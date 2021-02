Super Mario 3D World + Bowser's Fury: guida e trucchi per iniziare

Quella di WiiU non è stata una generazione particolarmente fortunata per Nintendo e, per fare in modo che i suoi capolavori non vengano dimenticati, l'azienda di Kyoto sta lentamente riproponendo le perle della vecchia console su Switch. Dopo aver assistito alla pubblicazione di New Super Mario Bros. U e Pikmin 3, ecco che arriva anche Super Mario 3D World, il quale in occasione del suo ritorno fa sfoggio anche di un'espansione inedita che mette i giocatori contro una versione ancora più mostruosa di Bowser. Se state per approfittare di questa riedizione del gioco per riscoprirlo o per giocarlo la prima volta, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi sia in Bowser's Fury che nei livelli originali.



Controlli

Non importa quale sia la periferica utilizzata, il sistema di controllo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il medesimo per chi fa uso di Joy-Con o Pro Controller.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi dell'esclusiva Switch con tanto di indicazioni su come effettuare le mosse speciali del protagonista:



Movimenti di base

• Muovere il protagonista: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Saltare: B/A

• Afferrare/Lanciare un oggetto: Y

• Scattare: tieni premuto Y/X mentre ti muovi

• Usare il cursore tattile/Chiamare in aiuto Bowser Junior: R

• Resettare visuale/cursore: L

• Abbassarsi: ZL/ZR

• Mappa: -

• Menu: +

• Portaoggetti: freccia su della croce direzionale

• Amiibo: tieni premuta la freccia sinistra della croce direzionale

• Modalità foto: freccia giù della croce direzionale



Azioni speciali

• Salto avvitato: ruotare lo stick sinistro in senso antiorario per fare una piroetta e poi premere B

• Salto da abbassato: tieni premuto ZL e premi B

• Schianto a terra: premi ZL mentre sei a mezz'aria

• Salto schianto a terra: premi ZL mentre sei a mezz'aria e poi B quando tocchi terra

• Salto in lungo: premi ZL + B mentre ti muovi

• Capriola: ZL + Y

• Capriola e salto in lungo: premi B mentre fai una capriola

• Capriola a mezz'aria: premi ZL + Y mentre sei a mezz'aria

• Capriola laterale: mentre corri, inclina lo stick sinistro nella direzione opposta e premi B

Accedere a Bowser's Fury

Super Mario 3D World e Bowser's Fury sono due avventure distinte e separate e i giocatori che acquistano la versione Nintendo Switch del gioco possono decidere liberamente in che ordine affrontare le due campagne. Questo significa che non occorre portare a termine il gioco principale per poter placare la furia del vecchio Bowser.

Se volete partire subito dal contenuto aggiuntivo inedito, non dovete far altro che avviare il gioco su Switch e, dal menu principale (quello in cui si può vedere l'immagine del gioco con il logo e sulla destra l'arrabbiatissimo Bowser in versione "kaiju") scorrere tra le due componenti del gioco con la semplice pressione delle frecce laterali della croce direzionali o dello stick analogico sinistro.

Un cursore per amico

In Super Mario 3D World esiste uno strumento davvero utile che, per via della mancanza di tutorial, potrebbe passare inosservato: il Cursore Tattile. Si tratta di un puntatore che il giocatore può attivare con la semplice pressione del dorsale destro e che può essere spostato liberamente in giro per lo schermo grazie al sensore di movimento integrato nei controller. Questo strumento ha un numero davvero elevato di utilizzi e sta al giocatore decidere se e quando utilizzarlo, così da rendere il gioco più o meno complesso.

Il semplice spostamento del cursore, ad esempio, può mettere in evidenza i blocchi invisibili, che vanno colpiti dal giocatore per recuperare monete e potenziamenti.Esiste però anche la possibilità di utilizzare il cursore in maniera più concreta e, tramite la pressione ripetuta del tasto R sugli oggetti, distruggere alcuni blocchi e persino colpire o stordire boss e nemici (i Koopa perdono il guscio se toccati dal cursore).



