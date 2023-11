Super Mario RPG: la guida per iniziare l'avventura con il piede giusto

La stagione delle esclusive Nintendo non si è conclusa con Super Mario Bros Wonder (la recensione di Super Mario Bros Wonder è a portata di click), poiché nel corso degli ultimi giorni è approdato sugli scaffali di tutti i negozi e sull'eShop di Switch il tanto atteso remake di Super Mario RPG. Che siate vecchi giocatori che vogliono rivivere questa avventura con combattimenti a turni oppure che vogliate approfittare di questa riedizione per giocarlo una prima volta, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro. Chi vuole saperne di più sul gioco, invece, può dare un'occhiata alla recensione di Super Mario RPG.

Azioni a tempo

Sin dalle prime battute di Super Mario RPG, vi renderete conto di quanto sia importante prendere parte in maniera attiva agli scontri. A differenza dei classici giochi di ruolo con combattimenti a turni, l'esclusiva Nintendo Switch implementa un peculiare sistema per cui non è sufficiente dare un ordine al personaggio ed attendere il successivo turno, poiché limitarsi a questo comporta quasi sicuramente il game over nel giro di qualche scambio di attacchi.

Noterete che, sulla testa dei vostri personaggi, spunterà per qualche istante una nuvoletta gialla con un punto esclamativo: sarà questo in cui sarete chiamati a premere il tasto A per potenziare l'attacco (in alcuni casi dovrete premere ripetutamente il tasto) o, se siete in fase difensiva, attivare uno scudo che assorbe il danno in arrivo. Ci vorrà un po' per padroneggiare questa tecnica, ma una volta appresa vi permetterà di massimizzare il danno ed uscire indenni dagli scontri più semplici.

Potenziamenti

Una delle peculiarità di Super Mario RPG consiste nel fatto che i vari membri del party non si limitano ad ottenere un aumento delle statistiche ad ogni level up, ma permettono anche al giocatore di scegliere uno fra tre parametri da potenziare. Osservando con attenzione le tre opzioni disponibili, noterete che non tutte sono uguali e ve n'è sempre qualcuna che incrementa di più punti l'attacco, la salute o la potenza delle mosse speciali.

Dal momento che tali valori dipendono da vari fattori, vi suggeriamo di non prendere alla leggera questa decisione e di valutare sia in base alle esigenze della vostra build che in base al numero di punti statistica che si possono aggiungere, optando per quella che ne guadagna di più.

Non sprecate le cure

Nel corso dell'avventura di Super Mario RPG vi capiterà quasi sicuramente di terminare un combattimento a turni con uno o più personaggi con pochissimi punti vita.

Sebbene in situazioni del genere si possa agire d'impulso ed utilizzare immediatamente un consumabile che ripristina gli HP degli eroi, potrebbe essere una buona idea quella di verificare quanti punti esperienza mancano al raggiungimento del successivo livello: ogni volta che uno dei membri del party raggiunge questo traguardo, infatti, la sua salute viene ricaricata automaticamente e non dovrete sprecare nemmeno uno dei vostri preziosi oggetti.

Mosse speciali

Se nei classici giochi di ruolo bisogna gestire il mana, in Super Mario RPG la risorsa utile per l'esecuzione delle tecniche più efficaci in combattimento è contrassegnata dall'icona di un fiore bianco e, per l'appunto, prende il nome di Punti Fiore (PF).

La particolarità di questi punti consiste nel fatto che sono condivisi tra tutti i personaggi ed occorre quindi utilizzarli con grande attenzione, onde evitare di rimanere a secco nei momenti in cui c'è bisogno di colpire duramente l'avversario. Fortunatamente, nel corso dell'avventura raccoglierete un bel po' di consumabili che aumentano in maniera permanente il numero di PF e, al tempo stesso, ripristinano del tutto quelli che vi mancano. Insomma, approfittatene per evitare anche in questo caso di sprecare oggetti.

Nemici deboli

Diversamente da molti giochi di ruolo con combattimenti a turni, Super Mario RPG non permette al giocatore di visualizzare l'indicatore della salute dei nemici. Esiste però un particolare indicatore a schermo che ha la funzione di segnalare quando uno dei nemici che stiamo affrontando ha pochi punti salute ed è in procinto di subire una sconfitta. In casi come questo, vi suggeriamo di utilizzare su di loro sempre e solo l'attacco normale, visto che con una mossa speciale sprechereste Punti Fiore per un colpo troppo potente rispetto ai pochi punti vita residui del bersaglio.

Anello Campanella

Dopo aver completato la prima fase di Super Mario RPG che funge da tutorial, il buon Toad vi guiderà verso il Castello dei Funghi. Prima di procedere verso l'enorme struttura in cui avanzerete nella storia principale, vi suggeriamo di fare una capatina al Negozio di Oggetti, ossia il negozio sulla destra la cui insegna è a forma di un piccolo funghetto bianco e rosso. Una volta entrati nel negozio, ignorate l'anziano mercante e recatevi nella cantina, dove troverete un bizzarro NPC che vi chiederà di eseguire un paio di semplici azioni.

