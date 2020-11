Spider-Man Miles Morales: guida alla nuova avventura dell'Uomo Ragno su PS5

Sebbene sia ormai disponibile su PlayStation 4 da circa una settimana, solo ora che anche PlayStation5 è arrivata sugli scaffali di tutti i negozi i giocatori italiani possono godersi Marvel's Spider-Man Miles Morales nel migliore dei modi, grazie al supporto al 4K e al Ray Tracing dello spin-off del gioco con protagonista Peter Parker. Se non avete ancora iniziato l'avventura del giovane arrampicamuri, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili sia sulla console di nuova generazione che su quella che ormai dobbiamo chiamare old-gen. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5.

Controlli

Vi proponiamo per iniziare, come di consueto, l'elenco completo dei comandi della versione PS4/PS5 di Marvel's Spider-Man Miles Morales:



• Movimento: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Oscilla/Scatta: R2

• Lancia gadget: R1

• Seleziona: tieni premuto R1

• Mira: L2

• Venom: L1

• Attacco ragnatela: Triangolo

• Schivata: Cerchio

• Salto: X

• Attacco: Quadrato

• Mostra obiettivo/Scansiona ambiente: R3

• Sporgenza/Tuffo/Innesca mina: L3

• Occultamento: freccia su della croce direzionale

• Cura: freccia giù della croce direzionale

• Scorciatoia 1: freccia sinistra della croce direzionale

• Scorciatoia 2: freccia destra della croce direzionale

• Mappa: premi tasto sinistro del touchpad

• App ASMQ: scorri touchpad



Come potete leggere nella lista dei controlli qui sopra, le frecce direzionali laterali sono dedicate a due scorciatoie, ovvero funzioni che possono essere decise dal giocatore nel menu delle impostazioni. Questa funzionalità non solo permette di scegliere se richiamare immediatamente menu specifici come quello della modalità foto (a questo proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata agli scatti di Emanuele Bresciani in Marvel's Spider-Man Miles Morales), ma anche di eseguire mosse speciali complesse con la semplice pressione di un tasto.

Potreste ad esempio decidere che la semplice pressione della freccia destra attivi il Pugno Venom oppure permetta al buon Miles Morales di effettuare un Salto Caricato: insomma, avete libertà assoluta in questo senso. Non dimenticate inoltre che il menu dei comandi consente di personalizzare ogni singolo tasto e non vi sono quindi limiti da questo punto di vista.

Nelle puntate precedenti...

Marvel's Spider-Man Miles Morales è un sequel dell'esclusiva Sony dedicata a Peter Parker e per immergervi meglio nella storia potrebbe tornarvi utile rinfrescare la memoria. Al primo avvio dello spin-off vi verrà chiesto se guardare o meno un breve filmato che riassume le vicende di Marvel's Spider-Man e, a meno che non dobbiate ancora completare il gioco, vi suggeriamo di accettare e godervi lo spettacolo.

Nel caso in cui doveste sbagliare ad interagire con la finestra non preoccupatevi, nella schermata successiva vi verrà nuovamente data l'opportunità di vedere il filmato in questione selezionando l'opzione "Il punto sulla storia".

Difficoltà

Proprio come nell'avventura di Peter Parker, anche in Marvel's Spider-Man Miles Morales sono presenti quattro diversi livelli di difficoltà tra i quali scegliere, ciascuno con le sue peculiarità:



• Amico di quartiere: quest'opzione potrebbe essere considerata una modalità di gioco più che una difficoltà, dal momento che selezionandola non vi sarà modo di vedere la fatidica schermata del game over e Miles Morales non potrà essere messo KO dagli avversari

• Amichevole: questa è invece l'opzione dedicata a chi vuole godersi l'esperienza senza dedicare troppa attenzione al sistema di combattimento, che risulta semplificato per via della scarsa aggressività dei nemici e del loro potere d'attacco

• Amazing: si tratta dell'esperienza pensata da Insomniac Games per il giocatore medio e grazie alla quale si può affrontare un'avventura con un livello di difficoltà bilanciato sotto ogni singolo punto di vista

• Spectacular: selezionando quest'opzione i combattimenti saranno più impegnativi a causa dell'aggressività e della resistenza aumentata dei nemici



Se siete indecisi sulla scelta da prendere pochi istanti prima dell'inizio del gioco, sappiate che in qualsiasi momento è possibile accedere al menu delle opzioni e modificare il livello di difficoltà senza alcun tipo di problema.

