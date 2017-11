Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno delle Cascate

Proseguono i nostri consigli per trovare le Lune di Super Mario Odyssey. Dopo avervi parlato dell'area iniziale, in questa guida vi illustreremo le posizioni delle Lune contenute nel Regno delle Cascate, il primo mondo che visiterete dopo il Regno del Cappello. Come sempre, non sarete obbligati a raccoglierle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi consigliamo di agguantarne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.



Oltre a seguire le nostre indicazioni testuali, potete aiutarvi con un riferimento visivo grazie al videoche trovate qui sotto. Di seguito, ecco come raccogliere tutte le Lune presenti nel Regno delle Cascate (1-17).

C'è sempre una prima luna

La prima Luna si trova nell'area iniziale del Regno, e per raccoglierla dovrete impossessarvi di un Categnaccio (il nemico a forma di catena). Lanciate Cappy contro il Categnaccio, prendetene il controllo e lanciatelo contro il blocco di pietra che sembra custodire qualcosa di brillante. Una volta frantumato il blocco di pietra, al suo interno troverete la Luna.

In cima alle cascate

Per ottenere questa Luna dovrete sconfiggere il primo boss, per cui stiamo parlando di un obiettivo legato alla storia che sarà impossibile da mancare. Per avere la meglio sul nemico dovrete impossessarvi del suo Categnaccio e scagliarglielo contro fino a quando non lo avrete battuto. A quel punto otterrete la Luna (o meglio, la multiluna).

Categnaccio contro le rocce

Partite dal checkpoint del Ponte di Pietra e tornate nella zona in cui sono presenti i Categnacci. Impossessatevi di quello in fondo a destra, scagliatelo contro la roccia e raccogliete la Luna.

Dietro le cascate

Partite di nuovo dal checkpoint del Ponte di Pietra, attraversate il ponte ed entrate nel muro della sezione 2D (per sbloccare l'entrata vi basterà usare Categnaccio). Non vi rimane che completare la sezione platform old school: in fondo al livello 2D troverete la Luna.

Sulle macerie

Probabilmente si tratta della Luna più semplice da ottenere. A partire dall'area iniziale, infatti, vi basterà percorrere pochi metri verso nord-est: la Luna sarà al di sopra di una piccola roccia.

Nel bacino della cascata

Tornate dove avete trovato la prima Luna, nei pressi della cascata. Di sotto ci sarà una piccola caverna con un forziere al suo interno: apritelo e troverete la Luna.

Nei pressi del precipizio

Sempre nei pressi della cascata, impossessatevi del Categnaccio situato a sud e frantumate la roccia attaccata alla montagna. Entrate nel tubo warp, salite sulla cima della montagna e raccogliete la Luna.

Fra le isole galleggianti

Tornate nella zona in cui avete sconfitto il primo boss, proseguite verso nord-ovest (attraversando l'area in cui ci sono i Categnacci) e raggiungete le piattaforme fluttuanti. Saltate su di esse fino a raggiungere l'ultima, la Luna sarà lì ad attendervi.

Atletic-tac 1

Partite dalle cascate, dove avete trovato la prima Luna, e lanciate Cappy verso lo spaventapasseri situato a sud-ovest. Partirà una semplice prova a tempo in cui dovrete saltare su tre piattaforme in movimento. Arrivate in fondo e raccogliete la Luna.

Atletic-tac 2

Per la seconda sfida a tempo partite dal checkpoint in cui avete sconfitto il primo boss, proseguite verso nord-ovest e lanciate Cappy sullo spaventapasseri. Questa volta dovrete dovrete scalare il più rapidamente possibile una serie di piattaforme disposte a scala: la Luna si troverà in cima.

Buongiorno, Capitan Toad!

Tornate al checkpoint del primo boss, andate verso l'estremità ovest dell'area e lasciatevi cadere sulle piattaforme situate di sotto. Per ottenere la Luna vi basterà parlare con Capitan Toad.

Pulizie nella tana del dinosauro

Partite dal checkpoint della cascate e andate verso nord-ovest. Di sotto noterete la presenza di una porta con il simbolo di un cappello: apritela con l'aiuto di Cappy. Una volta entrati nella grotta, impossessatevi del T-Rex e distruggete tutti i nemici per ottenere la Luna.

