPG moderni come The Witcher 3, resta una delle scelte di design più controverse tra quelle prese dagli sviluppatori. Nonostante le critiche a questo particolare aspetto del gioco, il team di sviluppo si è rifiutato di aggiungere qualcosa di simile nella riedizione in HD, quindi è meglio approfittare ci questa mancanza per esplorare l'ambiente di gioco nei tempi morti. Si tratta probabilmente del motivo per cui Yu Suzuki non ha voluto apportare questa modifica.

Nel primo Shenmue potete perdere delle ore nel tentativo di battere il punteggio più alto alla You Arcade (che si trova proprio nei pressi di numerosi luoghi chiave della trama), dove potete giocare classici Sega come Hang-On e Space Harrier. In alternativa potete mettere alla prova i vostri riflessi con le freccette o i mini-giochi a base di Quick Time Events. In Shenmue 2 potrete invece racimolare un po' di soldi extra con attività secondarie come i pachinko e il braccio di ferro.

Non trascurate gli allenamenti

Nonostante sia diventato un gioco diverso nel corso dello sviluppo, Shenmue è nato come un gioco di ruolo ispirato a Virtua Fighter e, per questo, Ryo si ritorverà a dover malmenare gruppi di malviventi numerose volte nel corso della storia. Il sistema di combattimento del titolo non è dei più immediati e permette di potenziare le proprie mosse semplicemente attraverso il loro utilizzo. Il consiglio è quindi quello di cercare il colpo più adatto al vostro stile di gioco, cercare un posto in cui allenarsi (un esempio è il parcheggio del primo Shenmue) e iniziare a ripeterlo più e più volte per massimizzarne il danno. Tendenzialmente i combattimenti non saranno molto complessi, soprattutto se si utilizza correttamente il tasto della schivata per permettere a Ryo di recuperare lentamente la propria salute.

Nelle fasi finali del gioco, però, affronterete degli scontri che metteranno a dura prova i giocatori meno avvezzi ai picchiaduro come Virtua Fighter. Durante questi combattimenti cercate sempre di tenere le distanze dal boss e schivate verso di lui per poi fargli una presa. Chi vuole trasformare Ryo in una macchina da guerra ne avrà comunque la possibilità grazie alle tecniche apprese dai maestri d'arti marziali e alle pergamente in vendita nei vari negozi. Queste mosse aggiuntive sono molto potenti e, tra queste, c'è il Tornado Kick di Tom che, se potenziato a dovere, potrà rendervi la vita molto più facile. C'è un solo combattimento tra quelli più difficili che rischierete di perdervi nel primo capitolo. Potrete attivarlo nella sala giochi e solo i giocatori più abili riusciranno a superarlo.

Vincete al gioco d'azzardo

In Shenmue 1 non ci sono moltissimi modi per raccimolare un po' di denaro e non dovrete preoccuparvi molto della gestione dei vostri risparmi. Ryo verrà assunto al porto come addetto alla guida di un carrello elevatore. In Shenmue 2, invece, perderete tutti i vostri risparmi a causa di un furto che non potrete evitare, quindi vi consigliamo di acquistare tutti gli oggetti alla vostra portata nelle primissime fasi del gioco, quando Ryo scende dalla barca. In un secondo momento potrete rivendere tutto ciò che avete acquistato al banco dei pegni e riottenere una parte della cifra spesa.

A piccole dosi, il mini-gioco del magazzino saprà intrattenervi ma il modo migliore per riempire le tasche del protagonista sarà più divertente. Se siete abili nella tecnica del button-mashing, allora il mini-gioco del braccio di ferro fa al caso vostro e vi eviterà di girare in lungo e in largo il magazzino. Se poi avete un bisogno disperato di denaro, potete usare un vecchio trucchetto. Salvate il gioco di fronte ad uno dei vari giochi d'azzardo, Tutto o Niente, e scommettete tutti i vostri averi. In caso di perdita non dovrete far altro che ricaricare la partita. Si tratta del metodo migliore per acquistare tutti i giocattoli della collezione in breve tempo.