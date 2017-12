Super Mario Odyssey: guida alla posizione delle Lune del Regno dei Fornelli

Dopo la guida sulle Lune del Regno delle Nevi, vedremo in questa occasione quelle del Regno dei Fornelli. Come al solito non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete aiutavi con i video che trovate qui sotto per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte le 68 Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Broodals in caccia di buona cucina

Troverete questa prima luna dopo aver sconfitto il Broodal.

Dentro le caciorocce

Aiutando i residenti del Regno dei Fornelli, troverete un'area sorvegliata da due Martelkoopa. Cap-turate uno dei due e distruggete tutto il formaggio a ovest della vostra posizione. Salite sulle scale che avete scoperto e continuate a distruggere. Dovrete trovare una leva. Lanciate Cappy verso di essa per sbloccare questa Luna.



Un tuffo nel calderone sul vulcano

Quando sarete arrivati finalmente alla sommità del monte, troverete un grande pezzo di carne salato. Lancia Cappy su di esso e un grande uccellaccio vi porterà al di sopra del vulcano. Dovrete stare attenti a non cadere nel calderone e, alla fine del percorso, troverete la vostra Luna.



Risalita della cascata lavica

Dopo aver ottenuto la terza Luna sarete rispediti alla Odyssey. Da qui dirigetevi verso la citta, ma prima di entrarci girate a ovest per trovare la bandiera dell'entrata al vulcano. Dovrete passare attraverso un livello 2D e poi su una pannocchia, per poi arrivare ad un'entrata. Attraversatela e cap-turate un Fiammetto. Salite sulla cascata fino a scorgere la Luna.



Faccia a faccia con Gourmello!

Alla bandiera della fine dell'ascesa al monte dovrete catturare un Fiammetto e usare il cannone davanti a voi per dirigervi nel pentolone sul vulcano. Qui dovrete combattere contro il grande uccello. Dopo aver fatto questo otterrete questa Luna.



Sulla collina salina

Potrete vedere questa luna dalla Odyssey dopo aver sconfitto il boss, ma richiederà un po' di lavoro per essere raggiunta. Prendete uno dei Fiammetto nell'area a nord della Odyssey, poi dirigetevi verso est tra gli edifici. Qui vicino troverete un cannone, saltateci dentro e vi spedirà su di un tetto. Dirigetevi a sud sul tetto vicino la Odyssey e sulla strada coperta di sale troverete ciò che stavate cercando.



Nascosta fra le colonne

Questa Luna si trova sempre a nord della Odyssey. Prendete un Fiammetto e girate a est. Girate a sinistra prima della piattaforma con due lanterne. Guardate a nord e scorgerete una piattaforma di lava viola abbastanza bassa. Saltateci sopra e vedrete nascosta la vostra Luna.



In cima alla rupe

Dirigetevi alla bandiera della Piazza Golosina, poi verso le forchette a est della città. Prendete un Fiammetto e saltate nel cannone alla vostra destra. Questo vi lancerà a est, al di sopra di una montagna. La Luna sarà vicinissima a dove atterrerete.



Un ingrediente a sorpresa

Nel vicolo a sinistra del Crazy Shop nella città ci sarà un gruppo di casse. Rompetele per trovare la Luna che salterà sul tetto. Usate i salti contro il muro per arrivarci.



In cima a una colonna

Nella Piazza Golosina salite sulla verdura a destra del calderone. Usateli per saltare sulle colonne a sud della città. Saltate su di esse fino ad arrivare a quella più distante, dopodiché utilizzate lo schianto a terra per rivelare la Luna.



Su una ripida scarpata

Questa Luna si troverà a nord dei precipizi che circondano il lato nord della strada al monte. Il metodo più facile per ottenerla è dirigersi alla bandiera del monte e poi guardare a ovest. Dovreste riuscire a vedere la sommità luminosa della roccia. Saltate fino ad arrivarci e usate lo schianto a terra per ottenerla.

Isola salina nel mare di lava

Per prima cosa dirigetevi in città e a est prendete un Fiammetto. Portatevi a sudest e saltate sopra la ringhiera di paletti di legno per precipitare nell'area sottostante. Davanti a voi vedrete un'isola completamente ricoperta di sale. Saltateci sopra e usate lo schianto a terra per ottenere la Luna.



Vista panoramica sugli ingredienti

Questa Luna si troverà sulla sommità di una roccia blu nell'area ad ovest della Piazza Golosina. Cap-turate un Martelkoopa e salite le scale ricoperte da formaggio che danno verso la città. Ci saranno degli scalini sulla roccia blu che potrete raggiungere grazie a ciò che avete catturato. Fatevi strada sulla roccia blu fino ad arrivare a est della Piazza. Raggiungete il punto luminoso alla fine del percorso ed usate uno schianto a terra per trovare anche questa Luna.



