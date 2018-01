Super Mario Odyssey: guida alle Lune dei lati Oscuro e Tetro della Luna

Dopo aver passato in rassegna le Lune del Regno della Luna di Super Mario Odyssey, vi parleremo questa volta di quelle del lato oscuro della stessa. Come di consueto, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni. Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte le 24 Lune.

Arrivo alla Cresta Coniglia

Otterrete questa Luna dopo aver sconfitto i miniboss nella struttura con 4 piani. Ecco alcuni consigli per sconfiggerli:

Primo piano: Non cercate di lanciare il cappello verso questo boss nel primo round. Invece di fare questo, aspettate che lanci i suoi cappelli per saltare su di lui.

Secondo piano: Correte in tondo intorno a lei aspettando che lanci le bombe. Ogni volta che lancerà qualcosa, colpitela con Cappy.

Terzo piano: Lanciate Cappy verso questo boss subito all'inizio della battaglia e saltate velocemente sulla sua testa. Ripetete queste azioni fino a sconfiggerlo.

Quarto piano: Aspettate finchè il boss lancerà il suo cappello e saltate su di lui. Fatelo più volte per passare all'ultima area.

Tetto: Cap-turate un Metalkoopa appena iniziato lo scontro e lanciate i martelli verso le gambe della macchina. Scuotete il controller per lanciare i martelli più velocemente e concludere così la battaglia nel minor tempo possibile.



Il lato oscuro di Capitan Toad!

Capitan Toad si troverà vicino al tubo verde tra il quarto piano e il tetto. Camminate verso destra nel corridoio per raggiungerlo.



Su e giù per la strada assediata 2.0 e Sotto la strada assediata 2.0

Nella parte oscura della Luna le cose si faranno più difficili. Quindi non scoraggiatevi se non riuscirete le prime volte a completare un livello, ci passeranno tutti. Bisogna provare e riprovare perché la pazienza è l'unica (e il tempo) che vi separerà dal raggiungimento del vostro obbiettivo. Alcuni di questi livelli richiederanno una dose di abilità nei movimenti in più, ma siamo sicuri che se avrete preso tutte le Lune dei mondi precedenti ce la potrete fare.

Ecco alcuni consigli utili:

Prendete entrambe le Lune in una volta sola. La Luna più facile, che apparirà dopo aver ottenuto la chiave, richiederà di tornare indietro attraverso della superficie invisibile. Non sarà facile, anzi, sarà difficile. Dopo però aver ottenuta questa, per l'altra sarà più facile.

Usate il tetto per fare pratica.



Pericolo sulla via invisibile 2.0 e Tesoro della via invisibile 2.0

Oltre il lato di una collina nella parte sudest dell'isola centra, vedrete una porta con vicino uno spaventapasseri. Lanciate Cappy per entrare nella stanza piena di Piranha. Qui dentro troverete come al solito due Lune. Per esse dovrete passare su un sentiero invisibile. Cercate di evitare i Piranha, stordirli con il cappello e saltarci sopra. Usate il cappello anche per pulire le macchie di veleno a terra. Non dovrebbe essere particolarmente difficoltoso.



A perdifiato sulla strada evanescente e Sfida della strada evanescente

1.Salite sul pulsante e rotolate attraverso la prima sezione.

2.Salite sul secondo pulsante e usate un salto triplo, salto in avanti e salto lungo attraverso la prossima sezione. Questa sarà la parte più difficile della stanza.

3.Per prendere la seconda Luna, salite sul terzo pulsante e girate a destra per salire sulle piattaforme marroni distruttibili. La Luna sarà in alto.

4.Per la prima Luna, salite sul terzo pulsante e seguite il sentiero attraverso i carrarmati.



Yoshi sotto assedio e Festino di frutta sotto assedio

Per prendere queste Lune, dovrete collezionare tuta la frutta. Prendetene 10 per ottenere la prima e altre 10 per la seconda. Non preoccupatevi di morire. La frutta presa verrà salvata.



Yoshi sull'isola che affonda e Festino di frutta sull'isola che affonda

Collezionate 10 pezzi di frutta per ottenere la prima Luna. Prendeteli tutti per ottenere anche la seconda.



