Starfield: guida e trucchi per muovere i primi passi nello spazio

L'arrivo sugli scaffali di un gioco Bethesda Game Studios è sempre un evento e, dopo un'attesa durata svariati anni, i giocatori di tutto il mondo possono finalmente imbarcarsi in un'avventura fra le stelle grazie a quella che è la prima proprietà intellettuale inedita creata dall'azienda dopo anni in cui si sono alternati episodi di Fallout e The Elder Scrolls: stiamo parlando ovviamente di Starfield. Se anche voi state per iniziare ad esplorare lo spazio, magari grazie all'abbonamento a PC o Xbox Game Pass, abbiamo una lunga serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi e non solo. In attesa della recensione vi rimandiamo alla nostra prova delle prime 40 ore di Starfield.

Scegliete con cura le Origini

Sappiamo molto bene che trascorrerete ore ed ore nella schermata dedicata alla creazione del protagonista di Starfield, nella quale a mettervi in crisi non ci saranno solo le opzioni relative all'aspetto estetico del personaggio, ma anche quelle legate a ciò che potremmo definire l'equivalente delle classi del gioco di ruolo Bethesda, ossia i background.

Si tratta di una scelta molto importante non solo perché decreta quali sono le tre abilità disponibili sin dall'inizio, ma anche e soprattutto poiché il passato del protagonista influisce sulle opzioni dei dialoghi a scelta multipla, attivando in alcuni casi una serie di frasi aggiuntive per far avere alle conversazioni un risvolto differente. Se volete un consiglio, date massima priorità alle origini e non focalizzatevi troppo sulle skill: nessuna classe ha abilità uniche e vi basterà giocare un po' per sbloccare tutte quelle che vi interessano.

I Tratti si possono rimuovere

Parte integrante del menu di creazione del protagonista di Starfield è la selezione dei Tratti, anch'essa delicata ma meno vincolante rispetto a quella delle origini.

Innanzitutto, occorre precisare che non è obbligatorio aggiungere Tratti al personaggio ed è possibile anche completare la fase di creazione senza usufruire di questa meccanica di gioco. In caso contrario, è possibile selezionare fino ad un massimo di tre ‘specialità' da un apposito elenco, ciascuna delle quali comporta bonus e malus. Come accennato poco sopra, non esistono Tratti vincolanti e ognuno di essi, in un modo o nell'altro, può essere disabilitato nel corso dell'avventura. Un esempio è il tratto Fan Adorante, che vi obbligherà a tenere nell'equipaggio un fastidioso figuro che vi starà col fiato sul collo, ma che al contempo vi farà tanti regali che potrebbero tornarvi utili. In questo caso, potrete decidere in qualsiasi momento di disabilitare il tratto: basterà impugnare un'arma e far esprimere al fan un ultimo desiderio, magari in un luogo appartato per evitare conseguenze. Proprio come le Origini, anche i Tratti possono influenzare l'esito di alcune situazioni e ad esempio aiutarvi ad uscire vivi da momenti complessi senza ricorrere alle armi. Come se non bastasse, infine, una volta liberato uno slot sarà anche possibile accedere ad altre di queste caratteristiche speciali completando missioni o avventurandosi nello spazio.

Scansionate i pianeti...

In Starfield è possibile procedere con due tipologie di analisi dei pianeti, ciascuna delle quali comporta grossi benefici. La prima è la Scansione, che avviene mentre la navicella si muove nell'orbita del pianeta e consente di acquisire informazioni importanti circa le principali caratteristiche dei luoghi in cui stiamo per avventurarci.

Tenendo premuto il tasto LB del controller Xbox (R per chi gioca con mouse e tastiera), eseguiremo una scansione della superficie per comprendere non solo il materiale di cui è fatto il pianeta (ad esempio se è ghiacciato o roccioso), ma anche altri dettagli di rilievo per comprendere quanto sia difficile la sua esplorazione. Tra gli elementi evidenziati dalla Scansione troviamo gravità, temperatura, atmosfera, eventuale presenza d'acqua, flora e fauna.

