Super Mario Odyssey: guida alle Lune del Regno di Bowser

Dopo la guida sulle Lune del Regno dei Ruderi di Super Mario Odyssey ci occuperemo stavolta di quelle del Regno di Bowser. Come al solito, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte le 62 Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Infiltrazioni al castello di Bowser

Prenderete questa Luna sconfiggendo un nemico dopo la bandiera delle mura esterne del torrione. Quest'ultimo cercherà di spiaccicarvi a terra.



Bombe e fuochi d'artificio

Ad un certo punto della scalata con il picchio, dovrete trovare degli spicchi di Luna.



Scontro con i Broodals

Riceverete questa Luna dopo aver combattuto con i Broodals alla corte principale



Resa dei conti al castello di Bowser

Seguendo il difficile percorso dopo aver battuto i Broodals, dovrete di nuovo affrontarli, ma questa volta uniranno le loro forze. Sconfiggetelo per ottenere questa multiluna, usando il Picchio come arma contro ognuno di loro.



Dietro le grandi mura

Nella seconda area che raggiungerete (Corte esterna - Fronte), incontrerete dei picchi. Cap-turate uno di essi e dirigetevi verso la linea di elettricità per raggiungere la prossima area, camminate verso il bordo della piattaforma opposta per scorgere un'area che potrete raggiungere saltando verso il basso. Qui si troverà la vostra Luna.



Tesoro dentro le mura

Dirigetevi verso l'area della seconda corte, dove avete collezionato i cinque spicchi di luna e prendete un picchio. Saltate in basso, usando il becco, vicino la zona con le bombe, alla fine del percorso troverete la Luna.



Tesoro dentro la torre

Prima di prendere la linea di elettricità che vi porterà all'area dopo la seconda corte, saltate sull'architrave vicina e dirigetevi verso il muro alla fine per ottenere anche questo prezioso oggetto.



Sopra il portale della corte

Teletrasportatevi alla Corte Principale e camminate attraverso il ponte. Girate a destra e saltate in acqua. Dirigetevi sul fondale velocemente con uno schianto a terra. Troverete la Luna proprio qui sotto.



Tesoro sommerso nel fossato

Dalla bandiera Sotto il Torrione, dirigetevi a sudovest e cercate la struttura con le punte gialle. Al centro di essa, troverete uno spazio tra le punte e, di fronte ad esso, dei cerchi dorati nei quali potrete saltare. Cadendo attraverso i cerchi troverete un'area con una piscina tossica ed una creatura.

Dirigendo lo sguardo a sud, vedrete direttamente sotto di voi un'area con un picchio solitario. Dovrete cadere dal bordo dove state osservando e portare Mario nella zona del picchio cadendo. Cap-turatelo e dirigetevi ad ovest. Intorno alla struttura troverete un puzzle da risolvere con il picchio. Arrivate alla fine per ottenere la Luna.



Al di là delle mura mobili

Dopo aver battuto il boss nel Regno di Bowser, portatevi alla bandiera Sotto il Torrione. Nell'angolo sudest dell'area, troverete qualcuno pescare. Da qui, cercate delle monete viola e una piattaforma su cui potrete saltare e che vi porterà in un'area a nordest della palude, con la Luna ad aspettarvi.



Nei pressi del fossato tossico

Dopo aver sconfitto tutti i boss nel regno, tornate Sotto il Torrione. Questa volta cap-turate il pescatore e raggiungete il ponte a nord della palude. Troverete una catapulta che vi porterà sulla cima dell'arco. Da qui troverete alcune monete viola e una paittaforma che vi porterà su un'area a nordest della palude.



Nel quadro caduto

Dopo aver sconfitto tutti i boss nel regno, tornate Sotto il Torrione. Usando di nuovo la catapulta, saltate sull'arco e dirigetevi vero la facciata della struttura. Vedrete un cartello. Lanciate Cappy per rivelare una Luna.



Impigliata nella recinzione metallica

Teletrasportatevi alla Odyssey. Dietro di essa, lanciate Cappy su una delle teste della ringhiera.



