Super Mario Odyssey: Guida alle Lune del Regno delle Sabbie

Dopo avervi parlato del Regno del Cappello e di quello delle Cascate, in questa guida di Super Mario Odyssey vi illustreremo le posizioni delle Lune contenute nel Regno delle Sabbie. Come al solito, non sarete obbligati a raccoglierle tutte in una singola sessione di gioco, ma nei limiti del possibile vi suggeriamo di agguantarne un buon numero nel corso delle varie esplorazioni.



Oltre a seguire le nostre indicazioni testuali, potete aiutarvi con un riferimento visivo grazie al video che abbiamo riportato qui sotto. Di seguito, ecco come raccogliere tutte le Lune presenti nel Regno delle Sabbie (1-61).

In cima alla torre

Questa Luna si trova in cima alla torre più alta del Regno, in un punto della mappa che sarete obbligati a raggiungere durante l'avventura principale. Per scalare la torre dovrete entrare nel tubo warp e superare la sezione platform 2D. Una volta in cima, vi basterà raccogliere la Luna.

Spicchi di luna tra la sabbia

Partite dal checkpoint dei Moai e raccogliete tutti i frammenti di luna sparsi nei dintorni. In un paio di occasioni avrete bisogno di vedere alcune piattaforme nascoste, ma per visualizzarle vi basterà impossessarvi di una statua Moai. Collezionate tutti e 5 i frammenti e potrete raccogliere la Luna.

La prova della piramide capovolta

Per ottenere questa multiluna (vale a dire 3 Lune in un colpo solo) vi basterà sconfiggere il primo boss del Regno delle Sabbie, quindi non dovrete fare altro che seguire l'avventura principale.

Nella voragine del deserto

Dopo aver sconfitto il primo boss si aprirà una voragine nella sabbia, sotto la piramide capovolta. Entrate, esplorate l'area e sconfiggete il nuovo boss: anche in questo caso otterrete una multiluna.

Belvedere di Tostalandia

Partite dal checkpoint di Tostalandia e saltate sul primo edificio verso nord-est (vi basterà balzare sul fiore). Trasformatevi in elettricità e raggiungete la cupola più alta: al suo interno ci sarà la Luna.

Nicchia tra le rovine

Questa Luna si trova all'interno di una nicchia nei pressi di Tostalandia. Partite dalla cima della torre e lasciatevi cadere di sotto, verso sud. Entrate nell'ingresso scavato nel muro e raccogliete la Luna.

In cima al pilastro pendente

Dirigetevi verso le rovine di Tostalandia e impossessatevi di un Pallottolo Bill. Volate verso est e prendete la Luna in cima al pilastro pendente.

Nascosta tra le sabbie mobili

Partite dalla cima della torre di Tostalandia e lasciatevi cadere verso ovest. Fatevi risucchiare dalle sabbie mobili e vi ritroverete in una piccola stanza segreta. Al suo interno troverete la Luna.

Il segreto del murale

Questa Luna è nascosta nella sezione platform 2D della torre. Entrate dal tubo warp e progredite lungo il livello, fermandovi poco prima di raggiungere la cima della torre. Proseguite verso sinistra per scoprire una piccola area segreta e raccogliete la Luna.

Segreto del murale capovolto

Entrate nella sezione platform 2D ospitata nella piramide capovolta. La Luna potrà essere raccolta alla fine dello stage bidimensionale

In cima al grande arco

Ripetete lo stesso procedimento impiegato per il Belvedere di Tostalandia, ma una volta trasformati in elettricità proseguite oltre la cupola fino a lasciarvi cadere sopra l'arcata. La Luna sarà lì ad attendervi.

Da una cassa fra le rovine

Partite dalle rovine di Tostalandia e attraversate il livello 2D dipinto sul muro. Raggiungete la cima della parete, girate a destra e rompete la cassa centrale per ottenere la Luna.

Sul pilastro solitario

Impossessatevi di Glydon in cima alla torre di Tostalandia, volate verso nord-est e raccogliete la Luna posizionata sul pilastro solitario.

Sulla coda della statua

Salite in cima alla piramide capovolta e dirigetevi verso la scultura di Jaxi situata a nord. Per ottenere la Luna vi basterà lanciare Cappy contro la coda della statua.

Appendere il cappello sulla fontana

Questa Luna sarà molto semplice da ottenere. Partite dal checkpoint di Tostalandia e raggiungete la piccola fontana situata al centro della piazzetta, verso nord. Adesso non vi rimane che lanciare Cappy contro la punta della fontana.

