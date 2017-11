Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno della Selva

Prosegue la nostra caccia a tutte le Lune presenti in Super Mario Odyssey. Dopo avervi parlato del Regno delle Sabbie, Regno delle Cascate e del Regno del Cappello, in questa guida vi indicheremo la posizione di tutte le Lune contenute nel Regno della Selva. Come al solito, non sarete obbligati a raccoglierle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di agguantarne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.



Oltre a seguire i nostri suggerimenti testuali, potete aiutarvi con un riferimento visivo grazie al filmato che abbiamo riportato nell'articolo. Di seguito, ecco come raccogliere tutte le Lune presenti nel Regno della Selva (1-48).

Verso il Giardino Etereo

Per ottenere questa Luna vi basterà completare la prima quest nel Regno delle Selve, in cui vi sarà richiesto di eliminare una Pianta Piranha (per facilitarvi il compito potete distrarre la pianta con Cappy).

Ladri di Fiori nel Giardino Etereo

Questa multiluna (3 Lune in un colpo solo) è ottenibile sconfiggendo il primo boss del Regno della Selva, quindi sarà impossibile da mancare (vi basta seguire la storia principale).

Verso il Giardino segreto

Fatevi strada verso il secondo boss, impossessatevi di un carro armato e distruggete i cannoni a parete. A questo punto vi basterà raccogliere la Luna che avrete appena sbloccato.

Difesa del Giardino segreto

Sconfiggendo il secondo boss riceverete un'altra multiluna, raccogliendo in un colpo solo ben 3 Lune.

Dietro la parete rocciosa

Raggiungete l'area sopra i Goomba, nei pressi della Stazione di ricarica, e impossessatevi del carro armato vicino il grande muro di roccia. Sparate sul muro per distruggere tutti i blocchi: in alto a sinistra noterete la presenza di una piccola nicchia con una Luna al suo interno.

Sentiero nascosto sulla parete

Dirigetevi verso il Sentiero Ferrigno (Stazione 8) e scavalcate la recinzione metallica per raggiungere l'area con i blocchi grigi. Prendete il controllo di un Bulbotto, distruggete i blocchi sulla destra per aprirvi un passaggio, imboccatelo ed entrate nel tubo warp a parete. Vi ritroverete in una sezione platform 2D: la Luna si troverà alla fine del livello.

Foresta

Tornate nei pressi della Odyssey e guardatevi bene intorno. Dovreste notare la presenza di una roccia rotolante: colpitela con Cappy fino a quando non ottorrete la Luna.

Saltellando nella foresta

Nella stessa zona di prima (sempre nei pressi della Odyssey) ci sarà anche un coniglio: catturatelo con Cappy e raccogliete la Luna.

Grazie per la carica!

Dopo aver sconfitto il primo boss avrete accesso alla Stazione di ricarica. In questa zona troverete tre cabine di rifornimento (con tanti robot in fila in attesa del proprio turno): per ottenere la Luna dovrete effettuare una schiacciata sulla cabina più a destra.

In cima al grande albero

Questa Luna si trova nella foresta con i grandi alberi, a est dell'area iniziale in cui è parcheggiata la Odyssey. Impossessatevi di un Bulbotto e scalate l'albero più a est. Raggiungete la piattaforma più alta e spaccate la noce posizionata sopra di voi: al suo interno troverete la Luna.

La noce nascosta nel tunnel e nel precipizio

Dirigetevi verso il piccolo altopiano a est della Odyssey, nelle vicinanze del fiume, e prendete il controllo di un Bulbotto. Proseguite verso la fonte del flusso d'acqua, fino a raggiungere un'area in cui sarà presente un Martelkoopa. Sopra di voi ci sarà una piattaforma metallica: raggiungetela allungando le gambe di Bulbotto, spaccate la noce e raccogliete la Luna.



Partite dal Sentiero verso la vetta. A sud est ci saranno diverse piattaforme sul muro: saltate su di esse e seguite il sentiero attraverso gli anelli d'oro, fino a raggiungere l'uscita con il tubo warp. Prima di abbandonare l'area frantumate la noce per ottenere la Luna.