Sul naso della statua di Bowser

Dirigetevi Sotto il Torrione. Guardatevi intorno, vedrete una statua di Bowser intenta a sputare fuoco. Questa Luna sarà su di essa. Per prenderla, prendete la linea elettrica per dirigervi in alto. Portatevi sul bordo e cadete sulla statua. Usate lo schianto a terra per prendere la Luna.



In un blocco del castello

Portatevi al muro esterno e incontrate la creatura circondata da alcune casse di metallo. Se guarderete a sud delle casse, ne vedrete una luminosa. Fate in modo che la creatura distrugga la cassa.



Saltellando per il castello di Bowser

Di nuovo, sa Sotto il Torrione, prendete la linea elettrica sopra la struttura davanti a voi. Correndo sulla sommità dell'area, troverete due conigli. Inseguiteli e catturateli per ottenere la Luna.



Piazza pulita degli Scalorchi!

Dall'entrata della corte principale, saltate sulla sommità della piccola struttura a est. Avrà una linea elettrica che dovrete prenderete, raggiungendo così un'area. Questa pullulerà di creature. Sconfiggetele per ottenere la Luna.



Atletic-tac 1

Da Sotto il Torrione dirigetevi verso il luogo della sconfitta del boss. Qui troverete uno spaventapasseri che darò il via a questa sfida.



A caccia di note tra i Koopistrici

Dopo aver raggiunto il retro della corte, vedrete delle piccole creature spinose, e alla loro sinistra, una nota. Prendete per dare inizio alla sfida.



Torre di Goomba sul muro

Una volta entrati nel Regno di Bowser, invece di uccidere i Goomba che incontrerete, catturateli formando una colonna. Vi serviranno 10 Gooomba che dovrete portare sulla destra per saltare su un bottone.



Nel corridoio sotterraneo nascosto

Dalla corte principale cap-turate un picchio. Saltate sulle piattaforme intorno all'acqua per raggiungere la sommità del primo muro, quello con le creature spinose. Invece di salire più in alto, voltatevi verso sud. Dovreste osservare che, al di sotto di voi, ci sarà una Luna nascosta. Posizionatevi al di sotto delle casse di legno. Distruggetele e lasciate rapidamente il picchio per entrare nel passaggio nascosto.



Picchiettando sulla fessura nel muro

Dal retro della corte raggiungete il tetto e dirigetevi a sudovest dove ci sarà un picchio solitario da catturare. Usatelo sul buco a forma di poligono per recuperare questa Luna.



Picchiettando il muro della torre

Partite dalla seconda corte, dove avete trovato gli spicchi di Luna. Usate il picchio per colpire le bombe e distruggere le casse di metallo appoggiate al muro a ovest. Su quella più lontana, lungo il bordo, ci sarà un buco che dovrete colpire per ottenere la Luna.



Picchiettando vicino al gran portale

Teletrasportatevi al muro interno e prendete un Picchio. Salite sulla prossima area e, sempre con il picchio, dirigetevi dietro la piattaforma con il cavo elettrico. Dietro di esso troverete alcune creature spinose e delle casse. Fateli fuori per rivelare un buco che dovrete colpire saltando.



Fila di Jizo

Vicino il negozio, troverete una statua solitaria che dovrete catturare e portale in fila con le altre.



Fila di Jizo sottoterra

Prendete di nuovo la statua e portate a est dell'area. Sul terreno sabbioso troverete un blocco su cui dovrete saltare.



Dietro le sbarre

Tornate alla corte principale e dirigetevi indietro per arrivare di fronte all'arco. Da qui dirigetevi verso est e correte lungo i tetti. Vedrete un tetto alla vostra destro con un cavo elettrico da catturare. Continuate fino a trovare una stanza segreta.



A pesca nel Castello di Bowser

Tornate sotto il torrione. Nella parte sudest della mappa troverete un pescatore. Catturatelo e dirigetevi a sudovest del lago. Catturate l'ombra di un pesce più rande delle altre. Prenderete così la relativa Luna.



