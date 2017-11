Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno dei Nembi

Dopo essere passati attraverso la ricerca delle Lune nel Regno della Selva e nel Regno del Lago, questa volta ci occuperemo di quelle del Regno dei Nembi. Anche questa volta vi ricordiamo che non è necessario ottenerle tutte in una run, ma è consigliabile distribuire la ricerca in diverse esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete utilizzare questo video per avere un riferimento visivo. Al suo interno troverete tutte le lune del Regno dei Nembi. Per fortuna questa volta ce ne saranno solo nove, poiché il regno è abbastanza piccolo.

Goomba Imperfetto

Al centro del regno ci sarà un tubo. Entrateci e troverete un Goomba da dover ricreare sul grande quadro ai vostri piedi. Cercate di memorizzare bene i suoi tratti, come la posizione delle sopracciglia, degli occhi, del naso, della bocca ecc...

Prendete come riferimento i bordi del disegno per capire a che altezza allineare i cari oggetti.

Peach nel Regno dei Nembi

Dopo aver completato la storia principale ci sarà la principessa Peach ad aspettarvi a nordest del regno. Recatevi da lei per ottenere come al solito una Luna.

Spolta tra le nuvole

Da questa Luna in poi ci saranno solamente quelle disponibili dopo aver distrutto il cubo lunare.

Avrete certamente notato nella mappa del regno che sono presenti otto cerchi disposti lungo il confine della grande piattaforma centrale. Questa Luna potrà essere ottenuta usando lo schianto a terra nel cerchio a sudest.

Su, su, fra le nuvole

A ovest della piattaforma centrale, sono presenti tre cappelli da colpire con Cappy per farvi strada verso una piccola piattaforma più in basso. Una volta saliti su di essa, eseguite lo schianto a terra per volare in alto. A questo punto dovrete continuare a farvi strada usando Cappy e saltando tra le piattaforme di nuvole per raggiungere la Luna alla fine del percorso.

Navigando il mare di nuvole

Al di sotto di dove manderete in frantumi la roccia lunare, troverete una serratura che richiederà quindi una chiave. Continuate dritti davanti a voi, saltando sulle piattaforme, per prendere la chiave. Tornate indietro verso la serratura ed otterrete questa Luna.

A caccia di note in saliscendi

A est della piattaforma centrale ne troverete un'altra più piccola. Usate Cappy per arrivarci ed eseguite lo schianto a terra. La piattaforma vi porterà in alto e dovrete raccogliere le note lanciando il cappello in vare direzioni mentre scenderete verso il basso. Non dovrebbe essere particolarmente difficile.

Goomba perfetto

Questo è il secondo stage di "Salva la Faccia: Goomba Perfetto". Rispetto al precedente sarà naturalmente più difficile e richiederà di arrivare almeno a 90 punti. Se avete qualche difficoltà e volete proprio barare, potrete anche fare una foto o uno screen al Goomba per poi copiarlo più facilmente.

Re del cubo e la sesta faccia

Per la prima Luna dovrete collezionare cinque pezzi di luna, uno per ogni faccia del cubo. Come saprete però il cubo ha sei facce. Quindi a cosa servirà l'ultima? È presto detto. Infatti, per ottenere la seconda Luna, dovrete colpire i due blocchi nascosti nella faccia con la lava e passare attraverso un tubo. Giungerete così alla faccia "nascosta", e potrete ottenere l'ultima Luna del Regno dei Nembi.