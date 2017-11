Super Mario Odyssey: la Guida alle Lune del Regno dell'Oblio

In seguito alla guida sulle Lune del Regno dei Nembi, ci occuperemo stavolta di quelle del Regno dell'Oblio. Come al solito, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete avvalervi di questo video per avere un riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte e 35 le Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Sulla piattaforma rotante

Cap-turate uno dei Torcibruco vicino la bandiera della Collina Paludosa e allungatevi sulla piattaforma rotante vicina. Girate a destra, e allungatevi verso l'altra piattaforma per raccogliere la Luna.



Sotto il bordo del precipizio

Dirigetevi a est della bandiera della Collina Paludosa. Guardate in basso e troverete la vostra Luna su di un ripiano.



Nella gabbia di roccia

Probabilmente, dirigendovi verso la bandiera della Collina Paludosa, avrete potuto intravedere una Luna rinchiusa in una gabbia. Per poterla prendere, partendo dalla bandiera, dirigetevi al di sopra del muro, scendete sulla colonna a destra ed eseguite uno schianto a terra per aprire la via all'interno della gabbia.



Sull'albero nella palude

Cap-turate il Torcibruco, sempre vicino la bandiera della Collina Paludosa. Dirigetevi verso il lato destro delle scale a forma di L e attraversate, allungandovi, la palude. Continuate girando intorno le scale a sinistra, poi salite sulle scale allungandovi di nuovo. Liberate il Torcibruco ed eseguito uno schianto a terra al centro della L. Cap-turate di nuovo il Torcibruco e allungatevi verso l'albero per ottenere anche questa Luna.



Pericolo Stordini fuori dal muro

Cap-turate un Torcibruco e portatelo la Piattaforma ai piedi del monte, vicino la bandiera. Allungatevi superando le piattaforme volanti, per prendere la Luna che vedete in fondo.



Pericolo Stordini nel muro

Sempre in questa zona, entrate nella nel tubo per accedere al livello 2D. Saltate sulle piattaforme per raccogliere la Luna in fondo.



Dentro la scala di pietra misteriosa

A est della bandiera della Collina Paludosa, si trova una scala. Eseguite uno schianto a terra sulla terza piattaforma più a destra per rivelare la Luna che sarà nascosta in una nicchia al di sotto della piattaforma, che si sarà così alzata, più a sinistra.



Una bella vista sull'Isola Perduta

Salite sull'albero a est del negozio Crazy Cap, vicino alla bandiera della Cima della Montagna Rocciosa. Qui troverete una Luna ad aspettarvi.



Lungo il sentiero di montagna

A sud-ovest della bandiera della Cima della Montagna Rocciosa, si trova questa Luna. Dovrete eseguire uno schianto a terra sul punto luminoso.



Il segreto della piattaforma rotante

Recatevi sulla piattaforma rotante più vicina alla bandiera della Collina Paludosa. Eseguite uno schianto a terra al centro di essa e troverete anche questa Luna.



Esplosione rocciosa

Vicino le scale a est della Collina Paludosa, si trova un blocco luminoso che dovrete ingegnarvi per distruggerlo. In questa area ci sono infatti dei mostriciattoli con una punta sulla testa, che non potranno essere catturati. In effetti, se cercherete di lanciar loro il cappello, loro lo prenderanno e lo lanceranno a loro volta verso di voi. A questo punto dovreste aver capito cosa fare, no?



Il tesoro di una farfalla

Il metodo più facile per incontrare la farfalla luminosa è quella di recarvi vicino il negozio Crazy Cap. Guardate a ovest del negozio, verso il basso, e noterete la farfalla posata alla fine di una stretta passerella di roccia.

Scendete in basso e avvicinatevi piano piano, fino ad arrivare a metà della passerella. A questo punto colpitela con Cappy. Se scapperà, allontanatevi e la farfalla tornerà al suo posto.



Saltellando nella giungla

Cap-turate uno dei Torcibruco vicino la Collina Paludosa, e dirigetevi verso la prima piattaforma rotante. Usate il Torcibruco per toccare il coniglio e vi consegnerà una nuova Luna.