Il braciere sull'isolotto

Teletrasportatevi sulla bandiera ad ovest della mappa, dove si trovano i Martelkoopa. Dovrete cap-turare un Fiammotto ed accendere un braciere proprio davanti a voi saltandoci sopra.



Zuppa alla rapa dorata 1, 2 e 3

Per ottenere queste tre lune dovrete cercare le tre Rape Dorate sparse per il Regno e buttarle nel calderone a est della città, davanti al Crazy Cap. Ecco la posizione di ognuna di esse:

• La prima rapa si trova sulla destra del Crazy cap, quella al centro del gruppo di tre.

• La seconda è localizzata sulla cresta dove avete ottenuto l'ottava Luna. Troverete qui tre rape, come al solito quella in mezzo sarà quella dorata.

• Per la terza dovrete cap-turare un Martelkoopa nel solito posto. Dirigetevi da qui verso nord e seguite il percorso fino alle rampe. Queste vi porteranno sopra un crinale. Da qui, guardando a nord, vedrete sotto di voi del formaggio da distruggere. Una volta fatto troverete ciò che stavate cercando.

Atletic-tac

A ovest della Odyssey potrete osservare due forchette sul muro. Usatele per salire sul tetto dove uno spaventapasseri vi stara aspettando.

Lo spaventapasseri si troverà a metà del percorso tra la Odyssey e la Piazza, esattamente sul lato a est. Dovrete solamente prendere la chiave e tornare indietro. L'unico problema sarà che i blocchi su cui passerete cadranno dopo che sarete passati sopra ad essi.

Teletrasportatevi alla bandiera dell'inizio dell'ascesa al monte, poi giratevi. Lo spaventapasseri si troverà su un'isola ricoperta di sale. Il vostro compito sarà quello di recuperare una chiave. Non dovrebbe essere difficile.



Sotto le verdure rotolanti

A nordest della mappa si troverà un'isola che dovrete raggiungere con un Fiammetto. Sulla strada per arrivarci prendete anche la Luna "A caccia di note nella lava". Una volta arrivati evitate le verdure che vi rotoleranno contro ed entrate nel tubo 2D. Evitate i nemici e dirietevi a destra, dopodiché saltate nel prossimo tubo. Cadrete su di una piattaforma che vi porterà a sinistra. State attenti alle palle di fuoco, poi saltate dalla piattaforma e continuate per la curva. La Luna si troverà alla fine del percorso a sinistra.

Prima di lasciare l'isola prendete la prossima Luna.



Cercasi riparatore di crepe

La Luna numero 22 si troverà nella stessa isola di quella precedente, a nordest della mappa. Parlate con la forchetta a sinistra dell'isola, vicino alla bandiera. Dovrete assolvere al compito che vi darà: correre per tutta l'isola eseguendo schianti a terra sulle spaccature che vedrete. Una volta fatto per sei volte, avrete la vostra ricompensa.



A caccia di note nella lava

Come detto prima troverete questa Luna sulla strada per l'isola a nordest della mappa. Dovrete prendere tutte le note per ottenerla.



Amore tra i lapilli

Per questa Luna dovrete dirigervi nell'area della Odyssey, per la precisione dove troverete quattro Goomba. Dovrete, come al solito, catturarli tutti e dirigervi verso l'esemplare femmina di Goomba che si troverà a sudovest dell'area.



Acquisti al Monte Vulcanbon

Dovrete comprare questa Luna per cento monete al Crazy Shop. Quest'ultimo si troverà nella parte ovest della città.



Gioco del cappello

Il solito gioco del cappello si troverà nell'edificio a ovest della città. Posizionatevi a sinistra della slot machine e lanciate il cappello verso destra un attimo prima che compaiano i simboli delle Lune.



A fuoco vivo e A fuoco vivissimo

Dirigetevi al Crazy Cap e comprate (indossando) il completo da cuoco. Dopodiché raggiungete la porta bloccata e parlate con la forchetta sulla sinistra che vi lascerà passare. All'interno la prima Luna sarà facile da trovare. Per la seconda invece dovrete catturare un Fiammetto e raggiungere l'altra parte della stanza. Lasciate Fiammetto e cominciare a colpire i pomodori con il cappello. Oppure saltateci sopra con Fiammetto. Piano piano vi farete strada così per la seconda Luna.



