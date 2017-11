Super Mario Odyssey: Guida alla posizione di tutte le Lune del Regno del Mare

Dopo la guida alle Lune del Regno della City, ci occuperemo stavolta di quelle del Regno del Mare di Super Mario Odyssey. Come al solito, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte e 71 le Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Il tappo del pilastro

Otterrete ognuna delle prime quattro lune, rimettendo in funzione le fontane sparse per le mappe. La prima la troverete a nord della Odyssey.



Il tappo del faro

Al di sopra di un faro bianco si trova la seconda luna. Per raggiungerla però dovrete passare sott'acqua, passando per un tunnel a nordest del faro. Alla fine di esso troverete un tubo verde che vi porterà sul luogo desiderato.



Il tappo dell'Isolotto Termale

La terza luna si trova sull'isola a nordest della mappa. Catturate uno Sprizzo (le creature costituite da acqua) e ripulite la zona dalla lava per rivelare la Luna nell'acqua.



Il tappo sopra la gola

Dirigetevi a est della Odyssey. Qui ci sarà un percorso in salita dove dovrete evitare degli oggetti. Salite fino a distruggere le casse che vi bloccheranno la strada e troverete anche questa Luna.



Bicchiere mezzo pieno

Per ottenere questo premio, dovrete sconfiggere il boss della mappa. Cap-turate uno Sprizzo e con lui ripulite la lava dalla sua testa. Una volta fatto questo, cercate di mettervi in posizione sopra di lui e usare lo schianto a terra per colpirlo.



Sul dirupo che dà sulla spiaggia

Catturate uno Sprizzo e dirigetevi dietro la Odyssey. Sfruttando una pozza d'acqua per ricaricarvi, salite in alto fino a prendere questa Luna.



Propulsione ad acqua nel tunnel

A sud ovest della Odyssey si trova un passaggio segreto. Entrateci sempre con lo Schizzo e dirigetevi a destra del percorso.



Tesoro nel dedalo sommerso

A nordovest della bandiera del Palazzo Calice, al di sotto dell'acqua, ci saranno dei tubi per entrate in un livello 2D. Entrate nei vari tubi per ottenere la Luna.



Stanza nascosta nel dedalo sommerso

Sempre nella zona del livello 2D, entrate nel tubo verde a sudest. Salite le scale e spingete il guscio rosso verso sinistra. Romperà un blocco, che rivelerà un passaggio. Correte verso destra e tenete premuto ZL per entrare nella stanza segreta.



Tunnel dell'autostrada subacquea

Dirigetevi nell'angolo a nordovest della mappa. Scendete in acqua, dove troverete sul fondale, un tunnel con dei Pesci Smack a fare la guardia. Catturatene uno e nuotate a metà del tunnel. Scendete in basso rompendo i blocchi, agitando i controller. Qui troverete una Luna.



Dentro il tunnel sottomarino segreto

A nordest della mappa, a sud della bandiera "A est della Fossa Oceanica", si trova un tunnel stretto sul fondale, che dovrete attraversare con un Pesce Smack. A metà potrete recuperare la vostra Luna.



Falla nella Fossa Oceanica

All'estremo nord della mappa, esattamente a metà tra le due bandiere, si trova una Sfinge sul fondale. Dietro di lei, troverete un tunnel. Entrateci e dirigetevi a destra, possibilmente con un Pesce Smack, e scendete per trovare la Luna.



Nascosta nella tana

Dirigetevi all'angolo nordest della mappa con un Pesce Smack. Troverete un tunnel su fondale con un mostro che ogni tanto uscirà per colpirvi. Aspettate che rientri, e dirigetevi subito all'interno e poi a destra.



Merci, Dorrie!

Cercate il dinosauro viola a nord della mappa. Sotto di esso troverete una Luna.



Salut, Dorrie!

Questa volta dirigetevi verso il dinosauro giallo. Cap-turate uno Sprizzo e salite sopra di lui.



Sotto un soffitto pericoloso

Questa Luna la troverete sotto l'isola nordovest della bandiera dell'Isolotto Termale. Troverete un punto luminoso che dovrete colpire con uno schianto a terra per ottenerla.



Un regalo lasciato dalla marea

A est della mappa, troverete delle rocce con alcune pozze d'acqua. In una di queste, eseguendo lo schianto a terra, troverete la vostra Luna.



