Sonic Frontiers: 6 trucchi da conoscere prima di iniziare a giocare

Tra le numerose uscite del mese di novembre 2022 ne troviamo anche una che ha fatto parecchio chiacchierare i videogiocatori negli ultimi tempi: ci stiamo riferendo a Sonic Frontiers, ultima iterazione dell'ormai longeva IP con protagonista la mascotte SEGA che prova un approccio completamente diverso rispetto al passato.



Se siete incuriositi dal nuovo corso del porcospino blu e state anche voi per cimentarvi nell'open world in cui sfrecciare a tutta velocità, qui sotto potete trovare alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco. Prima di iniziare con la guida, non dimenticate anche di dare un rapido sguardo alla nostra recensione di Sonic Frontiers con tutti i dettagli su storia, gameplay e comparto tecnico.

Impostazioni

Ancor prima di iniziare la vostra avventura in Sonic Frontiers, vi suggeriamo di visitare il menu delle opzioni per effettuare piccole modifiche che renderanno l'esperienza di gioco più fluida e divertente. Innanzitutto cambiate la modalità grafica, dal momento che quella predefinita predilige la risoluzione sulla fluidità e blocca il framerate a 30: effettuate quindi una rapida modifica dell'impostazione in questione e abilitate i 60 fotogrammi al secondo, così da godervi al meglio il velocissimo gameplay del titolo SEGA.

Fra le varie opzioni che si mossono modificare vi sono svariate voci relative alla difficoltà e un'ampia gamma di scelte che consentono di personalizzare il gameplay. Insomma, fate un giro per questi menu prima di giocare e non ve ne pentirete.

Trucchi con gli Anelli

Come in ogni Sonic che si rispetti, anche Frontiers implementa la possibilità di raccogliere anelli d'oro che contribuiscono ad aumentare la salute del protagonista, dal momento che ogni volta che subisce danni ne perde una piccola quantità. Nel caso in cui doveste trovarvi in un momento di difficoltà, magari nel corso di una boss fight, sappiate che è possibile utilizzare la tecnica chiamata Cyloop per creare piccoli disegni sul pavimento grazie alla scia di Sonic. Tra le varie forme che si possono tracciare sul terreno troviamo il cerchio, grazie al quale spuntano dal nulla alcuni anelli che vi permetteranno di sopravvivere ad un altro attacco nemico. Sempre a proposito degli anelli, potete premere lo stick analogico sinistro (L3 su PlayStation LS su Xbox) in prossimità del primo oggetto di una lunga serie per far sì che il porcospino blu sfrecci in maniera automatica e li raccolga tutti.

Massima potenza

Se non siete soddisfatti del semplice trucco degli anelli, sappiate in Sonic Frontiers che esiste anche un altro segreto collegato al Cyloop. Disegnando il simbolo dell'infinito con l'abilità si ottiene infatti un potenziamento temporaneo della durata di due minuti, durante il quale il protagonista può utilizzare lo scatto senza alcun tipo di limitazione.

Se invece volete scatenare la massima potenza di Sonic, potete continuare a girare in tondo fino a raggiungere il numero massimo di monete trasportabili: a quel punto si attiverà un filmato che cita la recente pellicola dedicata al personaggio e al termine del quale si attiverà la sua trasformazione. Intorno a Sonic spunterà un'aura blu e lascerete dietro di voi una scia dello stesso colore con i movimenti, senza contare l'aumento di velocità del turbo. Sappiate però che tale bonus resterà attivo solo fino a quando il numero di anelli trasportati coincide con la capienza massima dell'inventario.

La mappa

Sin dai primi minuti di gioco, noterete che la mappa di Sonic Frontiers è incompleta e sta al giocatore partire alla scoperta dei vari checkpoint per svelarne ogni angolo. A questo proposito, vi consigliamo di esplorare l'open world di Sonic Frontiers alla ricerca dei punti rossi, i quali stanno ad indicare la presenza di un mini-gioco o puzzle il cui completamento contribuirà a far apparire sulla mappa una piccola porzione. Oltre ad essere un modo per accumulare risorse e avere un'idea più precisa dell'ambiente circostante, il completamento dell'intera mappa permette di accedere al viaggio rapido, così da rendere molto più veloci gli spostamenti da un luogo all'altro.

A pesca con Big

Una delle meccaniche di gameplay presenti in Sonic Frontiers che non andrebbero sottovalutate è la pesca. Proseguendo nella trama principale incontrerete Big, il grosso gatto viola con i guanti gialli che vi introdurrà a questa particolare attività di gioco.

Insistere con la pesca è un ottimo modo per accumulare considerevoli quantità di gettoni verdi e biglietti d'oro, entrambe valute che possono essere scambiate con risorse preziose che contribuiranno a rendere meno frustranti le fasi di potenziamento e quelle di raccolta dei collezionabili che contribuiscono a sbloccare l'accesso a filmati e quest extra su ogni isola.

Potenziamenti

Il sistema di potenziamento di Sonic Frontiers è diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nella maggior parte dei giochi. Sebbene le risorse utili per aumentare le capacità del protagonista si possano raccogliere in vari modi durante le attività in giro per la mappa (inclusa la pesca, citata poco più sopra), tali oggetti non vengono automaticamente convertiti in potenziamenti e spetta al giocatore fare in modo che Sonic diventi più forte. A tal proposito, cercate di non dimenticare di far visita periodicamente al Koco Venerabile e al Koco Eremita: in questo modo potrete consegnare loro i piccoli Koco e i semi che vi permetteranno di aumentare la forza, le capacità difensive, la velocità e la quantità di anelli trasportabili da Sonic.