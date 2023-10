Super Mario Bros Wonder: guida ai segreti, power-up, spille e abilità

In questo caldo mese di ottobre 2023 abbiamo visto arrivare sugli scaffali numerosi titoli ed ora è giunto anche il turno dell'atteso Super Mario Bros Wonder, nuovo capitolo della serie 2D dedicata all'idraulico baffuto che arricchisce la line-up di Nintendo Switch con una miriade di novità in termini di gameplay. Se anche voi state per fare visita al Regno dei Fiori, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a padroneggiare le nuove meccaniche di gioco e a scovare i tantissimi segreti nascosti dagli sviluppatori.



Se invece volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario Bros Wonder.

A caccia di segreti

Proprio come ogni episodio della serie che si rispetti, anche Super Mario Bros Wonder nasconde una miriade di segreti in giro per i livelli. Sebbene non esista una tecnica unica per individuare la posizione delle aree nascoste, vi è una tecnica che nella maggior parte dei casi è infallibile: osservare lo scenario con la massima attenzione.

Quasi sempre, infatti, gli sviluppatori nascondono piccoli indizi che suggeriscono la presenza di un segreto in quel punto: che si tratti di una strana rientranza, di una porzione della schermata troppo vuota o di una piattaforma irraggiungibile, basta analizzare l'ambiente circostante per accedere alle zone più nascoste. Per quel che riguarda invece i tubi colorati in cui i protagonisti possono entrare, vi è un'importante novità rispetto al passato. Sebbene tale meccanica non riguardi il 100% dei segreti di questo tipo, spesso e volentieri è possibile vedere sullo sfondo un'area apparentemente inaccessibile in lontananza: questo significa che siete vicino ad un tubo nel quale è possibile introdursi per sbucare dall'altra parte.

Power-up di riserva

Che si tratti della trasformazione in Elefante o di un qualsiasi altro potenziamento, in Super Mario Bros Wonder è davvero importante avere sempre un power-up attivo

per accedere ai segreti o mandare al tappeto i nemici che ostacolano il cammino. A questo proposito, è possibile non restare mai senza uno di questi oggetti grazie ad una particolare meccanica dell'esclusiva Nintendo Switch: raccogliendo un oggetto per la trasformazione mentre ce n'è uno attivo, il personaggio assumerà la nuova forma e depositerà il power-up precedentemente attivo nello zaino. Il nostro consiglio è quello di sfruttare questa particolare meccanica di gioco non solo per non assumere mai la forma classica e priva di poteri speciali, ma anche per passare da una forma all'altra. Sappiate infatti che l'attivazione dell'oggetto nello zaino non distrugge quello attivo, ma si limiterà a fare un rapido scambio.

Spille e abilità

Una delle più importanti novità di Super Mario Bros Wonder consiste nell'introduzione delle Spille, oggetti che si possono equipaggiare per conferire al personaggio controllato un potere speciale. Il giocatore può abilitare una sola Spilla prima di avviare un livello e fare questa scelta può avere conseguenze importanti per quello che riguarda l'andamento della partita. Il Cappello-Paracadute, ad esempio, è perfetto per chi vuole chiudere in bellezza uno stage e saltare sulla parte più alta della bandiera, invece la possibilità di ottenere un Power-Up all'inizio di ogni missione rende più semplice il completamento del livello per chi inizia nella forma base.

Occorre precisare che non esiste una Spilla che sia più efficace delle altre e tutto dipende dal tipo di attività che state per affrontare: proprio per questo motivo, vi consigliamo di completare i livelli una prima volta andando a caccia di possibili aree segrete o punti inaccessibili, così da ripeterli una seconda volta con la Spilla giusta. Per essere sicuri di sbloccare tutte le Spille disponibili, infine, assicuratevi di completare sempre le sfide che si possono trovare in giro per il mondo di gioco: completare la prima di ogni tipo vi ricompenserà con la nuova Spilla, a prescindere dal punteggio ottenuto.

L'Emporio di Poplin

Oltre a poter avviare le varie missioni, in giro per la mappa di Super Mario Bros Wonder è possibile anche fare visita all'Emporio di Poplin, un negozio presente in ogni singola area del mondo di gioco. Si tratta di una tappa assolutamente da non perdersi quando si esplora il Regno dei Fiori, visto che il simpatico mercante permette di spendere le Monete Fiore (quelle di colore viola) per ottenere nuove spille, un Seme Meraviglia (uno in ogni mondo), una sagoma casuale, un Fungo 1-UP singolo o un set da cinque Funghi 1-UP.

Dal momento che accumulare grosse quantità di questa speciale valuta di gioco non è affatto complicato, vi suggeriamo di acquistare immediatamente la Spilla ed il Seme Meraviglia al vostro primo incontro con Poplin in ogni porzione della mappa, poiché entrambi vi faranno parecchio comodo. Sono invece meno importanti le Sagome casuali o le vite extra, da acquistare solo se ce n'è realmente bisogno.