Dove si riuniscono gli uccelli

Esplorando l'Oasi del deserto noterete la presenza di una piccola collinetta di sabbia, caratterizzata dalla presenza di alcuni uccelli. Effettuate una schiacciata sopra di essa e otterrete la Luna.

In cima a una duna

Partite dal checkpoint di Tostalandia e raggiungete la duna più alta situata nei pressi della Odyssey (se avete trovato la duna giusta, il controller inizierà a vibrare). Effettuate una schiacciata sulla montagna di sabbia e raccogliete la Luna.

Caduta dal bagaglio del taxi

Lasciatevi cadere dalla torre di Tostalandia, con lo sguardo direzionato verso nord. Proseguite nella stessa direzione, oltrepassate la panchina ed effettuate una schiacciata sulla porzione di sabbia illuminata.

Sfondamento con Pallottolo Bill

Andate verso le rovine di Toastlandia e impossessatevi di un Pallottolo Bill. Volate attraverso l'apertura della recinzione, a nord, e sfondate la gabbia contenente la Luna.

Sorpresa nel blocco

Impossessatevi ancora una volta di un Pallottolo Bill nelle rovine di Tostalandia, dirigetevi verso sud e distruggete il blocco di pietra posizionato accanto alle monete.

Uccelli viaggiatori nel deserto

Per raccogliere questa Luna dovrete colpire con Cappy uno degli uccelli viaggiatori che passano dall'Oasi del deserto. Salite in cima a un albero e attendere l'arrivo di un volatile, cercando di colpirlo con il giusto tempismo.

Uccelli viaggiatori tra i rifiuti

Questa Luna sarà ancora più semplice da catturare rispetto a quella precedente. Per ottenerla vi basterà catturare un uccello che vola nei pressi della pozza velenosa.

Appostato sotto la roccia

Salite in cima alla piramide capovolta e raggiungete l'area centrale. La Luna si trova sotto il pavimento in pietra, ma per ottenerla dovrete colpirla nel momento giusto con una schiacciata.

Il tesoro delle rovine di Jaxi

Partite dalla torre di Tostalandia e lanciatevi verso est, fino a cadere dentro la voragine di sabbia. Superate la fase platform e imboccate il tubo warp per uscire dall'area. Vi ritroverete di nuovo nel deserto, al di sopra di un pilastro: la Luna è contenuta in una delle due casse.

Giardinaggio nel deserto

Nella piazza di Tostalandia ci sono tre vasi con il simbolo della Luna: per ciascuno di essi bisognerà impiantare un seme, in modo da far germogliare le piante e ottenere le relative Lune.



Per il primo seme partite dalle rovine di Tostalandia, dirigetevi verso la pozza velenosa e svoltate a sinistra fino a raggiungere una nicchia scavata nel muro. Il secondo seme si trova nelle vicinanze della piazza, lanciando Cappy contro un cactus, mentre il terzo potrà essere raccolto nel deserto, nei pressi della Odyssey.



Una volta raccolti tutti e tre i semi, impiantateli nei vasi e attendete la crescita delle piante. Dopo di che vi basterà colpire i tre bulbi con Cappy e raccogliere le Lune.

Sfida a tempo 1

Raggiungete la cima della piramide capovolta, dirigetevi verso nord-ovest e trasformatevi in elettricità per raggiungere un'altra piattaforma nel deserto. Come al solito, lanciate Cappy sullo spaventapasseri per avviare la prova a tempo: raccogliete la Luna il più rapidamente possibile.

Sfida a tempo 2

Partite dal checkpoint dei Moai, prendete il controllo di una statua, raggiungete il lato sinistro della pozza velenosa e salite sulla piattaforma blu. Partirà una semplice prova a tempo in cui dovrete raccogliere una chiave: portatela a termine e otterrete la Luna.

Sfida a tempo 3

Questa sfida a tempo sarà un po' più impegnativa delle precedenti. Per avviarla lanciate Cappy contro lo spaventapasseri della pozza velenosa, dopo di che attraversate il ponte nel modo più rapido possibile. Aiutatevi con i salti lunghi (accovacciandovi in aria) e raggiungete in tempo la Luna dall'altra parte della pozza.

Trovata nella sabbia. Bravo cane!

