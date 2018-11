Spyro Reignited Trilogy Guida: abilità, gemme, tesori, finestre e mappa

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'arrivo di Spyro Reignited Trilogy su PlayStation 4 e Xbox One, i giocatori possono recuperare nella loro forma migliore Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, le tre avventure del celebre draghetto viola uscite su PlayStation 1 tra il 1998 e il 2000. Se i fan della serie rimarranno colpiti dal comparto grafico restaurato e dalle nuove feature introdotte da Toys for Bob (come la telecamera libera), i nuovi giocatori potranno dedicarsi per la prima volta alla trilogia di Spyro, riscoprendo tre classici che hanno fatto la storia dei Platform 3D. In questa Guida vi daremo alcuni consigli utili per muovere i primi passi in Spyro Reignited Trilogy, aiutando nuovi e vecchi giocatori a prendere confidenza con le meccaniche e le feature inedite inserite nella raccolta.

Abilità

Spyro può contare su una serie di abilità da utilizzare durante l'esplorazione e i combattimenti, molto importanti da padroneggiare per completare al 100% i livelli e per avere la meglio sui nemici. Il draghetto viola è in grado di sputare fuoco con il tasto Cerchio/B, eseguendo un attacco mortale per la maggior parte dei nemici. Tenendo premuto Quadrato/X, invece, potremo abbassare la testa per effettuare un attacco caricato, una mossa che si rivelerà utile anche per schivare gli attacchi degli avversari.

Fondamentale la meccanica del salto: premendo il tasto X/A possiamo fare un balzo in avanti, con la possibilità di planare premendo una seconda volta (e tenendo premuto) sempre il pulsante X/A. In questo modo riusciremo a raggiungere anche le piattaforme più alte, altrimenti inaccessibili.

Gemme

Le Gemme sono disseminate in tutti i mondi di Spyro. Questi gioielli colorati sono l'equivalente degli anelli di Sonic e delle monete di Mario: per completare il gioco al 100% sarete costretti a raccoglierli tutti. Farlo vi richiederà di esplorare con attenzione tutti i livelli, prestando attenzione alle aree nascoste e ai punti della mappa più difficili da raggiungere, dove spesso ad attendervi ci sarà qualche ricompensa utile da raccogliere. I nemici, a loro volta, lasciano cadere spesso altre gemme quando vengono sconfitti, quindi assicuratevi di eliminare qualsiasi minaccia in ogni fase dell'avventura, così da non lasciarvi sfuggire nessuno di questi oggetti.

Tesori

Esistono numerose tipologie di scrigni del tesoro in Spyro 1, 2 e 3. Molti di questi possono essere aperti facilmente con la fiammata e con l'attacco caricato, ma alcuni forzieri richiederanno una procedura più complicata. Quelli con un lucchetto sulla parte anteriore necessitano della relativa chiave, mentre alcuni possono essere aperti solo sparando dei proiettili particolari verso di essi.

I mezzi per aprire ogni tipo di scrigono saranno disponibili nello stesso livello, quindi per capire come procedere basterà esplorare con attenzione l'area circostante.

Sparx

Sparx è la piccola libellula che segue Spyro in giro per le sue avventure. Essenzialmente funge da barra della salute, cambiando di colore quando si subiscono danni. Sarà d'oro per indicare che la salute è piena, ma diventerà blu, verde e infine scomparirà del tutto dopo che avremo incassato tre colpi. A questo punto subire ulteriori danni ci penalizzerà con la perdita di una vita. Per ripristinare il colore di Sparx dovremo mangiare le farfalle presenti nei livelli, in modo da recuperare la nostra salute. L'inseparabile libellula di Spyro, inoltre, può contare su un'abilità molto utile per trovare le gemme: premendo la levetta sinistra riceveremo un'indicazione su dove si trova la gemma più vicina, facilitandone l'individuazione.

Mini Mappa

Spyro: Reignited Trilogy permette di attivare una mini-mappa che mostra il layout del livello corrente e la posizione di Spyro. Appare nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, e funziona su tutti e tre i titoli inclusi nella raccolta.

Questa potrebbe rivelarsi una feature molto utile per i nuovi giocatori che hanno problemi a orientarsi nei livelli più complessi, e per tenere d'occhio anche le zone più nascoste. Per attivare la mini-mappa aprite il menu di pausa e andate su Opzioni. Vedrete la foce "Mappa" settata su "Off"' in basso. Per attivarla vi basta abilitare la funzione premendo il tasto X/A.

Telecamera Libera

Oltre a proporre un comparto grafico completamente restaurato, Spyro: Reignited Trilogy ha introdotto la telecamera libera in tutti e tre gli episodi della raccolta. Una feature molto gradita che migliora l'esperienza di gioco, rendendo più comode e agevoli le fasi esplorative. Non dimenticate mai di sfruttare questa nuova visuale, usando la levetta analogica destra per ruotare la telecamera in qualsiasi momento: così potrete facilitarvi la vita durante i combattimenti, i salti e le cacce al tesoro. Se avete intenzione di completare i livelli al 100%, la telecamera libera vi sarà di fondamentale aiuto.

Finestre

Spyro Year of the Dragon rimane uno dei capitoli più apprezzati dai fan, anche per la capacità di espandere e approfondire le ottime intuizioni viste nei primi due episodi della serie. Tra i pregi principali troviamo un level design ancora più articolato e complesso, ricco di aree nascoste e oggetti da raccogliere in ogni angolo della mappa.

Come suggerimento generale, in Spyro 3 vi consigliamo di tenere sempre d'occhio le finestre: ogni volta che ne vedete una cercate di attraversarla in volo. Questa operazione sarà di fondmentale importanza per raccogliere tutti gli oggetti e completare tutti i livelli al 100%.

NPC

Come sempre, in Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon si può parlare con gli NPC, i personaggi non giocanti presenti nei vari livelli dei due giochi. Facendolo possiamo ottenere nuove sfide da portare a termine nel corso dell'avventura. Ogni volta che ne incontrate uno, prendetevi qualche istante per andargli a parlare, vedendo quale incarico può avere per voi. Vi suggeriamo di tornare parlare con gli stessi NPC anche più volte, così da ottenere ulteriori sfide extra altrimenti inaccessibili. Tenetelo a mente ogni volta che vi capita di tornare dai vari personaggi non giocanti.