Super Mario Odyssey: guida alle Lune del Regno della Luna

Dopo aver visto nel dettaglio le Lune del Regno di Bowser, ci occuperemo questa volta di quelle del Regno della Luna di Super Mario Odyssey. Come di consueto, non sarete obbligati ad ottenerle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di raccoglierne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.

Oltre alla guida testuale, potete seguire questo video come riferimento visivo. All'interno di esso troverete tutte e 38 le Lune, comprese quelle che si sbloccheranno dopo aver finito la storia principale.

Scintillio nello spazio siderale

A destra della Odyssey vedrete un piccolo cratere con un'ombra al centro. Fermatevi su di essa e saltate per rivelare un blocco nascosto. Salite su di esso e continuate a saltare per arrivare alla Luna.



Lungo la parete del precipizio

Dirigetevi dietro la Odyssey fino ad arrivare a delle piattaforme fuori il bordo, in basso. Ci sarà un tubo in cui dovrete entrare e dove troverete a sinistra una Luna.



In cima a una bianca guglia, Sulle travi del soffitto e Spicchi di luna... sulla luna

Queste tre Lune si troveranno tutte nella stessa area. Dirigetevi infatti verso la bandiera della Sala Nuziale. Ci sarà uno spicchio di Luna in un cratere dietro la bandiera. Continuate dietro l'edificio e cap-turate una rana. Saltate sul tetto per il prossimo spicchio. A destra troverete un altro spicchio, mentre l'ultimo si troverà a sinistra, sopra il campanile. L'ultimo spicchio sarà sul tetto del campanile, guardando verso il retro dell'edificio. Tornate sulla parte anteriore dell'edificio per prendere la Luna.

Mentre vi troverete sul tetto collezionando spicchi, guardate verso le guglie a destra. La seconda sarà luminosa. Dovrete lanciare il vostro cappello su di essa per ottenere

la Luna nascosta.

Dopo aver preso queste due Luna, saltate sul campanile. Ci sarà un buco in cui entrare. Troverete la Luna di fronte a voi.



Pietra rotolante sulla luna

A nordest della Odyssey vedrete un cratere con un doppio bordo e una roccia al centro. Calciate un bel po' di volte per distruggerla. Rimanete qui per la prossima Luna.



Saltellando sulla luna

A sud di dove avrete preso la precedente Luna, ci sarà un coniglio che dovrete colpire.



Forziere sul dirupo

Una volta raggiunta la bandiera dell'altopiano delle campanelle, guardate a sinistra, Ci sarà una cassa in lontananza. Prendete il fiore e dirigetevi verso di essa.



Atletic-tac 1

Dirigetevi a nord della Odyssey e lanciatevi in basso in un livello più basso. Portatevi nell'angolo più a nordest e scendete su un piccolo ripiano sotto di voi. Ci sarà uno spaventapasseri. In questa sfida dovrete usare i salti in lungo (ZL+Y).



A caccia di note sulla luna

Girate a destra dalla bandiera dell'altopiano delle campanelle e dirigetevi verso il lato est dell'altopiano. Dovrete salire sull'area più in alto dove ci sarà la creatura volante e poi portarvi sul retro del suo cratere. Troverete qui la nota musicale, la quale sfida richiederà si usare i salti in lungo.

Le prossime cinque Lune si troveranno tutte nel sotterraneo della Luna tra la collina dell'unione e la parete tranquilla.



Sotto la statua di Bowser

Nel livello sotterraneo, una volta atterrati, vedrete due grandi statue di Bowser. Cap-turate una di esse, quella sulla destra, e muovetela per rivelare una Luna.



In un'apertura in mezzo alla lava

Non lontano dalla precedente Luna, ci sarà una sezione con alcuni scheletri volanti. Prendetene uno e volate intorno alla gabbia contenente una linea elettrica. Vicino, in un buco nella lava, troverete la chiave per aprirla.



Sul muro di sbarramento

Le prossime tre lune, questa compresa, si troveranno nella zona con gli enormi bossoli volanti.

Poco dopo aver cap-turato uno di questi dovrete volare attraverso quattro anelli e sulla destra di un lungo muro. Prima di distruggerete il prossimo muro, girate fortemente a destra e guardate sul retro del muro. La Luna sarà alla sua fine.



In cima al cannone

Dopo aver cap-turato il primo bossolo, dovrete volare intorno ad un altro cannone. Volate in una vasta area intorno ad esso, e tornate indietro. Ci sarà un luogo dove atterrare. Salite sul cannone e usate lo schianto a terra.



In volo verso il forziere

Da entrambi i cannoni, giratevi e guardate indietro, verso l'inizio dell'area. Ci sarà un livello rientrante nel muro che potrete raggiungere con il cannone e dove troverete una cassa.



Strani movimenti nel cratere

Dopo aver sconfitto Bowser ed essere tornati alla Luna, guardate nel cratere dietro la Odyssey. Ci sarà un punto luminoso da colpire con Cappy.



Sepolta sulla luna! Bau!

Dopo aver sconfitto Bowser e quindi comparirà il negozio, troverete un cane lì vicino. Avvicinatevi a lui e portatelo a nordest, dove troverà una Luna sepolta.



Quiz della Luna: superato! e La sala nascosta dell'enigmicia

Dalla bandiera della parete tranquilla, dirigetevi a destra per arrivare nel lato posteriore alla colonna di fronte a voi. Qui troverete una Sfinge. Rispondendo alla domanda con il fiore, la Sfinge vi darà una Luna. Se invece continuerete a rispondere alle sue domande, ve ne regalerà un'altra. Dovrete rispondere che non c'è nessuna pecora sulla Luna, che le rocce lunari sono cadute in tutti i regni, che avete preso la luna 14 sotto la campana e infine che la Sfinge si sposta attraverso una barca a vela.