Per raccogliere questa Luna dovrete seguire il cane di Tostalandia. Dopo pochi istanti, l'amico a quattro zampe vi indicherà la posizione della Luna: vi basterà semplicemente raccoglierla.

Prendere nota: salto sulla palma

Partite dal checkpoint dell'Oasi e salite sulla palma con il simbolo musicale in cima. Una volta raccolto, dovrete agguantare in tempo tutte le note musicali posizionate sulle foglie delle palme.

Allevamento di pecore nelle dune

Lasciatevi cadere verso nord-ovest dalla torre di Tostalandia, e andate a parlare con lo scheletrino circondato dai cactus. Vi verrà richiesto di riportare tre pecore all'interno del recinto (sono tutte nei dintorni): completate il lavoro e otterrete la Luna.

Pescando nell'Oasi

Tornate al checkpoint dell'Oasi e impossessatevi della tartaruga con la canna da pesca. Per ottenere la Luna vi basterà pescare all'interno del laghetto.

Amore nel cuore del deserto

Partite dalle rovine di Tostalandia, prendete il controllo di un Goomba, attraversate il ponte e salite di sopra balzando sul fiore. Per ottenere la Luna vi basterà incontrare un altro Goomba.

Tra i cinque cactus

Andate verso la stazione di Jaxi (situata vicino la torre di Tostalandia), prendete il controllo del giaguaro e abbattete i Cactus nei dintorni per ottenere la Luna.

Pescando Capitan Toad!

Partite dal checkpoint dell'Oasi, ma questa volta impossessatevi della tartaruga pescatrice situata a nord. Una volta preso il controllo della canna da pesca, vi basterà catturare Capitan Toad tra le sabbie mobili (aiutatevi con la vibrazione del controller): in cambio riceverete la Luna.

Ritrovo di Jaxi

Raggiungete la stazione di Jaxi a Tostalandia, salite sul giaguaro e dirigetevi a nord-est verso la statua a forma di Jaxi. Per ottenere la Luna vi basterà posizionare il vostro giaguaro di fronte alla scultura.

Bentornato, Jaxi!

Salite in cima alla piramide capovolta e raggiungete la stazione di Jaxi. Salite a bordo del giaguaro e posizionatevi sul piedistallo vuoto situato verso sud-ovest (gli altri piedistalli sono occupati dalle statue di Jaxi).

Cactus vaganti

Partite dal checkpoint dell'Oasi, andate verso nord e scavalcate il cratere per tornare nel deserto. Di fronte a voi ci sarà un cactus: lanciategli Cappy per prenderne il controllo, spostatelo e raccogliete la Luna sepolta nella sabbia.

Quiz di sabbia: meraviglioso!

Per ottenere questa Luna dovrete rispondere correttamente alle quattro domande poste da una Sfinge, ma prima dovrete aver raccolto la Luna numero 51 (Il tesoro della sfinge). La scultura si trova sotto la torre di Tostalandia, ecco le risposte esatte da dare in ordine: 30, Ghiaccio, 5 e Sfinge.

Compere a Tostalandia

Entrate nel negozio di Crazy Cap a Tostalandia e acquistate la Luna al prezzo di 100 monete d'oro.

Riservato ai dipendenti

Questa Luna si trova dietro il bancone del negozio di Crazy Cap. Per raggiungerlo dovrete imboccare un passaggio segreto nella piazza di Tostalandia: partite dal checkpoint, dirigetevi verso nord-ovest e lasciatevi cadere sulla sabbia. Dovreste notare la presenza di una grata rotta: entrate e avrete accesso al retrobottega di Crazy Cap.

Slot machine

Partite dalla piazza di Tostalandia ed entrate nella stanza con la slot machine. Per raccogliere la Luna dovrete completare con successo il relativo mini game (facendo comparire tre lune in fila).

Passeggiando nel deserto

Tornate al checkpoint dell'Oasi e dirigetevi a nord scavalcando il cratere. Parlate con Koopa vicino al cactus e accettate la sua sfida (percorrere una traiettoria circolare in senso antiorario). Portatela a termine e otterrete la Luna.

Stanza nascosta nella piramide capovolta

Entrate nella piramide capovolta, impossessatevi di un Pallottolo Bill dopo la sezione 2D e sfondate la fila orizzontale di rocce, aprendovi così un passaggio verso l'area successiva. Fermatevi sul nastro trasportatore (quello con i pilastri) ed entrate nella nicchia: la Luna sarà all'interno del forziere.