La noce dietro l'angolo e sulla roccia

A sud-ovest del lago vicino il Sentiero ferrigno (Entrata) c'è un'area con due Bulbotti: impossessatevi di uno di essi e proseguite verso il sentiero stretto, dietro l'angolo della struttura, fino ad arrivare in fondo. Sopra di voi ci sarà un'altra noce da spaccare.

Partite dal Sentiero ferrigno (Stazione 8), scendete dalla piattaforma metallica e lasciatevi cadere verso nord-ovest (dove c'è il pilone giallo). Guardando sotto di voi noterete la presenza di una noce: frantumatela e raccogliete la Luna.

La noce nel labirinto vermiglio e in fondo alla via

Partite dal checkpoint del Sentiero ferrigno (Entrata) e scalate la struttura metallica di fronte a voi. Prendete il controllo del primo Bulbotto che incontrate e proseguite verso il labirinto con i blocchi grigi: una volta entrati, raggiungete il punto più in alto a destra. Ad attendervi ci sarà un'altra noce.



Tornate nell'area in cui avete sconfitto la Pianta Piranha e lasciatevi cadere verso sud-est. Seguite il sentiero e arrivate in fondo: sopra di voi ci sarà un'altra noce da spaccare.

Noce Pericolante e Staccionata

Partite dalla stessa area di prima, ma questa volte proseguite verso nord e premete il bottone blu per rilevare un ponte nascosto. Percorretelo, raggiungete la prima piattaforma e svoltate a destra verso le casse pericolanti, saltate sopra di esse e raggiungete la cima della torre. A questo punto non vi rimane che frantumare la noce.



Tornate al checkpoint del Sentiero ferrigno (Stazione 8), scendete dalla piattaforma e prendete il controllo del Bulbotto sotto di voi. Salite di nuovo sulla piattaforma metallica e proseguite verso ovest: superate la staccionata e percorrete pochi metri per trovare la noce.

Fuoco nella caverna

Partite dal checkpoint del Sentiero ferrigno (Entrata) e imboccate il piccolo sentiero davanti a voi verso nord-est. Lanciate Cappy sullo spaventapasseri, entrate nella stanza e sconfiggete la tartaruga per ottenere la Luna.

Hurrà per Capitan Toad

Tornate al checkpoint del Ponte di osservazione e prendete il controllo di Glydon. Volate verso la piattaforma a nord-est (quella con il tubo warp), atterrate e parlate con Capitan Toad: alla fine del dialogo riceverete la Luna.

Amore nella foresta

Partite dal Sentiero verso la vetta, prendete il controllo dei Goomba incolonnati e inglobate tutti gli altri nei dintorni per costruire una torre. Infine dirigetevi verso il Goomba femmina a sud e incontratelo per ottenere la Luna.

Dentro una roccia nella foresta

Partite dal checkpoint del Sentiero ferrigno (Stazione 8), lasciatevi cadere verso sud e prendete il controllo di un carro armato. Dopo di che continuate a lasciarvi cadere verso sud, oltrepassate il negozio di Crazy Cap e distruggete la roccia marrone situata a ovest: al suo interno troverete la Luna.

Acquisti all'Orto Robotanico

Questa Luna può essere acquistata nel negozio di Crazy Crap vicino la Odyssey (vi basterà sborsare 100 monete d'oro).

La noce nella torre

Entrate nella Torre del giardino, lasciatevi cadere di sotto e prendete il controllo del Bulbotto. Salita sopra la colonna, premete il tasto blu per rivelare il sentiero fiorito, percorretelo e salite sulla prima nicchia: per ottenere la Luna dovrete spaccare la noce.

Una stiracchiata alle gambe

Entrate di nuovo nella Torre del giardino, prendete il controllo di Bulbotto e tornata in cima all'ingresso. Sulla piattaforma della colonna centrale noterete l'ombra di una Luna: per raccoglierla vi basterà posizionarvi sopra di essa e allungare le gambe di Bulbotto.

