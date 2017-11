Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno del Cappello

In questa guida dedicata alle Lune di Super Mario Odyssey partiamo dal Regno del Cappello, la prima location in cui Mario e Cappy si ritroveranno all'inizio dell'avventura. Naturalmente non sarete obbligati a raccogliere tutte le Lune nella stessa sessione di gioco, ma provare ad agguantarne un buon numero vi tornerà utile per portarvi avanti con il potenziamento della nave.

Se vorrete collezionarle tutte, a maggior ragione, vi consigliamo di leggere le nostre indicazioni per non lasciarvi sfuggire nessuna Luna durante vostri spostamenti da un regno all'altro. Per aiutarvi anche con un riferimento visivo, inoltre, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato nell'articolo. Di seguito, ecco come raccogliere tutte le Lune presenti nel Regno del Cappello (1-11).



Salto a rana oltre la nebbia

La prima Luna si trova nel bordo più a sud dell'area iniziale (ricordate che potete orientarvi con la bussola in alto a destra). Per prima cosa dovrete impossessarvi di una delle rane che si aggirano intorno al ponte, dopo di che raggiungete il margine più a sud della zona e saltate sulla seconda piattaforma dalle sembianze di un cappello.



A questo punto dovrete saltare sul primo set di blocchi sovrastante, posizionarvi sul blocco centrale e saltare nuovamente per rivelare un blocco nascosto. Non vi rimane che saltare sul blocchetto appena sbloccato: la Luna sarà sopra di voi.



Salto a rana dal tetto

Per ottenere la seconda Luna dovete recarvi nella piazza con i due stand a forma di cappello. Mentre siete in possesso di una rana, posizionatevi sulla cima di quello più alto: anche in questo caso la Luna sarà sopra di voi.



Prova a tempo 1

Questa Luna sarà abbastanza semplice da ottenere. Per farlo dovrete iniziare una sfida a tempo alla fine del ponte situato vicino la torre, lanciando Cappy contro lo spaventapasseri. La Luna spunterà dal lato opposto del ponte: raggiungetela prima che sparisca. Per andare più veloci potete sfruttare la capriola per scivolare rapidamente verso l'obiettivo.



Buonasera, Capitan Toad

Per ottenere questa Luna dovrete tornare sulla cima della torre dopo che avrete visitato il Regno successivo. Vi basterà parlare con Capitan Toad: il simpatico personaggio vi racconterà di aver trovato una Luna di energia durante i suoi viaggi, donandovela alla fine del dialogo.



Sfiorando la marea velenosa

Per prima cosa bisognerà raggiungere il retro della torre situata alla fine del Regno. Per farlo dovrete impossessarvi di un Goomba con le ali all'inizio del ponte, dopo di che vi basterà volare premendo ripetutamente il tasto B fino a raggiungere il retro della torre. Per iniziare la sfida che vi porterà alla Luna, non vi rimane che entrare dalla porta rossa.

Di fronte a voi ci sarà un altro Goomba volante: impossessatevi di lui. Per sbloccare la Luna dovrete passare all'interno di cinque anelli, prestando attenzione alla marea velenosa sotto di voi. Aiutatevi con la pressione graduale di B per salire, e il suo rilascio per scendere, fino a quando non avrete attraversato incolumi tutti gli anelli. Una volta completata la fida, la Luna sarà lì ad attendervi sulla piattaforma situata alla fine del percorso.



Scivolando attraverso la marea velenosa

Questa Luna si trova nella stessa location di quella precedente, ma per raggiungerla dovrete passare al di sotto della piattaforma posizionata alla fine del percorso. State attenti alla marea velenosa, cercando di passare attraverso la grata col giusto tempismo tra un'onda e l'altra.

Adesso raggiungete la piattaforma con gli oggetti viola, giratevi e volate verso gli scalini posizionati sul muro. Scalateli fino a raggiungere l'ultima piattaforma situata in cima: la Luna sarà lì ad attendervi.



Cercando lo stagno della rana

Per ottenere questa Luna bisognerà superare una sfida situata sul lato settentrionale della Piazza. Al piano inferiore sarà presente una porta: attraversatela, accedete alla zona della sfida e prendete il controllo di una rana.

Tutto quello che dovrete fare sarà raccogliere i vari frammenti di luna disseminati nel livello, esplorando con attenzione la zona (l'unica che può sfuggire all'occhio è quella nascosta dentro la piattaforma centrale). Una volta che li avrete raccolti tutti, la Luna spunterà di fronte a voi.