...E poi fate i rilevamenti

Nel caso in cui dovessimo ritenere il pianeta meritevole della nostra attenzione, potremo procedere con l'atterraggio e, da qui, dare il via alla seconda fase di raccolta dati: il Rilevamento.

Questo processo richiede la presenza del protagonista sul pianeta, dal momento che consiste nell'utilizzo di uno scanner per analizzare le forme di vita, le piante ed altri elementi che caratterizzano il corpo celeste. Vi è persino un valore percentuale che permette di comprendere quanto a fondo siamo andati con i rilevamenti, che richiedono molteplici scansioni degli stessi elementi per raggiungere il 100%. Occorre precisare che tale fase non è assolutamente fine a sé stessa, poiché la raccolta di dati fa sì che il giocatore entri in possesso di una preziosa risorsa chiamata Tabula, che può essere venduta presso vari mercanti ad un prezzo proporzionale alla complessità del pianeta (numero di biomi, quantità di animali e varietà della flora). A questo proposito, vi suggeriamo di non venderle ad un qualsiasi NPC ma di tenerle al caldo per Vladimir, che le acquisterà ad un maggior quantitativo di Crediti.

Avamposti ed estrattori

Sebbene la costruzione degli avamposti sia una meccanica avanzata di Starfield per via dell'elevato costo delle strutture, sarebbe sbagliato ignorare del tutto questa possibilità nel corso delle fasi iniziali dell'avventura. Investire Crediti e risorse in un Estrattore, ad esempio, permette di produrre a cadenza regolare uno specifico materiale, che poi andrà recuperato dalle unità di stoccaggio prima che raggiungano il loro limite, interrompendo la fase di estrazione.

Con un ulteriore sforzo si potrebbe affiancare a tale struttura anche una Stazione per l'equipaggio, la cui presenza va a potenziare l'estrattore, a patto però che i membri assegnati a svolgere determinate mansioni abbiano le conoscenze adatte. Quando poi avrete giocato abbastanza da disporre di ingenti somme di denaro, potrete ampliare i vostri avamposti con una Piattaforma per l'atterraggio, fondamentale per raggiungere agilmente la base, e con un Radiofaro, utile per rinominare l'avamposto e renderlo immediatamente riconoscibile fra tutti quelli che avete creato in giro per la galassia.

Investite nella ricerca

Se non volete complicarvi troppo la vita in Starfield, allora dovete prestare sempre attenzione alla Ricerca. Questa meccanica di gioco è vitale, poiché dipende da essa la possibilità di realizzare strutture per gli avamposti, modifiche per le armi, consumabili e tute spaziali.

Tutto ciò che riguarda questa componente del gioco ruota intorno alle Stazioni di Ricerca, presso le quali i giocatori possono depositare i materiali e sbloccare nuovi progetti. Occorre però precisare che non è sufficiente procedere in questo modo per ampliare il ventaglio di progetti disponibili, poiché in alcuni casi bisognerà anche investire punti abilità in rami specifici per avere accesso, per esempio, alle migliori tute o agli accessori per le bocche da fuoco più efficienti. E proprio a proposito d'efficienza, vi suggeriamo di non ignorare tutti quei consumabili che, per un breve lasso di tempo, riducono i requisiti per il crafting dei progetti, consentendovi di risparmiare risorse preziose da reinvestire in altri modi. Non dimenticate inoltre di usare la modalità Costruttore Navale per realizzare le varie postazioni di lavoro sulla nave, così da poter accedere ai progetti senza dover viaggiare.

Occhio alla merce di contrabbando

Come ogni gioco Bethesda che si rispetti, anche Starfield permette di andare in giro a raccogliere oggetti, che siano essi nelle tasche di un nemico che abbiamo appena eliminato o in un contenitore.