La noce delle piattaforme rotanti

Partite dall'entrata del Giardino segreto, tornate indietro verso sud e lasciatevi cadere sotto la sezione platform 2D. Proseguite a sinistra, saltando sulle piattaforme, rotanti e alla fine entrate nel tubo warp. Ad attendervi ci sarà un'altra noce da frantumare.

Fioritura del Giardino segreto

Partite dallo stesso checkpoint di prima, ma questa volta entrate nel Giardino segreto. Una volta atterrati, attorno a voi noterete tre gruppi di piante disposte in cerchio: per ottenere la Luna vi basterà colpirle con Cappy disegnando una traiettoria circolare.



Pietra rotolante sotto la foresta

Tornate da Chiacchierotto e lasciatevi cadere di sotto verso i boschi profondi. Nei dintorni troverete una pietra rotolante: colpitela fino a quando non avrete ottenuto la Luna.

Luccichio nel cuore della foresta

Partite dal checkpoint in cui è parcheggiata la Odyssey, andate verso nord e lasciatevi cadere di sotto. Vi ritroverete in un altro punto dei boschi profondi: questa volta cercate lo spaventapasseri (una volta atterrati, andate in fondo a destra), colpitelo con Cappy e raccogliete la Luna entro lo scadere del tempo.

L'enigma dei tubi

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente, e per ottenerla dovrete completare un piccolo enigma basato sui tubi. Per prima cosa salite sulla collinetta dietro di voi per entrare nel primo tubo warp: a seguire dovrete entrare negli altri tubi seguendo un certo ordine, ma visto che la sequenza corretta verrà determinata in modo casuale, l'unico modo per indovinarla sarà quello di procedere per tentativi. Una volta che avrete indovinato il terzo tubo di fila potrete raccogliere la Luna.

Mormorio d'acqua sotto la foresta

Anche questa Luna si trova nella stessa area di prima. Impossessatevi del nemico portamonete e proseguite in fondo a destra, fino a raggiungere una roccia (poco oltre il fiumiciattolo): distruggetela e troverete la Luna.

La roccia nel cuore della foresta

Sempre nella stessa area di prima, avvicinatevi al dinosauro e fategli distruggere la roccia nelle vicinanze (quella a forma di cubo). Per ottenere la Luna vi basterà effettuare una schiacciata sulla punta luminosa della collinetta.

Un tesoro fatto di monete

Questa Luna potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda del numero di monete di cui disponete. Impossessatevi del nemico portamonete che si trova a sud del tubo warp (quello situato sulla parete più lontana del bosco profondo). Dopo averlo catturato, trovate una piccola pianta circondata da monete in mezzo al fiume: non vi rimane che sparare le vostre monete verso la pianta fino a quando non comparirà la Luna.

Sotto le radici dell'albero mobile

Sempre nella stessa area, lungo il muro alle vostre spalle, troverete una zona con degli scalini che conducono a un albero solitario. Impossessatevi dell'albero, spostatelo e raccogliete la Luna intrappolata nel terreno.

Trappola nel cuore della foresta

Nel bosco profondo troverete anche un gigantesco albero con un tubo warp nel retro: entrate e aprite tutti i forzieri, la Luna sarà all'interno di uno di essi.

Esploratore alla ricerca di tesori

Andate nel negozio di Crazy Cap e acquistate il costume da esploratore (cappello + completo), indossatelo e lasciatevi cadere nuovamente nel bosco profondo (a nord della Odyssey). Superate l'entrata del tubo warp dietro di voi, proseguite, parlate con il robot ed entrate nella porta sotto la cascata: la Luna sarà dentro il forziere.

Atletic-tac 1 e 2

Tornate al checkpoint in cui avete sconfitto la Pianta Piranha e colpite lo spaventapasseri con Cappy. Arrampicatevi in tempo sulle sbarre e agguantate la Luna.



Per la seconda stella, partite dalla Stazione di ricarica e colpite lo spaventapasseri posizionato sulla cabina a sinistra. Saltate il più in fretta possibile sulle piattaforme e raccogliete la Luna.

