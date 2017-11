Super Mario Odyssey: Guida alla posizione di tutte le Lune del Regno della City

Continua il nostro viaggio per recuperare tutte le Lun di Super Mario Odyssey: dopo la guida alle Lune del Regno dell'Oblio, vi mostriamo l'esatta posizione delle Lune del Regno della City. Ovviamente non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte e 81 le Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.



Terrore a New Donk City

Otterrete la prima Luna facendo fuori il boss del regno.



Il batterista ha accettato!

Dopo aver sconfitto il Mecha, dovrete radunare una band. Il batterista sarà proprio di fianco a Pualine.



Il chitarrista ha accettato!

Il chitarrista invece, potrete trovarlo nella piazza principale, vicino il pappagallo.



Il bassista ha accettato!

Dirigetevi verso l'area a nordest della città. Troverete un Generatore elettrizap che vi porterà su un edificio isolato a est. Lì troverete il vostro bassista.



Il trombettista ha accettato!

Per trovarlo dovrete dirigervi verso il palazzo dieto la piazza con il pappagallo. Salite su di esso fino in cima e vedrete il trombettista segnalato da un punto esclamativo.



Riparazioni alla centrale elettrica

Quando vi troverete a dover affrontare la centrale elettrica, l'ultima sfida sarà quella di sconfiggere le due grosse piante piranha. Fatelo ed otterrete la vostra Luna.



Un festival tradizionale!

Troverete questa luna alla fine del festival 2D (dopo aver reclutato tutti i componenti della band ed aver ripristinato la corrente elettrica).



Dentro una trave d'acciaio

Sulla strada per sconfiggere il boss, dovrete passare attraverso un'area in costruzione. Una volta che l'avrete lasciata, cercate cinque casse di legno, alla fine di una trave. Distruggetele e seguendo il percorso troverete la vostra Luna.



Oscillando nella brezza

Anche questa Luna si troverà sul percorso per mettere giù il boss. Una volta raggiunto l'eliporto, ci sarà un'altra trave che dovrete attraversare. A metà di essa, giratevi a destra per trovare la Luna, che si troverà al centro di una trave sospesa.



In mezzo alle travi d'acciaio

Troverete questa Luna sempre sulla via per il boss, o volendo anche dopo. Dal sito in costruzione, raggiungete la parte a nordest della città. Qui, nascosto, ci sarà un blocco da poter distruggere prendendo possesso del carrarmato. Fatelo e saltate tra i due pilastri per arrivare fino in cima e trovare così la Luna.



Scintillio sopra la piscina

Il modo più facile per trovare questa Luna sarà di partire dalla bandiera del tetto del municipio NDC. Salite sul tetto e premete il pulsante. Fatto questo dovrete dirigervi sulla passerella e vedrete una Luna sospesa su una piscina. Saltateci e recuperatela. Se non riuscite, saltate sull'ombrello per prenderla comunque.



Altezze da capogiro

Sempre dalla bandiera del Tetto del municipio NDC, salite fino in cima. Dovrete però raggiungere proprio la punta del palazzo per ottenere questa Luna.



Dentro il tunnel di travi

Dalla Odyssey dirigetevi verso la trave a destra. All'interno di essa troverete una Luna.

Sotto un cumulo di spazzatura

Partite dalla bandiera della Via centrale. Saltate sul taxi davanti a voi per salire su un edificio a sinistra. Dirigetevi verso ovest e salite sull'altro edificio. In fondo, in corrispondenza dei sacchi di spazzatura, utilizzate lo schianto a terra.



Nascosta tra i rottami

Dopo aver sconfitto il boss, dirigetevi alla bandiera della Piazza del municipio di New Donk City. Procedete verso est e recatevi sull'edifici che vedrete sospeso nel vuoto. Eseguite uno schianto a terra sui resti del boss per ottenere questa Luna.



Abbandonata al bar sulla terrazza

Partendo dalla bandiera del Bar all'aperto, portatevi sul retro del bar. Ci sarà un Generatore elettrizap che vi porterà sul tetto. SU di esso, cercate il luogo dove vi sono i piccioni. In base alla vibrazione del controller, cercate la Luna e usate uno schianto a terra per ottenerla.