Fioritura nella caverna

Dirigetevi vicino al pappagallo a est della Cime della Montagna Rocciosa. Guardate nel verso in cui è girato il pappagallo e seguite il muro, dirigendovi a destra. Troverete l'entrata di una grotta in cui dovrete, grazie a Cappy far fiorire tutti i fiori contemporaneamente.



Spicchi di luna nella palude

A est della bandiera della Collina Paludosa, nella parte più bassa dell'isola, ci sono alcuni spicchi di Luna, che dovrete raccogliere per ottenerla. Dirigetevi quindi in quell'area con un Torcibruco, stando attenti a non cadere nella palude. Questa è la posizione dei cinque spicchi:



•Incontrato l'isolotto a forma di ciambella, rimante sulla roccia davanti ad esso. Girate a destra e vedrete due spicchi di Luna.

•Girate a destra dal secondo spicchio e cercate un buco in un albero. Qui vi è la terza parte.

•Il quarto spicchio si trova su un altro isolotto di legno, sorvegliato da un altro Torcibruco, nella parte a nord-ovest dell'area.

•L'ultimo spicchio è situato dietro un albero, sempre nella parte nord-ovest dell'area. Usate le radici per spostarvi facilmente.

Sbirciando da sotto il ponte

Partendo dall'area al di sotto delle piattaforme rotanti, prendete possesso di un Torcibruco. Noterete sotto un ponte una Luna. Dirigetevi verso di essa allungandovi e passando al di sopra delle radici dell'albero nelle vicinanze.



Torciti, ruota e scopri il tesoro

Cap-tura un Torcibruco e portalo verso la Odyssey. Dietro di essa, nel punto più a sud dell'isola, guardate sotto di voi e scendete. Usate il Torcibruco per recuperare la chiave e sbloccare la Luna.



Planando sull'Isola Perduta!

Prendete possesso del Planosauro vicino il Crazy Cap vicino la bandiera della Cima della Montagna Rocciosa. Planate verso sud fino a trovare una Luna in una piccola isola.



Tesoro imprigionato

Potrete osservare questa Luna imprigionata in una gabbia a sud della strada per il monte. Dovrete usare un mostriciattolo lancia cappelli, per distruggerla. Una volta fatto salita sulla montagna e saltate su di essa.



Buon riposo, Capitan Toad!

Cap-turate un Torcibruco nell'area dove avete raccolto gli spicchi di Luna. Allungatevi fino ad arrivare nel punto più a nord. Girate con il Torcibruco a destra, dietro il muro, per trovare un piccolo tunnel dove troverete ad aspettarvi Toad.



Acquisti sull'Isola Perduta

Scambiate cento monete in cambio di questa Luna nel negozio sulla Cima della Montagna Rocciosa.



Taxi volante all'Isola Perduta

Usate il binocolo verde vicino la Odyssey per scrutare il cielo e trovare un Taxi volante. Una volta fatto, eseguite uno zoom su di esso. Dopo qualche secondo apparirà la vostra Luna.



Incontro con un Torcibruco tropicale!

Recatevi alla bandiera della Collina Paludosa, e dirigetevi ad est fino ad incontrare un abitante del Regno del Cappello, che vi aspetterà sulle scale. Vi chiederà di portargli un Torcibruco. Non sarà però facile farlo salire le scale. Quindi dovrete eseguire questi passaggi per riuscirci:



1.Tornate alla bandiera, assicurandovi però che il lato più alto della scala sia rivolto verso la bandiera.

2.Cap-turate un Torcibruco e scendete sul gradino più basso.

3.Lasciate il Torcibruco ed eseguite uno schianto a terra sul gradino più alto.

4.Riprendete possesso del Torcibruco, e dirigetevi verso lo strano personaggio.

5.Parlate con lui ed otterrete la Luna.

Corsa Standard

Il trucco per vincere la Corsa Standard e quella Master, è di trovare scorciatoie e utilizzare sapientemente i movimenti di Mario. Ecco alcuni consigli:



•Rotolate via dalla linea di partenza. Rotolerete più veloci dei Koopa.