Nicchia dietro la cascata di lava

Recatevi alla bandiera dell'entrata del vulcano, cap-turate un Fiammetto e nuotate verso la cava. Al suo interno catturate un altro Fiammetto e nuotate sopra la rampa. Cadete giù verso i geyser e giratevi. Vedrete un passaggio nascosto che dovrete raggiungere con un geyser.



Tesoro sotto le caciorocce

Prendete uno dei Metalkoopa e tornate indietro nella piazza della città usando la strada fatta per la luna numero 13. Da qui continuate verso la Odyssey a sud. Continuate dalla Odyssey verso sinistra, ci saranno delle rocce di formaggio da distruggere. Fatelo e lasciate il Metalkoopa per usare uno schianto a terra sul punto luminoso appena scoperto.



I due bracieri ardenti

Cap-turate uno dei Fuoco Bros intorno alla Odyssey. Dirigetevi a destra e un pochino a nord dal punto di cattura. Ci saranno due bracieri su una piattaforma da accendere. Fatelo e otterrete la vostra Luna.



I due remoti bracieri ardenti

Come per la sfida precedente dovrete accendere due bracieri per prendere questa Luna. Questa volta però sarà un pochino più complicato. Partite dalla bandiera della fine dell'ascesa al monte. Giratevi dietro e scendete di un livello. Cap-turate un Fiammetto e usatelo per spostarvi ad est, fino al livello del mare. Vedrete una piattaforma con due lanterne e una porta.



Buon appetito, Capitan Toad!

Teletrasportatevi alla bandiera della fine dell'ascesa al monte e scendete di un livello per cap-turare un Fiammetto. Una volta fatto dirigetevi all'isola più a nord della mappa.



Forziere fra le verdure

Dirigetevi verso la bandiera del sentiero per l'altopiano bisteccone. Girate a destra, saltate sul muro e dirigetevi a sinistra. Alla fine del percorso guardate a destra. Vedrete una piattaforma su cui saltare con una porta rossa. Entrateci dentro.



Saltellando ai piedi del vulcano

Teletrasportatevi alla bandiera della piazza, giratevi alle vostre spalle e vedrete un coniglietto che dovrete colpire per ottenere questa Luna.



A caccia di note nel calderone

Dirigetevi alla bandiera della fine dell'ascesa al monte. Continuate nel percorso fino ad arrivare nel pentolone. Qui prendete la nota per cominciare la sfida.



Su e giù nella palude lavica e Nascosta nella palude lavica

Partite dalla bandiera della piazza e portatevi a sud. Scendete e attraversate le grate. Girate a destra per trovare una porta rossa sotto di voi. Prima di conquistare gli spicchi di Luna, prendete quella che si trova dietro di voi, ad inizio percorso.



Lo stretto sentiero di lava e Traversata sulla lava

Recatevi alla bandiera dell'altopiano bisteccone e spostatevi sul lato più a sud fino ad arrivare al livello del mare di lava. Ci sarà una porta alla base della colonna. Troverete qui ben due Lune facilmente visibili.



Verso la vetta a forchettate e Deviazione a forchettate

Cap-turate un Fiammetto dal molo a nord della città. Saltate oltre la serie di colonnine nella lava per scendere di un livello. Saltate sulle grate lì vicino e lasciate Fiammetto una volta sopra. Entrate nella porta rossa che vedrete davanti a voi. Spostatevi con le forchette per trovare le due Lune all'interno del livello.



Padellate contro le caciorocce e Scalata sulle caciorocce

Dirigetevi alla bandiera sulla via per il monte e catturate una delle creature lancia padelle. Dirigetevi sul retro della collina verde a est della zona e spaccate il formaggio. Verrà rivelata una porta rossa. Troverete la prima Luna costruendovi un percorso sul formaggio fino ad arrivare nel punto più alto del muro. Qui, spaccando una roccia di formaggio, troverete la Luna in un incavo. La seconda invece dovrete ottenerla collezionando tutti gli spicchi di Luna.



Avvitamento finale e A caccia di note in avvitamento

Teletrasportatevi verso la bandiera dell'isola a nordest. Da qui cap-turate un Fiammetto e dirigetevi su un'altra isola più a nordovest. Dovrete lanciare Cappy sullo spaventapasseri ed entrare nella stanza. Dovrete saltare sulle piattaforme che si sposteranno a seconda dei vostri movimenti, quindi prestate molta attenzione. La prima Luna la troverete prendendo le note lungo il percorso, la seconda invece alla fine del livello.