Saltellando su un grattacielo

Su un giardino intorno alla bandiera ci sarà un coniglio che come al solito dovrete prendere.



Nel cassonetto ad alta quota

Dirigetevi alla bandiera del Tetto del municipio di NDC. Prendete il Generatore elettrizap per raggiungere il tetto. Raggiungete lo spigolo a nordest del grattacielo e guardate in basso verso l'eliporto. Ci sarà un cassonetto al di sopra di un pilastro. Lanciatevi su di esso e otterrete la Luna.



Atletic-tac 1 e 2

Per iniziare questa sfida dirigetevi a ovest della via centrale sulla mappa. Lo spaventapasseri per iniziare la seconda sfida lo troverete invece salendo sul tetto dell'edificio della bandiera del Tetto del municipio NDC.



Seme in piazza - Sull'edificio

Le tre lune seguenti, questa compresa, dovranno essere ottenute recuperando i tre semi nella piazza all'inizio della mappa e piantandoli nei vari vasi. Nel giro di 15 minuti cresceranno, facendo fiorire una Luna.

Per il primo vaso saltate, usando il taxi, sull'edificio a ovest del parco. Sarà proprio sul tetto.



Seme in piazza

Questo vaso lo troverete proprio in piazza, per la precisione nell'angolo a nordest, vicino il chitarrista.



Seme in piazza - Sul tetto

Il terzo vaso invece si troverò sul tetto dell'edificio delle slot machine. Andate sul retro ed eseguite dei salti sul muro per arrivarci.



Come butta, Capitan Toad?

Ancora una volta raggiungete la bandiera sul municipio. Da questa, raggiungete la parte nord dell'edificio. Guardate in basso e vedrete Capitan Toad alla fine di una trave sospesa nel vuoto.



Parcheggio gratuito vicino all'eliporto

Prendete lo scooter a nord della bandiera della Via centrale. Dirigetevi a nord sulla stessa strada. Tenete la destra sull'intersezione a Y. Vedrete davanti a voi la base di un edificio colorata di blu. Salite sulle scale con attenzione e raggiungete il tetto. Parcheggiatevi nello slot vicino l'uomo per prendere la vostra Luna.



Amici di panchina

Partendo dal Crazy Cap, dirigetevi a sinistra. Prendete la strada a destra e cercate un uomo seduto da solo su una panchina. Salite su di essa di fianco a lui. Aspettando qualche secondo, Mario si siederà e riceverete una Luna.



Acquisti a New Donk City

Come quasi ogni regno, potrete ottenere questa Luna acquistandola dal Crazy Cap per cento monete.



Gioco del cappello

Recatevi all'edificio a centro-ovest della mappa. Dovrete, lanciando il cappello, ottenere quattro lune in fila. Per farlo posizionatevi a sinistra di esse e lanciate il cappello un momento prima che compaiano.



Campione del salto della corda

Nel parco a sud della mappa ci sarà la sfida della corda. Per ottenere questa Luna dovrete ottenere 30 salti.



Fuoriclasse del salto con la corda

Questa sfida sarò molto impegnativa e potrebbero volervi alche alcune ore per riuscire a trovare il tempismo giusto. Dovrete infatti arrivare a 100 salti e non sarà per niente facile. Ecco alcuni consigli:

• Per i primi 40 salti, premete il tasto B quando sentirete le due donne gridare "Hey".

• Tra i 40 e i 50 salti, cominciate a saltare appena Mario toccherà il suolo.

• Non guardate il contatore in basso a destra dello schermo. Dovete concentrarvi su Mario.

Fan di macchine radiocomandate

Vicino il parco a sud della mappa, troverete una macchina radiocomandata. Prendetene il controllo e raggiungete la Luna nella gabbia.



Asso delle macchine radiocomandate

Entrate nell'edificio vicino la gabbia con la macchina radiocomandata. Completate tre giri per ottenere quest'altra Luna.



A caccia di note nella stanza privata

Un poco più a sud del centro della mappa, a sinistra della strada principale, troverete un'entrata. All'interno dovrete prendere tutte le note che cambieranno continuamente posizione.