Seguendo nel dettaglio le sue indicazioni, troverete un forziere segreto contenente l'Anello Campanella. Si tratta di uno speciale pezzo d'equipaggiamento che farà apparire un avviso nella parte alta della schermata ogni volta che vi troverete in una stanza in cui è nascosta una cassa segreta. A tal proposito, potete utilizzare l'anello anche per aiutarvi nel ritrovamento del forziere del Castello dei Funghi in Super Mario RPG, l'unico che non può essere raccolto in un secondo momento.

Monete Rana

A differenza delle normali monete d'oro, che si possono trovare in giro per molti scenari, le Monete Rana sono molto più rare in Super Mario RPG. Proprio per questo motivo, è bene sapere quali sono i metodi per accumularne un pò e farsi trovare pronti quando è possibile utilizzarle. Alcuni di questi oggetti preziosi possono essere trovati all'interno dei forzieri, ma ci sono anche sistemi utili per ottenerne senza particolari limitazioni.

Uno di questi è saltare per dieci volte sulla testa dei bruchi, metodo infallibile per ottenere una Moneta Rana. Non lasciatevi sfuggire nemmeno una di queste monete e, quando incontrerete i mercanti che le accetteranno come valuta di scambio, potrete acquistare pezzi d'equipaggiamento particolarmente efficaci.

Sfruttate le debolezze

In Super Mario RPG esistono sia attacchi standard che colpi elementali (Salto, Fuoco, Ghiaccio ed Elettrico). Ogni nemico gode di resistenze e vulnerabilità che, se sfruttate a dovere, permettono a chi gioca di superare gli scontri con grande facilità.

Per conoscere quali sono gli elementi ai quali un bersaglio è vulnerabile non occorre fare altro che osservarlo con grande attenzione mentre subisce uno specifico attacco: sotto di lui sarà visibile una dicitura che segnalerà sia se è debole a quel tipo di colpo, sia se è resistente a quella tipologia di attacco. In alcuni casi si può anche procedere per intuito e, per esempio, i nemici dotati di aculei sulla testa tendono ad essere resistenti agli attacchi Salto.

Rianimare gli alleati

Tra le varie tecniche utili per risparmiare i consumabili più rari in Super Mario RPG, vi è quella di non procedere immediatamente con la rianimazione dei personaggi. Se siete nel bel mezzo di un combattimento complesso e uno dei membri del party viene mandato al tappeto, è ovvio che non vi è alternativa all'uso di un consumabile per rimetterlo in sesto.

Se invece avete la vittoria in pugno ed uno dei vostri eroi è a terra, non sprecate risorse e proseguite nello scontro fino al suo completamento. Al termine della battaglia a turni, tutti i vostri personaggi KO verranno automaticamente rianimati con un solo punto vita e potrete limitarvi a curarli.

Equipaggiamento

Come detto poco più sopra, in Super Mario RPG le monete d'oro non mancano mai e non è mai una cattiva idea investirle nell'acquisto di qualche nuovo giocattolo con da portare in combattimento. Se consideriamo poi che le armi, le armature e gli anelli che si trovano in giro non sono poi così tanti, è più che consigliabile acquistare ciò che i mercanti hanno nell'inventario, così da avere anche un maggior numero di oggetti tra cui scegliere prima di scendere in pista.





Ricompense segrete

Sebbene in Super Mario RPG vi siano numerosi tutorial e schermate con informazioni riguardanti le principali meccaniche del gioco di ruolo, sappiate che esistono anche alcune funzionalità nascoste di cui potete approfittare per avere la meglio sugli avversari. Ci stiamo riferendo al Salto dell'idraulico baffuto, che permette di aumentare il danno inflitto di 0,5 ad ogni esecuzione: negli scontri più difficili, quindi, potete ripetutamente esibire questa tecnica per aumentare progressivamente il quantitativo di danni inflitti e sconfiggere i nemici.

Sempre legata a Mario è la presenza di ricompense segrete. Il Super Salto di Mario prevede infatti una meccanica speciale: se si preme il tasto al momento giusto, è possibile ripetere più e più volte la mossa. Riuscendo ad eseguire 30 e 100 salti consecutivi, potrete ottenere due pezzi d'equipaggiamento assai preziosi nelle fasi avanzate del gioco, i quali rientrano senza alcuna ombra di dubbio tra i più forti in assoluto fra quelli disponibili nell'esclusiva Nintendo Switch.

Trovate Yoshi

In maniera del tutto casuale, al termine di alcune battaglia di Super Mario RPG vi ritroverete di fronte ad una buffa schermata che vi permetterà di prendere parte ad un mini-gioco. Un po' come accade nel gioco delle tre carte, vi verranno mostrate tre uova, ma solo all'interno di una di esse si nasconde il piccolo e tenero Yoshi.

Sebbene un'eventuale sconfitta non vi comporterà alcun tipo di malus, sappiate che il ritrovamento del draghetto verde vi farà ottenere il doppio delle monete o dell'esperienza. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di prestare grande attenzione all'uovo che nasconde la creatura, così da non perdere mai al mini-gioco ed accaparrarvi la ricompensa finale.