Sepolta dietro la gola

Dirigetevi verso l'angolo a sudest della mappa. Catturate uno Sprizzo e salite sopra la collinetta con delle pietre appuntite rotanti. Usate lo schianto a terra per ottenere la Luna.



Al confine nord di Bollicinia

All'estremo nord della mappa, proprio al centro, troverete sul fondale quattro alghe. Usate un Pesce Smack per distruggerle scuotendo il controller. Fatelo finché non si illuminerà e troverete la Luna.



Strani movimenti sul fondale marino

Dirigetevi a nord, poco sopra la punta dell'isola con la bandiera del faro. Cap-turate un Pesce Smack e scendendo sul fondale troverete una porta rossa. Una volta dentro troverete qualcosa sotto la sabbia muoversi per la stanza. Toccatelo lanciando Cappy per ottenere la Luna.



Il tesoro del Palazzo Calice

Al di sotto dell'isolotto del Palazzo Calice troverete un tunnel. A sinistra del suo interno ci sarà una cassa. Apritela e avrete ciò che desiderate.



Trappola nell'insenatura

Al centro della spiaggia, a ovest della Odyssey, troverete un passaggio subacqueo in una pozza d'acqua con delle alghe. Troverete quattro casse che dovrete aprire in ordine: in alto, a sinistra, a destra, e infine sotto.



Giardinaggio a riva - Baia

Le prossime quattro lune, questa compresa, potranno essere ottenute grazie a dei semi. Dovrete poi portarli nei vasi al di sopra della casa sulla spiaggia, vicino il campo da beach volley. Le piante cresceranno nel giro di quindici minuti. Il primo seme lo troverete a nordest del pappagallo, appoggiato sul fondale.



Giardinaggio a riva - Gola Conchiglia

Il secondo lo troverete nell'angolo a sudest della mappa, al di sopra delle piattaforme, raggiungibili con lo Schizzo.



Giardinaggio a riva - Isolotto Termale

Recatevi a nord dell'Isolotto Termale, al di sopra di una roccia grigia sul ciglio dell'acqua, troverete questo seme da riportare sulla spiaggia.



Giardinaggio a riva - Fossa Oceanica

L'ultimo seme si trova semplicemente vicino la Sfinge a nord della mappa.



Atletic-tac 1

A sud dell'Isolotto Termale, sul fondale, troverete una spaccatura, con al suo interno un bottone rosso. Dovrete percorrere un livello 2D per ottenere la Luna.



Atletic-tac 2

Troverete uno spaventapasseri sul fondale a nordest del Palazzo Calice. Premete ZL + Y per nuotare velocemente e raccogliere così la Luna.



Sepolta nella spiaggia! Bau!

Cercate il cane vicino la Odyssey e portatelo verso la pozza d'acqua. Qui vicino comincerà a scavare in corrispondenza della Luna. Eseguite uno schianto a terra per ottenerla.



Spicchi di luna nel mare

Nell'angolo a sudest della mappa, sul fondale, troverete un passaggio che vi porterà ancora più in basso. Per entrarci lanciate Cappy sullo spaventapasseri. All'interno dovrete raccogliere tutte e quattro gli spicchi di Luna per poterla avere.



A caccia di note sul pelo dell'acqua

Proprio vicino la casa sulla spiaggia, troverete un fiore da colpire con Cappy, e delle note da prendere procedendo in linea retta.



Amore marittimo

Dirigetevi a ovest della Odyssey e catturate quattro Goomba. Portateli per la salita con le pietre rotolanti. Vedrete un Goomba femmina. Avvicinatevi a lei e vi darà una Luna.



Planata dal faro

Dirigetevi sulla vetta del faro. Ci sarà un Planosauro da catturare. Volate verso il Palazzo Calice, a est. Qui ci sarà ad aspettarvi una lumaca che vi darà una Luna per ringraziarvi dell'esibizione.



Ottimo lavoro, Capitan Toad!

Catturate uno Sprizzo e dirigetevi verso la salita con le rocce rotolanti. A metà fermatevi a ricaricarvi d'acqua nella pozza. Continuate fino alla bandiera e poi girate a sinistra. Toad sarà su una sporgenza sopra di voi. Raggiungetelo per ottenere la Luna.



Quiz del Mare: superato!