Portale per il Monte Vulcanbon

I dipinti che permettono di tele trasportarsi in Super Mario Odyssey sono molto confusionari. Sembra che cambino da giocatore a giocatore. Nel nostro caso noi abbiamo trovato il dipinto giusto nel Regno della Selva.



Turista nel Regno dei Fornelli

Per ottenere questa Luna dovrete finire la storia principale e dirigervi verso il Reno della Sabbia. A nord della Odyssey troverete un taxi ed un tizio con un sombrero con cui dovete parlare. Fatelo per ogni regno fino ad arrivare a quello dei Fornelli. In ognuno di essi vi regalerò una Luna.



Con la foto indizio del Regno dei Fornelli

L'indizio si troverà vicino le scale ricoperte di formaggio, nei pressi della bandiera della via per il monte. Per la precisione sarà dietro di esse, sulla collina verde a sinistra, sulla quale dovrete salire con un Metalkoopa.

A questo punto dirigetevi nel Regno del Mare. Teletrasportatevi sulla bandiera a nordovest. Dirigetevi un pochino a est da qui e sottacqua potrete scorgere il punto indicato dall'indizio. Usate lo schianto a terra su di esso per ottenere la Luna.



Il braciere sul tetto

Teletrasportatevi sulla bandiera del sentiero per l'altopiano bisteccone. Cap-turate un Metalkoopa e distruggete il formaggio a ovest per crearvi una strada percorribile. Dirigetevi a nord, catturate questa volta un Fuoco Bros e tornate dove avete distrutto il formaggio. Salite sulla scala di roccia che troverete ad ovest e dirigetevi a sinistra per poi saltare fino ad arrivare su di un edificio. Vedrete un braciere da accendere in modo da ottenere la vostra Luna.

Buona musica nel Regno dei Fornelli

A sud della bandiera della piazza ci sarà un Toad ad aspettarvi. Fategli ascoltare la traccia numero 46 per ricevere un premio.



AAA meccanico cercasi

Acquistate il completo da meccanico nel Regno della Selva, sempre che non lo abbiate già fatto, ed indossatelo. Portatevi alla bandiera dell'entrata del vulcano. Dirigetevi ad est nella città, e giratevi verso il muro a sinistra seguendolo. Di fronte all'edificio eseguite uno schianto a terra per atterrare su di un ortaggio verde. Fatelo di nuovo e salite fino ad arrivare ad un robot proveniente dal Regno della Selva, con il quale dovrete parlare.



Tuffo nel calderone

Teletrasportatevi sulla bandiera della fine dell'ascesa al monte. Cap-turate un Fiammetto proprio lì vicino. Salite ed usate il cannone per giungere nel pentolone. Dirigevi a sudovest. Qui, guardando in basso, fuori dal calderone ne vedrete un altro più piccolo in cui dovrete tuffarvi. Riceverete così una Luna.



Nascondino tubalese fra il cibo

Recatevi in piazza ed entrate in città. Girate a sinistra prima del negozio e dirigetevi dietro l'edificio. Vedrete una forchetta con cui dovrete parlare e che vi darà una Luna.



Corsa standard

Come al solito ci saranno delle scorciatoie che vi faranno recuperare molto tempo sui vostri avversari, in modo da vincere la gara. Ecco dei passaggi fondamentali per raggiungere l'obbiettivo:

1) Girate a destra appena preso il controllo su Mario e saltate con il cappello sulla piattaforma più vicina. (ZL e poi Y)

2) Fate un altro salto con ZL e Y per raggiungere la prossima piattaforma.

3) Usate la forchetta per salire.

4) Saltate oltre la piattaforma rotante con ZL e Y, in modo da risparmiare tempo.

5) Dopo aver preso la seconda forchetta per salire, usate ZL e Y per saltare verso la piattaforma a destra.

6) Saltate in alto finché non potrete più procedere. Giratevi indietro e cercate la terza forchetta.

7) Usate lo schianto a terra e usate il cappello su di essa. Lanciatevi in alto e arriverete al traguardo vincitori.



Peach nel Regno dei Fornelli

Questa volta Peach si troverà di fronte al Crazy Cap nella città, vicino il pentolone.



Nascosta nel bagliore di una roccia

Teletrasportatevi in piazza e dirigetevi a sud. Guardate a sinistra. Vedrete in basso una piattaforma verde. Scendeteci sopra e usate lo schianto a terra.



Sotto l'altopiano bisteccone

Dalla bandiera dell'altopiano bisteccone scendete in basso. Sotto un ponte verde troverete una luna che dovrete raggiungere con ZL e Y.



