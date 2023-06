Street Fighter 6 guida e trucchi: controlli, editor e indicatore drive

Dopo un quinto capitolo che ha fatto parecchio discutere soprattutto per via della carenza di contenuti al momento del lancio, il re dei picchiaduro è ritornato in grande stile con Street Fighter 6. Acclamata da pubblico e critica, l'ultima iterazione della serie Capcom sta avendo un enorme successo e il suo obiettivo è proprio quello di coinvolgere un pubblico più ampio rispetto a quello dei soli appassionati di picchiaduro, complice anche la presenza di svariati sistemi di controllo che rendono l'avvicinamento al combat system più facile che mai.



Che siate nuovi giocatori incuriositi dalle novità o appassionati della serie, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro. Prima di iniziare, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Street Fighter 6 per saperne di più su combat system e contenuti.

Editor di World Tour

Una delle peculiarità della modalità single player di Street Fighter 6, World Tour, consiste nella possibilità di creare il protagonista con un folle editor. Tramite questo menu, i giocatori possono sbizzarrirsi non solo per quello che riguarda l'estetica del lottatore che utilizzeranno nell'avventura, ma anche per la forma.

Il nostro consiglio è quello di non eccedere in tal senso e di usare la creatività solo per gli elementi estetici: modificare la corporatura in maniera estrema può avere conseguenze negative sul versante ludico, poiché ad esempio la lunghezza degli arti va ad alterare le hitbox.

Condivisione dell'Avatar

Capcom non ha voluto mettere troppi paletti al sistema di creazione dell'avatar per il World Tour e, per fortuna, è possibile in qualsiasi momento nell'avventura procedere con la modifica dell'aspetto estetico del lottatore, sebbene tale funzionalità abbia un costo.

Se il vostro personaggio non vi piace e non avete voglia di trascorrere ore nella realizzazione di un suo sostituto, vi suggeriamo di sfruttare il sistema di condivisione che gli sviluppatori hanno implementato proprio nell'editor e, in maniera molto simile a quanto visto nei titoli Team Ninja (Nioh e Wo Long Fallen Dynasty, giusto per citarne due), gli utenti possono condividere online le loro creazioni: verrà così generato un codice unico che, se inserito nell'apposita schermata, permetterà di utilizzare lo stesso personaggio.

Sistemi di controllo

Il principale motivo per cui Street Fighter 6 viene considerato un gioco perfetto anche per i neofiti è la presenza di tre diversi sistemi di controllo che si adattano alle abilità del giocatore e gli permettono di divertirsi in ogni caso.



Ecco di seguito tutti i dettagli su questi tre sistemi:

• Classico (C): si tratta del metodo di controllo classico, quello con cui tutti gli appassionati di Street Fighter si sentiranno immediatamente a casa. Qui non esistono scorciatoie e tutte le azioni vanno compiute tramite la pressione dei tasti col giusto tempismo



• Moderno (M): questo è il sistema intermedio che, stando a quanto dichiarato da Capcom, sarà utilizzabile anche a livello competitivo. In questo caso il giocatore dispone solo di tre tasti per l'attacco normale (debole, medio e forte senza distinzione tra calci e pugni), mentre le varie mosse vengono eseguite con la semplice combinazione di una direzione ed un tasto, che diventano due per la Super Art.

Esiste anche un comando chiamato Automatico, il quale attiva l'esecuzione di una breve combo seguita da una mossa speciale



• Dinamico (D): inutilizzabile online e nel competitivo, questo è il sistema per chi non ha la minima intenzione di dedicarsi all'apprendimento delle basi del gioco. Tale metodo di controllo garantisce il totale controllo sul movimento del lottatore, ma tutti gli attacchi si basano solo su tre tasti, che possono essere premuti anche senza particolare criterio per far sì che il personaggio scateni tutta la sua forza sull'avversario

Tutorial

Il tutorial che si completa al primo avvio della modalità Fighting Ground corrisponde solo ad una piccola parte delle lezioni che gli sviluppatori di Street Fighter 6 hanno implementato nel gioco per far apprendere ai giocatori tutte le basi del combat system.