Dinosauro spaccapietre

Questa luna si trova nella stessa grotta di prima. Prendendo il controllo del T-Rex, lasciatevi cadere di sotto e distruggete tutte le rocce che trovate nei dintorni.

Carambole di Categnacci

Tornate al checkpoint del Ponte di Pietra, dirigetevi verso nord-ovest ed entrate nel tubo warp. Vi ritroverete in una zona con tre coppie di Categnacci: per ciascuna di esse dovrete impossessarvi del Categnaccio più esterno e scagliarlo contro l'altro. Non appena ci sarete riusciti, avrete accesso a una stanza segreta con al suo interno la Luna.

Carambole di Categnacci 2.0

Partite dal punto in cui avete raccolto la Luna precedente, imboccate il passaggio a destra e ripetete l'operazione con l'ultima terna di Categnacci. Una volta che le avrete fatte carambolare, la Luna sarà vostra.

Ascensori sull'abisso

Partite di nuovo dal checkpoint del Ponte di Pietra. Alla destra del ponte, in basso, ci sarà un'altra porta con il simbolo del cappello: apritela con Cappy ed entrate. Completate la fase platform e arrivate in fondo per agguantare la Luna.

Passaggio nascosto dell'abisso

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Arrivate al terzo tubo warp, ma invece di entrare lasciatevi cadere verso l'altro tubo situato di sotto. Entrate nel tubo e distruggete il blocco in basso a destra con la conchiglia di un Koopa. Proseguite verso destra e raccogliete la Luna.



Spoiler: Proseguite nella lettura soltanto se avete completato la storia principale di Super Mario Odyssey. In caso contrario, vi consigliamo di tornare a leggere la guida in un secondo momento.



Alcune Lune compaiono solo dopo aver assistito ai titoli di coda. Allo stesso modo, i Blocchi Lunari appaiono soltanto alla fine dello Story Mode.

Le 17 Lune di cui vi abbiamo parlato sono disponibili dalle fasi iniziali dell'avventura, ma dopo aver completato la storia principale ci sarà la possibilità di raccoglierne altre 23. Questo succederà al termine della battaglia contro Bowser. Di seguito vi spieghiamo come trovare le altre 23 Lune nascoste nel Regno del Cappello purificato (18-40).

Verso le Rapide Fossili

Questa Luna potrà essere raccolta in due modi, in base alla decisione di raggiungere per primo il Regno delle Nevi oppure quello del Mare.



Nel caso del Regno delle Nevi, partite dalla zona in cui è parcheggiata la Odyssey e catturate il primo Folato che incontrerete a nord. Arrivate in fondo verso la montagna, spostate il blocco verticale verso sinistra e usatelo come base di appoggio per raggiungere il dipinto. Tuffatevi dentro di esso e vi ritroverete di nuovo nel Regno delle Cascate: ad attendervi ci sarà la Luna.



Nel caso del Regno del Mare, invece, dovrete saltare sulla tromba marina fino a farvi trasportare dentro la colonna d'acqua. In fondo troverete un altro dipinto: entrate nel quadro e raccogliete la Luna custodita nel forziere.

Turista nel Regno delle Cascate

Partite dal Regno delle Sabbie e parlate con lo scheletrino situato vicino il taxi. Dopo viaggiate verso il Regno della City e parlate nuovamente con lui, fino a parlargli una terza volta nel Regno delle Cascate. Alla fine dell'ultimo dialogo otterrete la Luna.

Rocce rotolanti dalle cascate

Questa Luna sarà abbastanza semplice da raccogliere. Per ottenerla vi basterà attraversare le cascate verso est e catturare la roccia vicino la scultura a forma di cappello.

Peach nel Regno delle Cascate

Per ottenere questa Luna vi basterà parlare con Peach al checkpoint del primo boss, ma ricordate che il personaggio sarà presente solo dopo aver completato il gioco principale e dopo aver parlato con Toad nel Regno dei Funghi.

Regular Cup

Parlate con Koopa nei pressi della Odyssey e accettate la sfida. Per ottenere la Luna vi basterà terminare la gara in prima posizione.

Uomo delle caverne

Andate nel negozio di Crazy Cap e acquistate il costume da uomo della caverna (cappello + completo). Tornate nella Odyssey per cambiarvi (non dimenticate di indossare il cappello) e andate a parlare con il fantasmino situato nell'area del primo boss. Al termine del dialogo riceverete la Luna.