Tubo allagato

Partite dall'entrata del Sentiero ferrigno, tuffatevi nel laghetto a sud ed entrate nel tubo warp. La Luna si troverà alla fine dello stage.

Segreto sul soffitto del tubo allagato

Questa Luna si trova nello stesso livello di quella precedente, all'interno di un'area nascosta. Arrivati a metà strada noterete la presenza di una fessura sul soffitto: saltate sulle pareti ed entrate nella stanza segreta.

Vagando nella nebbia

Tornate al checkpoint della Stazione di ricarica e impossessatevi del razzo alla vostra sinistra. In questo caso dovrete raccogliete tutti i frammenti di Luna presenti nello stage: prendete il controllo di un Goomba volante ed esplorate attentamente il livello.

La noce celata nella nebbia

Nello stage precedente ci sarà anche una noce nascosta: la trovate sotto la prima piattaforma con i Goomba volanti. Frantumatela e raccogliete la Luna.

Sentiero fiorito alla cieca

Partite dal checkpoint del Sentiero ferrigno (Stazione 8), lasciatevi cadere verso nord-est, proseguite a nord e salite sulle piattaforma. Dovreste notare la presenza di una porta con il simbolo del cappello: entrate e raccogliete la Luna alla fine dello stage (vi basterà percorrere per intero il sentiero fiorito).

Scorciatoia di notevole statura

Tornate all'inizio dello stage precedente, raggiungete la prima piattaforma e impossessatevi dei Goomba in modo da disporli in colonna. Avviatevi verso la torre nelle immediate vicinanze, salite sopra di essa e raccogliete la Luna.

Discesa sotto assedio

Partite dal Sentiero verso la vetta, scalate la rampa ed entrate dalla porta con il simbolo del cappello. Prendete il controllo del carro armato e scendete verso il basso attivando i vari ascensori: la Luna sarà all'interno di una gabbia situata al piano inferiore.

Fuoco a ore 6

Entrate dalla stessa porta di prima, impossessatevi del carro armato e giratevi alle vostre spalle: per ottenere la Luna dovrete colpire la cassa di legno di fronte a voi (sollevate leggermente lo sguardo per individuarla).

Allungamenti sulle nuvole

Questa Luna richiederà un paio di passaggi. Partite dal checkpoint del Sentiero ferrigno (Stazione 8), salite a nord e andate a parlare con il robot in fondo per ricevere un seme. Tornate indietro, premete il bottone blu e salite verso l'osservatorio portando con voi il seme (cercate di farlo in fretta, prima che le piattaforme spariscano).



Arrivati all'osservatorio impiantate il seme sul vaso, arrampicatevi sulla pianta e raggiungete lo stage sospeso sopra le nuvole. Prendete il controllo di un Bulbotto, dirigetevi verso la fine del livello e raccogliete la Luna sopra di voi.

Sopra le nuvole

Questa Luna si trova nelle vicinanze di quella precedente, poco prima di saltare sulla piattaforma mobile (con un po' di attenzione noterete la sua ombra proiettata sul pavimento): allungatevi con le gambe di Bulbotto e agguantatela.



Avvertenza Spoiler: Proseguite nella lettura soltanto se avete completato la storia principale di Super Mario Odyssey. In caso contrario, vi consigliamo di tornare a leggere la guida in un secondo momento.

Alcune Lune compaiono solo dopo aver assistito ai titoli di coda. Allo stesso modo, i Blocchi Lunari appaiono soltanto alla fine dello Story Mode.

Le 48 Lune di cui vi abbiamo parlato sono disponibili dalle fasi iniziali dell'avventura, ma dopo aver completato la storia principale ci sarà la possibilità di raccoglierne altre 28. Questo succederà al termine della battaglia contro Bowser. Di seguito vi spieghiamo come trovare le altre 28 Lune nascoste nel Regno delle Sabbie purificato (49-76).

Passaggio segreto verso il Giardino Etereo

Questa Luna potrà essere raccolta in due modi, in base alla decisione di visitare per primo il Regno del Lago oppure quello della Selva. In entrambi i casi dovrete trovare il dipinto del Regno della Selva e tuffarvi dentro di esso.