Se i materiali ottenuti in circostanze ‘normali' possono essere utilizzati e venduti senza alcun tipo di problema, occorre fare un discorso diverso per la merce di contrabbando, ovvero tutta quella che è entrata nell'inventario del protagonista in seguito ad un furto ed il cui possesso è illegale. Qualsiasi elemento presente nello zaino appartenente a questa categoria, verrà contrassegnato da un'icona gialla e non potrà essere venduto in maniera tradizionale: per liberarvi di questi oggetti dovrete affidarvi a canali secondari come la Flotta Cremisi o gli esponenti dell'Autorità Commerciale in veste privata, che si possono trovare al di fuori dei chioschi presso i quali operano normalmente. Liberarsi di questa merce dovrebbe essere una priorità, poiché molto spesso verrete scansionati (sia a piedi che a bordo della nave) e, nel caso in cui dovesse essere trovato qualche oggetto di contrabbando, verrete obbligati a fare una scelta: potrete risolvere tutto pagando una multa salata, potrete consegnarvi alle autorità o potrete darvi alla fuga (sconsigliabile, visto che verrebbe messa una taglia sulla vostra testa). Se proprio ci tenete ad avere con voi prodotti illegali, allora fareste meglio a procurarvi una schermatura per la stiva e gli altri power-up per la nave che riducono in maniera sensibile le possibilità che una scansione possa mettere a repentaglio la refurtiva.

Tenete in salute il protagonista

Al fine di tenere al sicuro il protagonista di Starfield non dovrete solo assicurarvi che l'indicatore della salute sia sempre pieno, ma dovrete anche verificare che non abbia alcun disturbo. Nel gioco Bethesda, il personaggio può ammalarsi in vari modi e ciascun tipo di disturbo comporta malus diversi che possono essere consultati nella schermata Stato dei menu.

In caso di comparsa di uno di questi effetti negativi, il metodo più rapido per risolvere è quello di utilizzare un medicinale la cui icona corrisponda a quella del disturbo, ma è anche possibile recarsi da un medico e, in cambio di Crediti, ritornare in perfetta salute. Sappiate però che esiste anche un terzo sistema che, pur non essendo infallibile, potrebbe consentirvi di guarire senza sprecare risorse preziose: provate a riposare per uno o due giorni e, con tutta probabilità, al risveglio non avrete più nulla.

Non trascurate i Compagni

Pur non essendo un gioco multiplayer, Starfield permette ai giocatori di non restare completamente da soli durante i viaggi in giro per la galassia. Nel titolo Bethesda Game Studios si possono infatti ingaggiare i Compagni, speciali personaggi che seguono il protagonista, con il quale intrecciano un rapporto più o meno stretto. Il nostro consiglio è quello di non sottovalutare questa meccanica di gioco e di non sfruttarla esclusivamente per le romance, poiché avere un alleato al seguito comporta svariati benefici.

Oltre a poter essere assegnati ai sistemi della nave come tutti gli altri membri dell'equipaggio, i Compagni contribuiranno all'eliminazione di qualsiasi minaccia, rendendo più semplici gli scontri a fuoco. Non meno importante è il fatto che l'inventario dell'alleato rappresenta a tutti gli effetti uno spazio di stoccaggio extra, nel quale conservare tutti gli oggetti in eccesso senza dover fare ritorno alla nave. Sappiate però che è preferibile svuotare lo zaino dei Compagni nella stiva della nave (che è di fatto il vostro deposito) dopo ogni attività, poiché tutti i materiali depositati nelle tasche del personaggio non verranno considerati interagendo con le postazioni di creazione.

Organizzate l'inventario

Se nelle prime fasi dell'avventura avrete il perfetto controllo sugli oggetti presenti nell'inventario, col tempo il quantitativo di elementi nello zaino aumenterà in maniera importante e inizierà ad essere difficile gestire tutti i vostri averi.