In alto sul tetto

Recatevi sulla bandiera della fine dell'ascesa al monte. Guardate ad est, verso il basso. Vedrete una Luna su un ripiano che dovrete raggiungere usando il salto con il cappello (ZL e Y). Rifatelo di nuovo in aria per arrivare nel punto desiderato.



Da una crepa nella dura terra

Teletrasportatevi sul sentiero per l'altopiano bisteccone e usate lo schianto a terra per raggiungere la piattaforma a est della bandiera. Salite sulla rampa e con lo schianto a terra saltate di nuovo per raggiungere la Luna in alto.



Vicino al cannone per il calderone

Sempre dalla bandiera della fine dell'ascesa al monte, usate lo schianto a terra per raggiungere il lato a sinistra in alto della roccia. Quello a sinistra dei Fiammetto. Raggiungete, facendo attenzione a non cadere, il punto luminoso sulla roccia. Usate di nuovo lo schianto a terra per rivelare la Luna.



Corsa master

Come al solito ci saranno delle scorciatoie che vi faranno recuperare molto tempo sui vostri avversari, in modo da vincere la gara. Ecco dei passaggi fondamentali per raggiungere l'obbiettivo:

1) Girate a destra appena preso il controllo su Mario e saltate con il cappello sulla piattaforma più vicina. (ZL e poi Y)

2) Fate un altro salto con ZL e Y per raggiungere la prossima piattaforma.

3) Usate la forchetta per salire.

4) Saltate oltre la piattaforma rotante con ZL e Y, in modo da risparmiare tempo.

5) Dopo aver preso la seconda forchetta per salire, usate ZL e Y per saltare verso la piattaforma a destra.

6) Saltate in alto finché non potrete più procedere. Giratevi indietro e cercate la terza forchetta.

7) Usate lo schianto a terra e usate il cappello su di essa. Lanciatevi in alto e arriverete al traguardo vincitori.

A spasso sulle piattaforme rotanti e Bracieri sulle piattaforme rotanti

Raggiungete la bandiera dell'altopiano bisteccone e entrate in quello che sembra essere una ciminiera grigia. All'interno del livello che vi troverete ad affrontare ci saranno due lune.

La parte più difficile sarà capire il tempismo per saltare oltre le colonne. Quindi aspettate che le colonne si alzino portandovi in alto, pazientate un momento e saltate. Sarete in grado di evitare i loro morsi e raggiungere le parti più alte del livello.

Un'altra sezione che può risultare difficoltosa è quella riguardante il controller dei salti di Fuoco Bros. Se proverete a saltare senza rincorsa, probabilmente fallirete. La soluzione è muoversi per un momento nella direzione desiderata e saltare.

Procedete avanti, troverete la seconda Luna alla fine del livello. Ecco alcuni consigli per riuscirci:

• È più semplice saltare come Mario.

• Non preoccupatevi di perdere Fuoco Bros. Infatti essi ricompariranno.

• Nel secondo livello non dovrete saltare sulle colonne con Fuoco Bros. Potrete usare i salti contro il muro tra le piattaforme.



Grotta vulcanica e nuvole misteriose

Questa Luna sarà nascosta al di sotto di un'area dopo la piattaforma blu che si muoveranno verticalmente e cominceranno poi a muoversi a destra e sinistra. Dovrete muovervi velocemente se vorrete prenderla e poi ritornare alla piattaforma blu.

Usate invece questa volta gli schianti a terra e i salti all'indietro (correte da una parte e poi all'improvviso correte da tutt'altra parte per poi premere salto). Oppure potrete usare i salti con il cappello.



Tesoro fra la lava e le stelle e Sorpresa fra la lava e le stelle

Per le prossime due Lune partite dalla Odyssey e dirigetevi a nordest. Usate la forchetta per salire sul muro con il formaggio, e da qui entrate nel caminetto.

Cap-turate un Fiammetto vicino l'entrata e: Cercate un cannone su una piattaforma vicino l'entrata. Saltateci dentro e partite. Mentre sarete in volo e passerete sopra una piattaforma con una luna, premete ZL per saltare giù e raccoglierla.

Per la seconda Luna, dalla piattaforma dove avete raccolto la prima, aspettate la piattaforma blu che si muoverà sotto di voi. Saltate su di esso e catturate un altro Fiammetto. Salite sulle scale, entrate nel cannone e partite. Nuotate fino ad arrivare alle piattaforme con dei buchi, saltate e premete ZL per diventare Mario. Fiammetto passerà attraverso i buchi, ma Mario no.