In uno dei primi livelli di Super Mario 3D World potreste persino immobilizzare i veloci e sfuggenti conigli per acciuffarli in un istante e recuperare la stella verde. In Bowser's Fury il Cursore Tattile non esiste, ma l'utilizzo dello stesso tasto consente di direzionare Bowser Jr per fare in modo che colpisca oggetti o nemici oppure raccolga le monete e i potenziamenti sparsi in giro per lo scenario.

Personalizzate Bowser Jr

A meno che non decidiate di affrontare Bowser's Fury in compagnia di un altro giocatore, la nuova avventura presente in Super Mario 3D World propone al giocatore una sorta di selezione del livello di difficoltà. Se giocato in single player, infatti, il figlioletto dell'arcinemico di Mario è controllato dall'intelligenza artificiale e sta al giocatore decidere quanto e come il nostro alleato può interferire durante l'esplorazione delle isole messe in pericolo dalla furia di Bowser.

Nello specifico, è possibile modificare la voce "Aiuto di Bowser Junior" fra tre diverse impostazioni: Molto, Per niente e Un po'. Quest'opzione, che viene selezionata nei primi istanti dell'avventura, può essere modificata in qualsiasi momento semplicemente accedendo al menu principale con il tasto + e selezionando poi la voce Opzioni.



In base alla vostra scelta, il compagno d'avventura sarà più o meno attivo nella raccolta di monete, nell'eliminazione delle creature ostili e in aiuti di altro tipo. A meno che non vogliate semplificare eccessivamente il gioco, potreste pensare di disabilitare del tutto gli aiuti di Bowser Junior e controllare manualmente il personaggio tramite la pressione del tasto R. Dopotutto in Bowser's Fury non esistono vite extra e avere un aiuto nella raccolta delle monete ha quindi un'utilità limitata.

Una scorta di power-up

A differenza di Super Mario 3D World, in cui i protagonisti possono conservare nel portaoggetti solo un potenziamento da utilizzare nei momenti di bisogno, in Bowser's Fury questo sistema è stato profondamente modificato in modo tale che i giocatori possano trasportare un grosso quantitativo di power-up. Questo significa che qualsiasi oggetto raccolto mentre il buon Mario è già trasformato andrà a finire direttamente nel portaoggetti e, alla pressione del tasto dedicato all'inventario, ci verrà data la possibilità di selezionare uno dei tanti potenziamenti disponibili.

Per questo motivo è bene non lasciarsi sfuggire mai tutti gli oggetti che possono essere recuperati in giro, come quelli nascosti in cima ad ogni torre: alla raccolta di un Solegatto, una torre verrà "purificata" dalla melma nera e, salendo in cima, potrete ottenere senza alcuno sforzo un power-up semplicemente effettuando uno schianto a terra (ovvero saltando e premendo subito dopo il tasto per accovacciarsi).



Un'altra fonte di potenziamenti è rappresentata dai graffiti a forma di punto interrogativo: questi elementi possono essere colorati, il quale, grazie all'ausilio del proprio pennello, è in grado di far sbucare dalla parete un potenziamento casuale.

La furia degli Amiibo

Anche in Super Mario 3D World + Bowser's Fury è possibile utilizzare i propri Amiibo per ottenere dei vantaggi in gioco. Tenendo premuta la freccia sinistra della croce direzionale appare a schermo l'icona circolare degli Amiibo ed è durante questa fase che il giocatore può avvicinare l'oggetto al sensore NFC del suo Controller Pro o di un Joy-Con. In Super Mario 3D World non esistono Amiibo che conferiscono abilità uniche e ogni personaggio può far apparire un 1UP (ovvero la classica vita extra), una stella o un power-up qualsiasi.

L'utilizzo di questi oggetti è leggermente più complesso all'interno di Bowser's Fury, nel quale avvicinare al controller Bowser Junior genera un'esplosione e una qualsiasi versione di Bowser attiva la furia del personaggio: approfittatene per raccogliere i collezionabili disponibili solo durante queste fasi del gioco.