Segreto nello stagno della rana

All'interno dello stagno è possibile raccogliere un'altra Luna. Raggiungete il lato nord-ovest della stanza mantenendo la forma della rana, saltate sui blocchi e raggiungete la piattaforma bianca che si sposta sotto il muro divisore. Saltate sopra il muro, posizionatevi sul bordo e saltate nuovamente per raggiungere un piccolo corridoio scavato sulla parete: la Luna sarà lì ad attendervi.



Shopping in Bonneton

Questa Luna può essere acquistata nella piazza centrale del Regno. Vi basterà parlare con il mercante che indossa i cappelli gialli, selezionare la Luna e sborsare 100 monete d'oro per comprarla.



Nascosto tra i blocchi a pressione

Questa è una delle Lune nascoste con più cura nel Regno del Cappello, e per raggiungerla dovrete cavarvela con le fasi platform. Per ottenerla dovrete accedere alla sfida delle piattaforme a pressione ospitata dentro la torre a forma di cappello.

Dopo esservi tramutati in elettricità per la seconda volta, saltate attraverso i blocchi blu in movimento e raggiungete la seconda piattaforma arancione: a questo punto giratevi e raccogliete nel momento giusto la Luna contenuta nel blocco blu.



Pericolo di spinta

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Completate la sfida, prestando attenzione all'ultimo gruppo di piattaforme blu. Una volta che vi sarete tramutati in elettricità per l'ultima volta, la Luna sarà lì ad attendervi vicino all'uscita.



Avvertenza Spoiler: Proseguite nella lettura soltanto se avete completato la storia principale di Super Mario Odyssey. In caso contrario, vi consigliamo di tornare a leggere la guida in un secondo momento.

Alcune Lune compaiono solo dopo aver assistito ai titoli di coda. Allo stesso modo, i Blocchi Lunari appaiono soltanto alla fine dello Story Mode.

Le 11 Lune di cui vi abbiamo parlato sono disponibili dalle fasi iniziali dell'avventura, ma dopo aver completato la storia principale ci sarà la possibilità di raccoglierne altre 20. Questo succederà al termine della battaglia contro Bowser. Di seguito vi spieghiamo come trovare le altre 20 Lune nascoste nel Regno del Cappello purificato (12-31).

Peach nel Regno del Cappello

Per ottenere questa Luna vi basterà parlare con la principessa Peach nel Regno del Cappello purificato. La trovate nei pressi della torre, vicino al ponte.

Il tesoro dimenticato

Tornate nella piazza centrale e saltate sullo stand a forma di cappello più alto (dove avete trovato la seconda luna). Parlando con il fantasmino, verrete a sapere della presenza di una Luna nascosta. Per trovarla dovrete seguire le indicazioni che vi verranno date mentre esplorerete la zona: per velocizzare la cosa, recatevi nei pressi della Odyssey e salite sulla collinetta più alta. Direzionate lo sguardo verso la luna e proseguite verso gli scalini: la Luna sarà sepolta sotto il terreno, in un punto che vi verrà indicato dal fantasmino.

Blocco Bonneter

Questa Luna si trova sempre nella piazza centrale, all'interno di uno stand a forma di cappello. A sbarrarvi la strada, però, ci sarà un fantasma iperprotettivo.

Per fortuna ci sarà un modo per impaurirlo e farlo allontanare: vi basterà impossessarvi di un Goomba volante e avvicinarvi verso di lui. A questo punto raccogliere la Luna sarà un gioco da ragazzi.



Cap Kingdom Regular Cup

Questa Luna vi richiederà di vincere una gara di velocità nel Regno. Per ottenere la sfida raggiungete la cima della torre a forma di cappello, parlate con Koopa e accettate la sfida. Non dovrete far altro che arrivare al punto di arrivo prima degli altri, ricevendo in premio la Luna.

Taxi volante attraverso Bonneton

Impossessatevi della torretta di avvistamento situata nella piazza centrale e libratevi in aria. Puntate lo sguardo verso i cappelli a vela, scorgendo tra di essi la presenza di un Taxi volante. Una volta che lo avrete inquadrato con lo zoom, una Luna verrà spedita verso di voi al di sopra di un lampione.



Nota: Le Lune seguenti possono essere raccolte soltanto dopo dopo aver distrutto la "roccia lunare".

Cattura saltellante vicino la nave

Dopo aver distrutto la roccia lunare, tornate nella zona in cui è parcheggiata la Odyssey. Sopra una collinetta ci sarà un coniglio: per ottenere la Luna dovrete riuscire a catturarlo.



Nascosto in un cappello sommerso

Dirigetevi verso il ponte della piazza centrale, prendete il controllo di un Goomba con le ali e volate verso il cappello sommerso nella nebbia. Dal ponte, con lo sguardo rivolto verso la torre, dovete volare verso destra (a sud). Il cappello sarà facile da riconoscere perché emetterà delle onde di colore dalla sua punta: per ottenere la Luna vi basterà lanciargli contro Cappy.