Multiplayer asincrono

Oltre a permettere di giocare con altri utenti in cooperativa online, Super Mario Bros Wonder include anche il supporto ad una peculiare funzionalità legata al multiplayer. Se si gioca l'esclusiva Nintendo Switch mentre la console è connessa ad internet, sarà possibile trovare alcune sagome di cartone in giro per i livelli: nel caso in cui il personaggio dovesse finire al tappeto, diventerete fantasmi proprio come quando si gioca in co-op e sarà possibile raggiungere la sagoma per ritornare in salute e continuare a giocare. Oltre a poter usufruire delle sagome di altri giocatori, gli utenti possono anche posizionare le loro al fine di aiutare gli altri: a tal proposito, è sufficiente premere il tasto X mentre il personaggio è accovacciato.

Personaggi speciali

All'inizio della vostra avventura nel Regno dei Fiori in Super Mario Bros Wonder vi verrà chiesto di selezionare uno dei dodici personaggi disponibili. Se siete indecisi su quale scegliere, sappiate che in qualsiasi momento del gioco potrete aprire nuovamente lo stesso menu e passare ad un qualsiasi altro eroe della serie Nintendo. Occorre inoltre precisare che tutti i personaggi sono identici per quel che riguarda il gameplay e l'unica differenza consiste nell'aspetto estetico. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle quattro colorazioni di Yoshi e dal Ruboniglio, che sono personaggi pensati principalmente per i videogiocatori più giovani o per coloro i quali vogliono abbassare il livello di sfida.

Tutte le versioni del tenero draghetto non possono subire danni al contatto con i nemici che si aggirano per i livelli. Come in ogni capitolo della serie che si rispetti, inoltre, gli Yoshi sono dotati delle loro immancabili abilità: possono eseguire l'iconico salto svolazzante, mangiare oggetti/nemici per poi sputarli e persino far salire sul dorso gli altri giocatori. Il Ruboniglio non dispone delle mosse speciali di Yoshi, ma in compenso è invulnerabile sia ai nemici che alle cadute. Entrambi i personaggi speciali non sono però in grado di utilizzare i Power-Up e, per esempio, non possono trasformarsi in Elefante come tutti gli altri.

Fiori Meraviglia

In giro per i livelli di Super Mario Bros Wonder è possibile imbattersi in oggetti dal potenziale incredibile, che al solo contatto con il personaggio stravolgono in modo più o meno significativo lo scenario. I piccoli fiori colorati si limitano a far apparire

dal nulla monete e altri collezionabili oppure a modificare un singolo elemento dello sfondo, spesso legato alle tre grosse Monete Fiore che vanno raccolte in ogni attività. Il vero protagonista di ogni missione è però il Fiore Meraviglia, il grosso fiore che, una volta raccolto, rivoluziona il livello in un modo sempre diverso: tra piogge di stelle, tubi che si animano e scenari che si ribaltano, ogni volta che se ne raccoglie uno accade qualcosa di inaspettato. Oltre ad essere divertenti da vedere in azione, i Fiori Meraviglia sono anche fondamentali, poiché in queste ‘dimensioni alternative' si può raccogliere uno dei Semi Meraviglia che permettono di avanzare nell'avventura.

Semi Meraviglia

Come accennato poco più sopra, è davvero importante raccogliere i Semi Meraviglia in Super Mario Bros Wonder. Questi oggetti da collezione scandiscono la progressione e raccoglierli permette di sbloccare quei livelli il cui completamento garantisce l'accesso alle successive aree del mondo di gioco.

Sappiate però che accumulare molti Semi in ogni area della mappa è altrettanto utile. Come si può notare nell'angolo in alto a sinistra della schermata, ogni mondo propone alcuni numeretti affiancati da una piccola icona a forma di lucchetto: ciò significa che accumulare quello specifico numero di Semi farà spuntare sulla mappa una nuova attività secondaria da completare e che, in alcuni casi, potrebbe persino ricompensarvi con una nuova Spilla. A tal proposito, non dimenticate di acquistare sempre il Seme Meraviglia in vendita all'Emporio di Poplin a 100 Monete Fiore.

Tanti segreti

Dopo aver portato a compimento i primi livelli in Super Mario Bros Wonder, vi renderete conto che l'overworld (la mappa in cui ci si sposta per avviare le varie missioni) nasconde alcuni segreti proprio come il resto del gioco.

Camminando in giro per l'area è possibile ottenere senza sforzi qualche Moneta Fiore e, scrutando in ogni angolo della mappa, si può persino trovare un tubo che conduce ad aree segrete. Non vogliamo farvi alcun tipo di spoiler, ma sappiate che alcuni di questi segreti vi permetteranno di ricongiungervi ad un vecchio amico e di ottenere una più che discreta ricompensa.

Difficoltà

In Super Mario Bros Wonder non viene stravolta la gestione della difficoltà, che come in tutti i principali capitoli della serie 2D è fissa e l'unico modo per rendere

tutto più accessibile è selezionare uno dei personaggi speciali. Esiste però una novità legata alla descrizione dei livelli: ciascuna attività di gioco viene contrassegnata da un numero di stelle che corrisponde al suo livello di difficoltà. Già nelle prime aree del gioco, accedendo alle zone nascoste, potrete imbattervi in livelli con molte più stelle rispetto a quelli da completare obbligatoriamente per proseguire. Se avete bisogno di un po' di allenamento, quindi, cercate di portare a termine prima le missioni più semplici e poi di dedicarvi a quelle più complesse, magari con una collezione di Spille più ricca e un po' di vite extra da usare in caso di necessità.