Grazie, Capitan Toad!

Dopo aver sconfitto Bowser, gli abitanti di diversi regni si riuniranno sul retro della Odyssey. A est di loro troverete Toad ad aspettarvi.



Acquisti sulla Cresta Selenica

Dovrete comprare questa Luna per 100 monete nel negozio del regno.



Marcia sulla Luna

A nord della Odyssey troverete una sfida di marcia. Dovrete raggiungere un punteggio di almeno 70 punti, quindi non sarà particolarmente facile. Cercate di memorizzare il percorso prima che scompaia, magari prendendo come riferimento le imperfezioni del suolo-



Corsa standard

Fuori dall'edifico della sala nuziale, troverete una sfida di corsa. Ecco un paio di consigli per vincerla:

Scendete a sinistra subito in modo da poter indirizzare il salto in modo giusto lungo il percorso. Questo vi darà un vantaggio perché i vostri avversari continueranno dritti per un po'

Cercate i fiori per il resto della corsa e prendeteli per avere dei boost di velocità.



Visita dal dottore

Vestitevi da dottore, comprando il completo per 300 monete, e dirigetevi verso la sala nuziale. Nella stanza principale ci sarà un abitante del Regno delle Nevi ad aspettarvi.



Turista nel Regno della Luna

Per prendere questa Luna dovrete aver prima incontrato il tipo vicino al taxi nel Regno della Sabbia, vicino alla Odyssey, dopo aver completato la storia principale. Una volta fatto dovrete seguirlo per ogni regno, e ogni volta vi darà una Luna. Questo regno non farà eccezione.



Peach nel Regno della Luna

Troverete Peach nel campanile dell'edificio con la sala nuziale. Ci potrete arrivare cap-turando una rana sul retro dell'edificio.



Con la foto indizio del Regno della Luna

Troverete questo indizio nella sala nuziale, sulla destra, prima di entrare nella stanza principale. Una volta trovata, dirigetevi nel Regno della Selva e teletrasportatevi alla bandiera del punto di partenza del sentiero ferrigno. Dirigetevi avanti fino ad arrivare vicino lo spaventapasseri e usate lo schianto a terra nell'angolo, come da indizio.



Oggetto volante non identificato

Dirigetevi sul retro dell'edificio della sala nuziale. Sulla destra troverete un disco volante luminoso che dovrete toccare con il cappello.



Nascosta sulla parete del dirupo

Teletrasportatevi alla collina dell'unione e dirigetevi a nordovest. Guardate in basso e vedrete questa Luna fluttuante nell'aria. Saltate verso di essa per prenderla.



Salti a rana sulla luna

Dirigetevi di nuovo alla sala nuziale e cap-turate la rana a nord. Tornate indietro con la rana e salite sul rettangolo isolato in lontananza. Su di esso ci sarà una Luna raggiungibile solo con essa.



Atletic-tac 2

Portatevi all'altopiano delle campanelle e dirigetevi a sud, oltre il ponte. Lanciate Cappy verso lo spaventapasseri. Questa sfida sarà facile da finire.



Marcia sulla luna 2.0

A nord della Odyssey troverete una sfida di marcia. Dovrete raggiungere un punteggio di almeno 90 punti, quindi non sarà particolarmente facile. Cercate di memorizzare il percorso prima che scompaia, magari prendendo come riferimento le imperfezioni del suolo-



Corsa master

La Corsa Master non avrà particolari scorciatoie, al contrario di altre corse. Al posto di questo però ci saranno dei salti che dovrete fare. Ecco alcuni consigli:

1.Cominciate rotolando dalla partenza.

2.Finite di rotolare approssimativamente dal punto con la piccola colonna.

3.Usate il santo il lungo quando possibile.

4.Usate il salto triplo per l'ultima piattaforma.

5.Usatelo di nuovo in modo da cominciare i salti contro il muro sopra il terreno.

6.Girate mentre siete in aria per saltare verso la fine.

A caccia di note in assenza di gravità

Guardate oltre il bordo della collina a ovest della Odyssey e vedrete un tubo verde. Entrateci e dirigetevi a sinistra. Dalla piattaforma saltate a destra. Atterrerete su di una piattaforma con una nota. Prendetela e collezionate tutte le note per ottenere questa Luna.



Al centro della galassia e Ai confini della galassia

A nordest della Odyssey, su una piattaforma in alto ci sarà un cratere con una ciminiera al centro. Nel livello in cui vi troverete ci saranno due Lune. Ecco come ottenerle:



Dirigetevi attraverso il livello verso nord e poi a sud saltate da pianeta a pianeta, risucchiati dalla loro gravità. Questa Luna vi aspetterà al centro della seconda sezione.

Dalla piattaforma dove troverete la precedente Luna, correte a sinistra e saltate su dei pianeti nascosti per ottenerla.



Attraversamento altalenante e Oscillazione al quadrato

Teletrasportatevi verso l'altopiano delle campanelle e dirigetevi a sud oltre il ponte. Usate il salto contro il muro per raggiungere la parte più alta del muro più alto verso il percorso a sud. Entrate così nella ciminiera. Anche in questo livello ci saranno due Lune:



Per la prima dovrete "semplicemente" arrivare alla fine del livello, facendo attenzione a non cadere e sconfiggendo le creature che vi troverete davanti.

Dopo aver attraversato i primi due ponti blu, fermatevi sulla quarta colonna. Quando il ponte blu si sposterà verso il basso, usate lo schianto a terra e salite su di esso. Quando si fermerà in verticale, usate lo schianto a terra di nuovo e dirigetevi a sinistra per atterrare su di un altro ponte blu. Da qui, saltate verso una piattaforma con la Luna ad aspettarvi.