A tal proposito, vi suggeriamo di approfondire la vostra conoscenza del sistema di combattimento completando anche i tutorial aggiuntivi, i quali contengono nozioni essenziali sulle mosse potenziate, il Drive Rush e altre meccaniche. Non ignorate nemmeno l'infinità di tutorial dedicati a ciascun personaggio che, grazie anche alla presenza di brevi filmati, consentono di apprendere quasi alla perfezione il funzionamento di uno specifico lottatore.

Lottatori e difficoltà

Se siete alle prime armi con Street Fighter 6 o con i picchiaduro in generale, vi consigliamo non solo di prestare attenzione ai tutorial, ma anche e soprattutto di non selezionare il lottatore iniziale in base ai soli canoni estetici.

Come noterete nella schermata di selezione del personaggio, ognuno ha il suo livello di difficoltà e sarebbe preferibile muovere i primi passi con un lottatore caratterizzato da meccaniche più user friendly. Solo una volta acquisita sufficiente confidenza col gioco, si può provare qualcosa di più complesso e che possa magari dare maggiori soddisfazioni.

Indicatore Drive

Una delle principali meccaniche di Street Fighter 6 è l'utilizzo dell'Indicatore Drive, ovvero quello situato proprio sotto la barra della salute del lottatore. Questi segmenti verdi, che si ricaricano nel tempo, possono essere impiegati per l'esecuzione di mosse speciali con funzioni sia offensive che difensive.



Ecco di seguito tutte le tecniche legate all'Indicatore Drive:



• Drive Impact: simile al Focus Attack visto in Street Fighter IV, questa potente mossa è in grado di colpire l'avversario e al contempo assorbire due attacchi (con le dovute eccezioni). Di solito si esegue questa tecnica per interrompere il nemico e partire con un contrattacco, ma vi sono anche alcuni usi alternativi, visto che tale mossa sfonda le difese del bersaglio quando è all'angolo



• Drive Parry: in questo caso ci troviamo di fronte ad una meccanica simile al parry del terzo capitolo della serie Capcom. Tale tecnica può essere eseguita con la pressione singola o prolungata dei tasti, così da parare nel tempo (le prese superano il Drive parry) oppure tentare di assorbire un colpo e magari eseguire una parata perfetta, il Perfect Parry. In tal caso, lo schermo si bloccherà per un istante e si aprirà una finestra perfetta per contrattaccare. Sappiate inoltre che le parate ripristinano l'Indicatore Drive e sono utili per bloccare i Drive Impact



• Overdrive Art: sono le classiche versioni potenziate delle mosse speciali (note anche come Mosse EX). Premendo due tasti anziché uno per eseguire la tecnica, si consumerà un po' dell'Indicatore Drive in cambio di un power-up della mossa



• Drive Reversal: questo contrattacco permette di dare una lezione all'avversario negli istanti immediatamente successivi ad una parata standard o un Drive Parry. Nel caso in cui il nemico dovesse usare un Drive Impact, sarà obbligatorio rispondere con la combo Drive Parry -> Drive Reversal per reagire



• Drive Rush: è uno scatto speciale che si può cancellare per eseguire varie azioni durante il movimento in avanti. L'esecuzione di un normale attacco o di una mossa speciale partendo da un Drive Rush fa sì che l'azione infligga più recupero

Smorfie prima dell'incontro

Più che un consiglio, l'ultima parte di questa guida è una divertente curiosità che i tutorial di Street Fighter 6 non spiegano al giocatore. Durante la schermata che precede un incontro, quella in cui i due faccioni dei contendenti sono ben visibili, è possibile muovere lo stick analogico sinistro per far assumere al personaggio svariate pose.

In questo modo, il lottatore si esibirà in una serie di smorfie, sguardi minacciosi e altre facce buffe che vi strapperanno sicuramente un sorriso.