Perduta nel municipio

Per ottenere questa Luna dovrete recarvi all'interno del Municipio. Una volta arrivati ad un pilone sul lato all'estrema sinistra del muro, saltate sull'altro pilone in alto e continuate a farvi strada fino a trovare una cassa con una Luna al suo interno.



Tesoro delle fogne

Nelle fogne, durante la vostra missione, incontrerete una piattaforma verticale. Invece che attraversarla per giungere dall'altra parte, dovrete farla alzare, saltandoci sopra e tornare indietro per arrivare su una sporgenza. Troverete qui sopra una Luna.



Festival tra le vie della città

Entrati nella sezione 2D del festival, ci sarà un'area dove sarete capovolti e dovrete saltare per colpire dei mattoncini in cambio di monete. Saltate su quei mattoncini e continuate a farlo per rivelare una via segreta.



Farsi spazio fra la folla

Recatevi all'interno dell'edificio a nordovest della città. Qui troverete, dopo la folla una luna. Per fare prima vi consiglio di usare la capriola e passare a sinistra del corridoio.



Salto oltre la folla

Saltate sul telone nel corridoio e poi sulla piattaforma. Qui, dopo un percorso, troverete un'altra Luna.



Linea elettrica di quartiere

Recatevi dal Crazy Cap e comprate (indossando) l'elmetto da costruttore e la tuta da costruttore. Portatevi nell'area a nordest della città. Ci sarà un uomo con un elmetto ad aspettarvi e, grazie al vostro completo, potrete entrare. Raggiungete la fine del percorso per ottenere la Luna.



Linea elettrica ad alta quota

Nello stesso livello precedente, troverete uno dei cavi che passerà su di un edificio. Uscite dal cavo e scendete sul tetto più in basso per trovare la Luna.



Spicchi di luna sotto assedio

Sulla strada principale, vicino il parco, si troverà sulla destra un taxi speciale che potrete catturare. Una volta fatto accelerate per accedere in un altro livello. Qui dovrete trovare degli spicchi di luna. Una volta trovati e prima di lasciare il livello prendete la prossima Luna.



Tiratore scelto sotto assedio

In fondo al livello guardate in alto a sinistra verso l'inizio. Vedrete un blocco che dovrete colpire e che libererà una Luna.



Dentro il labirinto rotante

A ovest del parco troverete un tombino che, se catturato, vi sarà possibile spostare. Una volta fatto saltateci dentro per entrare nel livello. Collezionate tutti gli spicchi per ottenere la Luna.



Fuori da labirinto rotante

Salite al di sopra del vetro e dirigetevi in fondo ad esso. In basso, saltando, troverete una Luna nascosta in un incavo.



Acrobazie fra i grattacieli

Ritornate nel luogo con la folla. Ci sarà un tubo verde. Entrateci e catturare il razzo per raggiungere una nuova area. Seguite il percorso per raggiungere la Luna. (assicuratevi di prendere nel livello anche la prossima luna)



Volteggiando fra i grattacieli

Sulla via della precedente Luna troverete un paletto che si muoverà su e giù. Usatelo per saltare sulla piattaforma in alto e raggiungere anche quest'altro premio.



Scalata fra le pallottole

Leggermente a nord del parco, ci sarà una via che si dirama a est. Percorretela, entrate nella porta e giungete alla fine del percorso per prendere la Luna. Ricordatevi di rimanere nel livello per la prossima.



Uno sparo al cassonetto

Catturato un missile e dirigetelo verso un cassonetto su una piattaforma. Ecco la vostra Luna!



Fuga in motoretta

In corrispondenza di un edificio triangolare, per la precisione nello spigolo a nordovest, si trova una porta. Dovrete scappare da un tirannosauro con uno scooter. Ad un certo punto del percorso, sulla sinistra, dovrete eseguire un gran bel salto per ottenere una Luna.



Fuga in salto

Completate il livello precedente per ottenere la Luna a fine percorso.