Tesoro sotterraneo

Impossessatevi di un Pallottolo Bill nella sezione finale della caverna di ghiaccio (quella in cui avete sconfitto il secondo boss), dirigetevi verso destra e scalate il pilastro balzando sui fiori. Una volta in cima, proseguite sul ponte fino a salire sul pilastro frontale (usate i blocchi nascosti come base di appoggio): ad attendervi ci sarà un forziere. Apritelo e troverete la Luna.

Torre di Goomba

Sempre nella caverna di ghiaccio, prendete il controllo dei Goomba incolonnati (sono disposti in modo da formare una torre). Usateli come baso di appoggio per agguantare la Luna sospesa in aria.

Sotto la maledizione della mummia

Tuffatevi di nuovo nella voragine di sabbia dopo aver sconfitto il secondo boss. Per ottenere la Luna vi basterà sconfiggere tutti i nemici presenti intorno a voi.

Il tesoro della caverna di ghiaccio

Partite dalla torre di Tostalandia e lasciatevi cadere a nord-est verso la voragine di sabbia. Vi ritroverete ancora una volta nella caverna di ghiaccio: prima di imboccare l'uscita, però, raggiungete la cima dei pilastri (aiutatevi con il wall jump). La Luna si trova sopra l'ultimo pilastro.

Il tesoro della sfinge

Raggiungete la sfinge posizionata sotto la torre di Tostalandia, avviate il dilago e rispondete alla domanda selezionando la prima opzione (anello). Si aprirà un passaggio segreto dietro la scultura: entrate e aprite il forziere.

Un rumore dal pavimento sabbioso

Partite dalla piazza di Tostalandia e salite in cima all'edificio viola verso nord-ovest. Entrate nel tubo warp per accedere a una stanza segreta: per ottenere la Luna dovrete effettuare una schiacciata sull'angolo in alto a sinistra del pavimento.

Ballando con nuovi amici

Entrate nel negozio di Crazy Cap a Tostalandia e acquistate sombrero e poncho. Una volta indossati entrambi, avrete la possibilità di accedere a una piccola sala da ballo nella piazza (quella che aveva la porta chiusa con il catenaccio). Entrate, posizionatevi sul palco e iniziate a ballare: pochi istanti dopo riceverete la Luna.

Teschio sul labirinto trasparente

Tornate al checkpoint dei Moai e attraversate il ponte con le piattaforme mobili, poi proseguite verso est, lasciatevi cadere nella colonna scavata nella sabbia e aprite la porta con il simbolo del cappello. Vi ritroverete in una stanza con una pozza velenosa: scagliate Cappy contro la statua Moai per rivelare una piattaforma invisibile, percorretela e raccogliete la Luna posizionata vicino al simbolo del teschio.

Il labirinto trasparente

Questa Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Per raccoglierla dovrete arrivare alla fine del labirinto invisibile, aiutandovi come al solito con le statue Moai.

Il labirinto di Pallottolo Bill: sfondamento

Partite dal checkpoint nord-ovest di Tostarena, entrate nella porta col simbolo del cappello e impossessatevi di un Pallottolo Bill per attraversare il labirinto. La Luna si trova vicino l'uscita (dovete arrivare in fondo a sinistra).

Il labirinto di Pallottolo Bill: percorso laterale

Questa Luna si trova nello stesso labirinto di quella precedente. Prendete di nuovo il controllo di un Pallottolo Bill, ma prima di arrivare all'uscita deviate a sinistra, fino a raggiungere la stanza contenente la Luna.

Autista Jaxi

Tornate sulla piattaforma in cui avete trovato il tesoro di Jaxi e salite in sella al giaguaro. Scendete dal pilastro ed entrate nella porta di sotto, accedendo così a una zona sotterranea. La Luna potrà essere raccolta alla fine del percorso.

Guida spericolata con Jaxi

La Luna si trova nella stessa area di quella precedente. Per ottenerla dovrete raccogliere tutte le note musicali contenute nel percorso (basta prendere una piccola deviazione a sinistra dopo qualche metro).

Uno strano quartiere

Partite dalla piazza di Tostalandia e prendete il controllo del razzo situato a nord-est (saltate sopra gli edifici e lo individuerete facilmente). Il missile vi condurrà in una zona segreta sospesa nel cielo: la Luna si trova alla fine del percorso.

