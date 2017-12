Super Mario Odyssey: Guida alla posizione di tutte le Lune del Regno delle Nevi

Dopo aver visto nel dettaglio le Lune del Regno del Mare di Super Mario Odyssey, ci occuperemo questa volta di quelle del Regno delle Nevi. Come di consueto, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete seguire questo video come riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte le 52 Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Portellone della caverna dei ghiacci

Una volta entrati in Ibernia, troverete tre tunnel che dovrete completare per poter partecipare alle gare. Cominciate con il primo sulla destra. Alla fine di esso, dovrete camminare su di una X sul ghiaccio. Cadrà una stalattite di ghiaccio che rivelerà l'uscita e la vostra Luna.



Portellone del crepaccio scavato

La seconda Luna si trova nel secondo tunnel a destra. Dovrete raccogliere cinque spicchi.



Portellone della sala del vento

La terza luna si troverà nel primo tunnel sulla sinistra. Vicino la fine catturate uno dei Folato (le nuvolette con il cappello) e portatevi dall'altra parte. Troverete la vostra Luna vicino l'uscita.



Portellone della torre di ghiaccio

Nel secondo tunnel a destra dovrete sconfiggere Rango.



Il Gran Premio di Ibernia!

Dopo aver completato i quattro tunnel potrete partecipare alla gara. Fatelo e ottenete il primo posto.



Ingresso di Ibernia

Dopo essere caduti nel vuoto ed essere entrati così in Ibernia, giratevi alle vostre spalle. Ci saranno delle scatole su cui dovrete salire per ottenere una Luna con dei salti sulla parete.



Dietro la torre di ghiaccio

Sulla strada per sconfiggere Rango (la quarta Luna), dovrete togliere un tappo di legno. Dietro di esso ci sarà un passaggio nascosto.



Luccichio fra la neve in città

Nella città di Ibernia ci sarà un palo sulla destra della zona dei tunnel. Saliteci per arrivare al secondo piano. Dirigetevi a sinistra e pulite la zona dalla neve per ottenere la Luna.

In cima all'arco burrascoso

Sulla strada per la terza luna, prendete una nuvoletta e dirigetevi verso il muro di legno più alto. Dovrete salirci sopra lasciando libera la nuvoletta. Usate uno schianto a terra al centro del muro per ottenere la Luna.



Saltellando per il Regno delle Nevi

Dalla Odyssey, giratevi e guardate la parte più a sud del lago. Ci sarà, come al solito, un coniglio da catturare.



Il forziere di Ibernia

Dirigetevi al secondo piano di Ibernia. Pulite la neve per scoprire un passaggio e trovare una cassa con una Luna al suo interno.



Tesoro del muro di ghiaccio

Dopo aver preso la seconda luna, saltate sulla piattaforma più vicina. Salite in alto e aggrappatevi alla rientranza nel muro. Continuate a destra per ottenere una Luna in una cassa.



Atletic-tac 1

Troverete lo spaventapasseri sulla spiaggia a est del lago.



Atletic-tac 2

Il secondo spaventapasseri si troverà poco più a sud della Odyssey in basso. Ricordatevi di usare la funzione di scuotimento dei controller per salire più veloce durante la sfida.



Spicchi di luna fra i ghiacci

Troverete questi spicchi in giro per il lago. Il primo sarà vicino il coniglio di una delle lune precedenti. Il secondo invece sarà a ovest, dietro una grande colonna di ghiaccio. Il terzo sarà sopra un blocco di ghiaccio lì vicino. Prendete un Pesce Smack e spostatevi a ovest per trovare un cerchio di monete e uno spiccchio. L'ultimo infine si troverà su una piattaforma di ghiaccio a sud.



A caccia di note sulla neve

Questa nota si troverà a nordovest del lago.



A pesca nel ghiacciaio

Dirigetevi a sudest della mappa. Cap-turate il Lakitu (la nuvola che sta pescando) e cattura il pesce più grosso.



Torre di Goomba fra i ghiacci

Troverete questa luna nel primo tunnel sulla destra nella città di Iberia. All'inizio del livello dovrete raccogliere tre Goomba, creando una torre vivente. A destra fate cadere la stalattite e saltate sopra il bottone a forma di Goomba.

Che freddo fungo, Capitan Toad!

Sul lato più a nord del lago, troverete sul muro, dietro della neve, un Toad.



Non ho freddo, io!