Che bello vederti, Capitan Toad!

Portatevi al muro esterno e dirigetevi immediatamente sul tetto dal punto iniziale. Girate intorno alla struttura per trovare Toad ad aspettarvi.



Acquisti al castello di Bowser

Comprate questa Luna al negozio per 100 monete.



Sala del tesoro del castello di Bowser

Da sotto il torrione dirigetevi a sudovest, in modo da avere di fronte la struttura con le punte gialle. Al centro di esso noterete uno spazio tra le spine e direttamente d fronte ad esso degli anelli dorati in cui potrete saltare. Cadendo attraverso gli anni vi ritroverete in un'area con una piscina e una creatura.

Portandovi a sudest vedrete un livello sotto di voi con una catapulta. Usatela per arrivare nell'altro lato della struttura. Cap-turate un picchio in modo da avere un passaggio sicuro attraverso le piccole creature spinose. In questo modo potrete salire sul muro dietro di loro. Da qui troverete una serie di muri rotanti. Fatevi strada fino alla cima per trovare un tesoro segreto con la Luna e un po' di monete.



La traversata sul paravento

Teletrasportatevi al negozio e comprate un completo da samurai. Dirigetevi sul retro e nel livello 2D usate il guscio per farvi strada verso la Luna.



A caccia di note nel paravento

Sempre nel livello 2D, vi ritroverete in una schermata con una nota musicale. Raccogliete la sdfida e vincetela.



In cima alla torre rotante

Da sotto il torrione dirigetevi a sudovest, guardate verso la struttura con gli spuntoni gialli. Al centro vedrete uno spazio fra le spine e direttamente davanti dei cerchi dorati in cui potrete saltare. Facendolo vi ritroverete in un'area con una piscina velenosa e una grossa creatura.

Facendola fuori aprirete un passaggio vicino. Aprite la porta per entrare in una stanza. Troverete un picchio che dovrete usare per ottenere la Luna alla fine del percorso. Restate qui per la seconda Luna.



Su e giù per la torre rotante

All'interno dello stello livello della precedente Luna, prima di cominciare il percorso verso la punta della torre, dirigetevi dietro la piattaforma. Da qui noterete un'apertura al centro. Entrateci e uscite con il picchio per atterrare in questa stanza in tutta sicurezza. Qui ci sarà una chiave. Una volta presa, un'altra luna apparirà sulla sommità della piattaforma.



La grande avventura di jizo

Se avete sbloccato la bandiera dell'arena decisiva, tornate lì e prendete il tubo vicino ad essa. Entrerete in una stanza con pavimenti appuntiti e alcune statue. L'obiettivo è portare tre statue nel centro della piattaforma per prima cosa.

1. La prima sarà facile da portare visto che sarà proprio davanti a voi. Inseritela sul pulsante a sinistra per creare una piattaforma per la prossima area.

2. In questa area distruggete tutte le casse e rivelate il pavimento friabile. Portate la statua qui e distruggete il pavimento. Una volta sotto la piattaforma, dirigetevi alla fine dell'area e premete il pulsante. Aspettate che la piattaforma scenda, poi saliteci per tornare in alto. Camminate con la statua verso la piattaforma principale e portatela sul pulsante più vicino in modo da creare una piattaforma per la prossima statua.

3. Evitate le spine fino a che potrete cap-turare la statua. Camminate in alto verso la piccola piattaforma con le spine e portatevi con cautela sulle piattaforme semoventi per portare la statua sulla piattaforma principale. Ora dovreste avere le tre statue tutte riunite.

Prendete una statua e portatela sul pulsante centrale. Dopodiché prendete le altre due e portatele attraverso i nuovi ponti e lasciatele su entrambi i pulsanti. Appariranno così due piattaforme metalliche. Potrete usare i salti contro i muri per portarvi in alto e prendere la Luna. Prima di fare questo però fate attenzione per prendere la prossima Luna.



