Stray: guida e consigli utili per affrontare l'avventura felina

Si è fatto attendere per un bel po', ma alla fine uno dei titoli più attesi dell'estate è finalmente arrivato sugli scaffali. Parliamo ovviamente di Stray, peculiare avventura che mette i giocatori nei panni di un tenero gatto che, dopo aver abbandonato involontariamente la sua famiglia, si ritrova ad esplorare un mondo cyberpunk e popolato esclusivamente da creature robotiche. Se state per intraprendere questo nuovo viaggio, magari grazie all'inclusione del gioco nel catalogo di PlayStation Plus Extra o Premium, vi proponiamo una serie di trucchi e consigli che potrebbero fare al caso vostro.



Controlli

Ecco di seguito l'elenco dei controlli di Stray in versione PlayStation:



Gatto

• Muoviti: stick analogico sinistro

• Corri: R2

• Salta: X

• Interagisci: Triangolo

• Miagola: Cerchio

• Usa/Parla: Quadrato

• Menu: freccia su della croce direzionale

• Illumina: freccia sinistra della croce direzionale

• Defluxor: L1

• Aiuto: freccia giù della croce direzionale

• Prima persona: L2

• Riaccentra/Specchio: R3



B-12

• Conferma: X

• Esci: Cerchio

• Avanti/Mostra oggetto: Quadrato

• Categoria precedente: L1

• Categoria successiva: R1



Sappiate che i comandi di Stray si possono personalizzare ed è quindi possibile visitare il menu delle impostazioni per apportare modifiche di qualsiasi tipo.

Balzo felino

Saltare è la principale azione del protagonista di Stray e, come si può notare già dalle fasi iniziali dell'avventura, non è possibile eseguire questa azione a proprio piacimento. Per saltare, infatti, occorre avvicinarsi a sporgenze che permettono al nostro gatto di effettuare un balzo e poi premere il tasto X sul controller PlayStation.

Se non sapete dov'è che è possibile saltare, vi suggeriamo sempre di muovere lo stick analogico sinistro lungo i bordi delle piattaforme: in questo modo fate sì che l'icona che segnala la possibilità di saltare appaia a schermo e possiate proseguire con un salto verso il vostro obiettivo. In alternativa, per rendere l'esperienza di gioco più fluida, potete muovervi tenendo premuto il tasto adibito al salto, così che il gatto possa saltare nel momento esatto in cui si avvicina ad una sporgenza.

Occhio ai Zurk

Alcune fasi di Stray consistono in frenetiche fughe dai Zurk, creaturine robotiche simili a scarafaggi che iniziano ad inseguire in massa il nostro agile felino. Questi

momenti di gameplay non sono particolarmente complessi, ma occorre sapere come muoversi poiché anche il minimo errore può innescare reazioni a catena e causare il game over. Durante la fuga, infatti, basta che anche uno solo degli avversari si agganci al corpo del protagonista per rallentarlo ed esporlo agli attacchi di ulteriori Zurk. A tal proposito, il modo migliore per evitare che ciò accada è quello di correre ininterrottamente e di muoversi alternando la direzione, ovvero muovendosi a zig zag: così facendo, tutti i Zurk che proveranno a saltare sul gatto falliranno e potrete proseguire illesi fino ad un posto sicuro.

Parlate con tutti

Dopo una prima sequenza in cui sarete quasi sempre da soli, Stray vi catapulterà all'interno di una piccola città ricca di personaggi robotici con i quali interagire. A questo proposito, vi suggeriamo di presentarvi a qualsiasi NPC vi capiti a tiro: ognuno di essi potrebbe fornirvi indizi su come completare le quest o informazioni essenziali per proseguire nell'avventura.

Fate inoltre attenzione alle linee di dialogo che si attivano al momento dell'interazione: alcune parole sono infatti di colore giallo e ciò serve ad evidenziarne l'importanza ai fini della trama. Se invece state cercando uno specifico personaggio e non riuscite a trovarlo, provate ad interagire con i cartelli che si possono trovare in alcuni angoli della città, i quali segnalano la posizione dei robot più ‘importanti' dell'area. Nel caso in cui parlare con gli NPC non dovesse aiutarvi a trovare quello che state cercando, potete dare uno sguardo alla nostra guida con icodici di ogni porta e cassaforte di Stray.

Cercate i distributori

Tra una chiacchiera e l'altra, cercate anche di non perdervi nessuno dei distributori di bevande che si nascondono tra i vicoli della città. In Stray, infatti, le lattine di bevanda energetica sono una preziosa moneta di scambio che permette di ottenere oggetti di valore presso il mercante e completare così quest secondarie. Per ottenere le bevande, vi basterà avvicinarvi ad un qualsiasi distributore ed interagire con il tasto Triangolo: in questo modo il protagonista farà sì che una lattina cada dal distributore per poi aggiungerla all'inventario.

Affilate gli artigli

Durante le vostre passeggiate nel mondo di Stray, vi capiterà di osservare l'icona per l'interazione (ovvero il Triangolo) in prossimità di alcuni oggetti: premendo il tasto potrete iniziare ad alternare la pressione dei grilletti per graffiare una superficie e affilare gli artigli del protagonista.

All'apparenza potrebbe sembrare un'azione fine a sé stessa, ma non è esattamente così. Il nostro consiglio è quello di trascorrere qualche secondo a dare colpi d'artiglio agli oggetti poiché in alcuni casi potreste attirare l'attenzione di chi è nei paraggi e, ad esempio, fare in modo che una porta venga aperta, lasciandovi entrare.

Affidatevi agli aiuti

Se vi trovate in una situazione di stallo e non sapete come proseguire in Stray, sappiate che il vostro fido alleato B-12 è sempre pronto a darvi una mano. Basta premere la freccia giù della croce direzionale per chiamare in aiuto il piccolo robot, così che possa fornirvi qualche indicazione sul prossimo obiettivo da raggiungere. Se ciò non dovesse bastare, potete sempre fare affidamento alla sezione Guide del PlayStation Plus, grazie alla quale gli abbonati al servizio possono accedere ad una serie di video e descrizioni direttamente dalla schermata delle attività della console di ultima generazione Sony.