Recatevi dalla Sfinge a nord della mappa, al centro tra le due bandiere. Vi sottoporrà ad un quiz. Ecco le risposte alle sue domande:

•Bowser ha rubato quattro fontane

•Mentre controllate un Pesce Smack, muovendo i joystick puoi attaccare

•Avete bisogno di un completo da turista in questo regno

•La Sfinge si trova qui per farvi domande



Acquisti a Bollicinia

Recatevi dal dinosauro giallo a ovest del Palazzo Calice. Usate cento monete per comprare la Luna.



Asso del beach volley

Per questa sfida recatevi sul campo di beach volley a ovest della Odyssey. Dovrete fare quindici palleggi per ottenere la prima Luna. Aiutatevi dando uno sguardo all'ombra della palla.



Fuoriclasse del beach volley

Mentre per arrivare a quindici palleggi è molto semplice, per ottenerne cento sarà più difficoltoso. Ecco alcuni consigli per riuscirci:

•Rimanete al centro: Stando al centro avrete più possibilità di arrivare in ogni angolo. Ricordatevi ogni volta che farete un palleggio di tornarci subito.

•Correre è il miglior modo per mirare Cappy: Correre per tutto il campo non è la migliore opzione. Meglio capire dove la palla andrà, correre verso di lei, ma lanciare Cappy per prenderla in tempo.

•Non correte troppo lontano: Dovrete sì correre, ma non troppo. Cercate di usare Cappy il più possibile, sarà più semplice. Una volta padroneggiato bene i movimenti con Cappy non sarà difficile vincere la sfida.



Negli anfratti del canale oscuro

Dirigetevi a nordest del faro e entrate nel tunnel sottomarino. Una volta arrivati nel punto con i tre Pesci Smack, girate subito a sinistra per trovare la vostra Luna.



Sala sottomarina dell'enigmicia

Ritornate dalla Sfinge dopo aver completato il quiz e ottenuto la prima Luna. Vi chiederà quale è il nome di questa località e voi dovrete naturalmente rispondere Bollicinia. Una volta fatto questo la Sfinge si muoverà rivelando un passaggio segreto.



Tremori nella caverna

Dirigetevi a ovest della Odyssey. Troverete un tubo verde. Entrateci e dovrete cercare una Luna attraverso la funzione di vibrazione dei controller. Usate lo schianto a terra per rivelarla.



Danza rilassante

Portatevi a nordest della mappa per trovare il dinosauro viola. Comprate da lui il completo da turista e tornate alla casa sulla spiaggia. Parlate con la lumaca davanti l'entrata, la quale vedendovi con il completo giusto, vi farà accedere all'interno. Qui ballate a ritmo di musica per ottenere la Luna.



Attraversando il mare di nuvole e Tesoro sepolto nel mare di nuvole

Vicino la casa sulla spiaggia troverete un ombrellone. Saltateci sopra per trovare un razzo che dovrete catturare.

Una volta arrivati nel nuovo livello, state attenti a sinistra della strada principale. Ci sarà un'area in basso, circondata da un muro verde con una cassa all'interno. Qui troverete la prima Luna. Per la seconda seguite il percorso fino alla fine del livello.



Sorvolando la valle tossica e Forziere della valle tossica

Per accedere a questo livello recatevi con uno Sprizzo a sudovest della mappa. Qui, su un muro, troverete una rientranza con una porta rossa. Per trovare la prima Luna dovrete essere molto conservativi con l'acqua gettate dal vostro mezzo. Per la seconda invece buttate giù nel precipizio.



Allungamento contro il tempo e Allungamento sul sentiero secondario

Recatevi all'Isolotto Termale a nordest della mappa. A sudovest di questa, sul fondale, ci sarà una porta rossa. Seguite il percorso fino a che ad un certo punto potrete prendere una via a destra. Raccogliete la Luna e finite il percorso per ottenere anche l'altra.



Portare per Bollicinia

I dipinti che permettono di tele trasportarsi in Super Mario Odyssey sono molto confusionari. Sembra che cambino da giocatore a giocatore. Nel nostro caso noi abbiamo trovato il dipinto giusto nel Regno dei Funghi.



Con la foto indizio del Regno del Mare

Questo indizio può essere trovato su un muro a ovest della Odyssey. Recatevi nel Regno della City e eseguite uno schianto a terra sulla scritta KEEP in vernice bianca sull'asfalto vicino la bandiera.



Corsa standard

Raggiungete l'Isolotto Termale e poi la sfida a nordovest. Ecco i passaggi fondamentali per vincerla:



1.Nuotate immediatamente verso la superficie.