In aggiunta è anche presente un'opzione per attivare i "Suggerimenti enigmi espliciti", così da aiutare ad esempio i giocatori più giovani ad affrontare le fasi di gioco che non coinvolgono i combattimenti ma chiedono di risolvere alcuni puzzle.

L'ordine giusto

Quando si tratta di combattere, in Marvel's Spider-Man Miles Morales è quasi impossibile che l'avversario sia soltanto uno ed occorre quindi riflettere molto bene su quali dei nemici in campo mettere KO per primo. Non tutti gli avversari rappresentano per voi un pericolo e i primi da stendere sono sicuramente i cecchini e quelli dotati di armi da fuoco più in generale, dal momento che continueranno ad infastidirvi per tutto il tempo.

Per tenere alla larga i nemici che prediligono il corpo a corpo, invece, è una buona idea destreggiarsi in lunghe combo aeree che impediranno agli altri di intralciarvi. Nel caso in cui il combattimento non dovesse essere il vostro punto forte, potete anche puntare sulla componente stealth e far fuori i nemici più pericolosi silenziosamente prima di dare il via alle danze e vedervela con tutti quelli rimasti ancora in giro.

Il costume non fa il gadget

Giocando a Marvel's Spider-Man Miles Morales avrete l'opportunità di sbloccare tantissimi nuovi costumi e sarà molto probabile lasciarsi ingannare da un particolare aspetto legato alle skin alternative del protagonista. Ad ogni tuta aggiuntiva, infatti, è legato un particolare potenziamento che però non può essere utilizzato solo ed esclusivamente con quel costume.

Se volete quindi utilizzare un gadget specifico non dovrete modificare l'aspetto del personaggio ma basta modificare lo slot del potenziamento attualmente equipaggiato, dal momento che ad ogni skin sbloccata si ottiene anche il suo potere speciale.

Completate le sfide

Già nelle prime fasi di Marvel's Spider-Man Miles Morales vi verrà data la possibilità di portare a termine una serie di sfide che Peter Parker ha studiato appositamente per il giovane protagonista al fine di metterlo alla prova.

Il nostro consiglio è quello di completare il prima possibile tutte le sfide disponibili, anche senza badare troppo ai punteggi: ognuna di queste attività ricompensa infatti il giocatore con una serie di abilità o di potenziamenti che possono fare la differenza e vi daranno modo di ampliare la gamma di abilità a disposizione o di aumentare la salute massima di Miles Morales, così che possa resistere a più colpi.

Acrobazie folli

In maniera molto simile a quanto visto nell'episodio originale, anche in Marvel's Spider-Man Miles Morales è possibile eseguire un gran numero di acrobazie semplicemente premendo una particolare combinazione di tasti mentre il protagonista è sospeso in aria e non è appeso ad una ragnatela.

È una buona idea effettuare qualche piroetta ogni volta che se ne ha la possibilità, dal momento che questo genere di azioni non solo fa guadagnare al protagonista pochi ma utili Punti Esperienza, ma gli fa anche ricaricare l'indicatore della abilità Venom, grazie al quale si possono eseguire tecniche devastanti o recuperare la salute.

Modalità grafiche

Come la quasi totalità dei prodotti disponibili al momento su PlayStation 5, anche Marvel's Spider-Man Miles Morales supporta due diverse opzioni video che cercano di accontentare tutte le tiplogie di videogiocatori:



• Fedeltà: selezionando questa opzione (attiva di default), il framerate verrà bloccato a 30 e sarà possibile di godere di alcuni benefici dal punto di vista grafico come la risoluzione 4K (2160p), effetti grafici aggiuntivi come il Ray Tracing e altre funzionalità che migliorano l'impatto visivo

• Performance: questa seconda modalità grafica blocca a 60 i fotogrammi al secondo. La maggiore fluidità ha però un costo in termini grafici, visto che la risoluzione diventa dinamica e il Ray Tracing, così come altri effetti visivi, viene disattivato per alleggerire il carico sulla macchina



In maniera pressoché identica a quanto abbiamo detto parlando del livello di difficoltà, sarà possibile passare in maniera fluida da un'opzione all'altra direttamente dal menu delle impostazioni. In questo modo potrete ad esempio fare degli impressionanti screenshot in modalità Fedeltà e poi tornare a 60 fotogrammi al secondo per proseguire nella storia.