Dal Regno del Lago vi basterà entrare nel dipinto situato sul retro della Odyssey. Se invece avete scelto il Regno della Selva, dovrete atterrare sul Regno delle Nevi, prendere il controllo del primo Folato che incontrerete a nord, raggiungere la montagna in fondo, spostare il blocco verso sinistra e usarlo come base di appoggio per arrivare al dipinto.

L'indizio artistico nel Regno della Selva

Partite dalla Odyssey, dirigetevi verso sud e consultate l'indizio artistico appeso dietro l'ultimo albero. Per ottenere la Luna dovrete tornare nel Regno delle Sabbie, salire a bordo di Jaxi, raggiungere l'estremità nord-est del Regno (in linea d'aria con Koopa) ed effettuare una schiacciata sui due cespugli.

Dondolandosi sul sentiero fiorito

Partite dall'osservatorio, prendete il controllo di Glydon e volate verso nord fino a raggiungere la piattaforma situata dietro la struttura metallica. Raccogliete la chiave, premete il tasto blu e seguite il sentiero fiorito fino alla Luna.

Musica nel Regno della Selva

Tornate al checkpoint del Sentiero verso la vetta, lasciatevi cadere verso nord, parlate con Toad e selezionate la traccia 75 per ottenere la Luna.

Regular Cup

Partite dal checkpoint della stazione di ricarica, parlate con Koopa e accettate di partecipare alla gara. Come al solito, per ricevere la Luna dovrete arrivare per primi al traguardo.

Peach nel Regno della Selva

Per ottenere questa Luna vi basterà parlare con Peach nell'Osservatorio (sarà proprio dietro di voi).



Nota: le Lune seguenti possono essere raccolte solo dopo aver distrutto la Roccia Lunare (la trovate vicino il checkpoint iniziale).

In alto nella grotta

Tornate all'ingresso del Sentiero ferrigno, dirigetevi a ovest, prendete il controllo di Bulbotto e raggiungete la grotta a sud: una volta entrati, per raccogliere la Luna vi basterà sollevarvi verso l'alto.

Nascosto tra gli alti alberi

Partite dall'Osservatorio, impossessatevi di Glydon, volate verso l'albero a sud-ovest e frantumate la cassa di legno nascosta tra i rami: la Luna verrà scagliata sopra il palo alle vostre spalle.

Guardando in basso verso i Goomba

Partite di nuovo dall'Osservatorio, prendete il controllo di Glydon, volate a ovest (verso la direzione in cui sono situati i Goomba) e frantumate la noce posizionata sopra la piattaforma metallica.

In alto su una parete di roccia

Tornate all'ingresso del Sentiero ferrigno, scalate la struttura metallica e salite sopra i blocchi grigi nei panni di un Bulbotto. Per ottenere la Luna vi basterà frantumare la noce sopra di voi.



La noce nella dispensa dei robot

Partite dall'ingresso del Sentiero ferrigno, andate a ovest, impossessatevi di Bulbotto, entrate nella dispensa dei robot e spaccate la noce attaccata alla parete.

Sopra il sentiero ferrigno

Tornate all'entrata del Giardino segreto, dirigetevi a sud, superato il prato fiorito e lasciatevi cadere di sotto. Premete il tasto blu, percorrete il sentiero e raccogliete la Luna.

La noce sotto l'Osservatorio

Partite dal Sentiero ferrigno (Stazione 8), prendete il controllo di Bulbotto, attraversate la rampa metallica a nord, girate a destra, superate il tasto blu e girate di nuovo a destra fino a raggiungere la parete. Sollevatevi con le gambe di Bulbotto per rivelare una fila di blocchi nascosti, salite sopra di essi e spaccate la noce attaccata alla parete.

Uccello viaggiatore nella foresta

Tornate all'ingresso del Sentiero ferrigno, salite sull'albero a nord e attendete l'arrivo dell'uccello. Colpitelo e otterrete la Luna.