Sopra uno strano quartiere

Questa Luna si trova nella stessa zona di quella precedente. Prima di raggiungere la fine del percorso svoltate a sinistra, verso i tre blocchetti disposti in fila: salite sopra di essi, posizionatevi su quello centrale e saltate per rivelare un blocco nascosto. Usatelo come base di appoggio per agguantare la Luna sospesa in aria.



Avvertenza Spoiler: Proseguite nella lettura soltanto se avete completato la storia principale di Super Mario Odyssey. In caso contrario, vi consigliamo di tornare a leggere la guida in un secondo momento.



Alcune Lune compaiono solo dopo aver assistito ai titoli di coda. Allo stesso modo, i Blocchi Lunari appaiono soltanto alla fine dello Story Mode.

Le 61 Lune di cui vi abbiamo parlato sono disponibili dalle fasi iniziali dell'avventura, ma dopo aver completato la storia principale ci sarà la possibilità di raccoglierne altre 28. Questo succederà al termine della battaglia contro Bowser. Di seguito vi spieghiamo come trovare le altre 28 Lune nascoste nel Regno delle Sabbie purificato (62-89).

Passaggio segreto per Tostalandia

Come visto per il Regno delle Cascate, questa Luna potrà essere raccolta in due modi differenti, in base alla scelta di visitare per primo il Regno del Lago o quello della Selva.



Se vi trovate nel Regno del Lago, partite dal checkpoint del cortile e tuffatevi verso il dipinto situato sul fondo della vasca. Verrete teletrasportati nel Regno delle Sabbie: la Luna sarà lì ad attendervi.



Se invece vi trovate nel Regno della Selva, partite dal checkpoint della stazione di ricarica e salite sul tetto (sfruttate le piattaforme della prova a tempo). A questo punto non vi rimane che entrare nel dipinto.

Trovata con il dipinto del Regno delle Sabbie

A Tostalandia potrete imbattervi in un indizio artistico che vi suggerirà di tornare nel Regno di Bowser, partendo dal checkpoint del souvenir shop. Per ottenere la Luna dovrete effettuare una schiacciata sulla terza roccia a partire dalla bandiera (o la sesta a partire dal negozio).

Musica nel tetto

Tornate nella piazza di Tostalandia e salite sugli edifici. Incontratevi con Toad (si troverà sopra un tetto giallo), parlategli e selezionate il brano "Broodals Battle" dalla tracklist. Al termine del dialogo riceverete la Luna.

Ricerca nella sabbia

Partite sempre dal checkpoint di Tostalandia, andate a ovest (dove sono raggruppati diversi abitanti della città) e parlate con lo scheletrino situato più a sinistra (quello con gli occhi posizionati dietro il cappello) . Alla fine del dialogo otterrete la Luna.

Regular Cap

Tornate al checkpoint nord-ovest di Tostalandia e parlate con Koopa. Accettate la sfida e arrivate per primi al traguardo, come al solito (ricordatevi di salire in sella a Jaxi durante la gara).

Anello di Bowser

Dopo aver sconfitto Bowser, saltate di nuovo nella fossa che vi ha condotto al secondo boss del Regno. Per ottenere la Luna vi basterà effettuare una schiacciata sull'anello.

Turista intorno al mondo

Partendo dalla piazza di Tostalandia, parlate con lo scheletrino posizionato vicino il taxi. Dovrete tornare a parlargli nei vari Regni che ha visitato, nel seguente ordine: City, Cascate, Fornelli, Luna, Funghi e infine nuovamente nel Regno delle Sabbie (in ogni Regno si troverà nei pressi del checkpoint iniziale). Dopo l'ultimo dialogo riceverete la Luna.

Peach nel Regno delle Sabbie

Per ottenere questa Luna dovrete parlare con Peach sopra la piramide capovolta. Se il personaggio non sarà presente, prima dovrete parlare con Toad nel Regno dei Funghi dopo aver completato il gioco.



Nota: le Lune seguenti possono essere raccolte solo dopo aver distrutto la Roccia Lunare (la trovate vicino il checkpoint iniziale di Tostalandia).

Salto poderoso dalla palma

Tornate al checkpoint dell'Oasi e salite sulla palma più vicina a voi. La Luna si troverà in cima all'albero.

Sul pilastro nord

Partite dalla torre di Tostalandia e raggiungete la cima della piramide capovolta. Andate a sinistra a trasformatevi nuovamente in elettricità: atterrate sul primo pilastro sotto di voi e raccogliete la Luna.