Accanto al ponte dei vetri

Partendo dal cappello della Luna precedente, sempre nella forma di un Goomba con le ali, volate verso ovest e passate sotto al ponte. Davanti a voi vedrete un altro cappello: lanciategli contro Cappy e otterrete la Luna.



Segnale di pericolo

Sempre a partire dal punto precedente, continuate a volare verso sud-ovest. La Luna sarà sopra un segnale stradale di pericolo.



Piattaforma avvolta nella nebbia

Dirigetevi di nuovo sul ponte, prendete il controllo di un Goomba con le ali e rivolgete lo sguardo verso la torre. Questa volta dovete volare verso sinistra (a nord), atterrare sul cappello situato a nord-ovest e voltare lo sguardo verso sud-est.

Dovreste notare la presenza di una piattaforma sommersa nella nebbia, segnalata da un luccichio visibile sulla superficie. Dirigetevi verso di essa, saltateci sopra ed effettuate una schiacciata a terra (nella forma umana di Mario) per far apparire la Luna.



Prendendo note nella nebbia

Tornate nella zona in cui è parcheggiata la Odyssey, impossessatevi di un Goomba con le ali e volate verso nord-est, fino a raggiungere un cappello avvolta nella nebbia. Sopra la sua punta ci sarà un simbolo musicale: raccoglietelo e sbloccherete la sfida che vi permetterà di ottenere la Luna.

La sfida consisterà semplicemente nel raccogliere le note musicali che spunteranno nei dintorni. Una volta che le avrete prese tutte, la Luna comparirà al di sopra del cappello.



Rotolamento di precisione

Per prima cosa bisogna individuare un tubo warp nella piazza centrale, di fronte la torretta di avvistamento. Una volta entrati, verrete trasportati in una nuova zona caratterizzata da una discesa. Mentre rotolate, prendete il primo bivio a sinistra e raccogliete la Luna situata alla fine del pendio.



Rotolare fino alla fine

Dalla stessa zona in cui avete raccolto la Luna precedente, vi basterà arrivare con successo alla fine del percorso: la Luna sarà lì ad attendervi.



Gira il cappello, ottieni un premio

Per ottenere questa Luna, dovrete girare il simbolo del cappello presente nell'arcata di ingresso della piazza centrale. Saltate sopra l'arco, posizionatevi di fronte il simbolo e colpitelo per farlo girare su sé stesso. La Luna cadrà sotto di voi.



Prova a tempo 2

Dalla piazza centrale, colpite con Cappy lo spaventapasseri situato a sud.

A questo punto partirà una sfida in cui bisognerà raccogliere una chiave, saltando con il giusto tempismo sulle piattaforme. Una volta ottenuta, la Luna comparirà accanto allo spaventapasseri.



Sotto il grande bordo

Andate in cima alla torre a forma di cappello. Per raccogliere la Luna dovrete sporgervi sotto il bordo della piattaforma, alla stessa altezza dell'ingresso inferiore.

Cap Kingdom Master Cup

Tornate da Koopa, il simpatico personaggio avrà un'altra gara da proporvi. Arrivate ancora una volta al traguardo per primi e la Luna sarà vostra.

Volo a pelo di nebbia

Dalla torre a forma di cappello, prendete il controllo di un Goomba con le ali e volate verso nord-est. Prestate particolare attenzione sotto di voi: avvolta nella nebbia ci sarà una Luna da raccogliere in volo.



Uccelli che viaggiano nella nebbia

Nei dintorni della piazza centrale ci sarà un uccello che volerà a bassa quota sopra il mare di nebbia. Prendete il controllo di un Goomba volante e avvicinatevi all'uccello per ottenere la Luna.



Avvertenza Spoiler: l'ultima Luna contiene un spoiler molto significativo. Ancora una volta, vi raccomandiamo di proseguire nella lettura soltanto se avete completato l'avventura principale di Super Mario Odyssey.

L'indizio artistico nel Regno del Cappello

Questa Luna può essere ottenuta solo dopo aver sconfitto Bowser. Per trovarla dovrete esaminare l'indizio artistico presente al di fuori della piazza, dove potrete notare la sagoma di otto personaggi intenti a osservare la Terra dalla Luna.

In particolare, un simbolo con la classica forma delle lune di energia sarà piazzato sotto il secondo personaggio a partire da sinistra.

Salite a bordo della Odyssey e dirigetevi verso il Regno della Luna. Osservate il profilo della Terra: davanti a voi avrete gli otto personaggi rappresentati nell'indizio artistico. Piazzatevi dietro il secondo a partire da sinistra ed effettuate una schiacciata verso terra: in questo modo otterrete l'ultima Luna