Compere nelle Rapide Fossili

Adesso vi basterà tornare nel negozio di Crazy Crap e acquistare la Luna al costo di 100 monete d'oro.

Sfinge volante tra le cascate

Tornate all'area iniziale e impossessatevi della torretta di avvistamento posizionata verso sud-ovest. Libratevi in aria e inquadrate la statua volante, dopo potrete raccogliere la Luna (verrà spedita accanto alla Odyssey).



Nota: le Lune seguenti possono essere raccolte solo dopo aver distrutto la Roccia Lunare (la trovate vicino l'area del primo boss, dopo aver completato l'avventura principale).

In fondo al bacino della cascata

Questa Luna si trova sotto la scalinata di pietra situata vicino le cascate. Tuffatevi verso il fondale e raccoglietela.

Cappelli e salti

Tornate al checkpoint del Ponte di Pietra, attraversate il ponte e proseguite verso est fino a raggiungere i cappelli sospesi in aria. Trasformateli in piattaforme con l'aiuto di Cappy, saltate su di esse e raccogliete la Luna in fondo.

Tesoro sotto la scogliera

Partite di nuovo dal checkpoint del Ponte e andate a destra verso le piattaforme di pietra. Scalatele e attraversate nuovamente i cappelli sospesi in aria (come al solito, sfruttate Cappy per trasformarli in piattaforme stabili). Una volta raggiunto l'ultimo scalino, la Luna sarà sopra di voi.

Accanto all'arco di pietra

Tornate alle Rapide Fossili e prendete dal ponte che conduce alla zona del primo boss: la Luna è posizionata sotto il bordo sinistro del ponte.

Custodito da un fossile colossale

Partite di nuovo dal checkpoint delle Rapide Fossili, giratevi a destra e saltate sul fossile gigante. La Luna si troverà all'estremità del corno centrale: raccoglietela con Cappy.

Sotto il vecchio palo elettrico

Per ottenere questa Luna dovrete impossessarvi del T-Rex appisolato nell'area iniziale del Regno, dirigervi verso la Odyssey e distruggere il vecchio palo elettrico posizionato accanto alla nave.

Sotto terra

Impossessatevi di nuovo del t-rex, distruggete la roccia di fronte al dinosauro ed effettuate con Mario una schiacciata verso terra sulla collinetta. Dopo non vi basterà che raccogliere la Luna.

All'interno del fossile

Partite dal checkpoint delle Rapide Fossili e prendete il controllo di un Categnaccio. Dopo di che scagliatelo verso il fossile e raccogliete la Luna.

Cattura saltellante vicino le cascate

Per raccogliere questa Luna vi basterà catturare il coniglio presente nell'area iniziale del Regno.

Prendere nota: Di fretta verso l'alto

Tornate nella prima sezione platform 2D, entrate nel tubo warp e raccogliete in tempo tutte le note musicali contenute nel livello bidimensionale. Alla fine del percorso troverete la Luna.

Master Cup nel Regno delle Cascate

Tornate da Koopa per accettare una nuova sfida. Questa volta gareggerete per la Master Cup, e ancora una volta dovrete arrivare al traguardo per primi.

Attraverso le nuvole misteriose

Per raccogliere questa Luna dovrete entrare nel tubo grigio situato vicino il Ponte di Pietra. Ad attendervi ci sarà una nuova fase platform: arrivate alla fine del percorso a ostacoli e raccogliete la Luna.

In cima a un muro tra le nuvole

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Prima di arrivare alla fine del percorso, però, dovrete raggiungere la sommità di una colonna sfruttando alcuni blocchetti come base di appoggio (saltate sui tre blocchetti disposti in fila, posizionatevi su quello centrale e fate un balzo per rivelare un blocchetto nascosto). Proseguite attraverso i cappelli sospesi in aria (trasformateli in piattaforme con Cappy) e infine raggiungete la cima del muro: ad attendervi ci sarà la Luna.

Attraverso i ponti tortuosi

In questo caso dovrete superare una fase platform abbastanza articolata. Entrate nel tubo grigio presente nell'area iniziale, arrivate alla fine del percorso a ostacoli e raccogliete la Luna.

Volando lontano dai ponti tortuosi

Partite dalla stessa area della Luna precedente, questa volta facendo attenzione ad attivare la terza leva per il ponte. Attraversate la rampa e lanciate Cappy in modo che il vento possa direzionarlo verso la Luna.