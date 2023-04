Star Wars Jedi Survivor trucchi e guida: parry, esperienza e lock-on

Decisamente più grande del suo diretto predecessore, Star Wars Jedi: Survivor è di recente atterrato su PC e console per raccontarci la seconda parte dell'avventura vissuta da Cal Kestis nella Galassia lontana lontana (se non l'avete ancora fatto volate subito sulla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor). Dal sistema di combattimento alla componente esplorativa, passando per la personalizzazione del Cavaliere Jedi, ogni singolo elemento che ha contribuito a decretare il successo di Fallen Order è stato in questo caso ampliato a dismisura, motivo per cui persino i fan della prima ora potrebbero trovarsi spiazzati dinanzi alle tante novità proposte. Per aumentare le vostre chance di sopravvivere sui pianeti alieni, abbiamo dunque preparato una lista di consigli che vi aiuteranno a padroneggiare la Forza e liberare la galassia.

Assetti

Benché Star Wars Jedi: Survivor presenti diversi assetti, il nostro Cal Kestis può equipaggiarne un massimo di due alla volta e sfortunatamente non è possibile modificare l'equipaggiamento nel corso degli scontri. Dal momento che l'efficacia dei vari assetti cambia in base al bersaglio, vi suggeriamo di selezionare un assetto pesante, che vi permetterà di eliminare in fretta e furia i nemici più deboli, e uno più rapido, che al contrario tornerà particolarmente utile nei duelli.

Diversi boss abbassano raramente la guardia, offrendo pochi spiragli per mandare a segno qualche colpo ben piazzato; nonostante non esistano assetti inutili, avrete più di qualche grattacapo se durante l'avventura utilizzerete soluzioni troppo simili tra loro. A prescindere da tutto, dovreste cercare di provarli uno per uno e di individuare quelli più vicini al vostro personalissimo stile di gioco.

Esperienza

Accumulando abbastanza punti esperienza otterrete regolarmente dei punti abilità da spendere nell'apposito menu. Mentre questi ultimi non posso essere persi in nessuna circostanza, i punti esperienza ricavati da Cal Kestis rischiano di andare perduti nel caso in cui il Cavaliere Jedi venga ucciso in battaglia. Tornando nel punto esatto in cui questo è stato sconfitto è possibile recuperare il maltolto, tuttavia la scelta più saggia è sempre quella di affrontare i boss solo dopo aver ottenuto un nuovo punto abilità.

In questo modo, non solo non avrete punti esperienza da perdere, ma potrete contare anche su una nuova skill. Tenete inoltre a mente che, quando Cal Kestis viene ucciso da un mostro comune, dovrete a vostra volta eliminare quel bersaglio per recuperare i punti esperienza persi. Tutto cambia quando ci sono di mezzo i boss, poiché in quelle circostanze è sufficiente raggiungere la luce dorata che indica il luogo della precedente dipartita.

Lock-on

Ve lo diciamo senza giri di parole: nel corso delle già menzionate boss fight il vostro alleato più prezioso sarà il lock-on, che appunto vi consentirà di bloccare la telecamera su un singolo bersaglio e di non perderlo mai di vista. Specialmente nei duelli, agganciare il rivale facilita la lettura dei suoi movimenti e nella maggior parte dei casi aiuta a evitarne i potenti attacchi a distanza.

Al contrario, quando Cal si ritrova a dover affrontare dei folti gruppi di avversari, bloccare la telecamera su un singolo individuo può risultare alquanto deleterio e pericoloso, in quanto una lettura parziale dell'azione incrementa il rischia che il nostro eroe venga colpito alle spalle da un nemico uscito dal suo campo visivo. Pertanto, ricordatevi di servirvi del lock-on soltanto nei duelli o comunque in presenza di oppositori da tenere costantemente d'occhio.

Parry e la Forza

Indipendentemente dallo stile utilizzato, in Star Wars Jedi: Survivor il giovane Cal Kestis ha accesso a due diverse tipologie di attacchi basati sulla spada laser, vale a dire le classiche combo veloci e i colpi basati sulla Forza. Se da una parte i secondi risultano particolarmente efficaci e permettono di infliggere tanti danni alla stamina del nemico, dall'altra bisogna tenere in conto la grande lentezza che li penalizza, evitando che il giocatore possa abusarne.

Il nostro consiglio è dunque quello di usare i poteri della Forza a seconda delle circostanze e di sfruttarli perlopiù per annientare gli avversari con dei singoli colpi ben assestati. In mischia, invece, fareste meglio ad affidarvi a agli attacchi leggeri e ai parry, anche perché a lungo andare i vostri rivali perderanno l'equilibrio e annientarli diverrà un gioco da ragazzi.

Trucco Mentale

Se avete letto il nostro speciale sulle 5 cose da sapere prima ancora di comprare Star Wars Jedi: Survivor saprete già che il Cavaliere Jedi protagonista di Fallen Order e del suo sequel diretto è più forte che mai.

Fra le tante abilità che il ragazzo ha acquisto dopo essere diventato un Jedi a tutti gli effetti non possiamo non citare l'iconico "Trucco Mentale", che nelle fasi di lotta può essere usato per trasformare un nemico in un alleato e obbligarlo a combattere al fianco di Cal. In presenza di tanti bersagli questo simpatico espediente vi fornirà un valido aiutante, spingendovi in alcuni casi a mantenere le distanze e godervi la carneficina compiuta dall'oppositore soggiogato. Ricordatevi però di usare il Trucco Mentale soltanto in presenza di almeno due o più avversari, giacché in assenza di altri bersagli nelle immediate vicinanze finireste per attivare su di voi le non richieste "attenzioni" del vostro nuovo alleato.

Prima i soldati!

Di tanto in tanto Star Wars Jedi: Survivor vi trascinerà in arena, dove sarete chiamati ad affrontare un elevato numero di minacce. In quelle delicate situazioni potreste volervi fiondare direttamente sulle creature più grandi e pericolose, anche perché queste vi aggrediranno con attacchi corpo a corpo, ma sarebbe davvero controproducente ignorare quelle in lontananza, specie se munite di attacchi a distanza.

Anziché focalizzarvi subito sul bersaglio più grosso, all'inizio dei combattimenti in arena assicuratevi quindi di respingere i colpi di blaster e di rispedirli ai rispettivi mittenti, in modo da eliminare il maggior numero possibile di soldati e rompere la loro formazione. Una volta neutralizzate le minacce a lungo raggio potrete dunque dedicarvi in tutta sicurezza ai nemici specializzati nel corpo a corpo, che di conseguenza risulteranno molto più gestibili.



Prima di congedarci vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida alle scelte migliori di Star Wars Jedi: Survivor, le istruzioni da seguire per sbloccare e usare tutte le cavalcature e persino dei suggerimenti sui migliori Benefici per Cal Kestis. Che la Forza sia con voi.