Portale per New Donk City

I dipinti che permettono di tele trasportarsi in Super Mario Odyssey sono molto confusionari. Sembra che cambino da giocatore a giocatore. Quindi ve ne mostreremo due possibili varianti:



Regno delle Sabbie

Per questa Luna dirigetevi alla bandiera della Torre circolare delle rovine di Tostalandia. Prendete possesso del Planosauro e dirigetevi ad est. Troverete, dietro una colonna, un dipinto.



Turista nel Regno della City

Per ottenere questa luna dovrete fare ritorno nel Regno delle Sabbie. Parlate con il tizio con sombrero vicino al taxi subito davanti la Odyssey. Tornate a New Donk City e lo troverete di nuovo vicino la bandiera della Via centrale. Parlateci ed otterrete una Luna.



Con la foto indizio del Regno della City

Il quadretto con l'indizio potrete trovare sulla facciata dell'edificio triangolare a nordovest della mappa. Una volta visto, dovrete tornare nel Regno del Lago, per la precisione all'ultimo piano all'interno della cupola. Eseguite uno schianto a terra nel punto indicato dall'indizio.



Uccello errante della City

Ci sono probabilmente diversi modi per ottenere questa Luna, ma probabilmente quello più facile sarà questo. Ci sarà un uccello che volerà per la città e che dovrete toccare per ottenere la Luna. Per farlo salite sull'edificio dietro il parco e aspettate che passi sotto di esso. Saltateci sopra, lanciate il cappello e otterrete quello che cercate.



Mario in piazza

Nel parco a sud di New Donk City ci saranno delle lettere. Dovrete inserirle negli appositi spazi per completare la parola MARIO.



Pagliaccio a sorpresa!

Per ottenere questa Luna dovrete comprare il completo da pagliaccio nel Regno dei Fornelli. Una volta indossato tornare nel Regno della City e teletrasportarvi alla bandiera del Bar all'aperto. Dirigetevi intorno agli edifici a nordovest e troverete un tizio che starà guardando il panorama. Parlategli per ottenere la Luna.



Una richiesta dalla sindaca

Recatevi dalla sindaca davanti al municipio. Vi chiederà di rispondere a delle domande, azzeccando le quattro risposte di fila. Dopo averlo fatto vi comunicherà che è il suo compleanno e che le piacerebbe un regalo. Recatevi all'eliporto e guardate in basso ad ovest dell'edificio. Vedrete un oggetto che dovrete raccogliere e portare a Pauline.



Buona musica nel Regno della City

Parlate al Toad intento ad ascoltare musica nel parco a sud della città. Eseguite il brano numero 80 chiamato "Macchina radiocomandata" per ottenere la Luna.



L'enigmicia nella City

Cap-turate il binocolo verde vicino la bandiera della Via Centrale e cercate una Sfinge volante. Tenete lo zoom su di lei e dopo qualche secondo avrete la vostra Luna.



Parcheggio gratuito con vista

Eseguite questi passaggi per ottenere la luna:

1.Teletrasportatevi all'Eliporto, attraversate la struttura di metallo tra gli edifici e prendete il Generatore elettrizap per salire sul tetto.

2.Saltate sullo scuter e schiacciate il pulsante.

3.Guidate lo scooter sul percorso che si sarà formato.

4.Quando sarete rivolti a sud, guidate verso il vuoto.

5.Continuate a tenere alzato lo stick analogico verso l'alto per cercare di percorrere più distanza possibile. Atterrerete su un edificio con un posto dove parcheggiare.

6.Parcheggiate lo scooter per ottenere la vostra Luna.



Corsa standard

Ecco un percorso utile per questa sfida:

1.Dopo il primo salto, girate a destra e dirigetevi verso l'edificio.

2.Usate lo schianto a terra sul cerchio rosso.

3.Usate la combinazione salto, Y, di nuovo Y.

4.Usate Cappy per portarvi sul prossimo edificio. Puntate al balcone sulla destra e saltate in aria di nuovo.

5.Continuate ad usare Cappy per impossessarvi delle forchette e salire fino in cima.



Nascondino tubalese in città

Uno degli uomini che cammineranno per le strade della città, avrà sul retro del proprio cappello due occhi. Cercatelo per ottenere questa Luna.