Recatevi dal Crazy Shop per comprare i Boxer. Una volta fatto indossateli e dirigetevi verso la creatura vicino il negozio. Vi darà una Luna.



Acquisti a Ibernia

Potrete comprare questa Luna per cento monete nel Crazy Shop.



Marcia sul ghiaccio

Attraverso la porta rosso dietro la bandiera dell'Angolo dell'oceano ghiacciato. Dentro la stanza troverete una sfida di marcia.



Circuito delle Nevi - Classe S

La chiave per vincere questa gara alla Classe S è premere B nell'istante in cui si tocca terra per acquistare così velocità e saltare più in lungo. Facendo questo non dovreste avere problemi a battere tutti i vostri avversari.



Scattando sull'acqua ghiacciata e Scalata con scatto

Sulla spiaggia a ovest della mappa, al suo centro, ci sarà una porta. Entrate e troverete all'interno due Lune. La prima sarà alla fine del livello. La seconda invece sarà sulla salita dietro il tubo verde. Saliteci prendendo la rincorsa con i fiori.



Salta e nuota nell'acqua ghiacciata

Dirigetevi a nordest della Odyssey. Troverete uno spaventapasseri accanto ad una porta. Attivatelo ed entrate dentro per far partire la sfida. Prima di lasciare il livello guardate la prossima Luna nella lista.



Acqua ghiacciata sul soffitto

Un attimo prima della fine dell'area si trova una larga colonna di acqua che vi porterà all'uscita. Invece di scendere giù salite sopra. Usate i pali per dirigervi a sinistra e prendere la Luna.



Soffiando e scivolando

Prendete una nuvola e dirigetevi verso la colonna dove è parcheggiata la Odyssey. Troverete un quadrato di legno da spostare soffiando. Entrate nella porta che sarà ora visibile. Spostate prima il blocco rosso e poi quello verde per ottenere la Luna.



Spicchi di luna nella stanza fredda

Dirigetevi nella parte viola del Crazy Shop e acquistate il set da neve. Indossatelo e dirigetevi alla gara. Salite sul palo sulla destra e parlate con l'uomo a destra della porta bloccata. Entrate e raccogliete cinque spicchi.



Nascosta dietro il ghiaccio

Prime di uscire dalla zona della precedente luna dirigetevi sulla piattaforma a destra del tubo verde. Saltate in alto per rivelare due blocchi invisibili e saliteci sopra per trovare la Luna.



Piroette fra le nuvole

A est del pozzo troverete un seme nel ghiaccio. Rompetelo per prenderlo e portarlo nell'isola vicino la Odyssey. Dovrete togliere un tappo e farmi trasportare in alto insieme al seme. Piantatelo per salire sulla pianta che si creerà.



Piroette ad alta quota

Prima di lasciare la zona cercate un'altra Luna sul percorso che vi porterà alla fine.



Portale per Ibernia

I dipinti che permettono di teletrasportarsi in Super Mario Odyssey sono molto confusionari. Sembra che cambino da giocatore a giocatore e nel nostro caso lo abbiamo trovato nel regno di di Bowser.



Con la foto indizio del Regno delle Nevi!

Una volta entrati in Iberia dirigetevi a sinistra. Ci sarà un indizio tra due casse. Dirigetevi verso il Regno dell'Oblio. Troverete questa Luna su una radice vicino i bruchi. Usate lo schianto a terra per scoprirla.



Corsa standard

Dirigetevi alla bandiera del pozzo e verso il Koppa a nordest. L'unico consiglio è quello di aspettare, verso la fine della gara, che la nuova soffi. Dopodiché rotolate (ZL + Y) e saltate lungo (ZL + B) in continuazione fino alla linea del traguardo.



Nascondino tubalese fra le nevi

Dirigetevi verso il luogo del circuito. Uno dei personaggi nella stanza con il podio avrà degli occhi sul retro della testa. Parlateci per ottenere la Luna.



Peach nel Regno delle Nevi

Scendete in Iberia dal pozzo e poi dirigetevi in avanti e poi a sinistra. Sugli scalini ci sarà Peach ad aspettarvi con una Luna.



Luccichio in aria

Da questa Luna in poi saranno tutte ottenibili solo dopo aver spaccato la roccia lunare.

Salite sul tetto con un salto all'indietro sulla Odyssey. Vedrete una Luna in alto. Saltateci per prenderla.