Jizo e la nicchia segreta

Nella stessa area della precedente Luna, dopo aver portato tutte e tre le statue al centro dell'area e spostato le due statue sulla piattaforma finale, tornate al centro e prendete la statua solitaria.

Troverete un'area che era prima fuori camera con un pulsante. Lasciate la statua su di esso e usate il salto sul muro per entrare nel buco formato ed ottenere la Luna.



Scatto fra le nuvole

Da sotto il torrione dirigetevi a sudovest dove vedrete una struttura con degli spuntoni gialli. Al centro di essi noterete uno spazio, e degli anelli dorati in cui potrete saltare. Facendolo vi ritroverete in un'area con una palude e una creatura.

Una volta posizionati a sudovest della piattaforma con la creatura e la palude, vedrete una piattaforma sotto di voi con un seme e alcuni spuntoni. Prendete il seme e girate intorno per arrivare sul lato ovest della struttura dove troverete un vaso. Piantate il seme e scalate la pianta per entrare in una nuova stanza.

Prendete i fiori per correre e arrivate alla fine per ottenere la Luna.



Deviazione fra le nuvole

Sempre nella stessa stanza di prima vedrete una Luna alla vostra destra. Non dovrebbe essere difficile da raccogliere.



L'enigmicia sul castello di Bowser

Teletrasportatevi alla corte principale e cercate il binocolo. Usandolo dovrete trovare una barca volante con una Sfinge. Fate uno zoom su di essa per ottenere un premio.



Incontro con un Picchiolo!

Sempre dalla corte principale prendete un picchio. Dirigetevi verso l'entrata. Dall'altra parte dell'arco, salite sul tetto fino a trovare un abitante del regno del cappello che vi consegnerà una Luna.



Corsa standard

Da sotto il torrione dirigetevi a nordest, oltre il ponte, per parlare con un Koopa. Ecco alcuni consigli per vincere la sfida:

• Rotolate alla partenza.

• Usate un salto lungo e continuate a farlo fino ad arrivare ad una piattaforma. Lanciate Cappy e saltate su di esso con ZL e Y.

• Per il resto della gara, cercate di rotolare il più possibile e utilizzare salti in lungo. Inoltre molto utile sarà tagliare importanti sezioni con il salto del cappello (saltate, premete ZL, poi tenete premute il tasto del salto).



Tremori sotto l'arena

Dirigetevi all'arena e parlate con i visitatori vicino la bandiera. Parleranno di alcuni movimenti sottoterra. Troverete alcuni punti dove sentirete dei tremori, ma quello con la Luna sarò a nordovest dell'arena. Una volta trovato quello giusto usate lo schianto a terra.



Portale per il castello di Bowser

Per prendere questa, dovrete tornare nel Regno delle Cascate. Da qui dirigetevi verso la cascata, e dietro di essa troverete un dipinto che vi riporterà nel Regno di Bowser.



Peach nel Regno di Bowser

Questa volta Peach si troverà vicino il negozio del regno.



Con la foto indizio del Regno di Bowser

Se vi porterete alla corte principale, vicino all'entrata, a sinistra della bandiera, noterete un'immagine rappresentate il Regno della Sabbia. Recatevi lì e teletrasportatevi sulla bandiera dell'habitat. Dirigetevi verso il cactus al centro, sulla parte ovest della palude. Usate lo schianto a terra nel punto indicato dall'immagine trovata in precedenza.



Picchiettando al di là delle mura

Da questa Luna in poi, avrete bisogno di aver distrutto la roccia lunare di questo Regno.

Nella cassa del fossato

Portatevi alla bandiera della corte principale. Attraversate il ponte e a destra di voi vedrete un fossato. Distruggendo le casse troverete la Luna.



In cima al corno gigante

Recatevi nell'arena. A sud della bandiera, a destra del tetto ci sarà un corno che dovrete colpire con Cappy.



In un blocco vicino al portale

Attraversate il ponte dalla corte principale e cap-turate un picchio. Saltate sulle piattaforme a est e salite sul muro dove finiscono le piattaforme. Distruggete il nemico qui sopra e salite su di un'altra muro.