Intruso nella Torre del giardino

Salite sulla Torre del giardino, prendete il controllo dei Goomba fino a disporli in colonna e saltate sul cappello volante. Ripete l'operazione fino a quando non avrete sconfitto il nemico, in modo da ottenere la Luna.

Falò nel campeggio

Partite dal Sentiero ferrigno (Stazione 8), lasciatevi cadere verso nord-ovest, prendete il controllo di Fuoco bros e scendete. Per ottenere la Luna dovrete accendere il piccolo falò nei pressi di Chiacchierotto.

Sfida a tempo 3

Per avviare questa sfida a tempo dovete partire dal Sentiero ferrigno (Stazione 8), lasciarvi cadere a sinistra e colpire lo spaventapasseri con Cappy. Attraversate le piattaforme il più in fretta possibile e raccogliete la Luna.

Frammenti di luna nella foresta

Tornate all'ingresso del Sentiero ferrigno, scalate la struttura metallica, impossessatevi di Bulbotto e attraversate di nuovo il labirinto, facendo attenzione a raccogliere tutti i frammenti di Luna.

Prendere nota: in cima al muro

Partite dal punto in cui è parcheggiata la Odyssey, salite sul muro alle spalle della nave e percorretene tutto il perimetro fino a raggiungerne la cima. Raccogliete il simbolo musicale e agguantate tutte le note in discesa per ottenere la Luna (per farlo più rapidamente aiutatevi con la capriola).

Prendere nota: allungamento

Tornate al Sentiero ferrigno (Stazione 8), lasciatevi cadere a ovest, impossessatevi di Bulbotto, salite sul muro alla vostra sinistra e raccogliete il simbolo musicale. Anche in questo caso dovrete raccogliere tutte le note in tempo (vi basterà allungarvi sulle gambe di Bulbotto).

Master Cup

Tornate da Koopa alla Stazione di ricarica, parlate con lui e accettate di partecipare alla nuova gara. Come al solito, per ottenere la Luna dovrete arrivare al traguardo per primi.

Ho incontrato un Bulbotto!

Partite dall'ingresso del Sentiero ferrigno, scalate la struttura metallica, prendete il controllo di Bulbotto, superate il labirinto e raggiungete il checkpoint in cui avete sconfitto la Pianta Piranha (mantenendo sempre la forma di Bulbotto). Premete il tasto blu, percorrete il sentiero fiorito e parlate con il fantasmino nei pressi della torre pericolante: al termine del dialogo otterrete la Luna.

Strada invisibile: pericolo!

Partite dall'entrata del Giardino segreto, tornate indietro ed entrate nel tubo grigio. Raggiungete la parte finale dello stage, sconfiggete le tre Piante Piranha e raccogliete la Luna.

Strada invisibile: stanza nascosta

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Salite sull'ultima piattaforma rotante, aspettate di girare a sinistra verso il muro e imboccate la piccola entrata: a questo punto non vi rimane che aprire il forziere.

Pastore di pecore: sopra la nebbia della foresta

Partite dalla stazione di ricarica ed entrate nel tubo grigio situato a sud-est. Per raccogliere la Luna dovrete spingere la pecora verso la recinzione.

Pastore di pecore: sul ponte metallico

Partite dallo stesso stage di prima, ma questa volta salite sul palo giallo alla vostra destra, saltate sulla recinzione, attraversate la ringhiera di fronte a voi, lasciatevi cadere di sotto e imboccate il tubo warp. Fate spostare la pecora sul ponte e spingetela verso la recinzione per ottenere la Luna.

Strada dissestata: giù e indietro

Tornate all'ingresso del Sentiero ferrigno ed entrate nel tubo grigio di fronte a voi. Attraversate lo stage, raccogliete la chiave, impossessatevi del Pallottolo Bill gigante e tornate indietro per prendere la Luna.

Sotto la strada dissestata

Partite dallo stesso stage di prima, arrivate in fondo, raccogliete la chiave e questa volta lasciatevi cadere di sotto. Prendete il controllo del Pallottolo Bill gigante, tornate indietro e volate fino a scontrarvi con il muro di fronte a voi.