Sopra la pozza pescosa gelata

Dalla Odyssey spostatevi verso sudest seguendo il muro. Questa luna si troverà in alto, dietro un laghetto.



Sotto l'antro ghiacciato

Recatevi alla bandiera dell'angolo dell'oceano ghiacciato a nordest. Cap-turate un Pesce Smack e nuotate nel laghetto per trovare una Luna in una rientranza sott'acqua a est.



Sfida salterina sui ghiacci

Tornate nell'area con i tunnel e prendete quello più a sinistra di tutti. Salite sul blocco tra le due nuvole e aspettate che soffino sul lato giusto per saltare sopra e ottenere la Luna.



Dimenticata in sala d'attesa

Nella città di Iberia entrate nel buco dove potete accedere alla gara. Entrate nella stanza a destra. Salite le scale e girate a sinistra per accedere alla stanza. Distruggete tutte le casse per ottenere delle monete e una Luna.



Sepolta sulla colonna di ghiaccio

Raggiungete la bandiera sopra il pozzo e salite sulla struttura in ghiaccio più alta dell'area. Saltate su un pezzo di ghiaccio a destra e usato lo schianto a terra per ottenere la Luna.



Nelle gelide profondità subacquee

Recatevi alla bandiera dell'angolo dell'oceano ghiacciato e poi a nordest in una parte più profonda del lato. Sott'acqua usate lo schianto a terra al centro per trovare questa Luna.



Nell'acqua del crepaccio

Nella città di Iberna prendete il primo tunnel a destra. Guardate in acqua, a nordest del livello e vedrete qualcosa sotto il fondale. Usate lo schianto a terra per prendere questa Luna.



Strani movimenti sotto il ghiaccio

Sempre nella zona dei tunnel, prendete la seconda porta a sinistra. Arrivate fino al luogo dove avete battuto il boss e vedrete qualcosa muoversi sotto il terreno. Usate il cappello per toccarlo ed ottenere la Luna.



Atletic-tac 3

Dalla bandiera del pozzo dirigetevi a nordest. Nell'acqua potrete osservare un Pesce Smack nuotare attorno ad un pulsante. Prendetelo con Cappy, premete il pulsante e nuotate verso la direzione da cui siete venuti. Ci sarà un pezzo di terreno che dovrete evitare saltando per arrivare all'obbiettivo.



Torre gigante di Goomba fra i ghiacci

Di nuovo dalla zona dei tunnel, prendete la prima porta a destra. Catturate ogni Goomba che vedrete formando una torre molto alta. Tornate indietro nel livello, sopra le scale. Qui vedrete un pulsante con un 10. Saltateci sopra con i Goomba e, se ne avrete collezionato un numero sufficiente, avrete la vostra Luna. Se non ne avrete abbastanza tornate all'inizio del livello dove troverete qualche altro Goomba appena spawnato.



Incontro nevoso con un Pesce Smack!

Rivolgete, dalla Odyssey, lo sguardo verso nordovest. Vedrete due piccole pozze d'acqua. Vicino quella più distante da voi troverete un cappello che vuole conoscere meglio un pesce Smack. Prendetene uno e portatevi verso di lui. Entrate nella pozza per ottenere la Luna.



Marcia sul ghiaccio 2.0

Questa Luna si trova nello stesso luogo della prima sfida. Dovrete raggiungere un punteggio di almeno 90. Il trucco è cercare di essere veloci per poter arrivare al primo angolo prima che la traccia sul ghiaccio scompaia.



Corsa master

Per questa corsa dovrete prendere un Pesce Smack, correre il più velocemente possibile, lasciarlo e salire. Per andare ancora più veloce, verso la fine, rotolate più che potete.



Circuito dei Ghiacci - Classe A e Circuito dei Ghiacci - Classe S

Queste sfide non saranno particolarmente difficili. Valgono le stesse considerazioni fatte per la sfida ad una difficoltà più semplice. Ricordate che non ci sono shortcut o strani trucchi per vincere.



Corsa sul sentiero fiorito e Guardandosi indietro sul sentiero

Dalla bandiera del pozzo portatevi a nordest ed entrate in una ciminiera grigia. Lanciate Cappy verso gli spaventapasseri e correte sfruttando i fiori.

Per la seconda Luna, una volta arrivati alla seconda colonna con i missili, saltate a sinistra sulla strada di fiori. Qui ci sarà ciò che stavate cercando.