Quando sarete in alto, un cannone comincerà a sparare palle verso di voi. Scendete al primo piano, e respingete i colpi, mirando alle casse di metallo.



Uccellino al castello di Bowser

Portatevi alla Odyssey, camminate attraverso il portone e dirigetevi a destra, saltando sul tetto. Attraversate l'altro lato e vedrete degli uccelli. Il più lontano sarà luminoso e dovrete colpirlo per ottenre la Luna.



Attaccabrighe al castello di Bowser

Portatevi all'entrata della corte principale, portatevi sopra le scale e salite sulla piattaforma circloare. Qui ci sarà un mini-boss che dovrete sconfiggere.



Saltando da una bandiera all'altra

Sempre dall'entrata della corte principale, dirigetevi a sudovest oltre le bandiere che si vedono in lontananza. Dovrete saltare su di esse fino ad arrivare alla chiave, per poi tornare indietro per ottenere la Luna.



Atletic-tac 2

Da sotto il torrione dirigetevi a sud. Troverete uno spaventapasseri su un tetto, con cui far partire la sfida. Non sarà particolarmente difficile.



A caccia di note sulla muraglia

Teletrasportatevi sul retro della corte. Arrivati, vi troverete davanti un muro. Dall'altra parte del muro ci sarà un picchio che dovrete usare per questa Luna. Camminate intorno al muro, dirigetevi a nord ed est per salire sul tetto. Dopodiché viaggiate attraverso i tetti e scendete per cap-turare il picchio. Dopo averlo preso, saltate sulla nota per cominciare la sfida.



A caccia di note a colpi di cappello

Recatevi all'entrata della corte principale. Sulla piattaforma circolare potrete iniziare questa sfida raccogliendo la nota al centro di essa.



Corte esterna - Dintorni

Portatevi di fronte alla corte, prendete un picchio e salite il muro che si trova dietro di esso. Continuate entrando nella linea elettrica scuotendo il controller per ottenere la Luna.



Circuito elettrico da parete

Recatevi alla bandiera della seconda corte, salite sulle scale e girate a destra. Seguite il percorso attraverso le creature con le spine e lanciate il cappello verso il condotto della linea elettrica. Procedete lungo il percorso per avere la Luna.



Corsa master

Da sotto il torrione dirigetevi a nordest, oltre il ponte, per parlare con un Koopa. Ecco alcuni consigli per vincere la sfida:

Rotolate alla partenza.

Usate un salto lungo e continuate a farlo fino ad arrivare ad una piattaforma. Lanciate Cappy e saltate su di esso con ZL e Y.

Per il resto della gara, cercate di rotolare il più possibile e utilizzare salti in lungo. Inoltre molto utile sarà tagliare importanti sezioni con il salto del cappello (saltate, premete ZL, poi tenete premute il tasto del salto).



Ricerca nella torre esagonale e Al centro della torre esagonale

Portatevi alla corte principale e portatevi a est. Potrete così salire sui tetti. Prendete la fionda a ovest che vi porterà su un altro tetto ed entrate nella ciminiera. Qui ci saranno due Lune. Ecco alcuni consigli per sopravvivere: I lati arancioni saranno pericolosi a causa delle rocce lanciate verso il basso. I lati verdi saranno sicuri.

Ecco come ottenere le Lune

Per prendere la prima Luna, scendete sul lato verde con alcuni anelli. Sul fondo troverete un ripiano. Volate sotto di esso e nella struttura alta. Dopodiché tornate sopra per ottenere il vostro premio.

Per la seconda invece, dovrete collezionare degli spicchi di Luna. Scalata sulla struttura di legno e Picchiettando sulla struttura di legno. Portatevi alla corte principale e portatevi a est. Potrete così salire sui tetti. Prendete la fionda a est che vi porterà su un altro tetto ed entrate nella ciminiera. In questa stanza troverete due Lune, abbastanza facili da ottenere.