Palude lavica di Yoshi e Festino di frutta nella palude lavica

Anche queste due Lune richiederanno Yoshi per poter essere ottenute. Mangiate 10 frutti per ottenere la prima Luna e altri 10 per la seconda.

La maggior parte di essi si troveranno davanti a voi, sopra il magma. Ci saranno cinque nascosti vicino l'entrata, due su un'isola dietro il pilastro verde con la porta d'entrata, tre sulla sommità di esso.



Con la foto indizio 1 del Lato Oscuro

Dirigetevi nel Regno delle Cascate e teletrasportatevi in cima alle Rapidi Fossili. Camminate verso nord, oltre il ponte. Usate lo schianto a terra a est della piattaforma sospesa.



Con la foto indizio 2 del Lato Oscuro

Portatevi nel Regno della Luna e teletrasportatevi all'eliporto. Ci saranno alcune scritte gialle sul terreno che corrisponderanno al suggerimento.



Con la foto indizio 3 del Lato Oscuro

Troverete la soluzione a questo indizio nel Regno dei Funghi. Camminate a nordest della Odyssey verso la siepe. La Luna si troverà a ovest della siepe. Guardate bene l'indizio per avere un riferimento preciso. Usate lo schianto a terra per ottenere la Luna.



Con la foto indizio 4 del Lato Oscuro

Portatevi nel Regno dei Nembi, di preciso alla piattaforma centrale. I cerchi nell'indizio corrisponderanno a i cerchi del terreno. Usateli come riferimento per ottenere la Luna con uno schianto a terra.



Con la foto indizio 5 del Lato Oscuro

Dirigetevi verso il Regno delle Nevi e teletrasportatevi alla bandiera del pozzo di ghiaccio. Saltate giù e camminate verso il prossimo pozzo, dove ci sarà la corsa. La Luna si troverà sull'architrave di fronte a voi appena atterrati. Saltate tra i muri per arrivarci e usare lo schianto a terra al centro di esso.



Con la foto indizio 6 del Lato Oscuro

Portatevi nel Regno del Mare e dirigetevi a est della Odyssey. Vedrete distanti due pilastri. Raggiungeteli e usate lo schianto a terra tra di essi.



Con la foto indizio 7 del Lato Oscuro

Dirigetevi verso il Regno dell'Oblio e a nordest della Odyssey. Il segno sull'indizio si troverà vicino una palma.



Con la foto indizio 8 del Lato Oscuro

Nel Regno dei Fornelli teletrasportatevi sulla bandiera della Piazza Golosina. Attraversatela, girate a sinistra verso il muro. Vicino ad un pilatro, usate lo schianto a terra per ottenere la Luna.



Con la foto indizio 9 del Lato Oscuro

Viaggiate verso il Regno del Lago, in particolare verso la bandiera della vetrina d'esposizione. Usate lo schianto a terra a desto di un pilastro distrutto.



Con la foto indizio 10 del Lato Oscuro

Nel Regno dei Ruderi usate lo schianto a terra vicino la Odyssey, nel punto indicato dall'indizio.

Il Lato Tetro della Luna

In questo lato della Luna, il più difficile del gioco, ci sarà una sola Luna che otterrete alla fine del percorso. Purtroppo per voi non sarà facile. Dovrete percorrere un livello lungo e pieno di ostacoli. Morirete molte volte e dovrete farlo tutto di seguito, senza nessun checkpoint. Il nostro consiglio è di lasciarlo per ultimo, dopo che vi sarete esercitati raccogliendo tutte le altre Lune del gioco. L'importante è non arrendersi perché prima o poi ce la farete, ritentando più volte. Se ci riuscirete subito, buon per voi.

Significa che durante il vostro percorso lungo il gioco vi siete esercitati molto ed avete ottenuto un'abilità tale con i movimenti del nostro Mario da poter fronteggiare ogni sfida. Purtroppo il percorso è lungo e difficile da spiegare a parole. Lasceremo quindi un video in calce alla guida, in modo che per fare prima non dovrete studiare le strategie giuste durante i vari tentativi. Quando ce la farete avrete un senso di soddisfazione immenso, per aver raggiunto un grande traguardo. Quindi in bocca al lupo e rimboccatevi le maniche. Ci vediamo con la prossima e ultima guida, quello dei sul Regno dei Funghi!