2.Recatevi a terra davanti a voi, dove si trovano i fiori.

3.Toccateli tutti e due con Cappy per partire a tutta velocità verso la caverna con le rocce rotolanti. Al suo interno fate lo stesso.

4.Usate Cappy per distruggere le casse e rotolate verso il traguardo.



Peach nel regno del Mare

Troverete Peach, entrando in una delle quattro fontane. Vi catapulteranno all'interno del Palazzo Calice.



Sopra l'ombrellone

Per le prossime Lune, questa compresa, dovrete aver prima mandato in frantumi la roccia lunare.

Recatevi alla casa sulla spiaggia e saltate sull'ombrellone alla sua sinistra per ottenere la Luna.



Un bagliore dentro la Coppa

Dalla Odyssey nuotate dentro la fontana vicina. Verrete catapultati di nuovo al suo interno. Raggiungete il fondo per raccogliere la vostra Luna.



Un dettaglio sulla Coppa

Raggiungete di nuovo l'interno della Torre Calice. Salendo sul bordo, verso sud, in basso vedrete una sporgenza su cui saltare. State attenti a non cadere e prendete la Luna.



A ovest dell'autostrada subacquea

Recatevi al faro, e poi a nordovest, sull'isolotto. Guardate dal bordo verso il basso. Vedrete una Luna in acqua.

A est dell'autostrada subacquea

Portatevi verso l'Isolotto Termale e nuotate verso est. In acqua vedrete una Luna.



Ascesa rapida sull'Isolotto Termale

Catturate uno Sprizzo e salite sulla pozza nell'Isolotto Termale. Cercate di raggiungere il punto più in alto possibile per ottenere la Luna sospesa nel cielo.



Luce in prossimità del faro

Salite sul Faro e lanciate Cappy su un pilone. Troverete così un'altra Luna piuttosto facilmente.



Nella roccia in fondo al mare

Recatevi sull'isolotto con la sfida. A nordovest di esso, in acqua, ci sarà un punto luminoso. Eseguite uno schianto a terra su di esso.



Ai piedi del faro

Nell'angolo a nordovest dell'isola del faro, sul fondale, vi è un punto luminoso. Eseguite uno schianto a terra su di esso per ottenere la Luna.



Uccello errante dell'oceano

Tornate sul faro. Vedrete volare attorno un uccello luminoso. Prendete il Planosauro e prendete l'uccello per avere così anche questa Luna.



Saltellando intorno al Palazzo Calice

Intorno al Palazzo Calice ci sarà un coniglio saltellante che dovrete toccare per avere un premio.



Atletic-tac 3

Sempre sul faro troverete uno spaventapasseri. Una volta attivato lanciatevi verso la Luna e prendetela.



A caccia di note nel dedalo sommerso

Recatevi nel luogo con i quattro tubi verdi sul fondale. Prendete quello a nordest e catturate tutte le note per ottenere la Luna.



A caccia di note nel mare

Dal Palazzo Calice a est troverete una nota sommersa. Recuperatela insieme a quelle che compariranno.



Corsa master

Questa sfida sarà più difficile naturalmente di quella precedente. Ecco alcuni passaggi fondamentali:

1.Nuotate sulla superficie il più velocemente possibile.

2.Prendete i due fiori e correte verso la caverna in salita.

3.Usate le forchette sul muro sulla destra della caverna per lanciare Mario verso il traguardo.

Prendi la mira, picchietta e boom! e Mira, picchietta e... carambola!

Teletrasportatevi alla Gola Conchiglia e dirigetevi verso nord. Sul fondale troverete un comignolo grigio. Entrateci per recarvi nel nuovo livello. Qui dentro ci saranno due Lune.



•Per la prima prendete possesso di Picchiolo e distruggete la gabbia davanti a voi lanciando con il bello le bombe che arriveranno.

•Per la seconda invece giratevi verso il punto di entrata. Vedrete una piccola gabbia. Per distruggerla state a sinistra e lanciate la bomba per farla girare sul percorso.

Esplorazione del labirinto rotante e Apertura del labirinto rotante

Dirigetevi a nordovest del faro. Qui troverete un comignolo che come al solito vi porterà in un nuovo livello. Al suo interno ci saranno due lune. Per la prima dovrete prendere cinque spicchi. Per la seconda invece dovrete recarvi nell'angolo a nordest e girare una porta finché non si aprirà un passaggio sotterraneo.