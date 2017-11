Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno del Lago

Continua la nostra guida per recuperare tutte le Lune di Super Mario Odyssey: questa volta andremmo alla ricrca delle Lune del Regno del Lago. Come di consueto, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni. Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte le 42 Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

BROODALS SUL LAGO

Sconfiggete il boss di quest'area, il Broodal di nome Rango, per ottenere questa multiluna.



SUL DORSO DI DORRIE

Cercate Dorrie - un plesiosauro simil Yoshi - nell'area della Piazza Acquina. Porterà una Luna sulla propria schiena.



PASSAGGIO DEI PESCI SMACK

Ci sono sei nicchie al di sopra dell'uscita dell'Ingresso Subacqueo, sulla strada verso la Piazza Acquina. In quella più in alto di tutte vi è una Luna.



ALLA FINE DEL PASSAGGIO NASCOSTO

Dopo aver sconfitto il boss dell'area, delle scale appariranno vicino l'area di atterraggio della Odyssey, rivelando una nuova area, il Cortile. Prendete il controllo dei Goomba e usate il trampolino sulla destra. Saltate sul ripiano al di sopra dell'acqua sulla tua destra, poi usate la zip per aprire un lungo corridoio. Collezionate le monete mentre correte, poi prendete il passaggio a sinistra e alla fine troverete la Luna dietro il muro.



CHE C'E' NELLA CASSA?

Scendete attraverso il buco nel tetto della cupola nella Piazza Acquina e seguite la scia di monete dietro la colonna di acqua. Premete il bottone per aprire le porte, entrate e cominciate a nuotare verso l'alto. Colpite il bottone sulla destra in alto per tirare giù le colonne. Usate il trampolino per saltare attraverso le scatole davanti a voi. Distruggete queste scatole e la Luna volerà lontano sopra l'area. Usate l'altro trampolino per farvi strada vero di lei.



SULLA RIVA DEL LAGO

Cercate un punto luminoso a terra, vicino il binocolo nell'area intorno alla Odyssey. Eseguite uno schianto a terra per ottenere la Luna.



SUL PILASTRO SPEZZATO

Uscite dall'ingresso più in basso della Piazza Acquina e girate a destra. Qui si trova un pilatro spezzato. Eseguite uno schianto a terra su di esso per rivelare una Luna.



TESORO NEL CANALE CON SPUNTONI

All'inizio del tunnel che porta alla Piazza Acquina, girate a destra quando vedete una moneta nella bolla, ma non prendetela subito - otterrai dell'ossigeno in seguito. C'è una cassa al di sopra del ripiano alla fine di questo corridoio.



GIARDINAGGIO AL LAGO: TUNNEL PUNTUTO

Dopo aver sconfitto Rango tornate indietro all'Ingresso Subacqueo. Troverete un seme proprio all'inizio. Prendetelo e portatelo fino all'entrata più in basso della Piazza Acquina. All'interno della cupola, girate a sinistra e troverete un vaso in cui piantarlo. Per vederlo crescere e far spuntare la Luna tirando il cappello alla sommità della pianta, dovrete aspettare un po'. Per questo è meglio che continuiate la ricerca delle Lune per tornarci poi dopo.



ATLETIC-TAC 1

Lo spaventapasseri per dare il via a questa sfida si trova proprio vicino la Terrazza e al ripiano con la quarta Luna. Colpitelo con il cappello, per poi saltare sopra le piattaforme. Eseguite uno schianto a terra sul buco della terza piattaforma per andare sott'acqua. Continuate ad eseguire lo schianto a terra per ottenere la Luna velocemente, poiché è proprio al di sotto di voi.



ATLETIC-TAC 2

Sopra la Terrazza dove avete combattuto contro Rango, troverete il secondo spaventapasseri. Usate la capriola all'indietro per saltare più in alto e raggiungere i blocchi.



SPICCHI DI LUNA NEL LAGO

Ci sono cinque spicchi sparsi per la Piazza Acquina. Cap-tura un Pesce Smack per cercarli più facilmente. Il primo è appena a sinistra della bandiera dell'Ingresso Subacqueo. Il secondo è al di sopra dell'edificio nella piccola cupola, lungo il muro a sinistra. Nuotate verso fondale del lago e tornate all'Ingresso Subacqueo. Vedrete il prossimo spicchio in un tunnel davanti a voi. Gira a sinistra dal tunnel e dirigete lo sguardo verso alcuni blocchi di legno sul muro. Rompeteli per trovare quest'altro spicchio. Nuotate in alto fino a raggiungere la superficie del lago e seguite il muro sopra l'Ingresso Subacqueo. L'ultimo spicchio si troverà sotto una sporgenza.