Rompicapo alla centrale elettrica

Recatevi alla bandiera del Bar all'aperto. Qui vicino ci sarà un grande tombino da spostare con Cappy. Entrate nel passaggio e risolvete il rompicapo per questa Luna.



Fuori dal grande schermo e Dentro il grande schermo

Nell'edificio a sud della bandiera del Bar all'aperto troverete un'entrata. Potrete giocare a Super Mario Bros. all'interno di un teatro.

1.La prima Luna la troverete nel quarto tubo all'inizio del livello.

2.La seconda invece dovrete ottenerla raccogliendo cinque spicchi sparsi per il livello.



Peach nel Regno della City

Recatevi sul tetto dell'edificio a sud della bandiera del Bar all'aperto. Troverete Peach ad aspettarvi.



Sospesa fra i palazzi

Da questa in poi, tutte le lune saranno ottenibili solo dopo aver distrutto la roccia lunare.

Dirigetevi sul tetto dell'edificio triangolare a est della città. Troverete un bottone rosso sul quale dovrete eseguire uno schianto a terra.



A cavallo della linea

Recatevi al Bar all'aperto e prendete il cavo a nord. A metà di esso saltate muovendo il controller per prendere la Luna.



Liberata da una cassa di legno

Dirigetevi di nuovo al Bar all'aperto e saltando sui muri salite sul tetto. Rompete la cassa con uno schianto a terra per ottenere la Luna.



Uccello errante nel parco

Teletrasportatevi alla bandiera del Parco commemorativo della sindaca Pauline, a nordest della città. Cercate un uccello luminoso e colpitelo con il cappello per ottenere la Luna.



Atletic-tac 3

Lanciate il cappello allo spaventapasseri a ovest della via principale, vicino la macchina radiocomandata. Avrete poco tempo per questa Luna, quindi saltate in lungo e rotolate il più possibile.



Sepolta nel parco! Bau!

Recatevi di nuovo alla bandiera del Parco commemorativo della Sindaca Pauline. Seguite il cane per ottenere una Luna.



Mago delle macchine radiocomandate

Dovrete percorrere di nuovo la prova a tempo della macchina radiocomandata. Cercate di migliorare i vostri tempi, fino ad ottenere la seconda luna.



Corsa master

Questa sfida sarà più difficile di quella standard. Il percorso ideale per ottenerla è questo:

1. Dirigetevi il più velocemente possibile davanti a voi.

2. Saltate giù dall'edificio a sinistra, continuate verso nord, usando i salti in lungo o il rotolamento per trovare un Generatore elettrizap. Usatelo per salire sopra il grattacielo, dove ne troverete un altro per salire ancora più in alto.

3. Saltate con un salto in lungo a sinistra del grattacielo per raggiungere il vostro obbiettivo.



Nascondino tubalese tra la folla

Recatevi all'interno dell'edificio a nord del Bar all'aperto. All'interno di esso, un uomo della folla, avrà sul retro del cappello un paio di occhi. Cercatelo e parlate con lui.



Scalata alla cieca e Alla cieca verso l'isolotto

Recatevi all'Eliporto e scendete sulla passerella tra i due edifici. Entrate nel caminetto per entrare nel livello.

Per la prima Luna, giratevi verso il lato opposto all'entrata. Lanciate Cappy a nord per rivelare una via e usate lo schianto a terra per ottenere quest'altra Luna.

Per la seconda invece dovrete raggiungere la fine del livello, salendo sui nemici che avrete davanti, per raggiungere la parte più alta.



A spasso per il cantiere sospeso e A martellare per il cantiere sospeso

Potrete entrare in questo livello da un caminetto sul tetto di un edificio a est della mappa. Al suo interno troverete due Lune. Per la prima, quando vi troverete un muro con due Martelkoopa, catturate uno di questi e dirigetevi a sinistra. Colpite un blocco luminoso per ottenere quello che cercate. Per la seconda invece, finite semplicemente il livello.

Pirata della strada e Motoretta a tutto gas

Recatevi alla bandiera del Giardino con vista. Dirigetevi a nord, buttatevi già e entrate in un caminetto grigio. In questo livello ci saranno due lune. Queste non saranno facilmente ottenibili, dovrete essere molto veloci per cercare di non cadere in basso.