Nelle sabbie fluenti

Partite di nuovo dalla torre di Tostalandia, ma questa volta lasciatevi cadere verso sud-ovest. Sotto di voi ci sarà una Luna abbastanza facile da individuare (sopra il fiume di sabbia).

Nei cieli sopra il canyon

Sempre dalla torre, rivolgete lo sguardo a ovest e salite sulla piattaforma mobile. Arrivate in fondo e raccogliete la Luna sospesa in aria.

Isola nella palude velenosa

Tornate nel punto in cui avete trovato il tesoro di Jaxi, salite in sella, scendete dalla piattaforma e raccogliete la Luna sopra la palude velenosa.

Un bagliore invisibile

Partite dal checkpoint dei Moai, salite sul primo pilastro e seguite il percorso invisibile. Una volta raggiunto il secondo pilastro, effettuate una schiacciata a terra e otterrete la Luna.

Sul pilastro est

Tornate al checkpoint delle rovine, prendete il controllo di un Pallottolo Bill e colpite la Luna trasparente posizionata sul pilastro più a est. Dopo posizionati sul pilastro accanto (quello più a sinistra), impossessativi di un altro Paollottolo e frantumate la cassa situata nel pilastro in fondo (verso nord-est): al suo interno troverete la Luna.

Cattura saltellante nel deserto

A ovest della piazza di Tostarena ci sono tre conigli (vicino il cactus): per ottenere la Luna vi basterà catturare quello giusto (male che vada catturateli tutti e tre).

Pulizia di poster

Partite dal checkpoint nord-ovest di Tostarena e raggiungete l'edificio a nord. Per ricevere la Luna dovrete togliere tutti i poster di Bowser dalle pareti (con l'aiuto di Cappy).

Prendere nota: correndo giù

Tornate al checkpoint iniziale di Tostalandia, salite in sella a Jaxi e raccogliete il simbolo musicale posizionato nei pressi della Odyssey. Raccogliete in tempo tutte le note (sono disposte in un rettilineo, quindi vi basterà correre spediti) e otterrete la Luna.

Prendere nota: nel murale

Entrate nella sezione platform 2D della torre di Tostalandia, raccogliete il simbolo musicale e come al solito agguantate tutte le note in tempo.

Amore ai margini del deserto

Partite dall'entrate delle rovine, prendete il controllo di un Goomba e dirigetevi a nord verso i margini del deserto, fino a incontrare un altro Goomba.

Camminando ancora nel deserto

Tornate nell'Oasi, scavalcate il cratere a nord e raggiungete Koopa per affrontare una nuova sfida nel deserto. Anche in questo caso dovrete disegnare una traiettoria circolare sulla sabbia: fatelo con successo e otterrete la Luna.

Master Cup

Fate di nuovo visita a Koopa nel checkpoint nord-ovest di Tostalandia, parlategli e accettate la nuova gara. Per ottenere la Luna vi basterà raggiungere il traguardo per primi.

Dove le piattaforme trasparenti finiscono

Entrate nel tubo grigio posizionato di fronte a Tostalandia, accedendo così a una nuova zona sotterranea. Prendete il controllo della statua Moai e arrivate alla fine del percorso: la Luna sarà lì ad attendervi.

Salto sull'ascensore trasparente

Partendo dalla stessa zona di prima, impossessativi di nuovo della statua Moai e posizionatevi sopra la seconda piattaforma mobile. Invece di proseguire avanti, però, fatevi trasportare a destra e lasciatevi cadere sulla piattaforma sottostante. Raccogliete la chiave e otterrete la Luna.

Rovine colossali

Entrate nel tubo grigio situato vicino l'ingresso delle rovine. Arrivate alla fine del percorso e raccogliete la Luna.

Sprofondamento colossale

Questa Luna si trova a pochi centimetri da quella precedente. Vi basterà proseguire per pochi metri verso l'uscita.

Via di congelamento

Salite sulla piramide capovolta e lasciatevi cadere verso nord-est. Da queste parti troverete l'ultimo tubo grigio: entrate e raggiungete la Luna alla fine del percorso.

Stanza nascosta nella via di congelamento

Ripartite dalla stessa area. Dopo aver attraversato la prima pozza velenosa, salite e girate a sinistra per trovare la stanza nascosta. Qui potrete raccogliere l'ultima Luna del Regno delle Sabbie.