A CACCIA DI NOTE SOTT'ACQUA

Proprio vicino l'inizio di questo regno, si trova una nota musicale sott'acqua. Nuotate verso di essa, e raccogliete le note che si formeranno per mostrare una nuova Luna.



A CACCIA DI NOTE SUL DIRUPO

A sinistra della superficie del lago, sopra la cupola, si trova un trampolino. Saltateci sopra ed entrate nel tubo. All'interno del livello 2D vi è una nota musicale. Saltate sulle piattaforme per collezionare tutte le note e trovare la vostra Luna.



A PESCA SUL LAGO

Sul Cortile, potrete osservare un Latiku mentre pesca su di una nuvola. Cap-turatelo e cercate le ombre dei pesci sotto di voi. Trovato quello più grosso, attiratele verso di voi buttando l'esca in acqua e quando toccherà con la bocca il vostro amo producendo una forte vibrazione, tirate su la lenza. Fatto questo, otterrete un'altra Luna.



INCONTRO AL LAGO CON UN PESCE SMACK!

Cap-turate un Pesce Smack e nuotate nell'isolotto a forma di ciambella. Quando la Lochlady vi vedrà, per la felicità rilascerà una Luna.



PICCOLA STANZA SEGRETA

Al piano terra della cupola nella Piazza Acquina, ci sono 3 rientranze nel muro nascoste. Dirigetevi in quella più a destra di tutte e al suo interno, in corrispondenza del muro in fondo, girate a sinistra e troverete una stanza segreta con una Luna.



ANDIAMO A NUOTARE, CAPITAN TOAD!

Cap-turate un Pesce Smack e nuotate verso l'entrata più bassa della cupola. Dirigetevi verso il pozzo davanti a voi e scendete sempre più in basso, fino a trovare Capitan Toad.



ACQUISTI A LAGO LAMODA

Acquistate per 100 monete la Luna nel negozio all'interno della cupola.



RIPARAZIONE PERFETTA

Dopo aver sconfitto Rango (prima non si può raggiungere) dirigetevi all'interno della cupola che si trova a sinistra della Lochlady che vuole incontrare un Pesce Smack. Qui troverete un puzzle da risolvere. Dovrete cap-turare una delle pietre e rotolare finché non riuscirete e metterla nella giusta posizione.



MANICHINO PORTACAPPELLI

Avrete bisogno di almeno 15 monete locali (quelle viola per intenderci). Recatevi nel lato viola del negozio e comprate la machera con boccaglio e il costume da bagno. Indossateli, e recatevi, sullo stesso piano, a sinistra, dove ci sarà una porta bloccata. Parlate con la Lochlady che vi farà passare. Lanciate Cappy sul manichino, facendolo roteare sulla sua sommità. A questo punto comparirà una nuova Luna.



APRIRE L'ABISSO... IN UN LAMPO

Uscite dalla cupola e nuotate verso sinistra. Seguite il muro finché non troverete una zip. Apritevi il passaggio e attraversate la porta. Quest'area è relativamente lineare. Avrete bisogno di aprirvi nuove strade fino ad ottenere la chiave. Una volta ottenuta tornate all'inizio per sbloccare la Luna.



CHIUSURA LAMPO SEGRETA

La seconda passerella di cui eseguirete l'unzip nell'area, sarà a forma di T. Camminate su di tessa verso l'intersezione, dopodiché lanciate Cappy davanti a voi. Si creeranno dei blocchi sui quali potrete passare. Apritevi ancora la strada fino a trovare quest'altra Luna.



SALTA, RUOTA, APPENDITI E SALI

Dirigetevi verso il trampolino situato all'angolo a destra dell'area della Piazza Acquina, vicino a dove era atterrata la Luna numero 5. Saltate in alto con il trampolino per entrare in un piccolo tunnel con una porta. Una volta entrati saltate muovendovi tra i blocchi fino ad arrivare alla meta finale con una Luna ad aspettarvi.



SALTA, RUOTA E SALI ANCOR PIU' SU

Verso la fine del livello prima citato, dovrete attraversare una sezione di salti verso l'alto con una piattaforma che si eleva in verticale. Posizionatevi alla sua sommità per farvi trasportare fino ad arrivare ad un trampolino. Saltateci sopra per trovare la Luna nascosta.



