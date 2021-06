Star Wars Squadrons gratis con PlayStation Plus: guida e trucchi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS4 Pro

Per la gioia di tutti i fan di Guerre Stellari e delle sue epiche battaglie nello spazio, Star Wars Squadrons disponibile gratis per tutti gli abbonati PlayStation Plus , l'ultima fatica di EA Motive Studios che colma il vuoto lasciato da X-Wing vs. TIE Fighter e da altri prodotti dello stesso filone, ormai tutti spariti dalle scene. Se siete appassionati del genere e state per immergervi in questa nuova avventura fatta di caccia stellari, bombardieri ed intercettori vi proponiamo qualche consiglio che potrebbe aiutarvi a dominare lo spazio profondo.

Controlli

Vi proponiamo di seguito l'elenco completo dei controlli della versione PlayStation 4, i quali sono identici per chi dovesse decidere di giocare il titolo su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità:



• Beccheggio/Imbardata: movimento verticale e orizzontale dello stick analogico destro

• Visuale libera: premere due volte R3

• Accelerazione/Rollio: movimento verticale e orizzontale dello stick analogico sinistro

• Derapata: movimento dello stick analogico sinistro mentre il turbo è attivo

• Turbo: L3

• Scorri bersagli: X

• Punta il tuo attaccante: premere due volte X

• Contromisure: Cerchio

• Concentra scudi/Converti energia: Quadrato

• Segnala bersaglio: Triangolo

• Conferma segnalazione: premere due volte Triangolo

• Menu comunicazioni: tenere premuto Triangolo

• Arma principale: R2

• Seleziona un bersaglio davanti a te: L2

• Menu di puntamento: tenere premuto L2

• Fuoco - Ausiliaria destra: R1

• Fuoco - Ausiliaria sinistra: L1

• Potenzia le armi: freccia su della croce direzionale

• Bilancia l'energia: freccia giù della croce direzionale

• Potenzia gli scudi: freccia destra della croce direzionale

• Potenzia i motori: freccia sinistra della croce direzionale

• Menu: Options

• Mostra equipaggiamento: touch pad

Prima la gavetta

Una volta portata a termine la breve missione che funge da prologo per la campagna di Star Wars Squadrons vi verrà data la possibilità di gettarvi nelle modalità multigiocatore. Il nostro consiglio è quello di frenare l'entusiasmo e completare prima l'intera storia per poi dedicarsi interamente al multiplayer online di Star Wars Squdrons.

Oltre ad essere piacevole da giocare, la campagna è un tutorial perfetto per apprendere le varie meccaniche di gameplay ed evitare di ritrovarsi nelle modalità multiplayer contro avversari che conoscono alla perfezione come pilotare ogni singolo velivolo.

Gestione manuale dell'energia

A bordo delle navicelle spaziali di Star Wars Squadrons avrete bisogno di gestire l'energia del mezzo per alimentare motore, armi primarie e scudo (quest'ultimo solo sulle navi che lo supportano). L'impostazione predefinita distribuisce l'energia in modo equo tra tutti i sistemi a disposizione, ma per massimizzare le prestazioni di alcune funzionalità è possibile procedere manualmente alla modifica del quantitativo di energia che deve essere dedicato ad uno dei tre fattori.

Sul cruscotto della nave potete avere sotto controllo gli indicatori delle tre componenti della nave: il motore corrisponde all'indicatore blu, le armi primarie a quello rosso e gli scudi a quello verde. Prima di procedere con la distribuzione manuale è bene sapere che dando maggiore energia ad una determinata risorsa l'astronave funziona in modo più efficiente sotto un determinato aspetto: ad esempio, quando la situazione diventa difficile e occorre fuggire via si può puntare tutto sul motore per aumentare la velocità e avere maggiori probabilità di sopravvivere.

Chi si ferma è perduto

Che si tratti della modalità storia o del multiplayer online di Star Wars Squadrons, vale sempre questo consiglio: non fermatevi mai. Il nuovo titolo Electronic Arts prevede infatti che le navicelle stiano sempre in movimento anche durante le fasi d'attacco e se rallenterete anche solo per una manciata di secondi non farete altro che trasformarvi in bersagli facili per la squadra nemica, la quale non esiterà ad approfittare di una qualsiasi vostra esitazione per massacrarvi.

A proposito di massacri, se trovate che le missioni della campagna siano troppo difficili e che la vostra nave sia poco resistente ai colpi, provate ad equipaggiare ogni volta che è disponibile il droide per la riparazione, il quale è in grado di rimettere in sesto il vostro mezzo volante nei momenti di difficoltà. In generale è comunque possibile apportare varie modifiche all'assetto delle proprie navi spendendo i Punti Requisizione, che si ottengono semplicemente giocando o salendo di livello. Modificando i gadget in dotazione alla propria nave potete decidere se prediligere la difesa o l'attacco, magari installando armi che impediscono ai nemici di colpirvi da lunghe distanze o di agire furtivamente.

Equilibrio tra le classi

In Star Wars Squadrons è possibile utilizzare navicelle appartenenti a quattro diverse classi: bombardieri, caccia, intercettori e mezzi di supporto. Come spesso accade in titoli del genere, non esiste una classe superiore alle altre e le peculiarità di ciascuna di esse le rendono perfette in base alla situazione che si sta per affrontare.

Se prendiamo in esame un match della modalità Battaglie Flotta, l'ideale sarebbe utilizzare un caccia o un intercettore nelle prime fasi di gioco, le quali sono più frenetiche, e poi passare ad un bombardiere nella seconda metà della partita, nella quale bisogna attaccare le navi ammiraglie nemiche. Per quello che riguarda i mezzi di supporto non esistono momenti perfetti per il loro utilizzo, poiché il loro scopo è quello di aiutare gli alleati e fornire loro le risorse utili per combattere: è quindi consigliabile avere sempre qualche giocatore in squadra che ricopra questo ruolo ed evitare così team composti solo da bombardieri o caccia.

Pimp my ship

Prima di salire a bordo di una delle velocissime navi di Star Wars Squadrons è possibile accedere ad un'apposita voce dei menu di gioco per personalizzare sia i velivoli che i piloti con una gran quantità di skin e altri elementi cosmetici come i gadget dell'abitacolo. Nel gioco esistono davvero tanti oggetti di questo tipo ma pochi di essi sono disponibili sin dall'inizio e sta al giocatore sbloccarli nel tempo.

Parte delle skin e degli elementi cosmetici si può acquistare tramite l'esborso di Punti Gloria, la valuta di gioco accumulabile tanto salendo di livello, quanto completando le sfide giornaliere, ma esistono anche oggetti che possono essere ottenuti esclusivamente completando obiettivi specifici o scalando il livello esperienza.