A tal proposito, esistono due sistemi che, se sfruttati a dovere, renderanno tutto molto più semplice. Il primo consiste nel depositare nella stiva della nave tutto ciò che ha un peso eccessivo e che difficilmente potrà tornarvi utile nel corso delle vostre missioni: in questo modo avrete molto più spazio per lo stoccaggio di oggetti e consultare la schermata dell'inventario sarà più facile. Non preoccupatevi per le risorse che devono essere investite nella Ricerca, poiché interagendo con le postazioni verranno presi in considerazione sia gli oggetti nello zaino che quelli nella stiva (ma non quelli dei Compagni, come accennato poco sopra). Una volta sulla nave, potete accedere alla stiva di carico aprendo l'Inventario e poi premendo LB su Xbox (Q su PC). Il secondo trucco sta nell'approfittare del menu dei preferiti, ideato dagli sviluppatori per far sì che il giocatore possa accedere agilmente ad una selezione di oggetti. Una volta aggiunti gli oggetti più importanti ai preferiti, sarà sufficiente premere la croce direzionale del controller Xbox o il tasto ‘Q' della tastiera per vedere a schermo la lista degli elementi più utili nel vostro zaino.

Usate la funzione ‘Traccia'

Quasi sicuramente capiterà di aver bisogno di maggiori quantità di una specifica risorsa per completare un progetto per altre ragioni. In casi come questo, potrete approfittare della feature chiamata ‘Traccia', che renderà la ricerca di materiali molto più semplice. Tale sistema, che può essere attivato dalla schermata della categoria di ricerca, fa apparire un'icona a forma di lente d'ingrandimento accanto agli oggetti che avete contrassegnato.

L'icona in questione non solo evidenzierà i materiali di cui avete bisogno all'interno del catalogo dei mercanti, ma sarà ben visibile anche durante le fasi di esplorazione e segnalerà eventuali elementi dello scenario che potrebbero contenere una o più unità di ciò che state cercando.

L'esperienza non è tutto

Sebbene il sistema di potenziamento del personaggio di Starfield si basi tutto sull'accumulo di esperienza per acquisire nuovi punti abilità, è bene sapere che non basta spendere questa risorsa per ampliare il ventaglio di capacità del protagonista.

Sebbene l'acquisto di nuove abilità richieda l'utilizzo di uno skill point e i relativi potenziamenti ne vogliano anche più di uno, sarà fondamentale anche procedere con il completamento di sfide speciali. La maggior parte delle abilità, che siano esse di livello 1 o di livello 4 (quello più alto), sono bloccate fino a quando non si porta a termine uno specifico obiettivo, solitamente legato ad un'attività che ha a che fare con il tipo di skill che dobbiamo sbloccare. Per potenziare le capacità furtive del protagonista, per esempio, dovremo realizzare 10 eliminazioni silenziose. Il metodo migliore per evitare sessioni di farming per completare questi obiettivi è tenere costantemente traccia della schermata delle abilità, così da sapere quali sono le sfide di nostro interesse e agire di conseguenza.

L'equipaggio è fondamentale

Nel corso delle vostre avventure spaziali in Starfield potrete ingaggiare nuovi membri dell'equipaggio della nave. Oltre a rendere più vivo il velivolo per i viaggi tra un pianeta e l'altro, questi personaggi possono anche contribuire in maniera più o meno importante a migliorare alcuni aspetti della nave, a patto che facciate le scelte giuste.

Proprio come per gli avamposti, potrete assegnare ad ogni membro dell'equipaggio una mansione specifica e, se le sue competenze sono giuste, potrete ottenere un bonus. Cercate quindi di combinare con criterio i sistemi della nave con la persona più adatta, così da massimizzare l'efficacia di ogni strumento a vostra disposizione.

Consultate il Menu Aiuto

L'ultimo consiglio che vi daremo riguarda una funzionalità del gioco chiamata Menu Aiuto, che potrebbe tornarvi comoda in alcune circostanze. Starfield è un gioco enorme e non è difficile che tra una sparatoria e un dialogo possa sfuggirvi qualche tutorial, lasciandovi sprovvisti delle nozioni fondamentali su meccaniche di gioco più o meno importanti. Ed è proprio in questi momenti che arriva in vostro aiuto questa opzione, che può essere richiamata tramite il menu di sistema: premete il tasto Menu di Xbox (ESC su PC) per aprire il menu di sistema, quindi scorrete tra le varie voci fino a raggiungere il Menu Aiuto. Qui troverete tutti i tutorial, in ordine alfabetico, che spiegano le meccaniche di base di Starfield, così che possiate leggerle o rileggerle in base alle vostre esigenze.