•Esercitate la combinazione del lancio del cappello e del salto. La chiave per vincere è evitare di dover saltare sulla scala per poterla alzare. Per farlo: saltate (con A o B), eseguite lo schianto a terra (ZL o ZR), lanciate Cappy (X o Y). Dopodiché premete il pulsante per lanciare Cappy di nuovo e tenetelo immediatamente premuto. In questo modo salterete su Cappy.

•Evitate i precipizi. Per fare questo dovrete premere il pulsante salto (A o B), insieme a ZL o ZR, per poi lanciare Cappy (X o Y).



Una volta imparate queste combinazioni, non dovrebbe essere difficile ottenere la vittoria sia in questa corsa, che in quella Master.

Peach nel Regno dell'Oblio

Dirigetevi verso la Cima della Montagna Rocciosa. Qui ci sarà Peach ad aspettarvi con una Luna per voi.



Frutto luccicante

Per poter ottenere questa Luna e le altre che descriveremo dovrete prima aver spaccato la roccia lunare.

Questa potrebbe essere la Luna più facile da trovare in Odyssey. Per ottenerla, recatevi alla Odyssey e salite sull'albero a est. Troverete qui la Luna ad attendervi.



Salto sulla cima di un albero

Recatevi sul retro del Crazy Cap dopo aver cap-turato il Planosauro. Vedrete sotto di voi una Luna su un albero. Planateci sopra per recuperarla.

Fare da esca per un'esplosione

Teletrasportatevi alla Collina Paludosa e guardate verso i Torcibruco.



1.Saltate evitando i Torcibruco e usate lo schianto a terra sula scala, in modo che la parte destra sia a terra, in modo che il blocco luminoso sia esposto.

2.Dirigetevi dall'altra parte della piattaforma rotante.

3.Attirate verso di voi lo strano mostriciattolo e scendete sul gradino più in basso.

4.Mentre la piattaforma rotante sarà ferma per qualche secondo, lanciate Cappy verso di lui e dirigetevi verso il blocco luminoso, stando attendi ad evitare il colpo.



Se avrete fatto tutto bene, il colpo andrà a segno ed avrete la vostra Luna. In caso contrario, ritentate semplicemente.



A caccia di note con tira e molla

Tornate sulla Collina Paludosa e cap-turate un Torcibruco. Portate sulla prima piattaforma rotante e poi su quella a destra in fondo, dove potrete iniziare la sfida delle note, la quale non sarà particolarmente complicata. Dovrete allungarvi con il Torcibruco e prendere tutte le note in tempo per ottenere la Luna.



Corsa master

Per questa corsa valgono gli stessi consigli della corsa standard, ma sarà più difficile.

Per vincere infatti, dovrete usare il salto con il lancio del cappello per evitare i muri dove i mostriciattoli distruggeranno il passaggio. Purtroppo questo è molto difficile. Richiederà un po' di pratica e quindi di tentativi. Il nostro consiglio, come sempre, è di imparare bene i moveset. Una volta fatto questo, ogni sfida sarà tranquillamente fattibile.



Atletic-tac

Teletrasportatevi sulla Cime della Montagna Rocciosa e saltate in basso ad est. Lanciate il cappello verso lo spaventapasseri e inizierete la sfida.

Allungamenti nel lago tossico e I due bracieri nel lago tossico

Per ottenere queste due lune dovrete entrare nel comignolo che spunta da terra vicino la Odyssey. Una di queste la troverete alla fine del percorso. Un'altra invece, la otterrete dopo aver distrutto con il Torcibruco, i blocchi vicino il Piranha.

A caccia di Klepto e Bagno bollente

Anche per queste due lune avrete bisogno di trovare un comignolo. Questa volta dirigetevi ad est della Cima della Montagna Rocciosa. In basso troverete ciò che cercate.

Per la prima Luna, dovrete seguire Klepto. Quando si poserà su una piattaforma dove, di fianco ad essa, potrete eseguire uno schianto a terra, eseguitelo. Manderete in confusione Klepto, che lascerà andare Cappy. Per prendere l'ultima Luna invece, dovrete cap-turare Fiammetto (la strana creatura fatta di lava). Dirigetevi verso l'area a nord-ovest e, dietro un grosso pilone azzurro, troverete una sorpresa.