PORTALE PER LAGO LAMODA

I dipinti che permettono di tele trasportarsi in Super Mario Odyssey sono molto confusionari. Sembra che cambino da giocatore a giocatore. Quindi faremo due cose: mostrarvi come abbiamo trovare questa strada segreta, e altre posizioni possibili.



Regno delle Nevi

Per trovare questo dipinto dirigetevi nel suddetto regno. Prendete il controllo di Ty-Foo (il personaggio a forma di nuvola per intenderci) e volate fino a trovare un blocco di legno appoggiato ad un muro. Soffiateci contro fino a farla arrivare dall'altro lato. Salite sul blocco ed entrate nel dipinto.



Regno del Mare

Dopo aver sconfitto il boss dell'area, saltate in una delle fontane. Vi ritroverete all'interno della colonna d'acqua. Scende in basso fino a trovare il vostro dipinto.

CON LA FOTO INDIZIO DEL REGNO DEL LAGO

L'indizio lo troverete vicino alla Odyssey, verso sinistra appoggiato su un muro. Recatevi nel Regno delle Cascate e prendete il controllo di un T-Rex. Dirigetevi verso Toad, vicino la Odyssey, e distruggete il fossile a terra. Troverete così questa Luna.



TAXI VOLANTE SUL LAGO LAMODA

Lanciate Cappy sul binocolo verde vicino la Odyssey e cercate un taxi che vola in cielo. Usate lo zoom per inquadrarlo, dopo qualche secondo apparirà una Luna.



PIRATA ALLA MODA, MODA SPAZIALE IN PASSERELLA, CLASSICO VECCHIO STILE DEL FAR WEST

Queste tre Lune dovrete ottenerle recandovi da una delle tre sorelle che si trovano vicino la Terrazza. Dovrete ogni volta indossare un costume diverso: pirata, astronauta (che potrete comprare a fine gioco) e cowboy.



CORSA STANDARD

Seguite il percorso prendendo il controllo di un Pesce Smack e non dovreste avere problemi per questa sfida. Il vostro compito sarà quello di arrivare al primo posto.



PEACH NEL REGNO DEL LAGO

Dirigetevi alla Terrazza dopo aver completato la storia principale. Troverete qui Peach ad aspettarvi con una Luna.



DIETRO LE COLONNE

Questa Luna si trova dietro le colonne a Nord della Odyssey dopo aver completato la storia principale e distrutto la roccia lunare. Saltate al di sopra delle colonne, apritevi la strada, scendete all'interno e dietro di voi troverete la Luna.



SALTO DA CAPOGIRO

Dirigetevi alla Terrazza, in corrispondenza della bandiera. Guardate verso il tubo con la sezione 2D. Alla sua sinistra c'è una Luna. Nuotate verso il trampolino e saltateci sopra per raggiungerla.

PROFONDITA' LACUSTRE

Sempre dalla Terrazza, dirigetevi verso le 4 colonne disposte a cerchio. Salite su una colonna e saltate sul pezzo luminoso. Eseguite uno schianto a terra per ottenere la Luna.



UCCELLO ERRANTE DEL LAGO

A nordest della Odyssey si trova una colonna alla cui sommità c'è un uccello luminoso. Dirigetevi verso di lui per farlo scappare e poi posizionatevi davanti al binocolo. Quando passerà davanti a voi cercate di prenderlo con Cappy.



AMORE LACUSTRE

Recatevi dai Goomba e prendete possesso di uno di loro. Portatevi verso Goombette che vi darà una Luna.



CORSA MASTER

Come ogni corsa master che incontrerete, il trucco per vincere sarà quello di trovare delle scorciatoie. Per questo dovrete cercare di superare il muro alla vostra sinistra senza usare le scale. Per farlo eseguite questi passaggi:



1. Premete B per saltare (Se riuscite eseguite un salto triplo, così da arrivare più in alto).

2. Premete Y per lanciare Cappy verso il muro.

3. Premete di nuovo immediatamente Y per saltare verso Cappy.

4. Tenete premuto Y per saltare su Cappy.



SALTI SOPRA LE ONDE TOSSICHE E SFIDA CONTRO LE ONDE TOSSICHE

Le ultime due lune sono nascoste in una ciminiera vicino la Odyssey. Dovrete prendere possesso della rana e saltare sulle piattaforme con le onde tossiche che potranno uccidervi. Il nostro consiglio è quello di prenderla con calma, stando attenti a non farvi colpire. Per alcuni di voi non sarà facile, ma con qualche tentativo dovreste riuscirci.